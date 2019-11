Image 1 of 10 Benoit Daeninck (Roubaix Lille Metropole) wins stage 3 of the Tour de Bretagne (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 10 Jetse Bol (Rabobank Continental) leads the points classification as well as the overall classification after three stages in the Tour de Bretagne. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 3 of 10 Russian Arkimedes Arguelyes Rodriges (Itera - Katusha) enjoyed the beautiful view at the start of Saint-Malo. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 4 of 10 Benoit Daeninck (Roubaix Lille Metropole) is delighted to be on the podium after stage 3 of the Tour de Bretagne (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 10 Benoit Daeninck (Roubaix Lille Metropole) had plenty of time to raise his arms and celebrate his stage win at the Tour de Bretagne. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 10 Johan Le Bon (Bretagne - Schuller) in front of Coen Vermeltfoort (Rabobank Continental) and Jetse Bol (Rabobank Continental) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 10 Bernard Hinault helped Jetse Bol (Rabobank Continental) put on the leader's jersey for the third consecutive day (Image credit: Jean-François Quénet) Image 8 of 10 Local boy Kevin Cherruault (U.C. Nantes Atlantique) was awarded as the most aggressive rider. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 9 of 10 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) received the mascot of the Tour de Bretagne: the gorilla who made the zoo of Jersey famous. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 10 of 10 American team Kelly Benefit Strategies appreciated the Breton landscape after visiting the island of Jersey. (Image credit: Jean-François Quénet)

Frenchman Benoît Daeninck from Roubaix-Lille-Métropole won in Saint-Gildas-des-Bois ahead of Pieter Serry (Jong Vlaanderen) and Armindo Fonseca (Côtes d'Armor) while Rabobank's Jetse Bol maintained his lead on GC over Breton prospect Johan Le Bon. In contrast to what many had anticipated, the flattest stage of the Tour de Bretagne did not end with a massive bunch gallop, but with three riders in a breakaway off the front.

After a fast start, when the riders left the coastal town of Saint-Malo and covered more than 46 kilometres in the first hours, a trio escaped off the front including Kevin Cherruault (U Nantes-Atlantique), Peter Williams (Great Britain) and Quentin Santy (CC Nogent-sur-Oise). They got and advantage of six minutes until the respective teams of Bol and Le Bon took care of the chase.

"My directeur sportif wanted the riders from Roubaix to take turns in the chase, too, but I refused because we don't defend a 10th place," Daeninck explained. The team's Renaud Dion (Roubaix Lille Metropole) had started the stage in 10th overall.

Soon after the trio was caught on the final circuit of Saint-Gildas-des-Bois, another group of three went off the front with with Daeninck, Serry and Fonseca. That was with 8km to go. They stayed away, and Daeninck accelerated so far away from the finishing line that he put his arms up in the air for the last 100 metres to show his happiness to the crowd in the Loire-Atlantique province.

Daeninck has a track background. He represented France at the World Championships in Ballerup, Denmark, last month after winning the GP of Lillers in March. In a pursuiter-style effort, he rode the finale without giving any chance to his adversaries.

"I was a bit sick when I came to this race," he said by way of explaining that he is not targeting the GC at the Tour de Bretagne. "Last year, this was the only stage race in which I didn't win a stage, I finished second and fifth, but I wanted to win this year," said the policeman who took a year off from work to ride as a pro for Roubaix-Lille-Métropole at the age of 28. The team, managed by Cyrille Guimard, has enjoyed a successful first part of the 2010 season.

"That was a stage with no problems," said race leader Bol. "We had to chase, but I had good legs after the time trial and the transfer back to the continent. I'm happy with the outcome so far."

