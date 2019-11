Image 1 of 5 Niels Brouzes of BigMat-Auber 93 started the time trial with the green jersey (Image credit: Jean-François Quénet) Image 2 of 5 King of the mountain Arkimedes Argueleyes dropped down to 5th on GC but remains a threat for Rabobank (Image credit: Jean-François Quénet) Image 3 of 5 John Degenkolb was a favourite for the time trial, but he couldn't meet expectations due to injury. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 4 of 5 Jetse Bol remains the leader of the Tour de Bretagne after stage two. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 5 of 5 Stage two winner Martijn Keizer (Rabobank) (Image credit: Jean-François Quénet)

Rabobank's Martijn Keizer claimed victory in a spectacular individual time trial on the west coast of the Channel Island of Jersey in stage two of the Tour de Bretagne. Keizer's teammate Jetse Bol, the winner of stage one, came in sixth place and kept the leader’s jersey.

The results turned out a nice surprise, with former junior World Champion Johan Le Bon finishing in second position, only three seconds behind the Dutch specialist. Le Bon is also second overall, 11 seconds down on Bol prior to going back to the French mainland and start of stage three from Saint-Malo.

"I expected to win this time trial," an ecstatic Keizer said while cooling down. "Last week I finished fifth in the time trial of the Triptyque Ardennais which was a significant improvement from my 19th place in the Triptyque Monts et Châteaux. For the past three years I’ve been on the podium of the Dutch championship for time trial in the under-23 category, so I knew I could do well here after finishing ninth in [the espoirs] Liège-Bastogne-Liège last week. I’m a climber. The course here was perfect for me with this steep hill in the first part of the race."

Bol wasn’t surprised by the course as he had viewed the route on Saturday. "I said it would be tough and it was indeed," the Dutchman said. "After the hill it was very difficult to go back to your own rhythm. But I’m not disappointed about not winning today. The win is in the team. We have a great team spirit in this group. I did everything I could."

In the past two years, Rabobank hasn’t really defended the leader’s jersey of the Tour de Bretagne after winning the first one or two stages, but it might be a different scenario this time around.

"It’s a hard race to control," said Bol, who participating in the race for the third time, despite being only 20 years-old. "But we’ve learnt over the past years what we should do. Hopefully it will work out well."

