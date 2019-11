Image 1 of 2 Pua Mata (Sho-Air/Specialized) in the lead at the Firecracker 50 (Image credit: Team Sho-Air / Specialized) Image 2 of 2 Elite women's podium at the Firecracker 50 (Image credit: Team Sho-Air / Specialized)

Pua Mata (Sho-Air/Specialized) and Colin Cares (Kenda/Felt) won the Firecracker 50 marathon in Breckenridge, Colorado, on the US Fourth of July holiday. The Firecracker 50, run as the US marathon national championships last year, served as round 2 of the USA Cycling US Pro Ultraendurance (UET) series.

Fresh off an eighth place finish at marathon worlds in Italy, where she was top North American finisher, Mata cruised to a solid victory. For Mata, it was her second straight win of the five-round series, and she now pads her series points heading into round number three of the series, the Galena Grinder slated for July 23 in Idaho.

Although her nearly 20-minute win over second place finisher Jenny Smith looked impressive, the Sho-Air/Specialized rider admitted she wasn't feeling in peak form after a long travel back to the States from Italy. The 10,000ft+ elevation added the challenge for all.

"I didn't feel really good out there, revealed Pua after her win. I think the wear and tear of the trip and preparation for Worlds caught up with me, plus the elevation up here is really high. I'm just really happy to get another win and pad my series points lead," said Mata. "Jenny and the girls rode strong today."

Mata finished the 52-mile race with nearly 10,000 feet of vertical climbing in a time of 4:29:58, which would have been good enough for the top 15 of the men's division. Kelly Boniface was the third woman.

"I just tried to be patient and ride smart this year," said Mata, who started to ride away mid-race. "I wanted to make sure I had enough in the tank for that second lap."

In the men's race, Cares finished in a time of 3:57:55. Jay Henry followed just 1:04 back while Kelly Magelky was third at 6:54.

Full Results

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Pua Mata 4:29:59 2 Jennifer Smith 0:19:02 3 Kelly Boniface 0:22:07 4 Jennifer Gersbach 0:25:15 5 Sonya Bugbee 1:00:19 6 Jennifer Tilley 1:12:44 7 Sarah Rawley 1:21:05

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Colin Cares 3:57:55 2 Jay Henry 0:01:04 3 Kelly Magelky 0:06:54 4 Jennifer Smith 0:08:03 5 Christian Tanguy 0:10:23 6 Taylor Shelden 0:13:02 7 Travis Scheefer 0:15:41 8 Tim Allen 0:18:04 9 Greg Krause 0:18:53 10 Colby Pearce 0:19:15 11 Jesse Jakomait 0:21:55 12 Ezekiel Hersh 0:22:35 13 Daniel Matheny 0:23:53 14 Nick Truitt 0:27:21 15 Ken Benesh 0:27:54 16 Jake Pantone 0:32:47 17 Jason Holbrook 0:34:11 18 Jonathan Schottler 0:40:33 19 Josh Whitney 0:40:58 20 Robert Sousa 0:45:48 21 Joshua Bezecny 0:47:21 22 Corey Collier 0:47:57 23 Tim Faia 0:50:34 24 Scott Tietzel 0:51:33 25 Miles Venzara 0:52:35 26 Nathan Brown 0:54:17 27 Mitchell Peterson 1:01:35 28 Brian Lehman 1:13:52

Singlespeed women # Rider Name (Country) Team Result 1 Holly Wade 5:31:02 2 Karen Tremaine 0:02:08 3 Kara Durland 0:38:47 4 Amy Owen 1:36:06

Singlespeed men # Rider Name (Country) Team Result 1 Travis Ekenberg 4:37:08 2 Mark Thompson 0:01:03 3 Kevin Dixon 0:08:18 4 Charles Hayes 0:13:40 5 Dan Durland 0:14:57 6 Eric Olson 0:23:22 7 Kelly Leinen 0:23:32 8 Colin Mckernan 0:31:50 9 Michael Scott 0:32:49 10 Anthony Mannina 0:33:48 11 Jeffrey Rank 0:36:34 12 Taylor Williams 0:38:20 13 Daniel Boromisa 0:42:56 14 Nathan Wyant 0:43:00 15 Peter Riley 0:43:53 16 Phillip Brown 0:53:39 17 Chris Staley 1:00:02 18 Walter Peters 1:02:57 19 Chris Echelmeier 1:03:00 20 Adam Miller 1:13:31 21 Reeves Maconald 1:16:17 22 Jay Castleberry 1:19:58 23 Adam Williams 1:21:42 24 Brian Porzel 1:34:18 25 James Bleakley 1:45:12 26 Jordan Radin 1:46:22 27 Timothy Schultz 1:54:40 28 Oleg Shikverg 1:57:04 29 David Rahbany 2:02:15 30 Paul Knowles 2:06:38

