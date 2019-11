Image 1 of 5 Race leader Stefan Schumacher (Miche - Guerciotti) won the time trial, his second victory in two days. (Image credit: Vuelta Ciclista a Asturias) Image 2 of 5 José Ivan Gutierrez (Movistar) en route to a second place finish in the time trial. (Image credit: Vuelta Ciclista a Asturias) Image 3 of 5 Jersey holders at the Vuelta Asturias after stage 2b. (Image credit: Vuelta Ciclista a Asturias) Image 4 of 5 Santiago Perez (Barbot - Efapel) (Image credit: Vuelta Ciclista a Asturias) Image 5 of 5 2010 Vuelta Asturias champion Constantino Zaballa (Miche - Guerciotti) holds 5th on GC after the time trial stage. (Image credit: Vuelta Ciclista a Asturias)

Vuelta Asturias race leader Stefan Schumacher (Miche-Guerciotti) extended his general classification advantage with a victory in the stage 2b time trial, his second win in three stages.

The 29-year-old German completed the 14km course in 17:27 to beat runner-up José Ivan Gutierrez (Movistar) by four seconds. Australia's Rory Sutherland (UnitedHealthcare Pro Cycling) finished third, eight seconds back.

Sutherland's time trial performance moved him from 23rd to second on general classification, 18 seconds down on Schumacher.

José Herrada Lopez (Caja Rural) also made a big leap on the overall standings as his fifth place finish in the time trial vaulted the Spaniard from 22nd to third overall at 24 seconds.

The peloton will face a stern test on Saturday's 195km stage from Luarca to Santuario del Acebo. The riders will tackle five categorised climbs culminating with a 9.5km hors catégorie-rated ascent to the finish line.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 0:17:27 2 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 0:00:04 3 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:08 4 Sergey Shilov (Rus) Russian Federation 0:00:09 5 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:00:14 6 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:00:19 7 Hugo Sabido (Por) LA - Antarte 0:00:23 8 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:00:29 9 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 10 Hernani Broco (Por) LA - Antarte 0:00:32 11 Alejandro Marque Porto (Spa) Onda 12 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:39 13 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:40 14 Rafael Infantino Abreu (Col) EPM - UNE 0:00:41 15 Santiago Perez Fernandez (Spa) Barbot - Efapel 16 Víctor De La Parte (Spa) Caja Rural 17 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:00:44 18 Kirill Sveshniskov (Rus) Russian Federation 19 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 20 Giovanni Manuel Baez Alvarez (Col) EPM - UNE 0:00:47 21 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 0:00:48 22 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 0:00:50 23 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:00:52 24 Sergio Ferreira Sousa (Por) Barbot - Efapel 0:00:53 25 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 26 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 27 Evgeny Shalunov (Rus) Russian Federation 0:00:56 28 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 0:00:58 29 Artur Ershow (Rus) Russian Federation 30 Raul Alarcon Garcia (Spa) Barbot - Efapel 0:01:00 31 Ricardo Vilela (Por) Onda 0:01:01 32 Sergey Belykh (Rus) Russian Federation 0:01:05 33 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 0:01:06 34 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 35 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:09 36 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:13 37 Slawomir Kohut (Pol) Miche - Guerciotti 38 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:14 39 Sergey Chernetskiy (Rus) Russian Federation 0:01:16 40 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:17 41 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) EPM - UNE 0:01:20 42 Maxim Kozyrev (Rus) Russian Federation 43 Vicente García De Mateos (Spa) Spain 0:01:21 44 Alexander Rybakov (Rus) Russian Federation 45 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:22 46 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 47 Ion Pardo Abarzuza (Spa) Onda 0:01:23 48 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 49 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 0:01:24 50 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 51 Edward Stiver Ortiz Caro (Col) EPM - UNE 0:01:26 52 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Barbot - Efapel 0:01:28 53 Pasquale Muto (Ita) Miche - Guerciotti 54 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel-Euskadi 55 César Fonte (Por) Barbot - Efapel 0:01:30 56 Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) LA - Antarte 0:01:31 57 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) EPM - UNE 58 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:32 59 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:33 60 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche - Guerciotti 0:01:34 61 Marcos Garcia (Spa) Spain 62 Bruno Silva (Por) LA - Antarte 0:01:35 63 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 64 Rui Miguel Sousa Barbosa (Por) Barbot - Efapel 0:01:36 65 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:37 66 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Geox-TMC 67 Francisco Jarley Colorado Hernandez (Col) EPM - UNE 0:01:38 68 Helder Oliveira (Por) Onda 0:01:44 69 Alberto Gallego (Spa) Spain 0:01:46 70 Pedro Merino Criado (Spa) Miche - Guerciotti 0:01:47 71 Delio Fernandez Cruz (Spa) Onda 0:01:51 72 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 0:01:55 73 Célio Alves (Por) Onda 0:01:56 74 Roberto Cesaro (Ita) Miche - Guerciotti 75 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 0:01:57 76 José Luis Cano (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:00 77 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:01 78 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 0:02:02 79 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Spain 0:02:03 80 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:02:04 81 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche - Guerciotti 82 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 83 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) EPM - UNE 0:02:06 84 Miguel Angel Candil Delgado (Spa) LA - Antarte 0:02:07 85 Francisco J Pacheco Torres (Spa) Spain 86 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 87 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 0:02:09 88 Aritz Bagües (Spa) Orbea Continental 89 Juan Javier Estrada Ruiz (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:11 90 Carlos Fernando Piamonte Rodriguez (Col) EPM - UNE 0:02:12 91 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:02:20 92 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 93 Jon Gárate Badiola (Spa) Spain 0:02:21 94 Daniel Plaza Aira (Spa) Spain 0:02:23 95 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:27 96 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:34 97 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:02:36 98 Virgilio Martins Dos Santos (Por) LA - Antarte 0:02:37 99 Daniel Eduardo Moreira Silva (Por) Onda 0:02:43 100 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:46 101 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 0:02:47 102 Rubén García Pérez (Spa) Spain 0:02:58 103 Sergio Miguel Vieira Ribeiro (Por) Barbot - Efapel 0:02:59 104 Marcio Barbosa (Por) LA - Antarte 0:03:00 105 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:13 106 Guillermo Lana Baquedano (Spa) Caja Rural 0:03:19 107 Antonio Filipe Oliveira Amorim (Por) Barbot - Efapel 0:03:23 108 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:25 109 Joao Cabreira (Por) Onda 0:03:27 110 Morgan Schmitt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:03:33 111 Hugo De Matos Sancho (Por) LA - Antarte 0:03:34 112 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:36 DNS Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 25 pts 2 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 20 3 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 16 4 Sergey Shilov (Rus) Russian Federation 14 5 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 12 6 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 10 7 Hugo Sabido (Por) LA - Antarte 9 8 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 8 9 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 7 10 Hernani Broco (Por) LA - Antarte 6 11 Alejandro Marque Porto (Spa) Onda 5 12 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 4 13 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 14 Rafael Infantino Abreu (Col) EPM - UNE 2 15 Santiago Perez Fernandez (Spa) Barbot - Efapel 1

