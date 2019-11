Image 1 of 28 Francisco Mancebo leads the Vuelta Mexico Telmex by the slimmest of margins. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 2 of 28 Denys Kostyuk (ISD-Neri) was also part of the four-rider break. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 3 of 28 The peloton chases the break. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 4 of 28 Denys Kostyuk requires some assistance. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 5 of 28 Amore e Vita was active throughout stage three. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 6 of 28 Juan Pablo Magallanes (Rock Racing) sits comfortably in the bunch. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 7 of 28 Francisco Mancebo finishes stage three and retains his overall lead. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 8 of 28 The stage three podium (l-r): Victor Manuel Garcia, Ignacio Sarabia and Florencio Ramos. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 9 of 28 Race leader Francisco Mancebo (Rock Racing) gets the kisses... (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 10 of 28 Florencio Ramos (Florencio Ramos) leads the points classification. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 11 of 28 Jose de Jesus Bravo leads the best young rider classification. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 12 of 28 Francisco Matamoros is the best Mexican rider. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 13 of 28 Matthias Bertling (Kuota Indeland) leads the mountains classification. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 14 of 28 Wilmen Bravo (Venezuela) keeps the break rolling. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 15 of 28 Nic Sanderson (Amore e Vita) looks composed in the break. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 16 of 28 The kids get in on the act before stage three starts. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 17 of 28 Jose Dejesus Gomez (Canel's Turbo) is one of the leading Mexican riders. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 18 of 28 The riders gets things underway in stage three. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 19 of 28 You wouldn't mess with this race cavalcade... (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 20 of 28 Rock Racing works hard on the front as the peloton heads over a bridge. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 21 of 28 Rock Racing's Glen Chadwick has a chuckle as he sits in third wheel. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 22 of 28 The gap gets out to 12.40 and it's time to chase. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 23 of 28 Aldo Ino Ilesic douses himself with water to cool down. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 24 of 28 Leonardo Scarcelli (ISD-Neri) fixes his shoe mid-stage. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 25 of 28 The locals wonder what all the fuss is about... (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 26 of 28 Australian rider Nic Sanderson was in the four-man break. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 27 of 28 Matthias Bertling (Kuota Indeland) acknowledges the camera. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES) Image 28 of 28 The leaders of the various classification. (Image credit: Wenceslao Rodriguez/ WRS IMAGENES)

With Francisco Mancebo already in the leader's jersey, Rock Racing had further reason to celebrate in Orizaba, Veracruz, as Ignacio Sarabia took stage three for the American squad following a late-race attack after an escape quintet had gone clear.

The 2009 Pan American Madison champion on the track, Sarabia showed superior speed and tactics in the finale to outclass his breakaway companions and justify his inclusion in a squad boasting the likes of Mancebo, Oscar Sevilla and kiwi workhorse Glen Chadwick.

The 26-year-old Mexican attacked the quintet about 20km from the finish and reaped the rewards of his audacious move. "The last 13 kilometres or so I was among the five riders who broke away; I felt strong because they had worked hard during the stage as the team controlled [the pace] well, and because I felt strong I decided to attack and everything went well," said Sarabia.