Cat. 1 Women 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sydney Fox 5:36:48

Cat. 1 Women 30-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tammy Sadle 5:26:29 2 Kristin Schwarck 0:09:18 3 Becky Sears 0:16:09 4 Janis Sandlin 0:44:35 5 Kim Godfrey 0:55:03 6 Tracy Hankinson 1:01:09

Cat. 1 Women 40+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Elizabeth Overstreet Winfield 5:48:57 2 Roxzanne Feagan 0:40:39 3 Rachel Couch 0:54:25

Cat. 1 Women 50+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Ellen Guthrie 6:18:19 2 Kim Bear 0:22:54

Cat. 1 Men 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Joseph Petrowski 4:43:45 2 Kyle Stamp 0:25:36 3 Brandon Ewers 0:51:20 4 Richard Buning 0:59:33 5 Nathan Lustig 1:06:57

Cat. 1 Men 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Michalak 4:22:34 2 Matthew Perry 0:14:54 3 Matt Schiff 0:15:03 4 Paul Gorbold 0:21:49 5 Michael Schilling 0:24:55 6 Scott Wilkonson 0:40:27 7 Joshua Vogt 0:46:58 8 Barry Croker 1:01:45 9 Michael Tabasko 1:03:56 10 Jason Kolar 1:11:29 11 Ben Truitt 1:15:27

Cat. 1 Men 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Chad Edwards 4:39:02 2 Stephen Oliver 0:07:16 3 Tom Torrance 0:07:42 4 Troy Hiatt 0:09:13 5 Zeppelin Tittensor 0:14:17 6 Thomas Taylor 0:24:16 7 Patrick Coady 0:28:12 8 Stephen Hardy 0:29:07 9 Jeff Cospolich 0:30:09 10 Fred Smith 0:33:14 11 Andrew Jaffe 0:41:33 12 Randy Aardema 0:48:57 13 Steven Thompson 0:55:59 14 Joshua Cullen 0:58:44 15 Dirk Shaw 1:02:46 16 Scott Borne 1:04:06 17 Shane Kullman 1:05:27

Cat. 1 Men 40-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Webber 4:25:10 2 Brandon Dwight 0:00:01 3 Michael Hogan 0:04:08 4 Craig Hofer 0:08:24 5 Christopher Phenicie 0:10:24 6 Nico Toutenhoofd 0:14:27 7 Brandon Eifrid 0:21:00 8 Ed Tokarski 0:23:19 9 Joseph Cooper 0:23:42 10 Kelly Niquette 0:27:13 11 Dean Hill 0:33:05 12 Daniel Lewis 0:34:27 13 Brian Vitulli 0:37:30 14 Sean Brennan 0:40:53 15 Chip Stadjuhar 0:43:53 16 Kevin Shelden 0:50:21 17 Jamie Kilcoyne 0:51:50 18 Paul Tanguay 0:52:38 19 Shawn Harshman 0:54:06 20 Ron Gruber 0:55:57 21 Milo Metcalf 1:00:19 22 Rodrigo Gil Moreno De Mora 1:04:45 23 Gavin Hayes 1:10:58 24 Brett Rose 1:17:09 25 Chris Conroy 1:17:11 26 Thomas Meiser 1:23:45 27 Jordan Chaney 1:30:48 28 Mike Pace 1:56:36

Cat. 1 Men 50+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Doug Andrews 4:35:57 2 Russell Kappius 0:06:05 3 Jeffrey Good 0:24:20 4 Chris Beaudin 0:46:24 5 Mark Hogan 0:54:57 6 Dawes Wilson 1:01:32 7 Stephen Lebovitz 1:08:40 8 Jan Bear 1:24:18

Cat. 1 Men 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Allan Marvin 6:06:25 2 Gary Peterson 0:06:35

Cat. 2 Women 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Carly Grimes 6:09:28

