Image 1 of 23 Joel Pearson (Genesys Wealth Advisers) from New South Wales has regained the purple jersey as the tour leader after the sixth stage. (Image credit: Shane Goss) Image 2 of 23 The lead group led by Genesys Wealth Adviser rider Tom Robinson (orange) was clinging onto a slender lead approaching the final fifteen kilometres. (Image credit: Shane Goss) Image 3 of 23 The peloton had the leading bunch in their sights as the race closed in on the finish in Nyah West. (Image credit: Shane Goss) Image 4 of 23 Hyster-Total Rush was working hard on the front in their quest to bring back the lead group. (Image credit: Shane Goss) Image 5 of 23 The mad charge to the line in Nyah West as Alex Carver (far right) of Jayco Skins pulls his feet in the dash to the line. (Image credit: Shane Goss) Image 6 of 23 It's a mad sprint to the finish of stage six in Nyah West with Joel Pearson (orange) of Genesys Wealth Advisers gaining the upper hand. (Image credit: Shane Goss) Image 7 of 23 Pearson edges out Harrif Saleh (Malaysian National Team) and Anthony Giacoppo (Plan B Racing) to win stage six. (Image credit: Shane Goss) Image 8 of 23 Stage six podium (l-r): Harrif Saleh (2nd,Malaysian National Team), Joel Pearson (1st,Genesys Wealth Advisers), and Anthony Giacoppo (3rd,Plan B Racing). (Image credit: Shane Goss) Image 9 of 23 Gordon McCauley (Hyster-Total Rush) remains in the Tasco Sprint leader's jersey after six stages. (Image credit: Shane Goss) Image 10 of 23 No mail today as the 2010 Elgas Tour of the Murray River speeds by. (Image credit: Shane Goss) Image 11 of 23 The team from Hyster-Total Rush was on the front of the peloton with their tour leader, James Williamson (purple), in fifth wheel. (Image credit: Shane Goss) Image 12 of 23 The chasing peloton string-out in search of the lead group on stage six from Swan Hill to Nyah West. (Image credit: Shane Goss) Image 13 of 23 The leading group of seven riders with around a one minute advantage over the peloton on the flat lands near Nyah West. (Image credit: Shane Goss) Image 14 of 23 Riders were going off-road during the 102.9km sixth stage from Swan Hill to Nyah West. (Image credit: Shane Goss) Image 15 of 23 Cool man: Alexander Ray (Hyster-Total Rush) found some time to chill out during the sixth stage of the tour. (Image credit: Shane Goss) Image 16 of 23 Tom Robinson (Genesys Wealth Advisers) is on the improve and was seventh overall going into the sixth stage. (Image credit: Shane Goss) Image 17 of 23 Geoff Straub (McDonagh Blake/Witness) found himself in a breakaway half way through stage six. (Image credit: Shane Goss) Image 18 of 23 Luis Trueba (Mildura Rural City Council) from New South Wales was in the breakaway group that took on the peloton during stage six. (Image credit: Shane Goss) Image 19 of 23 (l-r): Andrew Barlow (Black Peloton), Geoff Straub (McDonagh Blake/Witness), and David Treacy (Bike Bug North Sydney/Carroll& O'Dea) drive the leading bunch towards Nyah West. (Image credit: Shane Goss) Image 20 of 23 Dennis the menace: Rohan Dennis (Team Jayco Skins) was all smiles back in the peloton. Dennis is gearing up for the upcoming World Championships in Geelong at the end of the month. (Image credit: Shane Goss) Image 21 of 23 Tour leader James Williamson (Hyster-Total Rush) from New Zealand would eventually surrender his purple jersey in Nyah West. (Image credit: Shane Goss) Image 22 of 23 Gordon McCauley (Hyster-Total Rush) powers the chasing peloton towards the lead group closing in on the finish in Nyah West. (Image credit: Shane Goss) Image 23 of 23 Tom Robinson (Genesys Wealth Advisers) is in the Tourism Victoria King of the Mountains jersey after the sixth stage. (Image credit: Shane Goss)

Joel Pearson, one of the most consistent performers in Australian domestic cycling, moved a step closer today to snaring his first major stage-race victory by claiming the Tour of the Murray River’s lead.

Pearson, whose previous biggest triumph was the 2008 Melbourne to Warrnambool Classic, won the 103km road race from Swan Hill to Nyah West in grand sprinting style, defeating the speedy Malaysian Harrif Saleh, with West Australian Anthony Giacoppo third.

Pearson, a member of the Tasmanian-based Genesys Wealth Advisers team, finished runner-up to the blisteringly-quick Queenslander Jonathan Cantwell in last year’s Murray tour and also annexed the coveted WHK criterium championship.

