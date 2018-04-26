Tour of Chongming Island Women's WorldTour - Start list
Starters as of April 26, 2018
2018 Tour of Chongming Island start list as of April 26, 2018
|#
|Rider Name (Country) Team
|1
|Jolien D'Hoore (Bel) Mitchelton Scott Women
|2
|Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott Women
|3
|Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott Women
|4
|Alexandra Manly (Aus) Mitchelton Scott Women
|5
|Jenelle Crooks (Aus) Mitchelton Scott Women
|#
|Rider Name (Country) Team
|11
|Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5
|12
|Amy Cure (Aus) Wiggle High5
|13
|Annette Edmondson (Aus) Wiggle High5
|14
|Lucy Garner (GBr) Wiggle High5
|15
|Grace Garner (GBr) Wiggle High5
|16
|Julie Leth (Den) Wiggle High5
|#
|Rider Name (Country) Team
|21
|Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini
|22
|Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini
|23
|Martina Stefani (Ita) Ale Cipollini
|24
|Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini
|25
|Anna Trevisi (Ita) Ale Cipollini
|#
|Rider Name (Country) Team
|31
|Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling
|32
|Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling
|33
|Jelena Eric (Srb) Cylance Pro Cycling
|34
|Holly Breck (USA) Cylance Pro Cycling
|35
|Marcella Toldi (Bra) Cylance Pro Cycling
|36
|Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling
|#
|Rider Name (Country) Team
|41
|Coralie Demay (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|42
|Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|43
|Maelle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|44
|Gréta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|#
|Rider Name (Country) Team
|51
|Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana
|52
|Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana
|53
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|54
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|55
|Anastasia Iakovenko (Rus) BTC City Ljubljana
|56
|Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
|#
|Rider Name (Country) Team
|61
|Simona Frapporti (Ita) Hitec Products-Birk Sport
|62
|Nina Kessler (Ned) Hitec Products-Birk Sport
|63
|Julie Solvang (Nor) Hitec Products-Birk Sport
|64
|Charlotte Becker (Ger) Hitec Products-Birk Sport
|65
|Camilla Møllebro (Den) Hitec Products-Birk Sport
|#
|Rider Name (Country) Team
|71
|Claudia Koster (Ned) Team Virtu Cycling
|72
|Emilie Moberg (Nor) Team Virtu Cycling
|74
|Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling
|75
|Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling
|76
|Trine Schmidt (Den) Team Virtu Cycling
|#
|Rider Name (Country) Team
|81
|Chiara Consonni (Ita) Valcar PBM
|82
|Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar PBM
|83
|Silvia Persico (Ita) Valcar PBM
|84
|Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM
|85
|Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM
|86
|Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM
|#
|Rider Name (Country) Team
|91
|Nicole Bruderer Cofino (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|92
|Brodie Chapman (Aus) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|93
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|94
|Alison Jackson (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|95
|Shannon Malseed (Aus) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|96
|Kendall Ryan (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|#
|Rider Name (Country) Team
|101
|Kelly Druyts (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport
|102
|Kim De Baat (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport
|103
|Bryony van Velzen (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport
|104
|Kelly Markus (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport
|105
|Tetyana Riabchenko (Ukr) Doltcini-Van Eyck Sport
|106
|Daniela Reis (Por) Doltcini-Van Eyck Sport
|#
|Rider Name (Country) Team
|111
|Ana Teresa Casas (Mex) Swapit Agolico
|112
|Andrea Ramírez (Mex) Swapit Agolico
|113
|Cinthya Teresita Covarrubias (Mex) Swapit Agolico
|114
|Paola Andrea Muñoz (Chi) Swapit Agolico
|115
|Brenda Andrea Santoyo Perez (Mex) Swapit Agolico
|116
|Odemaris Denisse Mancilla (Mex) Swapit Agolico
|#
|Rider Name (Country) Team
|121
|Anastasiya Dzedzikava (Blr) Minsk Cycling Club
|122
|Nastassia Kiptsikava (Blr) Minsk Cycling Club
|123
|Taisa Naskovich (Blr) Minsk Cycling Club
|124
|Karalina Savenka (Blr) Minsk Cycling Club
|125
|Hanna Tserah (Blr) Minsk Cycling Club
|126
|Ina Savenka (Blr) Minsk Cycling Club
|#
|Rider Name (Country) Team
|131
|Yue Bai (Chn) China Liv Pro Cycling
|132
|Wu Peixiao (Chn) China Liv Pro Cycling
|133
|Dexiang Liu (Chn) China Liv Pro Cycling
|134
|Siying Lu (Chn) China Liv Pro Cycling
|135
|Xian Pu Yi (Chn) China Liv Pro Cycling
|136
|Xi Sha Zhao (Chn) China Liv Pro Cycling
|#
|Rider Name (Country) Team
|141
|Nontasin Chanpeng (Tha) Thailand Women's Cycling Team
|142
|Wilaiwan Kunlapha (Tha) Thailand Women's Cycling Team
|143
|Piyathida Thitjan (Tha) Thailand Women's Cycling Team
|144
|Jutatip Maneephan (Tha) Thailand Women's Cycling Team
|145
|Chaniporn Batriya (Tha) Thailand Women's Cycling Team
|146
|Apinya Thingkaew (Tha) Thailand Women's Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|151
|Jarmila Machacová (Cze) Team Dukla Praha Women
|152
|Lucie Hochmann (Cze) Team Dukla Praha Women
|153
|Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha Women
|154
|Katerina Kohoutková (Cze) Team Dukla Praha Women
|155
|Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha Women
|156
|Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha Women
|#
|Rider Name (Country) Team
|161
|Binti Mohamad Fauzi Nurul Najwa (Mas) Malaysia
|162
|Nur Ilyana Syed Zulikifli Sharifah (Mas) Malaysia
|163
|Nur Aisyah Mohamad (Mas) Malaysia
|164
|Nur Adibah Akma Mohd Fuad (Mas) Malaysia
|165
|Ezzatie Fifiyana Shazwanie Shaiful Hisham (Mas) Malaysia
|166
|Nurul Najihah Inani Aziz (Mas) Malaysia
|#
|Rider Name (Country) Team
|171
|Qianyu Yang (HKg) Hong Kong
|172
|Yao Pang (HKg) Hong Kong
|173
|Wing Yee Leung (HKg) Hong Kong
|175
|Yu Ma (HKg) Hong Kong
|176
|Hoi Wah Leugh (HKg) Hong Kong
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