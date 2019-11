Image 1 of 6 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) takes out the final stage ahead of V Australia's Bernard Sulzberger. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 2 of 6 The final tour GC podium (l-r): Joshua Atkins (2nd,Jayco/2XU), Nathan Haas (1st,Genesys Wealth Advisers) and Cameron Peterson (3rd,V Australia). (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 3 of 6 2011 Tour of Tasmania winner Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) in Devonport. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 4 of 6 The peloton roll along beside Bass Strait in Devonport for the final stage of the tour. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 5 of 6 2011 Scody Cup Champion Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers). (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 6 of 6 The final stage podium (l-r): Bernard Sulzberger (2nd,V Australia), Nathan Haas (1st,Genesys Wealth Advisers) and Anthony Giacoppo (3rd,Genesys Wealth Advisers). (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com)

Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) has won the Caterpillar Underground Mining Tour of Tasmania, stamping his authority on the final day of the 10-stage event, to claim a famous double victory in Devonport. Haas benefited from a perfect Genesys lead-out by Anthony Giacoppo to take the final stage ahead of local Bernard Sulzberger (V Australia).

The 22-year-old has now won an impressive five stage races on the National Road Series calendar, and appears an ominous threat to challenge at next week's Jayco Herald Sun Tour. Still in disbelief Haas described the realisation of a long-term dream at the end of the race.

"I set this goal for myself at the start of the year to come down to Tasmania to win my favorite race," he said. “I am so proud of myself to achieve this result, but I am equally proud of my Genesys team. My team-mates turned themselves inside out for me. Guys like AJ [Giacoppo] are incredible! He led me out from 800 to go and I reckon I couldn't have won if I didn't get him to swing over!"

"[To win] well I am a little bit taken aback, to be honest," he continued as he took in the full magnitude of the win. "This race is really important to me. It’s where I started out and realised that I could make something of myself as a bike rider."

His closest threat Josh Atkins (Jayco-2XU), missed out on valuable bonus seconds in the day's first sprint and from there drifted further back to ultimately finish 25 seconds down in second overall.

"I had shit legs today," Atkins said bluntly on twitter. "Mis-timed first KOM with [finish] line in silly place. [But still finished] second overall, second in the KOM. First team. Would of liked all first. [But still a] Great tour in Tassy."

Cameron Peterson (V Australia), finished in third overall, with the stage 3 winner's inability to compete in the sprint primes over the 10-stages ultimately costing him too much time.

Teammate Sulzberger brought some joy to V Australia, managing to wrap up the best Tasmanian classification over Genesys's Nathan Earle with Jai Crawford (Jayco-2XU) third. Sulzberger crashed hard in yesterday's Burnie criterium, but courageously continued on, and has now been fittingly rewarded with the classification win.

Jayco-2XU finished on top of the team standings courtesy of having both Atkins and Dale Parker (Jayco-2XU) high up in the general classification.

Series winner

Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers), who rode in the team car in Tasmania, finished atop the Scody Cup points series standings after an impressive two and half months from the 23-year-old. His 12 stage victories was a Scody Cup record in the five event series.

"It’s an honor to be among such illustrious company," Von Hoff said. "The Scody Cup is a greatly-respected prize. It’s been won by some awesome bike riders. It’s my privilege to have my name on the honor roll among them."



