Mitchell Docker (Skil-Shimano) outsprinted his breakaway companions to win the final stage of the Route du Sud today. The 23-year-old Australian bested Sébastien Duret (Bretagne-Schuller) and Johan Mombaerts (Big Mat-Auber 93) at the conclusion of the 189.3km stage from Lavaur to Castre. Docker's victory was his second of the season and the 11th for his team this year.

Overnight leader David Moncoutié (Cofidis, Le Credit En Ligne) defended his position atop general classification to win overall, despite a concerted effort from runner-up Alexandre Geniez (Skil - Shimano) to erase his 10-second deficit to Moncoutié.

Full Results 1 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 4:46:15 2 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 3 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 4 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 5 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 6 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 7 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 8 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 9 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 10 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 0:00:05 11 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:00:14 12 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 13 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 14 Yukiya Arashiro (Jpn) BBox Bouygues Telecom 15 Yohann Gene (Fra) BBox Bouygues Telecom 16 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 17 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche 18 Roberto Cesaro (Ita) Miche 19 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 20 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 21 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 22 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 23 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 24 Pasquale Muto (Ita) Miche 25 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 26 Fortunato Baliani (Ita) Miche 27 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 28 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 29 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 30 Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 31 José Angel Gomez Marchante (Spa) Andalucia - Cajasur 32 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 33 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 34 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 35 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 36 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia - Cajasur 37 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 38 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 39 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 40 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 41 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 42 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 43 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 44 Bastien Delrot (Fra) Team Netapp 45 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 46 Frederik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 47 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 48 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 49 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 50 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 51 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 52 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 53 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 54 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 55 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 56 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 57 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 58 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 59 Manuel Calvente Corbas (Spa) Andalucia - Cajasur 60 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 61 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 62 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 63 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 64 Huub Duyn (Ned) Team Netapp 65 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne 66 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 67 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 68 Anthony Charteau (Fra) BBox Bouygues Telecom 69 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 70 William Bonnet (Fra) BBox Bouygues Telecom 71 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 72 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:01:02 73 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:58 74 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche DNF Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux DNF Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux DNF Timothy Gudsell (NZl) Française Des Jeux DNF Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux DNF Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne DNF Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom DNF Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano DNF Han Feng (Chn) Skil - Shimano DNF Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller DNF Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller DNF Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller DNF Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller DNF Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur DNF Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur DNF Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia - Cajasur DNF Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun DNS Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur

Points 1 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 20 pts 2 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 17 3 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 15 4 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 13 5 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 11 6 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 10 7 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 9 8 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 8 9 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 7 10 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 6 11 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 5 12 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 4 13 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 3 14 Yukiya Arashiro (Jpn) BBox Bouygues Telecom 2 15 Yohann Gene (Fra) BBox Bouygues Telecom 1

Mountain 1 - Pas du Sant 1 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 10 pts 2 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 8 3 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 4 Fortunato Baliani (Ita) Miche 4 5 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 6 Pasquale Muto (Ita) Miche 1

Mountain 2 - Cote du Vintrou 1 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 7 pts 2 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 5 3 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 3 4 William Bonnet (Fra) BBox Bouygues Telecom 2 5 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 1

Mountain 3 - Cote de St Salvy 1 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 5 pts 2 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 3 3 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 2 4 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 1

Sprint 1 - Dourgne 1 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 pts 2 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 3 3 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 1

Sprint 2 - Labruguiere 1 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 6 pts 2 William Bonnet (Fra) BBox Bouygues Telecom 3 3 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1

Sprint 3 - Castres (1st passage) 1 William Bonnet (Fra) BBox Bouygues Telecom 6 pts 2 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 3 3 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 1

