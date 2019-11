Image 1 of 15 Marianne Vos (Netherlands) takes her second stage win. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 2 of 15 Noemi Cantele (HTC - Columbia Women) and eventual third placed Olga Zabelinskaya (Safi-Pasta Zara) at the front. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 3 of 15 HTC - Columbia Women were obvious at the front of the bunch in the latter part of this stage. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 4 of 15 Emma Pooley (Cervelo Test Team) in the centre of the lead group. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 5 of 15 The local rider Noemi Cantele (HTC - Columbia Women) leads the group. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 6 of 15 The lead group on the rolling climbs as they headed northwards. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 7 of 15 Emma Pooley (Cervelo Test Team), Martina Corazza (Team Valdarno) and Evelyn Stevens (HTC - Columbia Women) on the front of the break group which formed. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 8 of 15 The three escapees on the climb of Brinzio - which is used in the opposite direction for the Tropheo Binda World Cup race. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 9 of 15 Ellen van Dijk leads a HTC - Columbia Women train at the front of the peloton as they chase down the leaders. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 10 of 15 The bunch was in no rush to catch the three breakway riders. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 11 of 15 Lauren Kitchen (Australia) leads the group which gained over two minutes and won the special sprint prime close to the AIS training base in the region. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 12 of 15 Local rider Noemi Cantele (HTC - Columbia Women) signs on for the stage which passed her training roads. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 13 of 15 World road champion Tatiana Guderzo (Team Valdarno) signs autographs before the start. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 14 of 15 HTC-Columbia takes control of the pace. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net) Image 15 of 15 The jerseys: Tatiana Guderzo, Best Italian, Emma Pooley, best climber, Marianne Vos, best overall and best young rider, and Ina Teutenberg, points leader. (Image credit: CJ Farquharson/WomensCycling.net)

The 2010 Giro Donne has been the domain of two women: Ina Teutenberg, who dominated the flat first four stages, and now Marianne Vos, who claimed her second stage in a row over Teutenberg's teammate Judith Arndt and Safi Pasta's Olga Zabelinskaya.

The three riders powered away from the field, led home by world champion Tatiana Guderzo.

Vos may look solid to keep her maglia rosa until the finish on Sunday, but she was cautious in assessing her chances after her second win. "I am very happy for the victory today, although I think the next stages of the Giro will certainly be decisive. There are still a lot of riders in contention, and it is a very open Giro."

The early escape consisted of Australian Lauren Kitchen, who also won the sprint to Albizzate, and Italian Silvia Valsecchi (Top Girls Fassa Bortolo Ghezzi) and Alessandra Borchi (Gauss RDZ Ormu).

The trio pulled out a two and a half minute lead in the first 28km, but as the road tilted upward their gap began to shrink. At the first climb, the Brinzio, they had just 23 seconds and the race was all back together on the day's only categorized climb, the Cunardo.

In a preview of things to come, Cervelo's Emma Pooley demonstrated once more that she is the sport's dominant climber, taking the maximum points over Zabelinskaya at the top.