Cat. 2 Women 30-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elizabeth Miller 6:21:27 2 Jessica Damato 0:13:06 3 Melinda Mccaw 0:33:43

Cat. 2 Women 40+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristin Riley-Lazo 6:00:37 2 Evan Berning 0:26:38 3 Sara Wisner 0:26:39 4 Mary Blomquist 0:26:47 5 Kim Kreb 0:28:38 6 Micki Harris 0:42:19 7 Beverly Smith 0:50:59 8 Cherie Stadjuhar 0:57:50

Cat. 2 Men 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Charles Parmain 4:55:06 2 Kelsey Andersen 0:36:37 3 Jason Harpp 0:39:14 4 Adam Jeffrey 0:42:50 5 Jacob Shaffer 0:52:33 6 Greg Davison 0:53:48 7 Tanner Culbreath 1:01:47 8 Daniel Klausmeier 1:03:05 9 Dave Belmont 1:18:11 10 Landon Longenecker 1:37:54 11 Michael Riley 1:38:17 12 Brian Grimes 1:47:17 13 Phillip Ball 1:59:31

Cat. 2 Men 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthew Berdine 5:11:13 2 Josh Marceau 0:09:12 3 Ryan Stranahan 0:12:27 4 Jeffrey Youngberg 0:13:27 5 Josh Gray 0:23:26 6 Joe Drobnitch 0:26:22 7 Zubeyir Mentese 0:30:19 8 Doug Mccaw Ii 0:33:26 9 Matt Perkins 0:42:07 10 Ben Trukillo 0:57:14 11 Jon Wohlers 0:58:41 12 Nate Hines 0:59:09 13 Bryce Richardson 1:07:10 14 Jesse Sherwood 1:09:59 15 David Slovick 1:11:38 16 Derek Cicchitto 1:15:21 17 James Bailey 1:31:59 17 Andrew Dukes 19 Zach Vanderkooy 1:38:25 20 Matthew Barkley 1:42:55 21 Paul Schreder 2:32:21

Cat. 2 Men 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Scott Crabtree 4:59:49 2 Luke Duster 0:19:16 3 Paul Tagley 0:21:14 4 Scott Eckstrom 0:26:56 5 Eric Brodis 0:35:06 6 Adam Haid 0:35:46 7 Trevor Butler 0:35:47 8 Mike Bishop 0:36:27 9 Shane Callahan 0:42:48 10 Brian Bergeler 0:45:30 11 Lance Williams 0:50:10 12 Cody Downard 0:50:46 13 James Scott 0:51:30 14 Paul Lara 0:53:20 15 Dave Derbes 0:54:03 16 Derek Hamby 0:56:36 17 Simon Macgibbon 0:57:00 18 Christian Badger 0:59:30 19 Lee Mebel 0:59:51 20 Adam De La Pena 1:00:20 21 Jason Reynolds 1:02:03 22 Shawn Evinrude 1:02:27 23 Bill Dimaio 1:03:27 24 Todd Eyberg 1:04:18 25 Joseph Coffey 1:05:25 26 Adam Miller 1:17:57 27 Russell Anderson 1:23:12 28 Adam Johnson 1:25:16 29 Matt Read 1:31:09 30 Jason Schuster 1:31:10 31 Chuck Stewart 1:33:30 32 Brad Hoagland 1:38:00 33 David Bailey 1:45:51 34 Andrew Shawver 1:47:56 35 Chris Lohman 1:51:07 36 Scott Grooms 2:10:31 36 James Gross 38 Nathan Reed 2:10:59