His teammate and overall leader, Mancebo, finished the day in sixth and was composed after the finish, reiterating the team's goals for the event. "As we have shown we want to win the tour, our goal is to win in most stages and fight for the general with [Oscar] Sevilla, [Ignacio] Sarabia, or myself," he said.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ignacio Sarabia (Mex) Rock Racing 4:30:00 2 Victor Manuel Garcia (Spa) Chiapas Tequila Afamado 0:00:01 3 Florencio Ramos (Mex) Chiapas Tequila Afamado 4 Huberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 5 Francisco Matamoros (Mex) Arenas Alubike 6 Francisco Mancebo (Spa) Rock Racing 0:00:03 7 Oscar Sevilla (Spa) Rock Racing 8 Dmytro Krivtsov (Ukr) ISD-Neri 9 Bjorn Glasner (Ger) Team Kuota - Indeland 10 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 11 Stefan Ganser (Ger) Team Kuota - Indeland 12 Salvatore Mancuso (Ita) ISD-Neri 13 Edwin Becerra (Ven) Venezuela 14 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 15 Ivan Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 16 Tomas Gil (Ven) Venezuela 17 Francois Parisien (Can) Spidertech p/b Planet Energy 18 Josede Jesus Bravo (Mex) Chiapas Tequila Afamado 19 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 20 Moises Aldape (Mex) Orven 21 Raul Granjel (Cub) Cuba 22 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 23 Victor Niño (Col) Orven 24 Jose Daniel Rincon (Col) Boyaca Orgullo de America 25 Fredy Emir Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 26 Rodolfo Fernandez (Mex) Empacadora San Marcos 27 Davide Frattini (Ita) Team Type 1 28 Alessandro Colo (Ita) ISD-Neri 29 Edmundo Robledo (Mex) Empacadora San Marcos 30 Manuel Oseas Rodas (Gua) Guatemala 31 Ramon Aguirre (Mex) Canel's Turbo 32 Sergiy Grechyn (Ukr) Amore e Vita Conad 33 Rodolfo Andre Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 34 Freddy Vargas (Ven) Venezuela 35 Jose Dejesus Gomez (Mex) Canel's Turbo 36 Chris Jones (USA) Team Type 1 37 Julio Alberto Perez (Mex) Empacadora San Marcos 38 Flavio Deluna (Mex) Spidertech p/b Planet Energy 39 Lucas Euser (USA) Spidertech p/b Planet Energy 40 Vladislav Borisov (Rus) Amore e Vita Conad 41 Eder Arenas (Mex) Arenas Alubike 42 Edgar Miguel Hoch (Gua) Guatemala 43 Luis Pulido (Mex) Arenas Alubike 44 Bruno Langlois (Can) Spidertech p/b Planet Energy 45 Hector Hugo Rangel (Mex) Canel's Turbo 46 Fausto Fognini (Ukr) Amore e Vita Conad 47 Oleksandr Kvachuk (Ukr) ISD-Neri 48 Leonardo Scarselli (Ita) ISD-Neri 49 Carlos Lopez (Mex) Canel's Turbo 50 Valeriy Kobzarenko (Ukr) Team Type 1 51 Jesus Zarate (Mex) Arenas Alubike 0:00:05 52 Jose Migdael Zeceña (Gua) Guatemala 53 Elio Isaac Frausto (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 54 Lisuandi Alonso (Cub) Cuba 0:01:00 55 Luis Fernando Macias (Mex) Rock Racing 56 Juan Pabl Magallanes (Mex) Rock Racing 0:01:01 57 Joris Boillat (Swi) CKT TMIT - Champion System 0:01:02 58 Epifanio Cortes (Mex) Arenas Alubike 59 Uriel Chavez (Mex) Empacadora San Marcos 0:01:04 60 Pier Paolo Denegri (Ita) ISD-Neri 0:02:00 61 Radames Treviño (Mex) Orven 0:02:42 62 Nicholas Sanderson (Aus) Amore e Vita Conad 0:03:31 63 Denys Kostyuk (Ukr) ISD-Neri 64 David Boily (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:04:01 65 Cesar Vaquera (Mex) Orven 66 Israel Antoni Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 0:04:13 67 Bernardo Colex (Mex) Amore e Vita Conad 0:05:11 68 Javier Megias (Spa) Team Type 1 0:06:11 69 