The peloton was split in two heading into the finale, and on the uphill finish, Arndt hit out with 300m to go, but was overtaken by Vos at the line.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Netherlands National Team 3:10:18 2 Judith Arndt (Ger) HTC Columbia Women 3 Olga Zabelinskaya (Rus) Safi - Pasta Zara 4 Tatiana Guderzo (Ita) Team Valdarno 0:00:08 5 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ Ormu 0:00:09 6 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Record Rox 7 Eivgenia Vysotska (Ukr) Team Valdarno 8 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 9 Mara Abbott (USA) US National Team 10 Claudia Häusler (Ger) Cervelo TestTeam 11 Annemiek Van Vleuten (Ned) Netherlands National Team 0:00:13 12 Emma Pooley (GBr) Cervelo TestTeam 0:00:14 13 Grete Treier (Est) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:00:27 14 Linda Villumsen (NZl) HTC Columbia Women 15 Evelyn Stevens (USA) HTC Columbia Women 16 Shara Gillon (Aus) Australia National Team 17 Tatiana Antoshina (Rus) Team Valdarno 18 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Ladies Team 0:00:33 19 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ Ormu 0:00:38 20 Amber Neben (USA) US National Team 21 Carlee Taylor (Aus) Australia National Team 22 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 23 Tiffany Cromwell (Aus) Australia National Team 0:00:58 24 Lisa Jacobs (Aus) Australia National Team 0:01:00 25 Polona Batagelj (Slo) Bizkaia - Durango 0:01:26 26 Noemi Cantele (Ita) HTC Columbia Women 27 Martine Bras (Ned) Gauss RDZ Ormu 0:01:43 28 Karin Aune (Swe) Fenixs - Petrogradets 0:02:29 29 Edwige Pitel (Fra) S.C. Michela Fanini Record Rox 30 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Ladies Team 31 Sigrid Corneo (Slo) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:02:47 32 Veronica Leal Balderas (Mex) S.C. Michela Fanini Record Rox 33 Marta Vilajosana Andreu (Spa) Fenixs - Petrogradets 0:04:52 34 Carla Ryan (Aus) Cervelo TestTeam 35 Eleonora Patuzzo (Ita) Safi - Pasta Zara 36 Laura Bozzolo (Ita) Team Valdarno 37 Vilija Sereikaite (Ltu) Safi - Pasta Zara 0:11:30 38 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ Ormu 39 Emma Mackie (Aus) Australia National Team 40 Natalia Boyarskaya (Rus) Fenixs - Petrogradets 41 Oxana Kozonchuk (Rus) Safi - Pasta Zara 42 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Acs Chirio - Forno D'Asolo 43 Erika Vilunaite (Ltu) Fenixs - Petrogradets 44 Gloria Presti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 45 Olena Oliinyk (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 46 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Debabarrena - Kirolgi 47 Rasa Leleivyte (Ltu) Safi - Pasta Zara 48 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 49 Viktoria Vologdina (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 50 Ana Garcia Antequera (Spa) Bizkaia - Durango 51 Anna Van Der Breggen (Ned) Netherlands National Team 52 Cristina Alcalde Huertanos (Spa) Bizkaia - Durango 53 Svetlana Bubnenkova (Rus) Fenixs - Petrogradets 54 Valentina Scandolara (Ita) Vaiano Solaristech 55 Emilia Fahlin (Swe) HTC Columbia Women 56 Lorena Foresi (Ita) Safi - Pasta Zara 57 Marta Tagliaferro (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 58 Sinead Miller (USA) US National Team 59 Giada Borgato (Ita) Gauss RDZ Ormu 60 Tetyana Riabchenko (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 61 Chantal Blaak (Ned) Netherlands National Team 62 Lucinda Brand (Ned) Netherlands National Team 63 Alessandra D'Ettorre (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 64 Ariadna Tudel Cuberes (And) Bizkaia - Durango 65 Carmen Small (USA) US National Team 66 Catherine Delfosse (Bel) Lotto Ladies Team 67 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 68 Martina Corazza (Ita) Team Valdarno 69 Patricia Schwager (Swi) Cervelo TestTeam 70 Theresa Cliff-Ryan (USA) US National Team 71 Shelley Evans (USA) US National Team 72 Kimberley Anderson (USA) HTC Columbia Women 73 Kim Schoonbaert (Bel) Lotto Ladies Team 74 Simona Frapporti (Ita) Vaiano Solaristech 75 Sylwia Kapusta (Pol) Safi - Pasta Zara 76 Iris Slappendel (Ned) Cervelo TestTeam 77 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 78 Amanda Miller (USA) US National Team 79 Alison Starnes (USA) US National Team 80 Monia Baccaille (Ita) Team Valdarno 81 Alessandra Borchi (Ita) Gauss RDZ Ormu 82 Giorgia Bronzini (Ita) Gauss RDZ Ormu 83 Ina Yoko Teutenberg (Ger) HTC Columbia Women 84 Martina Ruzickova (Cze) S.C. Michela Fanini Record Rox 85 Lauren Kitchen (Aus) Australia National Team 86 Luisa Tamanini (Ita) Acs Chirio - Forno D'Asolo 87 Silvia Valsecchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 88 Alona Andruk (Ukr) Safi - Pasta Zara 89 Kirsten Wild (Ned) Cervelo TestTeam 0:13:12 90 Inmaculada Pereiro (Spa) Debabarrena - Kirolgi 0:14:56 91 Rosane Kirch (Bra) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:21:00 92 Dorleta Zorrilla Braceras (Spa) Bizkaia - Durango 93 Tania Belvederesi (Ita) Team Valdarno 94 Alice Marmorini (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 95 Giulia Lazzerini (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 96 Bridie O'Donnel (Aus) Team Valdarno 0:21:39 97 Simona Martini (Ita) Vaiano Solaristech 98 Sanne Van Passen (Ned) Netherlands National Team 99 Davina Summers (Aus) Bizkaia - Durango 100 Lynette Burger (RSA) Lotto Ladies Team 101 Nimesha Smith (NZl) Lotto Ladies Team 102 Irene San Sebastian Lasa (Spa) Debabarrena - Kirolgi 103 Ana Yontadiez (Spa) Debabarrena - Kirolgi 104 Edita Unguryte (Ltu) Acs Chirio - Forno D'Asolo 105 Barbara Guarischi (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 106 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 107 Irene Falorni (Ita) Vaiano Solaristech 108 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ Ormu 109 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Columbia Women 110 Francesca Tognali (Ita) Vaiano Solaristech 0:21:44 111 Marit Huisman (Ned) Netherlands National Team 0:21:46 NA Edita Janeliunaite (Ltu) Acs Chirio - Forno D'Asolo NA Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team NA Kirsty Broun (Aus) Australia National Team NA Inmaculada Rafael Salas (Spa) Debabarrena - Kirolgi