Full Results # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 1:18:54 2 Bernard Sulzberger (V Australia) 3 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 4 Johnnie Walker (V Australia) 5 Cameron Peterson (V Australia) 6 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 7 Caleb Jones (Bikebug.Com) 8 Chris Jory (Bikebug.Com) 9 Alexander Ray (Team Down Under) 10 Alex Clements (Pure Tas - Deloitte) 11 Sean Sullivan (V Australia) 12 Valery Kaikov (Team Russia) 13 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 14 Dale Parker (Jayco - 2XU) 15 Stuart Smith (John West Cycling Team) 16 Jai Crawford (Jayco - 2XU) 17 Christopher Winn (V Australia) 18 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 19 Cameron Bayly (Central Coast Council) 20 Mathew Wheatcroft (Team Down Under) 21 Blake Hose (John West Cycling Team) 22 Paul Van Der Ploeg (Search2Retain) 23 Aaron Jones (Pure Tas - Deloitte) 24 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 25 Campbell Flakemore (Genesys Wealth Advisers) 26 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 27 Luke Fetch (Search2Retain) 28 Nicholas Dougall (Jayco - 2XU) 29 Trenton Day (Jayco - 2XU) 30 Aaron Donnelly (Jayco - AIS) 31 Stuart Mulhern (Team Down Under) 32 Jake McMahon (Pure Tas - Deloitte) 33 Ben Dyball (Jayco - AIS) 34 Rowan Dever (John West Cycling Team) 35 Joel Stearnes (Pure Tas - Deloitte) 36 Mark O'Brien (Team Down Under) 0:00:12 37 Hayden Brooks (V Australia) 38 Samuel Davis (Plan B Racing) 39 Taylor Sheldon (V Australia) 0:00:15 40 Calvin Watson (Genesys Wealth Advisers) 0:00:27 41 Jamie Lacey (Team Down Under) 0:00:30 42 Bradeley Hall (Plan B Racing) 0:00:39 43 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 0:00:47 44 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 0:00:54 45 Jay Bourke (Search2Retain) 46 Julian Hamill (Bikebug.Com) 0:01:09 47 Jake Klajnblat (Search2Retain) 0:01:49 48 Evgeny Kovalev (Team Russia) 49 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 0:02:09 50 James Hepburn (Jayco - 2XU) 51 Liam Dove (Lawson Homes) 0:03:19 52 Andrew Arundel (Lawson Homes) 0:06:34 53 Malcolm Rudolph (Jayco - AIS) 54 Trent Derecourt (John West Cycling Team) 55 Logan Calder (Plan B Racing) 56 Lachlan Ambrose (Central Coast Council) 57 Luke Padgett (Lawson Homes) 58 Trent Morey (Lawson Homes) 59 Steven Del Gallo (John West Cycling Team) 60 James Bennett (John West Cycling Team) 61 Nick Morgan (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 62 Jacob Langham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 63 Joshua Aldride (Central Coast Council) 64 Joshua Taylor (Bikebug.Com) 65 James Boal (Central Coast Council) 66 Nick Woods (Team Down Under) 0:13:08 67 Alex Wohler (Team Down Under) 68 Jack Matthews (Pure Tas - Deloitte) 69 Andrew Martin (Plan B Racing) 70 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 71 Danny Pulbrook (Pure Tas - Deloitte) 72 Joshua Clark (Lawson Homes) 73 James Mowatt (Search2Retain) 74 Mike Henton (Central Coast Council) 75 Jake McGee (Bikebug.Com) 76 Philip Grenfell (Bikebug.Com) 77 Timothy Cameron (Central Coast Council) 78 Nathan Elliott (Search2Retain) 0:19:42 79 John Darcey (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 80 Mark Guy (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 81 Andrew Christie (Lawson Homes) 82 Cal Britten (Search2Retain) DNF Alexi Markov (Team Russia) DNF Matvey Zubov (Team Russia) DNF Alexander Serov (Team Russia) DNF Alexander Khatuntsev (Team Russia) DNF Valery Valynin (Team Russia) DNF Nicolay Zhurkin (Team Russia) DNS Justin Vanstone (Team Down Under) DNS Ben Hill (Jayco - 2XU)

Lap 2 HC4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 2 3 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 1

Lap 2 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Aaron Jones (Pure Tas - Deloitte) 3 pts 2 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 2 3 Cameron Peterson (V Australia) 1

Lap 4 HC4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 3 pts 2 Bernard Sulzberger (V Australia) 2 3 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 1

Lap 4 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Cameron Peterson (V Australia) 3 pts 2 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 2 3 Bernard Sulzberger (V Australia) 1

Lap 6 HC4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Bernard Sulzberger (V Australia) 2 3 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 1

Lap 6 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Bernard Sulzberger (V Australia) 2 3 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 1

Lap 8 HC4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Campbell Flakemore (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Liam Dove (Lawson Homes) 2 3 Julian Hamill (Bikebug.Com) 1

Lap 8 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Hamill (Bikebug.Com) 3 pts 2 Liam Dove (Lawson Homes) 2 3 Bradeley Hall (Plan B Racing) 1

Lap 10 HC4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bradeley Hall (Plan B Racing) 3 pts 2 Julian Hamill (Bikebug.Com) 2 3 Liam Dove (Lawson Homes) 1

Lap 10 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Hamill (Bikebug.Com) 3 pts 2 Liam Dove (Lawson Homes) 2 3 Bradeley Hall (Plan B Racing) 1

Most Aggressive rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Bradeley Hall (Plan B Racing) 2 pts