It will be an interesting duel, should Le Bon be in contention for the overall win on home soil.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 0:12:43 2 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:03 3 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 0:00:03 4 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:06 5 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 0:00:10 6 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 0:00:10 7 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:11 8 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:00:15 9 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:15 10 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:00:17 11 Scott Zwizanski (USA) Kelly Benefit Strategies 0:00:17 12 Ian Bibby (GBr) Great Britain 0:00:18 13 Alexander Wetterhall (Swe) Team Sprocket 0:00:19 14 Ryan Anderson (Can) Kelly Benefit Strategies 0:00:19 15 John Degenkolb (Ger) Thüringer Energie Team 0:00:19 16 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:23 17 Peter Williams (GBr) Great Britain 0:00:24 18 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental 0:00:25 19 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:00:27 20 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:00:27 21 Joeri Adams (Bel) Rabobank Continental 0:00:28 22 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:00:28 23 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 0:00:29 24 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:30 25 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 0:00:30 26 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 0:00:30 27 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:31 28 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera - Katusha 0:00:33 29 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal 0:00:33 30 Jonathan Mcevoy (GBr) Great Britain 0:00:34 31 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:35 32 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:35 33 Pieter Serry (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:00:35 34 David Veilleux (Can) Kelly Benefit Strategies 0:00:36 35 Jelle Wallays (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:00:36 36 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 0:00:37 37 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:38 38 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:00:38 39 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:39 40 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:39 41 Olivier Grammaire (Fra) S.C.O. Dijon 0:00:40 42 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:00:41 43 Erwan Teguel (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:00:41 44 Arnaud Courteille (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:00:42 45 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal 0:00:42 46 Stanislav Volkov (Rus) Itera - Katusha 0:00:43 47 Jack Anderson (Aus) Team Sprocket 0:00:44 48 Anthony Vignes (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:00:44 49 Sven Nooytens (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:00:45 50 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 0:00:45 51 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:45 52 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:45 53 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 0:00:46 54 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:00:47 55 Zachary Bell (Can) Kelly Benefit Strategies 0:00:48 56 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:48 57 Jeffrey Wiersma (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:50 58 Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:51 59 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 0:00:51 60 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:51 61 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:51 62 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:00:53 63 Alexandre Lefief (Fra) S.C.O. Dijon 0:00:55 64 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental 0:00:56 65 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:00:56 66 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:56 67 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:00:57 68 Klaas Sys (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:00:58 69 Sven Jodts (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:00:59 70 Laurent Le Gac (Fra) Selection De Bretagne 0:00:59 71 Kenny Terweduwe (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:00:59 72 Armindo Fonseca (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:01:00 73 Steven Le Hyaric (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:01:00 74 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:01:01 75 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:01:01 76 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:02 77 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:01:02 78 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 0:01:03 79 Lucas Schädlich (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:03 80 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal 0:01:04 81 Yves Mercier (Swi) S.C.O. Dijon 0:01:04 82 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:01:05 83 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:01:05 84 Maximilian May (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:06 85 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 0:01:07 86 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:07 87 Fabien Sidaner (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:01:07 88 Fabien Schmidt (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:01:09 89 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:09 90 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:10 91 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:11 92 Niklas Gustavsson (Swe) Team Sprocket 0:01:12 93 Sondre Gjerdevik Sörtveit (Nor) Joker Bianchi 0:01:13 94 Edward Clancy (GBr) Great Britain 0:01:15 95 Philipp Klein (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:16 96 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:16 97 Sam Bennett (Irl) V.C. La Pomme Marseille 0:01:17 98 Steven De Neef (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:01:19 99 Tobyn Horton (GBr) Team Sprocket 0:01:20 100 Simon Gouedard (Fra) Selection De Bretagne 0:01:20 101 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 0:01:24 102 Mathieu Delaroziere (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:01:24 103 Vincent Guezennec (Fra) Selection De Bretagne 0:01:25 104 James Sampson (GBr) Great Britain 0:01:25 105 Sylvain Cheval (Fra) Selection De Bretagne 0:01:26 106 Alexis Coulon (Fra) S.C.O. Dijon 0:01:30 107 Clément Mahe (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:01:31 108 Nicolas David (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:01:31 109 David Chopin (Fra) Selection De Bretagne 0:01:32 110 Benjamin Cantournet (Fra) S.C.O. Dijon 0:01:32 111 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 0:01:33 112 Mathieu Jeannes (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:01:36 113 Yoann David (Fra) Selection De Bretagne 0:01:43 114 Mike William (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:48 115 Rudy Lesschaeve (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:01:49 116 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:01:56 117 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 0:01:56