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team 1 Lauren Kitchen (Aus) Australia National Team 2 Silvia Valsecchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 3 Alessandra Borchi (Ita) Gauss RDZ Ormu

KOM 1 # Rider Name (Country) Team 1 Emma Pooley (GBr) Cervelo TestTeam 2 Olga Zabelinskaya (Rus) Safi - Pasta Zara 3 Eivgenia Vysotska (Ukr) Team Valdarno 4 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 5 Mara Abbott (USA) US National Team

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Netherlands National Team 15 pts 2 Judith Arndt (Ger) HTC Columbia Women 12 3 Olga Zabelinskaya (Rus) Safi - Pasta Zara 10 4 Tatiana Guderzo (Ita) Team Valdarno 8 5 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ Ormu 6 6 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Record Rox 5 7 Eivgenia Vysotska (Ukr) Team Valdarno 4 8 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 3 9 Mara Abbott (USA) US National Team 2 10 Claudia Häusler (Ger) Cervelo TestTeam 1

General classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Netherlands National Team 13:50:47 2 Judith Arndt (Ger) HTC Columbia Women 0:00:25 3 Tatiana Guderzo (Ita) Team Valdarno 0:01:03 4 Claudia Häusler (Ger) Cervelo TestTeam 0:01:23 5 Olga Zabelinskaya (Rus) Safi - Pasta Zara 0:01:31 6 Emma Pooley (GBr) Cervelo TestTeam 0:01:42 7 Mara Abbott (USA) US National Team 0:01:48 8 Evelyn Stevens (USA) HTC Columbia Women 0:02:00 9 Linda Villumsen (NZl) HTC Columbia Women 0:02:16 10 Annemiek Van Vleuten (Ned) Netherlands National Team 0:02:25 11 Grete Treier (Est) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:02:35 12 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ Ormu 0:02:51 13 Amber Neben (USA) US National Team 0:02:56 14 Eivgenia Vysotska (Ukr) Team Valdarno 0:03:05 15 Tatiana Antoshina (Rus) Team Valdarno 0:03:42 16 Tiffany Cromwell (Aus) Australia National Team 0:03:50 17 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:03:58 18 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Ladies Team 0:04:21 19 Carlee Taylor (Aus) Australia National Team 0:04:26 20 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:05:03 21 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ Ormu 0:05:24 22 Shara Gillon (Aus) Australia National Team 0:05:25 23 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Record Rox 24 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Ladies Team 0:05:57 25 Edwige Pitel (Fra) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:06:23 26 Martine Bras (Ned) Gauss RDZ Ormu 0:06:25 27 Polona Batagelj (Slo) Bizkaia - Durango 0:06:28 28 Veronica Leal Balderas (Mex) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:07:59 29 Noemi Cantele (Ita) HTC Columbia Women 0:08:31 30 Sigrid Corneo (Slo) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:08:44 31 Karin Aune (Swe) Fenixs - Petrogradets 0:09:06 32 Carla Ryan (Aus) Cervelo TestTeam 0:09:13 33 Eleonora Patuzzo (Ita) Safi - Pasta Zara 0:10:00 34 Laura Bozzolo (Ita) Team Valdarno 0:11:37 35 Marta Vilajosana Andreu (Spa) Fenixs - Petrogradets 0:13:45 36 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 0:16:09 37 Rasa Leleivyte (Ltu) Safi - Pasta Zara 0:16:11 38 Ina Yoko Teutenberg (Ger) HTC Columbia Women 0:16:20 39 Shelley Evans (USA) US National Team 0:16:47 40 Lucinda Brand (Ned) Netherlands National Team 0:17:09 41 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ Ormu 0:17:16 42 Kimberley Anderson (USA) HTC Columbia Women 0:17:31 43 Iris Slappendel (Ned) Cervelo TestTeam 0:17:49 44 Emilia Fahlin (Swe) HTC Columbia Women 0:18:05 45 Oxana Kozonchuk (Rus) Safi - Pasta Zara 0:18:16 46 Natalia Boyarskaya (Rus) Fenixs - Petrogradets 0:18:18 47 Olena Oliinyk (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:18:22 48 Svetlana Bubnenkova (Rus) Fenixs - Petrogradets 0:18:48 