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Tour of Chongming Island Women's WorldTour - Start list

Starters as of April 26, 2018

Jolien D'Hoore atop the final podium at the Tour of Chongming Island

Jolien D'Hoore atop the final podium at the Tour of Chongming Island
(Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

2018 Tour of Chongming Island start list as of April 26, 2018

Mitchelton Scott Women
#Rider Name (Country) Team
1Jolien D'Hoore (Bel) Mitchelton Scott Women
2Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott Women
3Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott Women
4Alexandra Manly (Aus) Mitchelton Scott Women
5Jenelle Crooks (Aus) Mitchelton Scott Women

Wiggle High5
#Rider Name (Country) Team
11Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5
12Amy Cure (Aus) Wiggle High5
13Annette Edmondson (Aus) Wiggle High5
14Lucy Garner (GBr) Wiggle High5
15Grace Garner (GBr) Wiggle High5
16Julie Leth (Den) Wiggle High5

Ale Cipollini
#Rider Name (Country) Team
21Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini
22Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini
23Martina Stefani (Ita) Ale Cipollini
24Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini
25Anna Trevisi (Ita) Ale Cipollini

Cylance Pro Cycling
#Rider Name (Country) Team
31Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling
32Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling
33Jelena Eric (Srb) Cylance Pro Cycling
34Holly Breck (USA) Cylance Pro Cycling
35Marcella Toldi (Bra) Cylance Pro Cycling
36Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
#Rider Name (Country) Team
41Coralie Demay (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
42Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
43Maelle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
44Gréta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

BTC City Ljubljana
#Rider Name (Country) Team
51Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana
52Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana
53Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
54Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
55Anastasia Iakovenko (Rus) BTC City Ljubljana
56Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana

Hitec Products-BirkSport
#Rider Name (Country) Team
61Simona Frapporti (Ita) Hitec Products-Birk Sport
62Nina Kessler (Ned) Hitec Products-Birk Sport
63Julie Solvang (Nor) Hitec Products-Birk Sport
64Charlotte Becker (Ger) Hitec Products-Birk Sport
65Camilla Møllebro (Den) Hitec Products-Birk Sport

Team Virtu Cycling
#Rider Name (Country) Team
71Claudia Koster (Ned) Team Virtu Cycling
72Emilie Moberg (Nor) Team Virtu Cycling
74Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling
75Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling
76Trine Schmidt (Den) Team Virtu Cycling

Valcar PBM
#Rider Name (Country) Team
81Chiara Consonni (Ita) Valcar PBM
82Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar PBM
83Silvia Persico (Ita) Valcar PBM
84Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM
85Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM
86Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM

Team Tibco-Silicon Valley Bank
#Rider Name (Country) Team
91Nicole Bruderer Cofino (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
92Brodie Chapman (Aus) Team Tibco-Silicon Valley Bank
93Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
94Alison Jackson (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
95Shannon Malseed (Aus) Team Tibco-Silicon Valley Bank
96Kendall Ryan (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank

Doltcini-Van Eyck Sport
#Rider Name (Country) Team
101Kelly Druyts (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport
102Kim De Baat (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport
103Bryony van Velzen (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport
104Kelly Markus (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport
105Tetyana Riabchenko (Ukr) Doltcini-Van Eyck Sport
106Daniela Reis (Por) Doltcini-Van Eyck Sport

Swapit Agolico
#Rider Name (Country) Team
111Ana Teresa Casas (Mex) Swapit Agolico
112Andrea Ramírez (Mex) Swapit Agolico
113Cinthya Teresita Covarrubias (Mex) Swapit Agolico
114Paola Andrea Muñoz (Chi) Swapit Agolico
115Brenda Andrea Santoyo Perez (Mex) Swapit Agolico
116Odemaris Denisse Mancilla (Mex) Swapit Agolico

Minsk Cycling Club
#Rider Name (Country) Team
121Anastasiya Dzedzikava (Blr) Minsk Cycling Club
122Nastassia Kiptsikava (Blr) Minsk Cycling Club
123Taisa Naskovich (Blr) Minsk Cycling Club
124Karalina Savenka (Blr) Minsk Cycling Club
125Hanna Tserah (Blr) Minsk Cycling Club
126Ina Savenka (Blr) Minsk Cycling Club

China Liv Pro Cycling
#Rider Name (Country) Team
131Yue Bai (Chn) China Liv Pro Cycling
132Wu Peixiao (Chn) China Liv Pro Cycling
133Dexiang Liu (Chn) China Liv Pro Cycling
134Siying Lu (Chn) China Liv Pro Cycling
135Xian Pu Yi (Chn) China Liv Pro Cycling
136Xi Sha Zhao (Chn) China Liv Pro Cycling

Thailand Women's Cycling Team
#Rider Name (Country) Team
141Nontasin Chanpeng (Tha) Thailand Women's Cycling Team
142Wilaiwan Kunlapha (Tha) Thailand Women's Cycling Team
143Piyathida Thitjan (Tha) Thailand Women's Cycling Team
144Jutatip Maneephan (Tha) Thailand Women's Cycling Team
145Chaniporn Batriya (Tha) Thailand Women's Cycling Team
146Apinya Thingkaew (Tha) Thailand Women's Cycling Team

Team Dukla Praha Women
#Rider Name (Country) Team
151Jarmila Machacová (Cze) Team Dukla Praha Women
152Lucie Hochmann (Cze) Team Dukla Praha Women
153Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha Women
154Katerina Kohoutková (Cze) Team Dukla Praha Women
155Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha Women
156Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha Women

Malaysia
#Rider Name (Country) Team
161Binti Mohamad Fauzi Nurul Najwa (Mas) Malaysia
162Nur Ilyana Syed Zulikifli Sharifah (Mas) Malaysia
163Nur Aisyah Mohamad (Mas) Malaysia
164Nur Adibah Akma Mohd Fuad (Mas) Malaysia
165Ezzatie Fifiyana Shazwanie Shaiful Hisham (Mas) Malaysia
166Nurul Najihah Inani Aziz (Mas) Malaysia

Hong Kong
#Rider Name (Country) Team
171Qianyu Yang (HKg) Hong Kong
172Yao Pang (HKg) Hong Kong
173Wing Yee Leung (HKg) Hong Kong
175Yu Ma (HKg) Hong Kong
176Hoi Wah Leugh (HKg) Hong Kong