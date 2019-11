Image 1 of 7 Jetse Bol (Rabobank Continental) outsprints his breakaway companions to win the Tour de Bretagne's opening stage. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 2 of 7 Irish sprinter Sam Bennett from La Pomme-Marseille has high expectations at the Tour de Bretagne. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 3 of 7 Belgian U23 time trial champion Julien Vermote is one of the favourites for the Tour de Bretagne (Image credit: Jean-François Quénet) Image 4 of 7 Jetse Bol is the first leader of the 2010 Tour de Bretagne. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 5 of 7 At the Tour de Bretagne, Jetse Bol looks forward to tomorrow's time trial, an event which is his specialty. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 6 of 7 Dutchman Jetse Bo (Rabobank Continental) is the first leader at the Tour de Bretagne. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 7 of 7 Jetse Bo (Rabobank Continental) won the opening stage and is the first GC leader. (Image credit: Fabrice Lambert)

Dutchman Jetse Bol (Rabobank Continental) won stage 1 of the Tour de Bretagne in Jersey. The opening stage comprised a circuit race of ten laps around the town of Gorey for the second visit of the race to the Channel Island. Three years ago, another Rabobank rider won the prologue in Saint-Hélier, Lars Boom, who bested Alex Rassmussen and Edvald Boasson Hagen. This race is known for giving young riders special exposure.

Bol was in the early breakaway with Arkimedes Arguelyes (Itera-Katusha), Sander Oostlander (Van Vliet EBH), Nicolas Baldo (Atlas), Gwénaël Teillet (U Nantes-Atlantique) and Romain Hardy (Bretagne-Schuller). Bol, Arguelyes and Oostlander stayed away when the decisive breakaway went on the eighth lap. Seven new riders joined them: Niels Brouzes (BigMat-Auber 93), Julien Antomarchi (VC La Pomme-Marseille), Renaud Dion (Roubaix-Lille-Métropole), Franck Bouyer and Perrig Quéméneur (Bbox Bouygues Telecom), Laurent Pichon and Johan Le Bon (Bretagne-Schuller).

"I expected the pro teams with two riders in the breakaway to attack but it never happened," Bol said. On the other hand, Russian rookie Arguelyes Rodriguez, whose Spanish family name comes from his Cuban father, attacked five times but still had the legs to sprint for second place.

"This is my first real win since a national race in Holland last year, so it has a special taste," Bol said. "I've won the prologue of the Tour of Normandy this year and the time trial and general classification of the Tryptique Monts et Châteaux but there's nothing better than putting the arms up in the air."

The Dutchman from Noord-Holland has recognized the 10.2km time trial scheduled for Monday in Saint-Ouen, still on the island of Jersey, as another opportunity to shine. "It's heavy," he said. "There is a short climb but really steep. I hope to win again."

Full Results 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 3:19:49 2 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 3 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 4 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 5 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 7 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 8 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 9 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 10 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:02 11 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:18 12 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 13 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 14 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 15 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:01:16 16 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 17 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 18 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 19 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 20 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 21 Sylvain Cheval (Fra) Selection De Bretagne 22 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 23 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental 24 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 25 Peter Williams (GBr) Great Britain 26 Niklas Gustavsson (Swe) Team Sprocket 27 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Van Vliet EBH Elshof 28 Tobyn Horton (GBr) Team Sprocket 29 Mathieu Delaroziere (Fra) V.C. La Pomme Marseille 30 Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 31 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal 32 Arnaud Courteille (Fra) U.C. Nantes Atlantique 33 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 34 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal 35 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 36 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 37 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental 38 Jack Anderson (Aus) Team Sprocket 39 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal 40 Alexander Wetterhall (Swe) Team Sprocket 41 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 42 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera - Katusha 43 Pieter Serry (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 44 Jelle Wallays (Bel) Wielergroep Beveren 2000 45 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 46 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 47 Jonathan Mcevoy (GBr) Great Britain 48 Sondre Gjerdevik Sörtveit (Nor) Joker Bianchi 49 Klaas Sys (Bel) Wielergroep Beveren 2000 50 Laurent Le Gac (Fra) Selection De Bretagne 51 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 52 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 53 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 54 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 55 Lucas Schädlich (Ger) Thüringer Energie Team 56 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 57 James Sampson (GBr) Great Britain 58 John Degenkolb (Ger) Thüringer Energie Team 59 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 60 Armindo Fonseca (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 61 Jeffrey Wiersma (Ned) Van Vliet EBH Elshof 62 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 63 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 64 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 65 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 66 Ryan Anderson (Can) Kelly Benefit Strategies 67 Joeri Adams (Bel) Rabobank Continental 68 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 69 Nicolas David (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 70 Clément Mahe (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 71 David Chopin (Fra) Selection De Bretagne 72 Maximilian May (Ger) Thüringer Energie Team 73 Erwan Teguel (Fra) U.C. Nantes Atlantique 74 Philipp Klein (Ger) Thüringer Energie Team 75 Mathieu Jeannes (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 76 Fabien Schmidt (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 77 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 78 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 79 Rudy Lesschaeve (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 80 Olivier Grammaire (Fra) S.C.O. Dijon 81 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 82 Kenny Terweduwe (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 83 Steven Le Hyaric (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 84 Vincent Guezennec (Fra) Selection De Bretagne 85 Simon Gouedard (Fra) Selection De Bretagne 86 Steven De Neef (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 87 Stanislav Volkov (Rus) Itera - Katusha 88 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 89 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 90 David Veilleux (Can) Kelly Benefit Strategies 91 Alexandre Lefief (Fra) S.C.O. Dijon 92 Anthony Vignes (Fra) U.C. Nantes Atlantique 93 Yves Mercier (Swi) S.C.O. Dijon 94 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 95 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 96 Fabien Sidaner (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 97 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 98 Sven Nooytens (Bel) Wielergroep Beveren 2000 99 Scott Zwizanski (USA) Kelly Benefit Strategies 100 Yoann David (Fra) Selection De Bretagne 101 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 102 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 103 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 104 Sam Bennett (Irl) V.C. La Pomme Marseille 105 Ian Bibby (GBr) Great Britain 106 Alexis Coulon (Fra) S.C.O. Dijon 107 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 108 Sven Jodts (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:01:28 109 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 110 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 111 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 112 Zachary Bell (Can) Kelly Benefit Strategies 113 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 114 Benjamin Cantournet (Fra) S.C.O. Dijon 0:03:26 115 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:07:11 116 Mike William (Ger) Thüringer Energie Team 0:12:35 117 Edward Clancy (GBr) Great Britain HD Christian Parrett (USA) Team Sprocket 0:25:04 HD Michaël Baer (Swi) Atlas Personal 0:25:14 DNF Bram Schmitz (Ned) Van Vliet EBH Elshof DNF Svein Erik Vold (Nor) Joker Bianchi DNF Vegard Breen (Nor) Joker Bianchi DNF Richard Larsen (Swe) Team Sprocket DNF Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93