49 Anna Van Der Breggen (Ned) Netherlands National Team 0:18:51 50 Lisa Jacobs (Aus) Australia National Team 0:18:52 51 Chantal Blaak (Ned) Netherlands National Team 0:18:59 52 Lorena Foresi (Ita) Safi - Pasta Zara 0:19:15 53 Kirsten Wild (Ned) Cervelo TestTeam 0:19:17 54 Patricia Schwager (Swi) Cervelo TestTeam 0:19:18 55 Giorgia Bronzini (Ita) Gauss RDZ Ormu 0:19:24 56 Cristina Alcalde Huertanos (Spa) Bizkaia - Durango 0:19:27 57 Gloria Presti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:19:35 58 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:20:01 59 Monia Baccaille (Ita) Team Valdarno 0:20:02 60 Catherine Delfosse (Bel) Lotto Ladies Team 0:20:14 61 Alessandra D'Ettorre (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:20:31 62 Ana Garcia Antequera (Spa) Bizkaia - Durango 0:20:49 63 Theresa Cliff-Ryan (USA) US National Team 0:21:16 64 Erika Vilunaite (Ltu) Fenixs - Petrogradets 0:21:37 65 Carmen Small (USA) US National Team 0:21:38 66 Alison Starnes (USA) US National Team 0:22:35 67 Martina Corazza (Ita) Team Valdarno 0:22:57 68 Amanda Miller (USA) US National Team 0:24:02 69 Alona Andruk (Ukr) Safi - Pasta Zara 0:25:53 70 Vilija Sereikaite (Ltu) Safi - Pasta Zara 0:27:50 71 Silvia Valsecchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:28:52 72 Martina Ruzickova (Cze) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:29:32 73 Luisa Tamanini (Ita) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:29:33 74 Simona Frapporti (Ita) Vaiano Solaristech 0:29:38 75 Sanne Van Passen (Ned) Netherlands National Team 0:29:39 76 Marta Tagliaferro (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:30:12 77 Emma Mackie (Aus) Australia National Team 0:30:35 78 Sinead Miller (USA) US National Team 0:30:41 79 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:30:42 80 Sylwia Kapusta (Pol) Safi - Pasta Zara 0:30:45 81 Tetyana Riabchenko (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:30:56 82 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Debabarrena - Kirolgi 0:31:27 83 Viktoria Vologdina (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:31:38 84 Alessandra Borchi (Ita) Gauss RDZ Ormu 0:31:40 85 Valentina Scandolara (Ita) Vaiano Solaristech 0:31:53 86 Ariadna Tudel Cuberes (And) Bizkaia - Durango 0:32:01 87 Giada Borgato (Ita) Gauss RDZ Ormu 0:32:03 88 Edita Unguryte (Ltu) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:39:43 89 Lauren Kitchen (Aus) Australia National Team 0:39:56 90 Barbara Guarischi (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:40:40 91 Tania Belvederesi (Ita) Team Valdarno 0:40:54 92 Kim Schoonbaert (Bel) Lotto Ladies Team 0:41:23 93 Alice Marmorini (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:41:37 94 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 0:42:07 95 Inmaculada Pereiro (Spa) Debabarrena - Kirolgi 0:45:58 96 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Columbia Women 0:48:18 97 Bridie O'Donnel (Aus) Team Valdarno 0:48:54 98 Rosane Kirch (Bra) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:49:50 99 Lynette Burger (RSA) Lotto Ladies Team 0:50:27 100 Dorleta Zorrilla Braceras (Spa) Bizkaia - Durango 0:50:53 101 Giulia Lazzerini (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:51:04 102 Francesca Tognali (Ita) Vaiano Solaristech 0:51:05 103 Davina Summers (Aus) Bizkaia - Durango 0:51:12 104 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 0:51:21 105 Ana Yontadiez (Spa) Debabarrena - Kirolgi 0:52:52 106 Irene Falorni (Ita) Vaiano Solaristech 0:52:55 107 Simona Martini (Ita) Vaiano Solaristech 0:53:08 108 Irene San Sebastian Lasa (Spa) Debabarrena - Kirolgi 0:54:46 109 Nimesha Smith (NZl) Lotto Ladies Team 0:55:54 110 Marit Huisman (Ned) Netherlands National Team 0:56:07 111 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ Ormu 0:56:14

