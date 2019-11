Image 1 of 11 Bernado Riccio (d'Angelo & Antenucci - Nippo) wins stage 7. (Image credit: craigdutton.com) Image 2 of 11 Riders take shelter from the African sun. (Image credit: craigdutton.com) Image 3 of 11 Spectators watch the live television coverage. (Image credit: craigdutton.com) Image 4 of 11 Stage 7 classification winners (l-r): Kristian House, overall winner; Daryl Impey, mountains winner; Christopher Jennings, best young rider; Johann Rabie, best Africa rider; Bernardo Riccio, stage winner. (Image credit: craigdutton.com) Image 5 of 11 Bernado Riccio (d'Angelo & Antenucci - Nippo) celebrates his second stage win of the Tour. (Image credit: craigdutton.com) Image 6 of 11 The peloton rides through Paarl with the mountains in the background. (Image credit: craigdutton.com) Image 7 of 11 Riders enjoy full road closure in Paarl. (Image credit: craigdutton.com) Image 8 of 11 Stage 7 was a tight course. (Image credit: craigdutton.com) Image 9 of 11 Kristian House (Rapha Condor-Sharp) wearing the yellow jersey from start to finish. (Image credit: craigdutton.com) Image 10 of 11 The start of the final stage of the Tour of South Africa. (Image credit: craigdutton.com) Image 11 of 11 Champagne celebrations for the winners. (Image credit: craigdutton.com)

Fresh in from Europe, Team Rapha Condor-Sharp added their own sense of heat to the Cell C Tour of South Africa in a scorching 40 degree Celcius Paarl on Saturday. At the conclusion of the final stage, Great Britain's Kristian House defended his yellow leader's jersey which he wore from start to finish in the seven-stage event.

The 104km, 10-lap circuit in Paarl opened with a one-lap neutral start and on the third lap the first major breakaway of the day took place containing nine rider: Sven van den Houte (Veranda's Willems-Accent), Kevin Reza (Team Europcar). Daniel Teklehaimanot (UCI African Team), Waylon Woolcock (Team Bonitas), Richard Baxter (Tasol-GT Pro Cycling), Nic White (Toyota CSA), Kevin Evans (360 Life) and DCM's Ian McLeod and Peter Seyffert.

MTN Qhubeka and Team Rapha Condor-Sharp led the peloton's chase as they had no teammates in the breakaway group.

The gap stayed at about two minutes for four laps but the break's advantage steadily decreased and ultimately all the riders returned to the peloton.

In the field sprint finale, Team D’Angelo & Antenucci-Nippo took its third win of the tour as Bernado Riccio outkicked Maartijn Verschoor (Team Type 1-Sanofi Aventis) and Yohann Gene (Europcar) for the victory.

