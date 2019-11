Euskaltel Euskadi's Samuel Sanchez is the new leader of the Tour of Burgos after winning the 163 km second stage between Burgos and Miranda de Ebro - Alto de San Juan del Monte. The Olympic champion out-sprinted Jose Ivan Gutierrez (Caisse d'Epargne) on the steep slopes of the category three climb to the line.

Sanchez took over the race leadership from teammate Koldo Fernandez de Larrea, taking his third win of the season after the stage in the Tour of the Basque Country and the Klasika Primavera.

"It is our second stage and second race lead in the Tour, and I think we've achieved a major objective. We already achieved the main goal of winning a stage, so we're very satisfied," said Sanchez.

The Spaniard is just coming off a close fourth place finish in the Tour de France, and carried his Tour form through the post-race fatigue into the Tour of Burgos. In order to win the overall race, he faces several challenging stages which will test the strength of his Euskaltel-Euskadi team.

"In theory the next two days are key, the team time trial tomorrow and the finish in Lagunas de Neila, but that is another story. Let's enjoy the two wins, doubles rarely come in this style and you have to value it and enjoy it. "

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 4:14:19 2 José Iván Gutiérrez (Spa) Caisse d'Epargne 3 Kristof Vanderwalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:04 4 Gianpaolo Caruso (Ita) Team Katusha 0:00:06 5 David López (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:09 6 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 7 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 8 David García (Spa) Xacobeo Galicia 0:00:16 9 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 10 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 11 Delio Fernández (Spa) Xacobeo Galicia 12 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:20 13 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 14 Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 15 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 16 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 17 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 18 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 19 David Arroyo (Spa) Caisse d'Epargne 20 Luis Pasamontes (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:26 21 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 22 Nick Nuyens (Bel) Rabobank 23 Johnnie Walker (Aus) Footon - Servetto 24 Jon Izagirre (Spa) Orbea 25 John Lee Augustyn (RSA) Sky Professional Cycling Team 26 Dario Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 27 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 28 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel - Euskadi 29 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 30 Daniel R Diaz (Arg) Footon - Servetto 0:00:32 31 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 0:00:33 32 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 33 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 34 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 35 Iman Erviti (Spa) Caisse d'Epargne 36 Cayetano Sarmiento (Col) Acqua & Sapone 37 Mikel Landa (Spa) Orbea 38 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 39 Nikolas Maes (Bel) Quick Step 40 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:43 41 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 0:00:44 42 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:45 43 Gonzalo Rabuñal (Spa) Xacobeo Galicia 44 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:48 45 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:53 46 Marco Liquori (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:57 47 Enrique Mata (Spa) Footon - Servetto 0:00:59 48 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 49 Mauro Facci (Ita) Quick Step 0:01:03 50 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 51 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla y Leon 52 Joseba Larralde (Spa) Orbea 53 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 54 Francisco Pérez (Spa) Caisse d'Epargne 55 Manuel Ortega (Spa) Androni Giocattoli 56 Joan Horrach (Spa) Team Katusha 57 Kevin Van Impe (Bel) Quick Step 0:01:07 58 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 59 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 0:01:08 60 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:10 61 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:01:14 62 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 0:01:16 63 Guillau Van Keirsbulck (Bel) Quick Step 64 Serafín Martínez (Spa) Xacobeo Galicia 65 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:22 66 Nicolas Portal (Fra) Sky Professional Cycling Team 0:01:24 67 Ricardo García (Spa) Orbea 0:01:27 68 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:30 69 Damiano Margutti (Ita) Androni Giocattoli 0:01:32 70 Pablo Torres (Spa) Xacobeo Galicia 0:01:37 71 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:38 72 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 0:01:39 73 David Gutiérrez (Spa) Footon - Servetto 74 Pedro Merino (Spa) Footon - Servetto 75 Sergio Carrasco (Spa) Androni Giocattoli 76 David Gutiérrez Palacios (Spa) Footon - Servetto 77 Antonio Piedra (Spa) Androni Giocattoli 78 Noe Gianetti (Swi) Footon - Servetto 79 Jerome Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 80 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:01:48 81 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 82 Thomas Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:01:53 83 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 84 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:01:56 85 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 86 Fabrice Piemontesi (Ita) Androni Giocattoli 0:02:01 87 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 0:02:04 88 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea 89 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 90 Manuel Calvente (Spa) Androni Giocattoli 91 Mauricio Ardila (Col) Rabobank 0:02:07 92 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 93 Javier Moreno (Spa) Androni Giocattoli 94 Jorge Martín Montenegro (Arg) Androni Giocattoli 0:02:09 95 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 96 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 0:02:10 97 Juan José Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne 0:02:12 98 Fco David Delgado (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 99 Kevin Hulsmans (Bel) Quick Step 0:02:50 100 Bram Tankink (Ned) Rabobank 101 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Xacobeo Galicia 102 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 103 Vidal Celis (Spa) Footon - Servetto 104 Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team 105 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 106 Addy Engels (Ned) Quick Step 107 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:53 108 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 0:02:55 109 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 110 Frederik Willems (Bel) Liquigas-Doimo 0:02:58 111 Juan José Oroz (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:07 112 José Vicente García (Spa) Caisse d'Epargne 113 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 114 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 115 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 0:03:19 116 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone 0:03:29 117 Timothy Stevens (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:40 118 Filiippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 119 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 0:04:06 120 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:04:08 121 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 122 Pascual Orengo (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:04:11 123 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:04:21 124 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 0:04:30 125 Jose Angel Gomez Marchante (Spa) Androni Giocattoli 0:04:56 126 Jose Vicente Toribio (Spa) Androni Giocattoli 127 Xabier Zabalo (Spa) Orbea 0:05:03 128 Koldo Fernández (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:06:55 129 Aitor Hernández (Spa) Euskaltel - Euskadi 130 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel - Euskadi 131 Beñat Urain (Spa) Orbea 0:06:57