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 70 Vitaliy Kondrut (Ukr) ISD-Neri 0:06:47 71 Carlos Galviz (Ven) Venezuela 72 Jesus Armand Aguilar (Mex) Arenas Alubike 0:06:54 73 Scott Stewart (USA) Team Type 1 0:07:04 74 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 0:11:15 75 Wilmen Bravo (Ven) Venezuela 0:11:54 76 Victor Hugo Peña (Col) Rock Racing 77 Yennier Lopez (Cub) Cuba 78 Yasmani Martinez (Cub) Cuba 79 Juan Manuel Sandoval (Mex) Canel's Turbo 0:14:50 80 Juan Antonio Aguirre (Mex) Chiapas Tequila Afamado 0:17:04 81 Danie Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland 82 Jorge Navarro (Mex) Empacadora San Marcos 83 Alfredo Gabino (Mex) Canel's Turbo 84 Marco Anto Escarcega (Mex) Arenas Alubike 85 Rafael Escarcega (Mex) Orven 86 Jorge Pancoatl (Mex) Canel's Turbo 87 Carlos Cruz (Mex) Empacadora San Marcos 88 Guillaume Boivin (Can) Spidertech p/b Planet Energy 89 Danny Alexan Morales (Gua) Guatemala 90 Walter Filad Escobar (Gua) Guatemala 91 Jhonny Eliu Morales (Gua) Guatemala 92 Eder Freyre (Mex) Chiapas Tequila Afamado 93 Saul Hernandez (Mex) Team Veracruz 94 Shawn Milne (USA) Team Type 1 95 Emman Vanruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 96 Londy Eduard Morales (Gua) Guatemala 97 Jose Contreras (Ven) Venezuela 98 Martin Gilbert (Can) Spidertech p/b Planet Energy 99 Thomas Riber (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 100 Carlos Alzate (Col) Rock Racing 101 Glen Chadwick (NZl) Rock Racing 102 Freddy Buergos (Cub) Cuba 103 Daniel Foder (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 104 Luis Alejand Zamudio (Mex) Chiapas Tequila Afamado 105 Juan Carlo Hernandez (Mex) Chiapas Tequila Afamado 0:21:45 106 Alex Schmitt (Ger) Team Kuota - Indeland 0:22:42 107 Edgardo Morales (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 108 Isaac Santoyo (Mex) Empacadora San Marcos 109 Sergio Arias (Mex) Empacadora San Marcos 110 Victor Omar Garcia (Mex) Orven 111 Carlos Man Hernandez (Mex) Orven 112 Peter Joerg (Swi) CKT TMIT - Champion System 113 Cesar Anaya (Mex) Team Veracruz 114 Abundio Guerrero (Mex) Canel's Turbo 115 Ivan Carbajal (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 116 Luis Abel Sanchez (Mex) Team Veracruz 117 Holger Burkhardt (Ger) CKT TMIT - Champion System 118 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 119 Daniel Cano (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 120 Juan Ramon Juarez (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 121 Abraham Martinez (Mex) Arenas Alubike 122 Cuauhtemoc Vasquez (Mex) Team Veracruz 123 Thomas Just (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 124 Philip Nielsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 125 Kaspar Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 126 Alberto Huitzil (Mex) Team Veracruz 127 Tigran Korkotyan (Arm) CKT TMIT - Champion System 128 Yuriy Metlushenko (Ukr) Amore e Vita Conad 129 Florenz Knauer (Ger) Team Kuota - Indeland 130 Gil Cordoves (Ven) Venezuela 131 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 132 Jose Abraham Centeno (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 0:23:25 133 Thomas Oredsson (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:24:53 134 Kristof Vollon (Ukr) Amore e Vita Conad 135 Serge Herz (Ger) CKT TMIT - Champion System 136 Raul Leyva (Mex) Team Veracruz 137 Gerardo Soto (Mex) Team Veracruz 0:36:40 138 Benjamin Stauder (Ger) CKT TMIT - Champion System 0:44:40 139 Daniel Omar Juarez (Arg) Chiapas Tequila Afamado 0:47:56