Full Results 1 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 2:24:01 2 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 3 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 4 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 5 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 6 Herman Fouche (RSA) DCM 7 Jean-Pierre Drucker (Lux) Veranda's Willems - Accent 8 Vojtech Hacecky (Cze) Czech Republic 9 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 10 Milan Kadlec (Cze) Czech Republic 11 Alex Meenhorst (NZl) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 12 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 13 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 14 Malcolm Lange (RSA) Team Bonitas 15 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 16 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 17 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 18 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 19 Scott Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 20 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 21 Jean Spies (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 22 William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 23 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Rapha Condor - Sharp 24 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 25 Mouhssine Lahsaini (Mar) Morocco 26 Jan Oelerich (Ger) TT Raiko Argon 18 27 Shaun-Nick Bester (RSA) 360 Life 28 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 29 Alexey Shmidt (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 30 Abdelati Saadoune (Mar) Morocco 31 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 32 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 33 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:07 34 Remco Broers (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 35 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 36 Adil Jelloul (Mar) Morocco 37 Rudy Lesschaeve (Fra) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 38 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 39 Darren Lill (RSA) DCM 40 David George (RSA) 360 Life 41 Alexey Markov (Rus) Russia 42 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 43 Berden De Vries (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 44 Ian McLeod (RSA) DCM 45 Nico Schneider (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:00:10 46 Mathias Belka (Ger) TT Raiko Argon 18 47 Misnga Okbatsion (Eri) UCI African Team 48 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 49 Nicholas White (RSA) Toyota CSA 50 David Maree (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 51 Alexander Serov (Rus) Russia 52 Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice 53 Christiaan Kriek (RSA) Toyota CSA 54 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 55 Clinton Barrow (RSA) DCM 56 Leon Burger (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 57 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 58 Dariusz Batek (Pol) CCC Polsat Polkowice 59 Shaun Ward (RSA) 360 Life 60 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 61 Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice 62 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 63 Louis Meintjes (RSA) Toyota CSA 64 Frank Dressler-Lehnhof (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 65 Martin Blaha (Cze) Czech Republic 66 Carl Pasio (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 67 Jay Thomson (RSA) 360 Life 68 Kevin Van Melsen (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:00:20 69 Jeremy Maartens (RSA) DCM 0:00:25 70 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 71 Kevin Evans (RSA) 360 Life 0:00:32 72 Davide Torosantucci (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 73 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 0:00:35 74 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:00:34 75 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:36 76 Gregory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:00:37 77 Martin Hacecky (Cze) Czech Republic 0:00:39 78 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:01:13 79 Lahcen Saber (Mar) Morocco 0:02:30 80 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 81 Richard Baxter (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:03:31 82 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 0:04:47 83 Solomon Bitew Shiferaw (Eth) UCI African Team 84 Estifanos Gebresilassie (Eth) UCI African Team 85 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 86 Wouter Haan (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 87 Pieter Seyffert (RSA) DCM 88 Sven Van Den Houte (Bel) Veranda's Willems - Accent 89 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 90 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 91 Jan Deutschmann (Ger) TT Raiko Argon 18 0:04:51 92 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 93 Christoff Van Heerden (RSA) MTN Qhubeka 0:04:53 94 Johannes Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 0:05:05 95 Waylon Woolcock (RSA) Team Bonitas 96 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:05:07 97 Masaaki Kikuchi (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:05:19 98 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 99 James Perry (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:06:44 DNF Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar DNF Graham Briggs (GBr) Rapha Condor - Sharp DNF Ryohei Komori (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo DNF Gijs Strating (Ned) Team Ruiter Dakkapellen DNF Stefan Cohnen (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de

Sprint 1 - End of lap 3, 33km 1 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 5 pts 2 Johannes Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 3 3 Sven Van Den Houte (Bel) Veranda's Willems - Accent 1

Sprint 2 - End of lap 6, 66km 1 Kevin Evans (RSA) 360 Life 5 pts 2 Waylon Woolcock (RSA) Team Bonitas 3 3 Pieter Seyffert (RSA) DCM 1

Sprint 3 - Finish 1 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 10 pts 2 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 8 3 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 6 4 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 5 5 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 4 6 Herman Fouche (RSA) DCM 3 7 Jean-Pierre Drucker (Lux) Veranda's Willems - Accent 2 8 Vojtech Hacecky (Cze) Czech Republic 1

Teams 1 Team Type 1 - Sanofi Aventis 7:12:03 2 MTN Qhubeka 3 Team Europcar 4 Morocco 5 Burgos 2016 - Castilla y León 0:00:07 6 Veranda's Willems - Accent 0:00:10 7 Czech Republic 8 Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:00:14 9 DCM 10 360 Life 0:00:17 11 CCC Polsat Polkowice 0:00:20 12 UCI African Team 13 Tasol - GT Pro Cycling 14 Team Bonitas 0:00:25 15 Toyota CSA 0:00:27 16 Rapha Condor - Sharp 0:00:34 17 d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:39 18 TT Raiko Argon 18 0:04:57 19 Russia 0:05:04 20 Team Ruiter Dakkapellen