GC contenders are riding with stage 5 in mind. It will take the battle to the centre of Brittany.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 4:22:48 2 Pieter Serry (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:00:01 3 Armindo Fonseca (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 4 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:00:07 5 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 6 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 7 John Degenkolb (Ger) Thüringer Energie Team 8 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 10 Jonathan Mcevoy (GBr) Great Britain 11 Sven Jodts (Bel) Wielergroep Beveren 2000 12 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 13 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal 14 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 15 Kenny Terweduwe (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 16 Arnaud Courteille (Fra) U.C. Nantes Atlantique 17 Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 18 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 19 Sylvain Cheval (Fra) Selection De Bretagne 20 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal 21 Sam Bennett (Irl) V.C. La Pomme Marseille 22 Rudy Lesschaeve (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 23 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 24 Fabien Schmidt (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 25 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 26 Laurent Le Gac (Fra) Selection De Bretagne 27 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 28 Anthony Vignes (Fra) U.C. Nantes Atlantique 29 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 30 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 31 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 32 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 33 David Chopin (Fra) Selection De Bretagne 34 Scott Zwizanski (USA) Kelly Benefit Strategies 35 Alexis Coulon (Fra) S.C.O. Dijon 36 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 37 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 38 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 39 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 40 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 41 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 42 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 43 Nicolas David (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 44 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 45 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 46 Alexander Wetterhall (Swe) Team Sprocket 47 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 48 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 49 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 50 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal 51 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 52 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 53 Klaas Sys (Bel) Wielergroep Beveren 2000 54 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 55 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 56 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 57 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 58 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 59 Erwan Teguel (Fra) U.C. Nantes Atlantique 60 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera - Katusha 61 Olivier Grammaire (Fra) S.C.O. Dijon 62 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 63 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 64 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Van Vliet EBH Elshof 65 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 66 Ryan Anderson (Can) Kelly Benefit Strategies 67 Mathieu Jeannes (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 68 Simon Gouedard (Fra) Selection De Bretagne 69 Stanislav Volkov (Rus) Itera - Katusha 70 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 71 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 72 Tobyn Horton (GBr) Team Sprocket 73 Jelle Wallays (Bel) Wielergroep Beveren 2000 74 Sondre Gjerdevik Sörtveit (Nor) Joker Bianchi 75 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 76 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 77 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 78 Yves Mercier (Swi) S.C.O. Dijon 79 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 80 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 81 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 82 Niklas Gustavsson (Swe) Team Sprocket 83 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 84 David Veilleux (Can) Kelly Benefit Strategies 85 Joeri Adams (Bel) Rabobank Continental 86 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 87 Steven De Neef (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 88 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:30 89 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental 0:00:34 90 Jeffrey Wiersma (Ned) Van Vliet EBH Elshof 91 Mathieu Delaroziere (Fra) V.C. La Pomme Marseille 92 Fabien Sidaner (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 93 Zachary Bell (Can) Kelly Benefit Strategies 0:00:38 94 Vincent Guezennec (Fra) Selection De Bretagne 95 Yoann David (Fra) Selection De Bretagne 0:00:43 96 Steven Le Hyaric (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 97 James Sampson (GBr) Great Britain 0:00:54 98 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 99 Ian Bibby (GBr) Great Britain 100 Jack Anderson (Aus) Team Sprocket 0:01:16 101 Peter Williams (GBr) Great Britain 0:01:20 102 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 103 Alexandre Lefief (Fra) S.C.O. Dijon 0:01:35 104 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 0:02:01 105 Edward Clancy (GBr) Great Britain 106 Sven Nooytens (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:03:04 107 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 108 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:03:23 109 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 110 Lucas Schädlich (Ger) Thüringer Energie Team 0:03:46 111 Maximilian May (Ger) Thüringer Energie Team 112 Clément Mahe (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:04:06 113 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 0:04:09 114 Philipp Klein (Ger) Thüringer Energie Team 115 Benjamin Cantournet (Fra) S.C.O. Dijon 116 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental 0:04:13 117 Mike William (Ger) Thüringer Energie Team 0:06:40