KOM 1 - Tecomatla # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 8 pts 2 Denys Kostyuk (Ukr) ISD-Neri 7 3 Wilmen Bravo (Ven) Venezuela 6 4 Nicholas Sanderson (Aus) Amore e Vita Conad 5 5 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 3

KOM 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 4 pts 2 Denys Kostyuk (Ukr) ISD-Neri 3 3 Nicholas Sanderson (Aus) Amore e Vita Conad 2 4 Wilmen Bravo (Ven) Venezuela 1

Meta Volante 1 - Mata Oscura # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 5 pts 2 Nicholas Sanderson (Aus) Amore e Vita Conad 3 3 Wilmen Bravo (Ven) Venezuela 2

Meta Volante 3 - Coscomatepec # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 5 pts 2 Denys Kostyuk (Ukr) ISD-Neri 3 3 Nicholas Sanderson (Aus) Amore e Vita Conad 2

Meta Volante 4 - Monte Salas # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernardo Colex (Mex) Amore e Vita Conad 5 pts 2 Luis Pulido (Mex) Arenas Alubike 3 3 Florencio Ramos (Mex) Chiapas Tequila Afamado 2

Meta Volante - finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Ignacio Sarabia (Mex) Rock Racing 15 pts 2 Victor Manuel Garcia (Spa) Chiapas Tequila Afamado 12 3 Florencio Ramos (Mex) Chiapas Tequila Afamado 10 4 Huberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 7 5 Francisco Matamoros (Mex) Arenas Alubike 6 6 Francisco Mancebo (Spa) Rock Racing 5 7 Oscar Sevilla (Spa) Rock Racing 4 8 Dmytro Krivtsov (Ukr) ISD-Neri 3 9 Bjorn Glasner (Ger) Team Kuota - Indeland 2 10 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 1