Teams 1 Ag2R La Mondiale 14:18:59 2 Bbox Bouygues Telecom 0:00:14 3 La Francaise Des Jeux 4 Big Mat - Auber 93 5 Skil - Shimano 6 Bretagne - Schuller 7 Caisse d'Epargne 8 Saur - Sojasun 9 Miche 0:00:19 10 Andalucia - Cajasur 0:00:28 11 Cofidis, Le Credit En Ligne 12 Team Netapp 13 Roubaix Lille Metropole

Final general classification 1 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 12:14:10 2 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:00:10 3 Fortunato Baliani (Ita) Miche 0:00:31 4 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:00:39 5 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 6 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:03 7 Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:04 8 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:23 9 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:38 10 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 0:01:53 11 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:01 12 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 13 Anthony Charteau (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:02:08 14 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:13 15 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:18 16 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 17 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:23 18 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:02:34 19 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 0:03:02 20 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:09 21 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:03:16 22 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:23 23 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 0:03:35 24 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:03:38 25 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:03:43 26 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:03:51 27 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:03:54 28 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:04:06 29 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 0:04:07 30 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:11 31 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 32 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 0:04:14 33 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne 0:04:32 34 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 0:04:36 35 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:37 36 Yukiya Arashiro (Jpn) BBox Bouygues Telecom 0:04:39 37 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 José Angel Gomez Marchante (Spa) Andalucia - Cajasur 0:04:42 39 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 0:04:44 40 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 0:04:52 41 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:04:56 42 Manuel Calvente Corbas (Spa) Andalucia - Cajasur 0:05:03 43 Frederik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 0:05:17 44 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:05:29 45 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:05:36 46 William Bonnet (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:05:44 47 Huub Duyn (Ned) Team Netapp 0:05:50 48 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 0:05:52 49 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:57 50 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:03 51 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 0:06:04 52 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:06:23 53 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 54 Roberto Cesaro (Ita) Miche 0:06:26 55 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche 0:06:30 56 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:06:43 57 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:47 58 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 0:06:50 59 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 0:06:54 60 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:07:04 61 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:07:16 62 Yohann Gene (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:07:24 63 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:07:29 64 Bastien Delrot (Fra) Team Netapp 0:07:54 65 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 0:07:58 66 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:13 67 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:08:20 68 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:09:38 69 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:10:16 70 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:10:59 71 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 0:11:24 72 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia - Cajasur 0:13:30 73 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:13:40 74 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 0:13:59

Points classification 1 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 33 pts 2 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 31 3 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 31 4 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 28 5 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 27 6 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 20 7 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 20 8 Pasquale Muto (Ita) Miche 19 9 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 19 10 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 17 11 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 17 12 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 16 13 Yukiya Arashiro (Jpn) BBox Bouygues Telecom 16 14 Fortunato Baliani (Ita) Miche 15 15 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 14 16 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 13 17 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 13 18 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 13 19 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 12 20 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 11 21 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 11 22 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 9 23 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 9 24 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 8 25 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 7 26 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 7 27 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 7 28 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 6 29 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 30 Frederik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 4 31 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 4 32 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 3 33 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 3 34 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche 3 35 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 2 36 Anthony Charteau (Fra) BBox Bouygues Telecom 1 37 Yohann Gene (Fra) BBox Bouygues Telecom 1

Mountains classification 1 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 17 pts 2 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 3 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 12 4 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 12 5 Fortunato Baliani (Ita) Miche 12 6 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 10 7 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 9 8 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 8 9 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 7 10 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 6 11 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 12 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 13 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 4 14 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 3 15 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 3 16 Pasquale Muto (Ita) Miche 3 17 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 2 18 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 19 William Bonnet (Fra) BBox Bouygues Telecom 2 20 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 1 21 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caisse d'Epargne 1

Sprint classification 1 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 12 pts 2 William Bonnet (Fra) BBox Bouygues Telecom 9 3 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 6 4 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 6 5 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 6 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 3 7 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 3 8 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 3 9 Pasquale Muto (Ita) Miche 3 10 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 1 11 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1 12 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 1 13 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 1 14 Roberto Cesaro (Ita) Miche 1