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 7:55:21 2 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:11 3 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 4 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:00:22 5 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 0:00:30 6 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:35 7 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:38 8 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:41 9 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:44 10 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:55 11 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:57 12 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:02 13 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:01:20 14 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 0:01:21 15 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 0:01:25 16 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 0:01:26 17 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:27 18 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:01:37 19 Scott Zwizanski (USA) Kelly Benefit Strategies 0:01:38 20 Ian Bibby (GBr) Great Britain 0:01:39 21 Alexander Wetterhall (Swe) Team Sprocket 0:01:40 22 Ryan Anderson (Can) Kelly Benefit Strategies 23 John Degenkolb (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:41 24 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:44 25 Pieter Serry (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:01:45 26 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:01:47 27 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:01:48 28 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:49 29 Joeri Adams (Bel) Rabobank Continental 30 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:01:50 31 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 32 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:51 33 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 0:01:52 34 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera - Katusha 0:01:55 35 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal 36 Jonathan Mcevoy (GBr) Great Britain 0:01:56 37 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:57 38 David Veilleux (Can) Kelly Benefit Strategies 0:01:58 39 Jelle Wallays (Bel) Wielergroep Beveren 2000 40 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 41 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:02:01 42 Olivier Grammaire (Fra) S.C.O. Dijon 43 Erwan Teguel (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:02:03 44 Arnaud Courteille (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:02:04 45 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal 46 Stanislav Volkov (Rus) Itera - Katusha 0:02:05 47 Anthony Vignes (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:02:06 48 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 0:02:07 49 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Van Vliet EBH Elshof 50 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 51 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:02:12 52 Armindo Fonseca (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 53 Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:13 54 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 55 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 56 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental 0:02:14 57 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:02:15 58 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:02:18 59 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:02:19 60 Klaas Sys (Bel) Wielergroep Beveren 2000 61 Laurent Le Gac (Fra) Selection De Bretagne 0:02:20 62 Kenny Terweduwe (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:02:21 63 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:02:22 64 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 65 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:24 66 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal 0:02:25 67 Yves Mercier (Swi) S.C.O. Dijon 0:02:26 68 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 69 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:02:27 70 Fabien Schmidt (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:02:30 71 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:31 72 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 73 Sven Jodts (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:02:32 74 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:33 75 Niklas Gustavsson (Swe) Team Sprocket 76 Sondre Gjerdevik Sörtveit (Nor) Joker Bianchi 0:02:35 77 Jeffrey Wiersma (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:39 78 Sam Bennett (Irl) V.C. La Pomme Marseille 79 Steven De Neef (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:02:40 80 Tobyn Horton (GBr) Team Sprocket 0:02:41 81 Simon Gouedard (Fra) Selection De Bretagne 82 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 0:02:45 83 Sylvain Cheval (Fra) Selection De Bretagne 0:02:47 84 Alexis Coulon (Fra) S.C.O. Dijon 0:02:52 85 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 86 Zachary Bell (Can) Kelly Benefit Strategies 87 Nicolas David (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:02:53 88 David Chopin (Fra) Selection De Bretagne 89 Peter Williams (GBr) Great Britain 0:02:54 90 Fabien Sidaner (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:02:56 91 Mathieu Jeannes (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:02:57 92 Steven Le Hyaric (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:02:58 93 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 0:03:07 94 Rudy Lesschaeve (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:03:11 95 Mathieu Delaroziere (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:03:12 96 Jack Anderson (Aus) Team Sprocket 0:03:15 97 Vincent Guezennec (Fra) Selection De Bretagne 0:03:18 98 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:03:25 99 James Sampson (GBr) Great Britain 0:03:34 100 Yoann David (Fra) Selection De Bretagne 0:03:40 101 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 0:03:41 102 Alexandre Lefief (Fra) S.C.O. Dijon 0:03:44 103 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 0:04:40 104 Sven Nooytens (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:05:03 105 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 0:05:12 106 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:05:32 107 Lucas Schädlich (Ger) Thüringer Energie Team 0:06:03 108 Maximilian May (Ger) Thüringer Energie Team 0:06:07 109 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 0:06:09 110 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental 0:06:23 111 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:06:32 112 Philipp Klein (Ger) Thüringer Energie Team 0:06:40 113 Clément Mahe (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:06:51 114 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:08:04 115 Benjamin Cantournet (Fra) S.C.O. Dijon 0:09:06 116 Edward Clancy (GBr) Great Britain 0:15:49 117 Mike William (Ger) Thüringer Energie Team 0:21:02

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 13 pts 2 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 10 3 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 10 4 Peter Williams (GBr) Great Britain 8 5 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 4 6 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 3 7 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 3 8 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 3 9 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 2 10 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 2 11 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 2 12 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 1 13 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 1 14 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 15 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 1 16 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 32 pts 2 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 12 3 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 10 4 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 8 5 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 8 6 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 6 7 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 8 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 5 9 Stanislav Volkov (Rus) Itera - Katusha 4 10 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 4 11 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 4 12 Erwan Teguel (Fra) U.C. Nantes Atlantique 4 13 Peter Williams (GBr) Great Britain 3 14 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 2 15 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 2 16 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 1 17 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 1 18 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 1 19 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 52 pts 2 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 35 3 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 30 4 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 28 5 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 24 6 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 22 7 Pieter Serry (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 22 8 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 21 9 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 20 10 Armindo Fonseca (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 20 11 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 19 12 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 19 13 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 16 14 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 16 15 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 14 16 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 14 17 John Degenkolb (Ger) Thüringer Energie Team 14 18 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 13 19 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 13 20 Jonathan Mcevoy (GBr) Great Britain 11 21 Sven Jodts (Bel) Wielergroep Beveren 2000 10 22 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 9 23 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 9 24 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 9 25 Peter Williams (GBr) Great Britain 8 26 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 8 27 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal 8 28 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 7 29 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 7 30 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 7 31 Kenny Terweduwe (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 6 32 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 6 33 Arnaud Courteille (Fra) U.C. Nantes Atlantique 5 34 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 5 35 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 4 36 Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 37 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 4 38 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 4 39 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 3 40 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 3 41 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 3 42 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 2 43 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 2 44 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 2 45 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 2 46 Sylvain Cheval (Fra) Selection De Bretagne 2 47 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal 1 48 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 1 49 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 1

Combination classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 7 pts 2 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 7 3 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 9 4 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 10 5 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 12 6 Peter Williams (GBr) Great Britain 14 7 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 17 8 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 18