General classification after stage 1 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 3:19:33 2 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 0:00:10 3 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:12 4 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:13 5 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:14 6 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:00:16 7 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 8 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 9 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 10 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:18 11 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:34 12 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 13 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 14 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 15 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:01:29 16 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:01:30 17 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 0:01:31 18 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 19 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:01:32 20 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 21 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 22 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 23 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 24 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 25 Sylvain Cheval (Fra) Selection De Bretagne 26 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 27 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental 28 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 29 Peter Williams (GBr) Great Britain 30 Niklas Gustavsson (Swe) Team Sprocket 31 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Van Vliet EBH Elshof 32 Tobyn Horton (GBr) Team Sprocket 33 Mathieu Delaroziere (Fra) V.C. La Pomme Marseille 34 Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 35 Guillaume Dessibourg (Swi) Atlas Personal 36 Arnaud Courteille (Fra) U.C. Nantes Atlantique 37 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 38 Peter Kusztor (Hun) Atlas Personal 39 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 40 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental 41 Jack Anderson (Aus) Team Sprocket 42 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal 43 Alexander Wetterhall (Swe) Team Sprocket 44 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 45 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera - Katusha 46 Pieter Serry (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 47 Jelle Wallays (Bel) Wielergroep Beveren 2000 48 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 49 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 50 Jonathan Mcevoy (GBr) Great Britain 51 Sondre Gjerdevik Sörtveit (Nor) Joker Bianchi 52 Klaas Sys (Bel) Wielergroep Beveren 2000 53 Laurent Le Gac (Fra) Selection De Bretagne 54 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 55 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 56 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 57 Lucas Schädlich (Ger) Thüringer Energie Team 58 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 59 James Sampson (GBr) Great Britain 60 John Degenkolb (Ger) Thüringer Energie Team 61 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 62 Armindo Fonseca (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 63 Jeffrey Wiersma (Ned) Van Vliet EBH Elshof 64 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 65 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 66 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 67 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 68 Ryan Anderson (Can) Kelly Benefit Strategies 69 Joeri Adams (Bel) Rabobank Continental 70 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 71 Nicolas David (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 72 Clément Mahe (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 73 David Chopin (Fra) Selection De Bretagne 74 Maximilian May (Ger) Thüringer Energie Team 75 Erwan Teguel (Fra) U.C. Nantes Atlantique 76 Philipp Klein (Ger) Thüringer Energie Team 77 Mathieu Jeannes (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 78 Fabien Schmidt (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 79 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 80 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 81 Rudy Lesschaeve (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 82 Olivier Grammaire (Fra) S.C.O. Dijon 83 Kenny Terweduwe (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 84 Steven Le Hyaric (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 85 Vincent Guezennec (Fra) Selection De Bretagne 86 Simon Gouedard (Fra) Selection De Bretagne 87 Steven De Neef (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 88 Stanislav Volkov (Rus) Itera - Katusha 89 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 90 David Veilleux (Can) Kelly Benefit Strategies 91 Alexandre Lefief (Fra) S.C.O. Dijon 92 Anthony Vignes (Fra) U.C. Nantes Atlantique 93 Yves Mercier (Swi) S.C.O. Dijon 94 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 95 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 96 Fabien Sidaner (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 97 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 98 Sven Nooytens (Bel) Wielergroep Beveren 2000 99 Scott Zwizanski (USA) Kelly Benefit Strategies 100 Yoann David (Fra) Selection De Bretagne 101 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 102 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet EBH Elshof 103 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 104 Sam Bennett (Irl) V.C. La Pomme Marseille 105 Ian Bibby (GBr) Great Britain 106 Alexis Coulon (Fra) S.C.O. Dijon 107 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 108 Sven Jodts (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:01:44 109 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 110 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 111 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 112 Zachary Bell (Can) Kelly Benefit Strategies 113 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 114 Benjamin Cantournet (Fra) S.C.O. Dijon 0:03:42 115 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:07:27 116 Mike William (Ger) Thüringer Energie Team 0:12:51 117 Edward Clancy (GBr) Great Britain

