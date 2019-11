Image 1 of 13 UNE - EPM teammates Juan Pablo Suarez and Jaime Alberto Castaneda Ortega cross the line together (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 2 of 13 The yellow jersey group rides through fields on stage two (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 3 of 13 The peloton begins to climb (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 4 of 13 The peloton flash past a forest (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 5 of 13 The yellow jersey group lead the way (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 6 of 13 Julian Muñoz relinquished his race leader's jersey on stage two (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 7 of 13 A rider grabs a bottle from his team car (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 8 of 13 The peloton emerges from a tunnel on stage two (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 9 of 13 The lead group passes a batch of banana trees (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 10 of 13 Riders pass a cemetery (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 11 of 13 The race caravan (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 12 of 13 The breakaway push on with their escape (Image credit: Marcos Adami/BM Press) Image 13 of 13 The yellow jersey group crosses a bridge high in the mountains (Image credit: Marcos Adami/BM Press)

Colombian team UNE-EPM showed their strength on stage two of the 2010 Tour Cycliste International Gravataí as they finished the day with five riders inside the top-ten. Juan Suarez and Jaime Castañeda finished hand-in-hand to seal the first two positions on the stage, with Suarez inheriting the overall race lead.

"It has been hard and very demanding. I came in the pack until half way up and attacked. I reached the breakaway (Eduardo Pinheiro and Rogério Paulo) after the climb, as we reached the plateau. I took my turns with my companion and teammate Antonio Castañeda. Then, we attacked three kilometres from the finish," said stage winner Juarez.

Thursday's second stage was held in the high mountains in the Andean city of Medellin. UNE-EPM's Suarez and Castañeda the quickest to cover the 135.1 kilometre course. In third place was Antonio Nascimento (GRECO Memorial-Santos-Giant), who finished 1:27 behind the stage winning pair.

"I attacked just after the first tunnel and reached the Colombians. They are naturally strong riders, "acknowledged Nascimento, who now sits in third place overall, 1:35 behind Juarez.

Full Results 1 Juan Pablo Suarez (Col) UNE - EPM 3:42:34 2 Jaime Alberto Castaneda Ortega (Col) UNE - EPM 3 Antonio Xavier Nascimento (Bra) 0:01:27 4 Giovanni Manuel Baez Alvarez (Col) UNE - EPM 0:01:37 5 Renato Seabra (Bra) 0:01:41 6 Wagner Pereira Alves (Bra) 0:01:53 7 Julian David Munoz Giraldo (Col) UNE - EPM 0:02:00 8 Edward Stiver Ortiz Caro (Col) UNE - EPM 9 Mauricio Morandi (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 0:02:17 10 André Pulini (Bra) 11 Jeovane Oliveira (Bra) 0:02:31 12 Eduardo Henrique Pinheiro (Bra) 0:02:48 13 Rogerio Santiago Silva (Bra) 0:02:58 14 Alvaro Tardaguila (Uru) 0:03:04 15 Mauricio Maquia (Uru) 16 Renato Aparecido Dos Santos (Bra) 0:03:39 17 Fabricio Morandi (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 18 Raul Da Silva Cancado (Bra) 19 Jair Fernando Dos Santos (Bra) 20 Fabiele Mota (Bra) 21 Mauricio Knapp (Bra) 22 Marco Arriagada (Chi) Funvic - Pindamonhangaba 23 Josimar Sacramento (Bra) 24 Edgardo Simon (Arg) Funvic - Pindamonhangaba 25 Matias Medici (Arg) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 26 Cleiton Fadanelli (Bra) 0:03:52 27 Tiego Justo (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 0:04:38 28 Anderson Echeverria (Bra) 0:04:45 29 Gonzalo Tagliabue (Uru) 30 Jose Medeiros (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 0:05:06 31 Armando Camargo Filho (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 0:05:17 32 Fabiano Motta (Bra) 0:05:24 33 Fernando Méndez (Uru) 0:05:29 34 Renato Ruiz (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 35 Daizon Mendes (Bra) 36 Cristian Rosa (Bra) 0:05:51 37 Gabriel Richard (Arg) 0:06:41 38 Marcelo Moser (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 0:07:34 39 Rafael Gerhard (Bra) 40 Flavio Reblin (Bra) 41 Ramiro Cabrera Gonzalez (Uru) 42 Eduardo Sales (Bra) 43 Felipe Silva (Bra) 44 Raimundo Monteiro (Bra) 0:08:10 45 Eduardo Quadrago (Bra) 0:10:25 46 Tiago Fiorilli (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 0:14:44 47 Roderick Asconegui (Uru) 0:17:36 48 Enzo Moyano (Arg) 49 Thiago Nardin (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 50 Marcos Novelo (Bra) 51 Leonardo Poletto (Bra) 52 Jair Farias (Bra) 53 Vanderlei Melchior (Bra) 54 Roberto Pinheiro Silva (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 55 Mauricio Frazer (Arg) 56 Manoel Miranda (Arg) 57 Wendel Berbel (Bra) 58 Emanuel Guevara (Arg) 59 Alam Ramirez (Arg) 0:26:37 60 Juliano Silva (Bra) 61 Luiz Carlos Amorim Ferrao Tavares (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 62 Lucas Barcellos (Bra) 63 Wálter Rebollo (Uru) 64 Carlos Calcerrada (Uru) 65 Nemecio García (Uru) 66 Tiago Damasceno (Bra) 67 Magno Prado Nazaret (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 0:27:24 68 Gilberto Veiga De Goes (Bra) 69 Patrick Oyakaua (Bra) 70 César Muñoz (Arg) 0:28:10 71 Matias Arevalo (Arg) 0:28:41 72 Rafael Ribeiro Pires Borges (Bra) 0:28:53 73 Hector Aguilar Figueiras (Uru) Funvic - Pindamonhangaba 0:40:10 74 Patrique Azevedo (Bra) 75 Rauny Goncalvez (Bra) 0:46:45 76 Ivan Gomes (Bra) 77 Marcelo Castro (Bra) 0:47:56 DNF Leonardo Mendonça (Bra) DSQ Ádám Werderits (Hun) DNS Samuel Coronel (Par)