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Francisco Mancebo (Spa) Rock Racing 9:03:31 2 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 3 Francois Parisien (Can) Spidertech p/b Planet Energy 4 Valeriy Kobzarenko (Ukr) Team Type 1 0:00:04 5 Huberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 0:00:19 6 Francisco Matamoros (Mex) Arenas Alubike 7 Ignacio Sarabia (Mex) Rock Racing 0:00:25 8 Oscar Sevilla (Spa) Rock Racing 0:00:32 9 Florencio Ramos (Mex) Chiapas Tequila Afamado 10 Victor Manuel Garcia (Spa) Chiapas Tequila Afamado 0:00:37 11 Fredy Emir Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 0:00:41 12 Jose Daniel Rincon (Col) Boyaca Orgullo de America 13 Ivan Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 0:00:55 14 Raul Granjel (Cub) Cuba 15 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 16 Jose Dejesus Gomez (Mex) Canel's Turbo 17 Victor Niño (Col) Orven 18 Stefan Ganser (Ger) Team Kuota - Indeland 0:01:00 19 Josede Jesus Bravo (Mex) Chiapas Tequila Afamado 20 Rodolfo Andre Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 21 Ramon Aguirre (Mex) Canel's Turbo 0:01:02 22 Tomas Gil (Ven) Venezuela 23 Salvatore Mancuso (Ita) ISD-Neri 24 Alessandro Colo (Ita) ISD-Neri 25 Flavio Deluna (Mex) Spidertech p/b Planet Energy 26 Edmundo Robledo (Mex) Empacadora San Marcos 27 Leonardo Scarselli (Ita) ISD-Neri 28 Chris Jones (USA) Team Type 1 29 Vladislav Borisov (Rus) Amore e Vita Conad 30 Bruno Langlois (Can) Spidertech p/b Planet Energy 31 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 0:01:15 32 Eder Arenas (Mex) Arenas Alubike 33 Jesus Zarate (Mex) Arenas Alubike 0:01:16 34 Julio Alberto Perez (Mex) Empacadora San Marcos 0:01:19 35 Fausto Fognini (Ukr) Amore e Vita Conad 0:01:22 36 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:01:27 37 Juan Pabl Magallanes (Mex) Rock Racing 0:01:38 38 Epifanio Cortes (Mex) Arenas Alubike 0:01:54 39 Rodolfo Fernandez (Mex) Empacadora San Marcos 0:02:01 40 Manuel Oseas Rodas (Gua) Guatemala 41 Hector Hugo Rangel (Mex) Canel's Turbo 42 Oleksandr Kvachuk (Ukr) ISD-Neri 0:02:06 43 Carlos Lopez (Mex) Canel's Turbo 0:02:10 44 Moises Aldape (Mex) Orven 0:02:14 45 Pier Paolo Denegri (Ita) ISD-Neri 0:02:23 46 Edwin Becerra (Ven) Venezuela 0:02:29 47 Luis Pulido (Mex) Arenas Alubike 48 Jose Migdael Zeceña (Gua) Guatemala 0:02:31 49 Radames Treviño (Mex) Orven 0:03:20 50 Freddy Vargas (Ven) Venezuela 0:03:35 51 David Boily (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:04:26 52 Dmytro Krivtsov (Ukr) ISD-Neri 0:05:04 53 Davide Frattini (Ita) Team Type 1 0:05:05 54 Lucas Euser (USA) Spidertech p/b Planet Energy 0:06:27 55 Bernardo Colex (Mex) Amore e Vita Conad 0:06:40 56 Lisuandi Alonso (Cub) Cuba 0:06:50 57 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 0:07:01 58 Sergiy Grechyn (Ukr) Amore e Vita Conad 0:07:49 59 Joris Boillat (Swi) CKT TMIT - Champion System 0:08:30 60 Israel Antoni Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 0:08:41 61 Carlos Galviz (Ven) Venezuela 0:09:34 62 Yasmani Martinez (Cub) Cuba 0:12:19 63 Yennier Lopez (Cub) Cuba 64 Edgar Miguel Hoch (Gua) Guatemala 0:12:39 65 Bjorn Glasner (Ger) Team Kuota - Indeland 0:13:52 66 Elio Isaac Frausto (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 0:13:58 67 Uriel Chavez (Mex) Empacadora San Marcos 0:14:52 68 Luis Fernando Macias (Mex) Rock Racing 0:15:06 69 Victor Hugo Peña (Col) Rock Racing 0:16:22 70 Juan Manuel Sandoval (Mex) Canel's Turbo 0:16:23 71 Nicholas Sanderson (Aus) Amore e Vita Conad 0:16:46 72 Denys Kostyuk (Ukr) ISD-Neri 73 Cesar Vaquera (Mex) Orven 0:17:16 74 Daniel Foder (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:17:29 75 Jesus Armand Aguilar (Mex) Arenas Alubike 0:17:38 76 Carlos Alzate (Col) Rock Racing 0:18:02 77 Danie Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland 0:18:37 78 Eder Freyre (Mex) Chiapas Tequila Afamado 79 Glen Chadwick (NZl) Rock Racing 80 Javier Megias (Spa) Team Type 1 0:19:26 81 Walter Filad Escobar (Gua) Guatemala 0:19:51 82 Scott Stewart (USA) Team Type 1 0:20:19 83 Luis