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 pts 2 José Iván Gutiérrez (Spa) Caisse d'Epargne 20 3 Kristof Vanderwalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 16 4 Gianpaolo Caruso (Ita) Team Katusha 14 5 David López (Spa) Caisse d'Epargne 12 6 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 10 7 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 9 8 David García (Spa) Xacobeo Galicia 8 9 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 7 10 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 6 11 Delio Fernández (Spa) Xacobeo Galicia 5 12 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 4 13 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 3 14 Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 2 15 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 1

Sprint 1 - Belorado # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Vicente Toribio (Spa) Androni Giocattoli 3 pts 2 Beñat Urain (Spa) Orbea 2 3 Jorge Martín Montenegro (Arg) Androni Giocattoli 1

Sprint 2 - Briviesca # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Vicente Toribio (Spa) Androni Giocattoli 3 pts 2 Beñat Urain (Spa) Orbea 2 3 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 1

Sprint 3 - Frías # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Vicente Toribio (Spa) Androni Giocattoli 3 pts 2 Beñat Urain (Spa) Orbea 2 3 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 1

Mountain 1 - Portillo de Busto # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Vicente Toribio (Spa) Androni Giocattoli 10 pts 2 Beñat Urain (Spa) Orbea 7 3 Pedro Merino (Spa) Footon - Servetto 5 4 Manuel Calvente (Spa) Androni Giocattoli 3 5 Jerome Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 6 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 1

Mountain 2 - San Juan del Monte # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 pts 2 José Iván Gutiérrez (Spa) Caisse d'Epargne 4 3 Kristof Vanderwalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 4 Gianpaolo Caruso (Ita) Team Katusha 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Caisse d'Epargne 12:43:26 2 Xacobeo Galicia 0:00:19 3 Liquigas-Doimo 0:00:26 4 Team Katusha 0:00:30 5 Euskaltel - Euskadi 6 Sky Professional Cycling Team 0:00:32 7 Rabobank 0:00:37 8 Acqua & Sapone 0:00:57 9 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:06 10 Ceramica Flaminia 0:01:17 11 Footon-Servetto 0:01:28 12 Orbea 0:01:33 13 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:35 14 Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:02:08 15 Quick Step 0:02:14 16 Androni Giocattoli 0:03:16 17 Andalucia - Cajasur 0:03:52