While Cantwell has dominated United States criterium racing this year, with numerous victories including the 17-day Superweek Classic, Pearson has quietly planned a full-on assault on the Murray tour after undergoing a serious hip operation just four months ago.

He trailed Williamson by only eight seconds overnight but gave the impression throughout the stage that he is cyclist full of confidence and destined for what would be a popular and well-deserved victory.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 2:19:15 2 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 3 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 4 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 5 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 6 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 7 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 8 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 9 Rene Kolbach (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 10 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 11 Zamri Saleh (Mas) Malaysian National Team 12 Mitchell Pearson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 13 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 14 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 15 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 16 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 17 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 18 Russell Gill (Aus) Swan Hill Rural City Council 19 Patrick Shaw (NZl) Virgin Blue RBS Morgans 20 Gordon McCauley (Aus) Hyster - Total Rush 21 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 22 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 23 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 24 Sam Rutherford (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 25 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 26 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 27 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 28 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 29 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 30 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 31 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 32 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 33 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 34 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 35 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 36 James Mcdulling (Aus) RACE - Fenton Green 37 Christopher D'Amelio (Aus) Apollo Bicycles 38 James Northey (Aus) Blackpeloton 39 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 40 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 41 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 42 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 43 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 44 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 45 Jay McCarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 46 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 47 Brendan Brooks (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 48 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 49 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 50 Charles Howlett (Aus) search2retain-myteam2 51 Will Tehan (Aus) Hyster - Total Rush 52 Jacob Sutherland (Aus) Hyster - Total Rush 53 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 54 John Cornish (Aus) Genesys Wealth Advisers 55 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 56 Luis Trueba (Aus) Mildura Rural City Council 57 Neil Van Der Ploeg (Aus) search2retain-myteam2 58 Peter Spencer (Aus) GE Plumbing 59 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 60 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 61 Jason Rigg (Aus) Mildura Rural City Council 62 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 63 Akmal Amrum (Aus) Mildura Rural City Council 64 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 65 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 66 Clayton Fettell (Aus) GE Plumbing 67 Scot Cronly-Dillon (Aus) McDonagh Blake - Witness 68 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 69 Scott Mcphee (Aus) Team SASI Cycling 70 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 71 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 72 Amir Rusli (Mas) Malaysian National Team 73 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 74 Trent Williams (Aus) Apollo Bicycles 75 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council 76 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 77 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysian National Team 78 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 79 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 80 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 81 Andrew Roe (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 82 Daniel Hopper (Aus) Swan Hill Rural City Council 83 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 84 Gilbert Gutowski (Aus) Merida Australia Road Team 85 David Tozer (Aus) RACE - Fenton Green 86 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 87 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 88 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 89 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 90 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 91 Brad Tilby (Aus) Blackpeloton 92 Geoff Straub (Aus) McDonagh Blake - Witness 93 Matthe Wheatcroft (Aus) Blackpeloton 94 Timothy Decker (Aus) Team SASI Cycling 95 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 96 David Melville (Aus) Merida Australia Road Team 97 Courtney Black (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 98 Tristan Jones (Aus) Swan Hill Rural City Council 99 Andrew Barlow (Aus) Blackpeloton 100 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 101 Jared Rowney (Aus) GE Plumbing 102 Angus Gale (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 103 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 104 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 105 Chris Beeck (Aus) Plan B Racing Team 106 Jason Allen (Aus) Hyster - Total Rush 107 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 108 Fallanie Ali (Mas) Malaysian National Team 109 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 110 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 111 Elliott Wells (Aus) Plan B Racing Team 112 Logan Mort (Aus) Blackpeloton 113 Michael Cupitt (Aus) Merida Australia Road Team 114 David Treacy (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 115 Matthew Werrell (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 116 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 117 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 118 Sean Evangelista (Aus) GE Plumbing 119 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:03:33 120 Damian Harris (Aus) RACE - Fenton Green 0:06:24 121 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 10:35:46 2 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 0:00:04 3 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:17 4 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 0:00:18 5 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:23 6 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 7 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 0:00:24 8 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 0:00:28 9 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:32 10 Rico Rogers (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:00:33 11 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:34 12 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 0:00:35 13 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:38 14 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 0:00:40 15 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 0:00:42 16 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:43 17 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 18 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 0:00:44 19 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 0:00:45 20 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:46 21 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:00:51 22 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:52 23 Mitchell Pearson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 24 