General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 13:40:46 2 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 0:00:25 3 Cameron Peterson (V Australia) 0:00:26 4 Dale Parker (Jayco - 2XU) 0:00:45 5 Bernard Sulzberger (V Australia) 0:00:46 6 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 0:01:01 7 Jai Crawford (Jayco - 2XU) 0:01:12 8 Campbell Flakemore (Genesys Wealth Advisers) 0:01:43 9 Christopher Winn (V Australia) 0:01:54 10 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 0:03:33 11 Mark O'Brien (Team Down Under) 0:05:48 12 Blake Hose (John West Cycling Team) 0:06:55 13 Ben Dyball (Jayco - AIS) 0:06:57 14 Samuel Davis (Plan B Racing) 0:08:36 15 Alex Clements (Pure Tas - Deloitte) 0:09:20 16 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 0:12:39 17 Luke Fetch (Search2Retain) 0:12:48 18 Calvin Watson (Genesys Wealth Advisers) 0:13:35 19 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 0:13:41 20 Valery Kaikov (Team Russia) 0:14:26 21 Chris Jory (Bikebug.Com) 0:15:15 22 Taylor Sheldon (V Australia) 0:15:20 23 Hayden Brooks (V Australia) 0:16:28 24 Caleb Jones (Bikebug.Com) 0:19:05 25 Aaron Donnelly (Jayco - AIS) 0:19:39 26 Julian Hamill (Bikebug.Com) 0:20:25 27 Jake McMahon (Pure Tas - Deloitte) 0:22:08 28 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 0:22:46 29 Jamie Lacey (Team Down Under) 0:23:30 30 Stuart Smith (John West Cycling Team) 0:24:53 31 Jay Bourke (Search2Retain) 0:28:37 32 Trenton Day (Jayco - 2XU) 0:28:59 33 Joshua Taylor (Bikebug.Com) 0:29:13 34 Nicholas Dougall (Jayco - 2XU) 0:32:44 35 Andrew Arundel (Lawson Homes) 0:33:39 36 Jacob Langham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:35:48 37 Logan Calder (Plan B Racing) 0:35:55 38 Danny Pulbrook (Pure Tas - Deloitte) 0:36:53 39 Stuart Mulhern (Team Down Under) 0:36:59 40 Trent Derecourt (John West Cycling Team) 0:39:54 41 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 0:41:05 42 Johnnie Walker (V Australia) 0:41:25 43 James Boal (Central Coast Council) 0:42:35 44 Lachlan Ambrose (Central Coast Council) 0:42:41 45 Rowan Dever (John West Cycling Team) 0:42:45 46 Cameron Bayly (Central Coast Council) 0:43:13 47 Joshua Aldride (Central Coast Council) 0:46:34 48 Nathan Elliott (Search2Retain) 0:48:29 49 Sean Sullivan (V Australia) 0:50:05 50 Malcolm Rudolph (Jayco - AIS) 0:51:18 51 Bradeley Hall (Plan B Racing) 0:51:34 52 Paul Van Der Ploeg (Search2Retain) 0:52:01 53 Evgeny Kovalev (Team Russia) 0:53:21 54 Luke Padgett (Lawson Homes) 0:54:32 55 Nick Morgan (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:55:12 56 Cal Britten (Search2Retain) 0:59:47 57 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 0:59:49 58 John Darcey (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 1:02:24 59 Alexander Ray (Team Down Under) 1:03:53 60 James Hepburn (Jayco - 2XU) 1:05:21 61 Joel Stearnes (Pure Tas - Deloitte) 1:07:02 62 James Bennett (John West Cycling Team) 1:08:26 63 Timothy Cameron (Central Coast Council) 1:08:39 64 Liam Dove (Lawson Homes) 1:09:22 65 Jack Matthews (Pure Tas - Deloitte) 1:12:50 66 Nick Woods (Team Down Under) 1:14:02 67 Alex Wohler (Team Down Under) 1:16:07 68 Andrew Martin (Plan B Racing) 1:18:22 69 Trent Morey (Lawson Homes) 1:21:26 70 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 1:22:54 71 James Mowatt (Search2Retain) 1:23:35 72 Aaron Jones (Pure Tas - Deloitte) 1:23:42 73 Jake Klajnblat (Search2Retain) 1:26:33 74 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 1:28:28 75 Steven Del Gallo (John West Cycling Team) 1:29:01 76 Mathew Wheatcroft (Team Down Under) 1:31:15 77 Andrew Christie (Lawson Homes) 1:49:21 78 Jake McGee (Bikebug.Com) 2:01:20 79 Philip Grenfell (Bikebug.Com) 2:04:28 80 Mark Guy (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 2:11:43 81 Joshua Clark (Lawson Homes) 2:12:02 82 Mike Henton (Central Coast Council) 2:15:41