Asturian riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 6:10:22 2 Santiago Perez Fernandez (Spa) Barbot - Efapel 6:10:43 3 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 6:20:26 4 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 6:31:06

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Caja Rural 18:31:33 2 Miche - Guerciotti 0:00:18 3 UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:52 4 Barbot - Efapel 0:01:15 5 EPM - UNE 0:01:24 6 Euskaltel-Euskadi 0:02:12 7 Russian Federation 0:02:24 8 Onda 0:02:55 9 Geox-TMC 0:02:58 10 LA - Antarte 0:03:01 11 Andalucia Caja Granada 0:06:39 12 Movistar Team 0:10:00 13 Orbea Continental 0:14:06 14 Burgos 2016 - Castilla y León 0:17:10 15 Spain 0:19:55

General classification after stage 2b # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 6:09:53 2 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:18 3 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:00:24 4 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:00:29 5 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 0:00:32 6 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:00:39 7 Hernani Broco (Por) LA - Antarte 0:00:42 8 Alejandro Marque Porto (Spa) Onda 9 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:49 10 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:50 11 Santiago Perez Fernandez (Spa) Barbot - Efapel 12 Rafael Infantino Abreu (Col) EPM - UNE 0:00:51 13 Sergey Shilov (Rus) Russian Federation 14 Giovanni Manuel Baez Alvarez (Col) EPM - UNE 0:00:57 15 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:01:02 16 Sergio Ferreira Sousa (Por) Barbot - Efapel 0:01:03 17 Ricardo Vilela (Por) Onda 0:01:11 18 Raul Alarcon Garcia (Spa) Barbot - Efapel 0:01:15 19 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:24 20 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) EPM - UNE 0:01:30 21 Alexander Rybakov (Rus) Russian Federation 0:01:31 22 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 0:01:34 23 Edward Stiver Ortiz Caro (Col) EPM - UNE 0:01:36 24 Pasquale Muto (Ita) Miche - Guerciotti 0:01:38 25 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:39 26 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) EPM - UNE 0:01:41 27 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Geox-TMC 0:01:43 28 Marcos Garcia (Spa) Spain 0:01:44 29 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:52 30 Hugo Sabido (Por) LA - Antarte 0:01:54 31 César Fonte (Por) Barbot - Efapel 0:02:16 32 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:02:17 33 Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) LA - Antarte 34 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 0:02:19 35 Pedro Merino Criado (Spa) Miche - Guerciotti 0:02:33 36 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:42 37 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:46 38 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:47 39 Sergey Chernetskiy (Rus) Russian Federation 0:02:49 40 Kirill Sveshniskov (Rus) Russian Federation 0:02:51 41 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:02:56 42 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 0:02:58 43 Carlos Fernando Piamonte Rodriguez (Col) EPM - UNE 44 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:06 45 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia Caja Granada 0:03:10 46 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 0:03:14 47 Delio Fernandez Cruz (Spa) Onda 0:03:24 48 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:03:40 49 Sergio Miguel Vieira Ribeiro (Por) Barbot - Efapel 0:03:45 50 Helder Oliveira (Por) Onda 0:03:52 51 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:00 52 Célio Alves (Por) Onda 0:04:04 53 Evgeny Shalunov (Rus) Russian Federation 0:04:16 54 Virgilio Martins Dos Santos (Por) LA - Antarte 0:04:45 55 Daniel Eduardo Moreira Silva (Por) Onda 0:04:51 56 Hugo De Matos Sancho (Por) LA - Antarte 0:05:07 57 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 0:05:45 58 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 0:05:57 59 Artur Ershow (Rus) Russian Federation 0:06:00 60 Juan Javier Estrada Ruiz (Spa) Andalucia Caja Granada 0:06:24 61 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:06:26 62 Bruno Silva (Por) LA - Antarte 0:06:37 63 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 0:08:32 64 Víctor De La Parte (Spa) Caja Rural 0:09:10 65 Sergey Belykh (Rus) Russian Federation 0:09:34 66 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:09:46 67 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Barbot - Efapel 0:09:55 68 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:09:57 69 Rui Miguel Sousa Barbosa (Por) Barbot - Efapel 0:10:05 70 Alberto Gallego (Spa) Spain 0:10:15 71 José Luis Cano (Spa) Andalucia Caja Granada 0:10:29 72 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Spain 0:10:32 73 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:10:33 74 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche - Guerciotti 75 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 0:10:34 76 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 