Final general classification 1 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 21:35:16 2 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 0:02:09 3 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 0:02:11 4 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 5 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 6 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:18 7 David George (RSA) 360 Life 0:02:22 8 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:02:28 9 Darren Lill (RSA) DCM 0:02:36 10 Milan Kadlec (Cze) Czech Republic 0:02:57 11 William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:03:00 12 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 0:03:10 13 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:14 14 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:03:41 15 Remco Broers (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:04:19 16 Alex Meenhorst (NZl) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:04:33 17 Ian McLeod (RSA) DCM 0:04:45 18 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 0:05:05 19 Adil Jelloul (Mar) Morocco 0:05:08 20 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:05:20 21 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 0:05:23 22 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:06:07 23 Alexey Shmidt (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:06:55 24 Abdelati Saadoune (Mar) Morocco 0:07:25 25 Nico Schneider (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:07:27 26 Mathias Belka (Ger) TT Raiko Argon 18 0:07:38 27 Herman Fouche (RSA) DCM 0:07:45 28 Kevin Evans (RSA) 360 Life 0:08:00 29 Gregory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:08:06 30 Nicholas White (RSA) Toyota CSA 0:09:13 31 Kevin Van Melsen (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:09:53 32 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:10:55 33 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 0:13:30 34 Jean-Pierre Drucker (Lux) Veranda's Willems - Accent 0:14:27 35 Dariusz Batek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:14:44 36 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 0:15:15 37 Misnga Okbatsion (Eri) UCI African Team 0:15:30 38 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 0:15:52 39 Solomon Bitew Shiferaw (Eth) UCI African Team 0:17:00 40 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 0:17:41 41 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:17:48 42 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 0:17:53 43 Carl Pasio (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:17:59 44 Richard Baxter (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:19:27 45 Louis Meintjes (RSA) Toyota CSA 0:21:19 46 Christiaan Kriek (RSA) Toyota CSA 0:21:25 47 Waylon Woolcock (RSA) Team Bonitas 0:21:54 48 Alexander Serov (Rus) Russia 0:22:26 49 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:22:42 50 Shaun Ward (RSA) 360 Life 0:23:46 51 Mouhssine Lahsaini (Mar) Morocco 0:23:49 52 Scott Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:23:52 53 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:24:11 54 Jay Thomson (RSA) 360 Life 0:24:29 55 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:26:55 56 Davide Torosantucci (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:28:23 57 Alexey Markov (Rus) Russia 0:28:40 58 Christoff Van Heerden (RSA) MTN Qhubeka 0:29:09 59 Martin Hacecky (Cze) Czech Republic 0:29:28 60 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:31:05 61 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 0:31:25 62 Sven Van Den Houte (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:31:35 63 Leon Burger (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:32:22 64 Rudy Lesschaeve (Fra) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:32:46 65 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:33:57 66 Johannes Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 0:34:29 67 David Maree (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:34:37 68 Clinton Barrow (RSA) DCM 0:35:27 69 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:35:28 70 Frank Dressler-Lehnhof (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:35:29 71 Jan Oelerich (Ger) TT Raiko Argon 18 0:36:06 72 Martin Blaha (Cze) Czech Republic 0:37:21 73 Vojtech Hacecky (Cze) Czech Republic 0:37:49 74 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 0:38:29 75 Wouter Haan (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:38:34 76 Malcolm Lange (RSA) Team Bonitas 0:39:18 77 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:39:49 78 Estifanos Gebresilassie (Eth) UCI African Team 0:40:04 79 James Perry (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:41:48 80 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 0:42:39 81 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 82 Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:42:49 83 Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice 84 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 0:43:15 85 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:43:47 86 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:43:59 87 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:45:53 88 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 0:50:10 89 Lahcen Saber (Mar) Morocco 0:51:20 90 Jan Deutschmann (Ger) TT Raiko Argon 18 0:52:45 91 Shaun-Nick Bester (RSA) 360 Life 0:52:53 92 Berden De Vries (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:54:58 93 Masaaki Kikuchi (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:57:54 94 Pieter Seyffert (RSA) DCM 0:58:22 95 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 1:02:19 96 Jean Spies (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:03:25 97 Jeremy Maartens (RSA) DCM 1:03:38 98 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:12:08 99 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 1:14:20

Points classification 1 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 21 pts 2 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 21 3 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 20 4 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 20 5 Darren Lill (RSA) DCM 16 6 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 15 7 Herman Fouche (RSA) DCM 15 8 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 13 9 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 12 10 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 12 11 Christoff Van Heerden (RSA) MTN Qhubeka 11 12 Davide Torosantucci (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 10 13 Milan Kadlec (Cze) Czech Republic 10 14 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 9 15 Gregory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 8 16 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 8 17 Jean-Pierre Drucker (Lux) Veranda's Willems - Accent 8 18 David George (RSA) 360 Life 7 19 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 5 20 Jay Thomson (RSA) 360 Life 5 21 Jeremy Maartens (RSA) DCM 5 22 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 5 23 Kevin Evans (RSA) 360 Life 5 24 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 5 25 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 4 26 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 4 27 Alex Meenhorst (NZl) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 4 28 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 3 29 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 3 30 Johannes Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 3 31 Martin Blaha (Cze) Czech Republic 3 32 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Rapha Condor - Sharp 3 33 Waylon Woolcock (RSA) Team Bonitas 3 34 Frank Dressler-Lehnhof (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 3 35 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 3 36 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 2 37 Pieter Seyffert (RSA) DCM 2 38 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 1 39 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 1 40 Sven Van Den Houte (Bel) Veranda's Willems - Accent 1 41 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 1 42 William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 1 43 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 1 44 Vojtech Hacecky (Cze) Czech Republic 1