Points classification 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 35 pts 2 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 22 3 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 20 4 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 19 5 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 18 6 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 7 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 16 8 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 15 9 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 14 10 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 11 11 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 12 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 9 13 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 8 14 Vojtéch Hacecky (Cze) Atlas Personal 7 15 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 6 16 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 5 17 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 5 18 Yannick Marie (Fra) V.C. La Pomme Marseille 4 19 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 3 20 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 3 21 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 2 22 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 2 23 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 2 24 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 1 25 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 1

Sprint classification 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 10 pts 2 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 5 3 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 5 4 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 3 5 Jonathan Brunel (Fra) V.C. La Pomme Marseille 3 6 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 2 7 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 2 8 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 9 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 1 10 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1

Mountains classification 1 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 30 pts 2 Gwenaël Teillet (Fra) U.C. Nantes Atlantique 12 3 Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal 10 4 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet EBH Elshof 8 5 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 8 6 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 7 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 4 8 Julien Antomarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 4 9 Erwan Teguel (Fra) U.C. Nantes Atlantique 4 10 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 2 11 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 2 12 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 1 13 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 1 14 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 1

Best young rider classification 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 3:19:33 2 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Itera - Katusha 0:00:10 3 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:18 4 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:34 5 Martial Roman (Fra) U.C. Nantes Atlantique 6 Kevin Cherruault (Fra) U.C. Nantes Atlantique 0:01:29 7 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 0:01:31 8 Arnaud Demare (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:01:32 9 Jarl Salomein (Bel) Wielergroep Beveren 2000 10 Sébastien Boire (Fra) S.C.O. Dijon 11 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 12 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 13 Julien Vermote (Bel) Wielergroep Beveren 2000 14 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Continental 15 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 16 Niklas Gustavsson (Swe) Team Sprocket 17 Arnaud Courteille (Fra) U.C. Nantes Atlantique 18 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 19 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank Continental 20 Jack Anderson (Aus) Team Sprocket 21 Marius Bernatonis (Ltu) Atlas Personal 22 Dmitriy Ignatiev (Rus) Itera - Katusha 23 Pieter Serry (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 24 Jelle Wallays (Bel) Wielergroep Beveren 2000 25 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 26 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 27 Jonathan Mcevoy (GBr) Great Britain 28 Sondre Gjerdevik Sörtveit (Nor) Joker Bianchi 29 Laurent Le Gac (Fra) Selection De Bretagne 30 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 31 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 32 Lucas Schädlich (Ger) Thüringer Energie Team 33 John Degenkolb (Ger) Thüringer Energie Team 34 Armindo Fonseca (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 35 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 36 Ryan Anderson (Can) Kelly Benefit Strategies 37 Joeri Adams (Bel) Rabobank Continental 38 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 39 Nicolas David (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 40 David Chopin (Fra) Selection De Bretagne 41 Maximilian May (Ger) Thüringer Energie Team 42 Philipp Klein (Ger) Thüringer Energie Team 43 Mathieu Jeannes (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 44 Fabien Schmidt (Fra) Cotes D'Armor Marie Morin 45 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 46 Kenny Terweduwe (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 47 Simon Gouedard (Fra) Selection De Bretagne 48 Stanislav Volkov (Rus) Itera - Katusha 49 David Veilleux (Can) Kelly Benefit Strategies 50 Anthony Vignes (Fra) U.C. Nantes Atlantique 51 Yves Mercier (Swi) S.C.O. Dijon 52 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 53 Quentin Santy (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 54 Sam Bennett (Irl) V.C. La Pomme Marseille 55 Alexis Coulon (Fra) S.C.O. Dijon 56 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 57 Sven Jodts (Bel) Wielergroep Beveren 2000 0:01:44 58 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen - Bauknecht 59 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 60 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet EBH Elshof 61 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent Sur Oise 0:07:27 62 Mike William (Ger) Thüringer Energie Team 0:12:51