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 3:32:26 2 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:11 3 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:14 4 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:00:22 5 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 0:00:30 6 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:35 7 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:38 8 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:41 9 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:44 10 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:57 11 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:02 12 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:12 13 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:01:20 14 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 0:01:21 15 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 0:01:25 16 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 0:01:26 17 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:27 18 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:01:37 19 Scott Zwizanski (USA) Kelly Benefit Strategies 0:01:38 20 Ian Bibby (GBr) Great Britain 0:01:39 21 Alexander Wetterhall (Swe) Team Sprocket 0:01:40 22 Ryan Anderson (Can) Kelly Benefit Strategies 23 John Degenkolb (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:41 24 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:43 25 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:44 26 Peter Williams (GBr) Great Britain 0:01:46 27 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental 0:01:47 28 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:01:48 29 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:01:49 30 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 31 Joeri Adams (Bel) Rabobank Continental 32 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:01:50 33 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 34 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 0:01:52 35 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 36 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera - Katusha 0:01:55 37 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal 38 Jonathan Mcevoy (GBr) Great Britain 0:01:56 39 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:01:57 40 Pieter Serry (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 41 David Veilleux (Can) Kelly Benefit Strategies 0:01:58 42 Jelle Wallays (Bel) Wielergroep Beveren 2000 43 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 44 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:02:01 45 Olivier Grammaire (Fra) S.C.O. Dijon 46 Erwan Teguel (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:02:03 47 Arnaud Courteille (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:02:04 48 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal 49 Stanislav Volkov (Rus) Itera - Katusha 0:02:05 50 Jack Anderson (Aus) Team Sprocket 0:02:06 51 Anthony Vignes (Fra) U.C. Nantes Atlantique 52 Sven Nooytens (Bel) Wielergroep Beveren 2000 53 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 0:02:07 54 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Van Vliet EBH Elshof 55 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 56 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 57 Jeffrey Wiersma (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:02:12 58 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 59 Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:13 60 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 61 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 62 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:02:15 63 Alexandre Lefief (Fra) S.C.O. Dijon 0:02:16 64 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental 0:02:17 65 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:02:18 66 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:02:19 67 Klaas Sys (Bel) Wielergroep Beveren 2000 68 Laurent Le Gac (Fra) Selection De Bretagne 0:02:20 69 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:02:21 70 Kenny Terweduwe (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 71 Zachary Bell (Can) Kelly Benefit Strategies 72 Armindo Fonseca (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:02:22 73 Steven Le Hyaric (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 74 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 75 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 76 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:24 77 Lucas Schädlich (Ger) Thüringer Energie Team 78 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal 0:02:25 79 Yves Mercier (Swi) S.C.O. Dijon 0:02:26 80 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 81 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:02:27 82 Maximilian May (Ger) Thüringer Energie Team 0:02:28 83 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 84 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 0:02:29 85 Fabien Sidaner (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 86 Fabien Schmidt (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:02:30 87 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:31 88 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 89 Sven Jodts (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:02:32 90 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:33 91 Niklas Gustavsson (Swe) Team Sprocket 92 Sondre Gjerdevik Sörtveit (Nor) Joker Bianchi 0:02:35 93 Philipp Klein (Ger) Thüringer Energie Team 0:02:38 94 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 95 Sam Bennett (Irl) V.C. La Pomme Marseille 0:02:39 96 Steven De Neef (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 0:02:40 97 Tobyn Horton (GBr) Team Sprocket 0:02:41 98 Simon Gouedard (Fra) Selection De Bretagne 99 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 0:02:45 100 Mathieu Delaroziere (Fra) V.C. La Pomme Marseille 101 Vincent Guezennec (Fra) Selection De Bretagne 0:02:47 102 James Sampson (GBr) Great Britain 103 Sylvain Cheval (Fra) Selection De Bretagne 104 Alexis Coulon (Fra) S.C.O. Dijon 0:02:52 105 Clément Mahe (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 106 Nicolas David (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:02:53 107 David Chopin (Fra) Selection De Bretagne 108 Mathieu Jeannes (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 0:02:57 109 Yoann David (Fra) Selection De Bretagne 0:03:04 110 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 0:03:07 111 Rudy Lesschaeve (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:03:11 112 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:03:18 113 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 114 Benjamin Cantournet (Fra) S.C.O. Dijon 0:05:04 115 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:08:04 116 Edward Clancy (GBr) Great Britain 0:13:55 117 Mike William (Ger) Thüringer Energie Team 0:14:29

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 40 pts 2 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 23 3 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 22 4 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 21 5 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 20 6 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 19 7 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 16 8 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 9 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 15 10 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 14 11 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 14 12 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 13 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 9 14 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 9 15 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 8 16 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 7 17 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 7 18 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 6 19 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 6 20 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 5 21 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 5 22 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 4 23 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 3 24 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 3 25 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 3 26 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 2 27 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 2 28 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 2 29 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 1