Mountains classification 1 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 67 pts 2 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Rapha Condor - Sharp 51 3 David George (RSA) 360 Life 31 4 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 28 5 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 18 6 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 14 7 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 13 8 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 12 9 Darren Lill (RSA) DCM 11 10 Clinton Barrow (RSA) DCM 11 11 Estifanos Gebresilassie (Eth) UCI African Team 10 12 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 10 13 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 10 14 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 10 15 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 9 16 Jay Thomson (RSA) 360 Life 8 17 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 8 18 Frank Dressler-Lehnhof (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 8 19 Scott Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 6 20 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 6 21 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 5 22 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 5 23 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 5 24 Jeremy Maartens (RSA) DCM 5 25 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 4 26 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 3 27 Remco Broers (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 3 28 Ian McLeod (RSA) DCM 3 29 Gregory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 3 30 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 3 31 Nicholas White (RSA) Toyota CSA 1 32 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1

Young rider classification 1 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 21:38:30 2 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 0:02:09 3 Misnga Okbatsion (Eri) UCI African Team 0:12:16 4 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 0:14:27 5 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:14:34 6 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 0:14:39 7 Louis Meintjes (RSA) Toyota CSA 0:18:05 8 Christiaan Kriek (RSA) Toyota CSA 0:18:11 9 David Maree (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:31:23 10 Clinton Barrow (RSA) DCM 0:32:13 11 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 0:35:15 12 Wouter Haan (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:35:20 13 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 0:40:01 14 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:42:39 15 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 0:46:56 16 Lahcen Saber (Mar) Morocco 0:48:06 17 Shaun-Nick Bester (RSA) 360 Life 0:49:39 18 Berden De Vries (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:51:44 19 Jean Spies (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:00:11 20 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:08:54

African rider classification 1 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 21:37:25 2 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 0:00:02 3 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:00:09 4 David George (RSA) 360 Life 0:00:13 5 Darren Lill (RSA) DCM 0:00:27 6 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:05 7 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:01:32 8 Ian McLeod (RSA) DCM 0:02:36 9 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 0:02:56 10 Adil Jelloul (Mar) Morocco 0:02:59 11 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 0:03:14 12 Abdelati Saadoune (Mar) Morocco 0:05:16 13 Herman Fouche (RSA) DCM 0:05:36 14 Kevin Evans (RSA) 360 Life 0:05:51 15 Nicholas White (RSA) Toyota CSA 0:07:04 16 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 0:11:21 17 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 0:13:06 18 Misnga Okbatsion (Eri) UCI African Team 0:13:21 19 Solomon Bitew Shiferaw (Eth) UCI African Team 0:14:51 20 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 0:15:32 21 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:15:39 22 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 0:15:44 23 Carl Pasio (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:15:50 24 Richard Baxter (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:17:18 25 Louis Meintjes (RSA) Toyota CSA 0:19:10 26 Christiaan Kriek (RSA) Toyota CSA 0:19:16 27 Waylon Woolcock (RSA) Team Bonitas 0:19:45 28 Shaun Ward (RSA) 360 Life 0:21:37 29 Mouhssine Lahsaini (Mar) Morocco 0:21:40 30 Jay Thomson (RSA) 360 Life 0:22:20 31 Christoff Van Heerden (RSA) MTN Qhubeka 0:27:00 32 Johannes Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 0:32:20 33 David Maree (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:32:28 34 Clinton Barrow (RSA) DCM 0:33:18 35 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 0:36:20 36 Malcolm Lange (RSA) Team Bonitas 0:37:09 37 Estifanos Gebresilassie (Eth) UCI African Team 0:37:55 38 James Perry (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:39:39 39 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 0:40:30 40 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 41 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 0:41:06 42 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:43:44 43 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 0:48:01 44 Lahcen Saber (Mar) Morocco 0:49:11 45 Shaun-Nick Bester (RSA) 360 Life 0:50:44 46 Pieter Seyffert (RSA) DCM 0:56:13 47 Jean Spies (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:01:16 48 Jeremy Maartens (RSA) DCM 1:01:29 49 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:09:59 50 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 1:12:11