Alejand Zamudio (Mex) Chiapas Tequila Afamado 0:20:48 84 Jorge Navarro (Mex) Empacadora San Marcos 0:21:01 85 Jose Contreras (Ven) Venezuela 0:21:28 86 Wilmen Bravo (Ven) Venezuela 0:25:09 87 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 0:25:44 88 Martin Gilbert (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:26:11 89 Vitaliy Kondrut (Ukr) ISD-Neri 0:26:25 90 Carlos Cruz (Mex) Empacadora San Marcos 0:26:36 91 Juan Carlo Hernandez (Mex) Chiapas Tequila Afamado 0:26:42 92 Freddy Buergos (Cub) Cuba 0:27:25 93 Alfredo Gabino (Mex) Canel's Turbo 0:27:40 94 Juan Antonio Aguirre (Mex) Chiapas Tequila Afamado 0:29:13 95 Marco Anto Escarcega (Mex) Arenas Alubike 0:29:16 96 Thomas Riber (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:30:18 97 Guillaume Boivin (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:30:19 98 Emman Vanruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 99 Shawn Milne (USA) Team Type 1 100 Jorge Pancoatl (Mex) Canel's Turbo 0:31:29 101 Tigran Korkotyan (Arm) CKT TMIT - Champion System 0:31:49 102 Ivan Carbajal (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 0:32:17 103 Londy Eduard Morales (Gua) Guatemala 0:32:31 104 Alberto Huitzil (Mex) Team Veracruz 0:33:26 105 Danny Alexan Morales (Gua) Guatemala 0:33:44 106 Juan Ramon Juarez (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 0:34:01 107 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 0:35:57 108 Thomas Just (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 109 Philip Nielsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 110 Yuriy Metlushenko (Ukr) Amore e Vita Conad 111 Alex Schmitt (Ger) Team Kuota - Indeland 112 Victor Omar Garcia (Mex) Orven 113 Florenz Knauer (Ger) Team Kuota - Indeland 114 Kaspar Schjonnemann (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 115 Jhonny Eliu Morales (Gua) Guatemala 0:35:58 116 Isaac Santoyo (Mex) Empacadora San Marcos 0:36:23 117 Sergio Arias (Mex) Empacadora San Marcos 118 Abundio Guerrero (Mex) Canel's Turbo 119 Cuauhtemoc Vasquez (Mex) Team Veracruz 0:37:07 120 Rafael Escarcega (Mex) Orven 0:37:53 121 Saul Hernandez (Mex) Team Veracruz 0:40:10 122 Carlos Man Hernandez (Mex) Orven 0:41:05 123 Daniel Cano (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 124 Jose Abraham Centeno (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 0:41:48 125 Cesar Anaya (Mex) Team Veracruz 0:42:02 126 Thomas Oredsson (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:42:28 127 Abraham Martinez (Mex) Arenas Alubike 0:43:42 128 Luis Abel Sanchez (Mex) Team Veracruz 0:44:11 129 Peter Joerg (Swi) CKT TMIT - Champion System 0:45:23 130 Holger Burkhardt (Ger) CKT TMIT - Champion System 0:45:27 131 Kristof Vollon (Ukr) Amore e Vita Conad 0:46:22 132 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 0:46:49 133 Edgardo Morales (Mex) Prodeg Guanajuato Mexico 0:49:21 134 Gil Cordoves (Ven) Venezuela 0:49:23 135 Serge Herz (Ger) CKT TMIT - Champion System 0:52:15 136 Gerardo Soto (Mex) Team Veracruz 0:55:34 137 Daniel Omar Juarez (Arg) Chiapas Tequila Afamado 1:01:07 138 Raul Leyva (Mex) Team Veracruz 1:10:33 139 Benjamin Stauder (Ger) CKT TMIT - Champion System 1:11:36

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 12 pts 2 Denys Kostyuk (Ukr) ISD-Neri 10 3 Francisco Mancebo (Spa) Rock Racing 8 4 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 7 5 Nicholas Sanderson (Aus) Amore e Vita Conad 7 6 Wilmen Bravo (Ven) Venezuela 7 7 Francois Parisien (Can) Spidertech p/b Planet Energy 6 8 Valeriy Kobzarenko (Ukr) Team Type 1 5 9 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 3 10 Edmundo Robledo (Mex) Empacadora San Marcos 3

Meta Volante classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Florencio Ramos (Mex) Chiapas Tequila Afamado 24 pts 2 Ignacio Sarabia (Mex) Rock Racing 20 3 Francisco Mancebo (Spa) Rock Racing 20 4 Francois Parisien (Can) Spidertech p/b Planet Energy 17 5 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 15 6 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 15 7 Carlos Alzate (Col) Rock Racing 12