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 7:48:22 2 José Iván Gutiérrez (Spa) Caisse d'Epargne 3 Kristof Vanderwalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:04 4 Gianpaolo Caruso (Ita) Team Katusha 0:00:06 5 David López (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:09 6 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 7 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 8 David García (Spa) Xacobeo Galicia 0:00:16 9 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 10 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 11 Delio Fernández (Spa) Xacobeo Galicia 12 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:20 13 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 14 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 15 Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 16 David Arroyo (Spa) Caisse d'Epargne 17 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 18 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 19 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 20 Johnnie Walker (Aus) Footon - Servetto 0:00:26 21 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 22 Jon Izagirre (Spa) Orbea 23 Luis Pasamontes (Spa) Caisse d'Epargne 24 John Lee Augustyn (RSA) Sky Professional Cycling Team 25 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 26 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 27 Dario Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 28 Nick Nuyens (Bel) Rabobank 29 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel - Euskadi 30 Nikolas Maes (Bel) Quick Step 0:00:33 31 Cayetano Sarmiento (Col) Acqua & Sapone 32 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 33 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 34 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 35 Mikel Landa (Spa) Orbea 36 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 37 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:43 38 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 0:00:44 39 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:45 40 Gonzalo Rabuñal (Spa) Xacobeo Galicia 41 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:53 42 Marco Liquori (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:57 43 Enrique Mata (Spa) Footon - Servetto 0:00:59 44 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 45 Manuel Ortega (Spa) Androni Giocattoli 0:01:03 46 Francisco Pérez (Spa) Caisse d'Epargne 47 Mauro Facci (Ita) Quick Step 48 Joan Horrach (Spa) Team Katusha 49 Serafín Martínez (Spa) Xacobeo Galicia 0:01:16 50 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 51 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:30 52 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:38 53 Sergio Carrasco (Spa) Androni Giocattoli 0:01:39 54 David Gutiérrez (Spa) Footon - Servetto 55 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:01:48 56 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 57 Mauricio Ardila (Col) Rabobank 0:02:07 58 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 59 Javier Moreno (Spa) Androni Giocattoli 60 Jorge Martín Montenegro (Arg) Androni Giocattoli 0:02:09 61 Juan José Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne 0:02:12 62 Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:02:50 63 Addy Engels (Ned) Quick Step 64 Daniel R Diaz (Arg) Footon - Servetto 0:04:39 65 Iman Erviti (Spa) Caisse d'Epargne 0:04:40 66 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 0:04:53 67 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:04:55 68 Joseba Larralde (Spa) Orbea 0:05:10 69 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 70 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla y Leon 71 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 72 Kevin Van Impe (Bel) Quick Step 0:05:14 73 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 74 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 0:05:15 75 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:17 76 Guillau Van Keirsbulck (Bel) Quick Step 0:05:23 77 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:05:29 78 Nicolas Portal (Fra) Sky Professional Cycling Team 0:05:31 79 Ricardo García (Spa) Orbea 0:05:34 80 Damiano Margutti (Ita) Androni Giocattoli 0:05:39 81 Pablo Torres (Spa) Xacobeo Galicia 0:05:44 82 David Gutiérrez Palacios (Spa) Footon - Servetto 0:05:46 83 Pedro Merino (Spa) Footon - Servetto 84 Noe Gianetti (Swi) Footon - Servetto 85 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 86 Antonio Piedra (Spa) Androni Giocattoli 87 Jerome Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 88 Thomas Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:06:00 89 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 90 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:06:03 91 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 92 Fabrice Piemontesi (Ita) Androni Giocattoli 0:06:08 93 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea 0:06:11 94 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 95 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 96 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:16 97 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 0:06:17 98 Koldo Fernández (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:06:55 99 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Xacobeo Galicia 0:06:57 100 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 101 Vidal Celis (Spa) Footon - Servetto 102 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 103 Bram Tankink (Ned) Rabobank 104 Kevin Hulsmans (Bel) Quick Step 105 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:07:00 106 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 0:07:02 107 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 108 Frederik Willems (Bel) Liquigas-Doimo 0:07:05 109 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 0:07:14 110 José Vicente García (Spa) Caisse d'Epargne 111 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 0:07:26 112 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone 0:07:36 113 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 0:08:13 114 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:08:15 115 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 116 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:08:28 117 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 0:08:37 118 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:09:02 119 Jose Vicente Toribio (Spa) Androni Giocattoli 0:09:03 120 Jose Angel Gomez Marchante (Spa) Androni Giocattoli 121 Xabier Zabalo (Spa) Orbea 0:09:10 122 Manuel Calvente (Spa) Androni Giocattoli 0:09:56 123 Fco David Delgado (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:10:03 124 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 0:10:59 125 Juan José Oroz (Spa) Euskaltel - Euskadi 126 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:11:02 127 Beñat Urain (Spa) Orbea 0:11:04 128 Timothy Stevens (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:11:28 129 Filiippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 0:11:32 130 Pascual Orengo (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:11:59 131 Aitor Hernández (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:14:47

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 pts 2 Koldo Fernández (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 3 José Iván Gutiérrez (Spa) Caisse d'Epargne 20 4 Nikolas Maes (Bel) Quick Step 20 5 Kristof Vanderwalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 16 6 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 16 7 Gianpaolo Caruso (Ita) Team Katusha 14 8 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 14 9 David López (Spa) Caisse d'Epargne 14 10 Jorge Martín Montenegro (Arg) Androni Giocattoli 12 11 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 10 12 Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team 10 13 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 9 14 Enrique Mata (Spa) Footon - Servetto 9 15 David García (Spa) Xacobeo Galicia 9 16 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 9 17 Johnnie Walker (Aus) Footon - Servetto 8 18 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 7 19 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 7 20 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 6 21 Mauricio Ardila (Col) Rabobank 6 22 Delio Fernández (Spa) Xacobeo Galicia 5 23 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 4 24 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 3 25 Manuel Ortega (Spa) Androni Giocattoli 3 26 Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 2 27 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 10 pts 2 Jose Vicente Toribio (Spa) Androni Giocattoli 9 3 Manuel Calvente (Spa) Androni Giocattoli 6 4 Beñat Urain (Spa) Orbea 6 5 Pedro Merino (Spa) Footon - Servetto 2 6 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 2 7 Jorge Martín Montenegro (Arg) Androni Giocattoli 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuel Calvente (Spa) Androni Giocattoli 15 pts 2 Jose Vicente Toribio (Spa) Androni Giocattoli 10 3 José Iván Gutiérrez (Spa) Caisse d'Epargne 10 4 Pedro Merino (Spa) Footon - Servetto 9 5 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 8 6 Beñat Urain (Spa) Orbea 7 7 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 8 Sergio Carrasco (Spa) Androni Giocattoli 4 9 Kristof Vanderwalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 10 Mauricio Ardila (Col) Rabobank 2