0:10:40 77 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:11:01 78 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 0:11:14 79 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 0:11:25 80 Marcio Barbosa (Por) LA - Antarte 0:11:29 81 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 0:11:45 82 Antonio Filipe Oliveira Amorim (Por) Barbot - Efapel 0:11:50 83 Joao Cabreira (Por) Onda 0:11:56 84 Vicente García De Mateos (Spa) Spain 0:13:21 85 Francisco Jarley Colorado Hernandez (Col) EPM - UNE 0:13:38 86 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) EPM - UNE 0:14:06 87 Maxim Kozyrev (Rus) Russian Federation 0:15:44 88 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche - Guerciotti 0:15:55 89 Roberto Cesaro (Ita) Miche - Guerciotti 0:16:20 90 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 0:16:28 91 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:17:37 92 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:17:47 93 Ion Pardo Abarzuza (Spa) Onda 0:17:50 94 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:18:28 95 Miguel Angel Candil Delgado (Spa) LA - Antarte 0:18:34 96 Francisco J Pacheco Torres (Spa) Spain 97 Aritz Bagües (Spa) Orbea Continental 0:18:36 98 Jon Gárate Badiola (Spa) Spain 0:18:48 99 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:19:13 100 Morgan Schmitt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:19:31 101 Slawomir Kohut (Pol) Miche - Guerciotti 0:20:24 102 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 0:20:33 103 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 0:21:08 104 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 0:21:13 105 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:21:31 106 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 107 Daniel Plaza Aira (Spa) Spain 0:21:34 108 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 0:21:58 109 Rubén García Pérez (Spa) Spain 0:22:09 110 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:22:36 111 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:22:47 112 Guillermo Lana Baquedano (Spa) Caja Rural 0:22:58

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 50 pts 2 Sergey Shilov (Rus) Russian Federation 34 3 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 27 4 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 25 5 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 20 6 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 20 7 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 20 8 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 17 9 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Geox-TMC 16 10 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 16 11 Santiago Perez Fernandez (Spa) Barbot - Efapel 15 12 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 14 13 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 12 14 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 12 15 Sergio Miguel Vieira Ribeiro (Por) Barbot - Efapel 12 16 Alejandro Marque Porto (Spa) Onda 10 17 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 18 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 9 19 Hugo Sabido (Por) LA - Antarte 9 20 Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) LA - Antarte 9 21 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) EPM - UNE 8 22 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 8 23 Pasquale Muto (Ita) Miche - Guerciotti 7 24 Roberto Cesaro (Ita) Miche - Guerciotti 7 25 Hernani Broco (Por) LA - Antarte 6 26 Francisco J Pacheco Torres (Spa) Spain 6 27 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 5 28 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 4 29 Alexander Rybakov (Rus) Russian Federation 4 30 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) EPM - UNE 4 31 Marcos Garcia (Spa) Spain 3 32 Rafael Infantino Abreu (Col) EPM - UNE 2 33 Sergio Ferreira Sousa (Por) Barbot - Efapel 2 34 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2 35 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Barbot - Efapel 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rafael Infantino Abreu (Col) EPM - UNE 6 pts 2 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) EPM - UNE 6 3 Pasquale Muto (Ita) Miche - Guerciotti 3 4 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 2 5 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Geox-TMC 2 6 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 1 7 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 1

Intervuelta classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche - Guerciotti 3 pts 2 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Barbot - Efapel 2 3 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 3 pts 2 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 3 3 Evgeny Shalunov (Rus) Russian Federation 3 4 Antonio Filipe Oliveira Amorim (Por) Barbot - Efapel 2 5 Hugo Sabido (Por) LA - Antarte 2 6 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2 7 Kirill Sveshniskov (Rus) Russian Federation 1 8 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 1 9 Santiago Perez Fernandez (Spa) Barbot - Efapel 1