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ina Yoko Teutenberg (Ger) HTC Columbia Women 60 pts 2 Marianne Vos (Ned) Netherlands National Team 57 3 Kirsten Wild (Ned) Cervelo TestTeam 40 4 Judith Arndt (Ger) HTC Columbia Women 32 5 Giorgia Bronzini (Ita) Gauss RDZ Ormu 32 6 Shelley Evans (USA) US National Team 27 7 Tatiana Guderzo (Ita) Team Valdarno 20 8 Olga Zabelinskaya (Rus) Safi - Pasta Zara 15 9 Barbara Guarischi (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 14 10 Annemiek Van Vleuten (Ned) Netherlands National Team 12 11 Alessandra D'Ettorre (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 12 12 Mara Abbott (USA) US National Team 10 13 Linda Villumsen (NZl) HTC Columbia Women 8 14 Claudia Häusler (Ger) Cervelo TestTeam 7 15 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ Ormu 7 16 Eivgenia Vysotska (Ukr) Team Valdarno 7 17 Rasa Leleivyte (Ltu) Safi - Pasta Zara 7 18 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Record Rox 5 19 Emma Pooley (GBr) Cervelo TestTeam 4 20 Amber Neben (USA) US National Team 3 21 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 3 22 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ Ormu 3 23 Monia Baccaille (Ita) Team Valdarno 3 24 Evelyn Stevens (USA) HTC Columbia Women 2 25 Alison Starnes (USA) US National Team 2 26 Iris Slappendel (Ned) Cervelo TestTeam 1 27 Theresa Cliff-Ryan (USA) US National Team 1 28 Valentina Scandolara (Ita) Vaiano Solaristech 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Pooley (GBr) Cervelo TestTeam 15 pts 2 Martine Bras (Ned) Gauss RDZ Ormu 14 3 Tatiana Guderzo (Ita) Team Valdarno 7 4 Olga Zabelinskaya (Rus) Safi - Pasta Zara 7 5 Marianne Vos (Ned) Netherlands National Team 5 6 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 4 7 Martina Ruzickova (Cze) S.C. Michela Fanini Record Rox 4 8 Evelyn Stevens (USA) HTC Columbia Women 3 9 Eivgenia Vysotska (Ukr) Team Valdarno 3 10 Veronica Leal Balderas (Mex) S.C. Michela Fanini Record Rox 3 11 Eleonora Patuzzo (Ita) Safi - Pasta Zara 3 12 Erika Vilunaite (Ltu) Fenixs - Petrogradets 3 13 Claudia Häusler (Ger) Cervelo TestTeam 2 14 Mara Abbott (USA) US National Team 1 15 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ Ormu 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Netherlands National Team 13:50:47 2 Tiffany Cromwell (Aus) Australia National Team 0:03:50 3 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:03:58 4 Carlee Taylor (Aus) Australia National Team 0:04:26 5 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:05:03 6 Shara Gillon (Aus) Australia National Team 0:05:25 7 Polona Batagelj (Slo) Bizkaia - Durango 0:06:28 8 Eleonora Patuzzo (Ita) Safi - Pasta Zara 0:10:00 9 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 0:16:09 10 Rasa Leleivyte (Ltu) Safi - Pasta Zara 0:16:11 11 Lucinda Brand (Ned) Netherlands National Team 0:17:09 12 Emilia Fahlin (Swe) HTC Columbia Women 0:18:05 13 Oxana Kozonchuk (Rus) Safi - Pasta Zara 0:18:16 14 Olena Oliinyk (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:18:22 15 Anna Van Der Breggen (Ned) Netherlands National Team 0:18:51 16 Chantal Blaak (Ned) Netherlands National Team 0:18:59 17 Lorena Foresi (Ita) Safi - Pasta Zara 0:19:15 18 Gloria Presti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:19:35 19 Alona Andruk (Ukr) Safi - Pasta Zara 0:25:53 20 Vilija Sereikaite (Ltu) Safi - Pasta Zara 0:27:50 21 Simona Frapporti (Ita) Vaiano Solaristech 0:29:38 22 Sanne Van Passen (Ned) Netherlands National Team 0:29:39 23 Marta Tagliaferro (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 0:30:12 24 Sinead Miller (USA) US National Team 0:30:41 25 Tetyana Riabchenko (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:30:56 26 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Debabarrena - Kirolgi 0:31:27 27 Viktoria Vologdina (Ukr) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:31:38 28 Valentina Scandolara (Ita) Vaiano Solaristech 0:31:53 29 Giada Borgato (Ita) Gauss RDZ Ormu 0:32:03 30 Edita Unguryte (Ltu) Acs Chirio - Forno D'Asolo 0:39:43 31 Lauren Kitchen (Aus) Australia National Team 0:39:56 32 Barbara Guarischi (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:40:40 33 Alice Marmorini (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:41:37 34 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 0:42:07 35 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Columbia Women 0:48:18 36 Dorleta Zorrilla Braceras (Spa) Bizkaia - Durango 0:50:53 37 Giulia Lazzerini (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:51:04 38 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 0:51:21 39 Irene Falorni (Ita) Vaiano Solaristech 0:52:55 40 Simona Martini (Ita) Vaiano Solaristech 0:53:08 41 Irene San Sebastian Lasa (Spa) Debabarrena - Kirolgi 0:54:46 42 Marit Huisman (Ned) Netherlands National Team 0:56:07 43 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ Ormu 0:56:14