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 0:00:53 25 Amir Rusli (Mas) Malaysian National Team 26 Sam Rutherford (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 0:00:54 27 Charles Howlett (Aus) search2retain-myteam2 28 Rene Kolbach (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 0:00:55 29 Russell Gill (Aus) Swan Hill Rural City Council 30 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 0:01:00 31 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 0:01:01 32 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 33 Geoff Straub (Aus) McDonagh Blake - Witness 34 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:01:02 35 Will Tehan (Aus) Hyster - Total Rush 0:01:03 36 Luis Trueba (Aus) Mildura Rural City Council 37 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 38 Clayton Fettell (Aus) GE Plumbing 39 Brendan Brooks (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 40 David Melville (Aus) Merida Australia Road Team 41 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 0:01:06 42 Jason Allen (Aus) Hyster - Total Rush 0:01:10 43 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 44 Scot Cronly-Dillon (Aus) McDonagh Blake - Witness 0:01:15 45 Michael Cupitt (Aus) Merida Australia Road Team 0:01:23 46 Brad Tilby (Aus) Blackpeloton 0:01:30 47 Christopher D'Amelio (Aus) Apollo Bicycles 0:02:28 48 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 0:02:40 49 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 0:02:41 50 Fallanie Ali (Mas) Malaysian National Team 0:02:45 51 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 0:02:52 52 Akmal Amrum (Aus) Mildura Rural City Council 0:02:54 53 Jay McCarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 54 Zamri Saleh (Mas) Malaysian National Team 0:02:55 55 John Cornish (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:03:01 56 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 57 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 0:03:10 58 Andrew Roe (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:03:12 59 Neil Van Der Ploeg (Aus) search2retain-myteam2 0:03:14 60 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 0:04:36 61 Chris Beeck (Aus) Plan B Racing Team 0:04:42 62 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 0:04:55 63 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 0:04:56 64 Jacob Sutherland (Aus) Hyster - Total Rush 65 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 0:05:04 66 Yusrizal Usoff (Aus) Malaysian National Team 67 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 0:05:11 68 Matthew Werrell (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:05:13 69 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 0:05:16 70 Courtney Black (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 0:05:42 71 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 0:06:25 72 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 0:06:31 73 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:06:41 74 Gilbert Gutowski (Aus) Merida Australia Road Team 75 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 0:07:06 76 Matthe Wheatcroft (Aus) Blackpeloton 0:07:16 77 David Tozer (Aus) RACE - Fenton Green 0:07:35 78 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 0:07:48 79 David Treacy (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 0:07:50 80 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 0:08:26 81 Scott Mcphee (Aus) Team SASI Cycling 0:08:27 82 Sean Evangelista (Aus) GE Plumbing 0:08:43 83 Tristan Jones (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:08:47 84 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:09:02 85 Elliott Wells (Aus) Plan B Racing Team 0:09:18 86 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 0:09:29 87 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 88 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:10:08 89 Peter Spencer (Aus) GE Plumbing 0:10:11 90 Daniel Hopper (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:10:28 91 James Mcdulling (Aus) RACE - Fenton Green 0:10:45 92 Jared Rowney (Aus) GE Plumbing 0:11:56 93 Jason Rigg (Aus) Mildura Rural City Council 0:12:13 94 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 0:12:31 95 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:12:47 96 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 0:12:55 97 Timothy Decker (Aus) Team SASI Cycling 0:13:05 98 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:14:18 99 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 0:14:25 100 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 0:14:44 101 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 0:14:48 102 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 0:15:21 103 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 0:16:00 104 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:16:40 105 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 0:17:05 106 Angus Gale (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 0:17:06 107 Andrew Barlow (Aus) Blackpeloton 0:17:24 108 Logan Mort (Aus) Blackpeloton 0:17:53 109 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council 0:19:07 110 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 0:19:10 111 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:20:01 112 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 0:20:36 113 James Northey (Aus) Blackpeloton 0:20:51 114 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:21:03 115 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 0:23:11 116 Trent Williams (Aus) Apollo Bicycles 0:24:00 117 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:25:16 118 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:25:42 119 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 0:29:17 120 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles 0:30:29 121 Damian Harris (Aus) RACE - Fenton Green 0:44:22

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 30 pts 2 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 27 3 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 24 4 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 19 5 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 18 6 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 17 7 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 17 8 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 13 9 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 13 10 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 12 11 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 10 12 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 10 13 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 9 14 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 9 15 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 7 16 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 7 17 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 7 18 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 6 19 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 5 20 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 5 21 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 5 22 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 4 23 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 4 24 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 4 25 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 4 26 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 3 27 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 3 28 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 3 29 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 3 30 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 3 31 Alexander Edmondson (Mas) Team SASI Cycling 3 32 Amir Rusli (Aus) Malaysian National Team 2 33 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 2 34 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 2 35 Geoff Straub (Aus) McDonagh Blake - Witness 2 36 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 2 37 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 2 38 Logan Mort (Aus) Blackpeloton 2 39 John Cornish (Aus) Genesys Wealth Advisers 1 40 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 1 41 Christopher D'Amelio (Aus) Apollo Bicycles 1 42 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 1 43 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1 44 Sam Rutherford (Aus) Bike Bug North Sydney/Carroll & O'Dea 1