Sprint Championship # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Ray (Team Down Under) 46 pts 2 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 40 3 Bernard Sulzberger (V Australia) 21 4 Julian Hamill (Bikebug.Com) 19 5 Chris Jory (Bikebug.Com) 15 6 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 11 7 Cameron Peterson (V Australia) 10 8 Cameron Bayly (Central Coast Council) 8 9 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 7 10 Philip Grenfell (Bikebug.Com) 6 11 Aaron Donnelly (Jayco - AIS) 6 12 Johnnie Walker (V Australia) 6 13 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 5 14 Alex Wohler (Team Down Under) 5 15 Bradeley Hall (Plan B Racing) 5 16 Christopher Winn (V Australia) 4 17 Joshua Taylor (Bikebug.Com) 4 18 Malcolm Rudolph (Jayco - AIS) 4 19 Liam Dove (Lawson Homes) 4 20 Jake McGee (Bikebug.Com) 4 21 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 4 22 Luke Fetch (Search2Retain) 4 23 Dale Parker (Jayco - 2XU) 3 24 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 3 25 Aaron Jones (Pure Tas - Deloitte) 3 26 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 3 27 Taylor Sheldon (V Australia) 3 28 Caleb Jones (Bikebug.Com) 3 29 Mathew Wheatcroft (Team Down Under) 3 30 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 3 31 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 3 32 Sean Sullivan (V Australia) 2 33 Trent Morey (Lawson Homes) 2 34 Samuel Davis (Plan B Racing) 2 35 Jake Klajnblat (Search2Retain) 2 36 Trenton Day (Jayco - 2XU) 1 37 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 1 38 James Mowatt (Search2Retain) 1 39 Jamie Lacey (Team Down Under) 1 40 Valery Valynin (Team Russia) 9 41 Alex Carver (Jayco - AIS) 6 42 Aaron Kemps (V Australia) 4 43 Ben Mather (Lawson Homes) 3 44 Ben Hill (Jayco - 2XU) 1

Criterium Championship # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernard Sulzberger (V Australia) 26 pts 2 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 22 3 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 19 4 Philip Grenfell (Bikebug.Com) 15 5 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 11 6 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 8 7 James Mowatt (Search2Retain) 4 8 Paul Van Der Ploeg (Search2Retain) 4 9 Johnnie Walker (V Australia) 3 10 Caleb Jones (Bikebug.Com) 3 11 Cameron Peterson (V Australia) 3 12 Joel Stearnes (Pure Tas - Deloitte) 2 13 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 1 14 Valery Kaikov (Team Russia) 1

King of the Mountains Championship # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 39 pts 2 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 38 3 Dale Parker (Jayco - 2XU) 26 4 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 23 5 Ben Dyball (Jayco - AIS) 19 6 Bernard Sulzberger (V Australia) 8 7 Taylor Sheldon (V Australia) 7 8 Trent Morey (Lawson Homes) 6 9 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 6 10 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 6 11 Campbell Flakemore (Genesys Wealth Advisers) 5 12 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 5 13 Trent Derecourt (John West Cycling Team) 4 14 Bradeley Hall (Plan B Racing) 3 15 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 3 16 Liam Dove (Lawson Homes) 3 17 Julian Hamill (Bikebug.Com) 3 18 Trenton Day (Jayco - 2XU) 3 19 Caleb Jones (Bikebug.Com) 2 20 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 2 21 Jai Crawford (Jayco - 2XU) 2 22 Sean Sullivan (V Australia) 1 23 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 1

Most Aggressive Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Ray (Team Down Under) 4 pts 2 Bradeley Hall (Plan B Racing) 2 3 Ben Dyball (Jayco - AIS) 2 4 Valery Valynin (Team Russia) 2 5 Chris Jory (Bikebug.Com) 2 6 Cameron Bayly (Central Coast Council) 2 7 Malcolm Rudolph (Jayco - AIS) 2 8 Ben Mather (Lawson Homes) 2

Leading Tasmanian Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernard Sulzberger (V Australia) 13:41:32 2 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 0:00:15 3 Jai Crawford (Jayco - 2XU) 0:00:26 4 Campbell Flakemore (Genesys Wealth Advisers) 0:00:57 5 Alex Clements (Pure Tas - Deloitte) 0:08:34 6 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 0:11:53 7 Jake McMahon (Pure Tas - Deloitte) 0:21:22 8 Jacob Langham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:35:02 9 Danny Pulbrook (Pure Tas - Deloitte) 0:36:07 10 Sean Sullivan (V Australia) 0:49:19 11 Luke Padgett (Lawson Homes) 0:53:46 12 Nick Morgan (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:54:26 13 John Darcey (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 1:01:38 14 Joel Stearnes (Pure Tas - Deloitte) 1:06:16 15 Jack Matthews (Pure Tas - Deloitte) 1:12:04 16 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 1:22:08 17 Aaron Jones (Pure Tas - Deloitte) 1:22:56 18 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 1:27:42 19 Mark Guy (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 2:10:57 20 Joshua Clark (Lawson Homes) 2:11:16