Cat. 2 Men 40-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 M Sutter 4:54:46 2 Paul Rapinz 0:07:56 3 Peter Piccolo 0:16:54 4 Jeff Klem 0:18:54 5 Sean Raborn 0:23:44 6 Mike Keffeler 0:27:18 7 Esteban Lipsher 0:28:36 8 Steve Caughlin 0:37:52 9 Karl Krupp 0:39:14 10 Davey Boy Norris 0:39:42 11 Dan Busse 0:40:39 12 John Harness 0:47:14 13 Russell Loucks 0:48:09 14 Paul Beresford 0:50:07 15 Rob Gilliam 0:50:37 16 Steve Myers 0:51:12 17 Steve Trahey 0:52:10 18 James Smith 0:52:11 19 Douglas Robison 0:53:11 20 Brad Woodard 0:54:06 21 Mike Marsh 0:55:24 22 Jonathan Pulley 0:58:31 23 Craig Westwood 0:59:43 24 Todd Croke 1:01:26 25 Rick Emerson 1:04:02 26 Ari Melmed 1:05:02 27 Todd Carlson 1:09:41 28 Steve Mace 1:09:42 29 Joseph Butler 1:11:35 30 David Adzema 1:12:08 31 Lester Bowen 1:12:26 32 David Trudell 1:12:31 33 Walter Knapp 1:12:33 34 Robert Clark 1:13:36 35 William Houth 1:13:46 36 Jay Stasz 1:14:42 37 Chad Yetka 1:17:22 38 Erik Carlson 1:19:39 39 Gus888@Comcast. Thompson 1:21:08 40 Matthew Farley 1:22:31 41 Don Fair 1:22:52 42 David Davis 1:23:20 43 Brian Martinson 1:23:50 43 Don Rittenhouse 45 Brad Shield 1:26:46 46 Sam Parsons 1:27:15 47 Donald Dawson 1:27:47 48 Mark Krempasky 1:27:52 49 John Arguello 1:28:20 50 Michael Kinlein 1:28:34 51 Zachary Hoh 1:28:44 52 Todd Maccagnan 1:30:04 53 Donald Butler 1:30:41 54 Max Hagan 1:31:24 54 Ned Rule 56 Charles Bybee 1:32:31 57 Chris Blike 1:33:08 58 Scott Bierman 1:33:41 59 Sloane Stricker 1:36:41 60 Todd Rankin 1:40:23 61 Jose Delgado 1:42:29 62 Greg Grossman 1:48:05 63 John Mehall 1:50:53 64 Franz Garsombke 1:50:54 65 Reynald Bodeux 1:50:57 66 Robert Eck 1:51:38 67 Ray Vigil 1:55:12 68 Joel Flom 1:56:20 69 David Kilmoyer 1:57:52 70 Dean Gregory 1:58:04 71 Jason Dal 2:00:14 72 Wayne Thebeau 2:00:58 73 David Mcdowell 2:05:29 74 Mike Gee 2:08:22 75 Tom Seybold 2:09:25 76 Robert Montgomery 2:11:18 77 Phillip Juarros 2:11:32 78 Brian Bibb 2:14:07 79 Claude Pumilia 2:18:30

Cat. 2 Men 50+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Jim Mason 5:19:23 2 Chris Shamis 0:06:06 3 Scott Hirst 0:40:16 4 J Fetzer 0:54:19 5 Robert Longenecker 0:56:05 6 Chris Pace 1:01:19 7 Greg Youngen 1:01:32 8 Vernon Smith 1:03:51 9 Mark Horton 1:04:46 10 Ed Rowland 1:07:13 11 Dave Aceto 1:08:21 12 Russell Peterson 1:09:32 13 Chas Ryan 1:12:20 14 Steve Malmberg 1:20:02 15 Eric Houck 1:21:40 16 Gary Richter 1:33:43 17 Lawrence White 1:51:43

Cat. 3 Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Tara Vigil 2:19:26

Cat. 3 Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Josiah Humphreys 1:26:21 2 Haakon George 0:02:23 3 Connor Hintgen 0:03:20 4 Wyatt Lafrankie 0:03:21 5 Cody Rempelos 0:07:13 6 Will Laidlaw 0:14:55

Cat. 3 Junior men 16-18 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ryan Westerman 1:17:54

Cat. 3 Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Megan Henning 1:39:33 2 Bridget Arguello 0:01:18 3 Anna Gardner 0:05:23 4 Anna Giovinetto 0:07:11 5 Heather Donnelly 0:10:15 6 Christian Purvis-Aldrich 0:12:15 7 Dawn Reidel 0:26:08 8 Brenda Malmberg 1:22:27

Men - Cat 3 - Senior # Rider Name (Country) Team Result 1 Eric Gielow 1:22:20 2 Ben Cherry 0:01:55 3 Mike Besser 0:06:57 4 Jeff Graves 0:06:58 5 Philip Snyder 0:15:43 6 Bob Wieck 0:25:18 7 Nate Rothman 0:27:52

Clydesdame Men open # Rider Name (Country) Team Result 1 Scott Mitchell 5:18:21 2 Ken Kreidl 0:02:14 3 Jeffrey Lifgren 0:06:37 4 Matt Hunt 0:52:09 5 Mike Foote 1:06:45 6 Lance Graham 1:08:37 7 Brian Sundberg 1:10:57 8 John Brodie 1:13:28 9 Andrew Norkoli 1:24:52 10 Mark Beresniewicz 1:26:32 11 Tom Keller 1:29:04

Women Maverick open # Rider Name (Country) Team Result 1 Jill Goudie 5:32:22 2 Kathy Eckert 0:14:16 3 Marjorie Tokarski 0:17:48 4 Julia Kintsch 0:18:18 5 Colleen Cameron 0:24:24 6 Eliza Walthers 0:28:18 7 Lindsey Hinmon 0:32:35 8 Barbara Schultz 1:00:45 9 Michelle Zimmerman 1:03:17 10 Rebecca Bale 1:04:14 11 Jenn Dice 1:20:28 12 Ryn Kreidl 1:40:26

Men Maverick open # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Berning 4:27:44 2 Amar Mannina 0:01:43 3 Fred Hankinson 0:07:41 4 Jeffrey Kerkove 0:13:46 5 Jeff Chmielewski 0:17:54 6 Peter Hinmon 0:23:22 7 Brent Anderson 0:28:40 8 Derik George 0:29:20 9 Tim Lutz 0:29:24 10 Aaron Adams 0:29:25 11 Scott Patterson 0:30:27 12 Ryan Sole 0:32:17 13 Lucas Chandler 0:35:07 14 Kristopher Keller 0:36:57 15 Larry Johnson 0:37:53 16 Ciro Zarate 0:40:04 17 Mike Simpson 0:41:56 18 Thomas Borch 0:43:34 19 Bobby Noyes 0:47:52 20 Antonio Gallegos 0:49:01 21 Jay Rush 0:49:23 22 Jake Lueckel 0:52:25 23 David Wert 0:52:49 24 Jacob Wood 0:54:09 25 Robert Gaffney 0:56:18 26 Steve Peterson 0:58:27 27 Craig Nelson 0:58:52 28 Craig Cohn 0:58:54 29 George Green 0:59:01 30 Jeff Hoobler 0:59:41 31 Pete Pierpont 1:00:17 32 David Elphingstone 1:03:29 33 John Shippey 1:03:48 34 Steven Pon 1:05:01 35 Ron Stein 1:07:03 36 Darryl Beachy 1:07:08 37 Jason Henkhaus 1:08:57 38 Matt Maienza 1:11:03 39 Richard Digeronimo 1:11:25 40 Jon Boord 1:11:44 41 Scott Rolfe 1:12:55 42 Nathan Collier 1:16:55 43 John Folsom 1:16:56 44 Brett Ebben 1:18:06 45 Scott Radek 1:18:59 46 Neil Benton 1:20:52 47 Jack Serra 1:20:57 48 Jim Hersey 1:22:14 49 Justin Miller 1:22:49 50 Bill Herwig 1:29:34 51 Doug Claxton 1:30:26 52 Kenny Gotcher 1:30:56 53 Tim Cameron 1:34:43 54 Phil Archer 1:40:45 55 Brice Caldes 1:41:28 56 Robb Barnitt 1:42:58 57 Jonathan Rowell 1:44:43 58 Keith Johnson 1:45:12 59 Mike Perilli 1:45:13 60 Robert Fisher 1:46:10 61 Dave Chase 1:47:44 62 Bret Siepman 1:49:28 63 Chris Whittaker 1:54:55 64 Lee Gelman 1:59:52 64 Josh Wilderman 66 Tibor Mezei 2:01:45 67 Brad Buikema 2:05:40 68 Kandler Smith 2:07:37 69 Clark Johnson 2:21:24 70 John Reynolds 2:24:12 71 Eric Distad 2:26:53 72 Jon Casson 2:34:14 73 Patrick Black 2:34:49 74 Nick Watson 2:36:13

Women - Maverick Open - Senior # Rider Name (Country) Team Result 1 X Kendall/Crispel 5:45:24 2 X Lusk/Moczygemba 0:06:14 3 X S Irmiger/H Irmiger 0:13:26 4 X Brockman/Bywaters 0:19:01 5 X Miller/Orr 0:23:05 6 X Johns/Weikle 0:23:51 7 X Friedman/Ludford 1:35:55