Image 1 of 11 The peloton passes the Botrivier Nature Reserve (Image credit: Xylon van Eyck) Image 2 of 11 David George attacks the yellow jersey (Image credit: Xylon van Eyck) Image 3 of 11 A four-man breakaway on stage 6 (Image credit: Xylon van Eyck) Image 4 of 11 Yellow jersey Kristian House with stage winner Darren Lill on his wheel (Image credit: Xylon van Eyck) Image 5 of 11 Jersey Leaders (L to R): Impey, House, Rabie and Jennings (Image credit: Xylon van Eyck) Image 6 of 11 Team Europcar in Hermanus before the start (Image credit: Xylon van Eyck) Image 7 of 11 Darren Lill cracks a smile after crossing the finish line first (Image credit: Xylon van Eyck) Image 8 of 11 What's left of the peloton on the Franschoek pass (Image credit: Xylon van Eyck) Image 9 of 11 Win number two for the season for Darren Lill (Image credit: Xylon van Eyck) Image 10 of 11 Peloton goes in search of David George (Image credit: Xylon van Eyck) Image 11 of 11 Stage winner Darren Lill on the podium (Image credit: Xylon van Eyck)

Darren Lill (DCM) ended South Africa's drought of stage wins in its inaugural national Tour when he won the queen stage of the Cell C Tour of South Africa in Stellenbosch. The South African Road Champion put in a formidable attack, which no one could follow, at the start of the final Heelshoogte climb, then soloed to the finish.

Asked how it all unfolded he said, "My teammate Ian McLeod did a great job in keeping the pace high, I saw everyone was tired when we got to the final climb, and I was still good, so I decided to jump."

Kristian House (Rapha Condor-Sharp) finished safely in the chasing group, going into tomorrow's final 104km stage. The former British National road champion knows tomorrow's parade through Paarl should end in a bunch sprint and barring any bad luck, he should win the overall race. "Tomorrow is all about staying out of trouble and fingers crossed I'll be on the podium."

The peloton had to negotiate four categorised climbs for the day. The biggest one, Franschoek pass, coming after 90 kms of racing. Former US Postal rider David George (306 Life) put in an attack as soon as the ascent started, and crossed the top of the mountain with a 50-second advantage. However, he was reeled in with 20km to go, by a whittled down bunch exiting the town of Franschoek. Riders kept trying to attack off the front but MTN-Qhubeka, just as they did previous day, set a blistering pace.

Lill decided to counter attack a move from Chris Jennings (Burgos 2016), and immediately opened up a sizeable lead between him and the peloton. Jaco Venter (Veranda's Willems-Accent) tried to bridge the gap but Lill, a Cape Town born rider, was adamant at getting victory on home turf. Johann Rabie (Team Bonitas) out sprinted the chasing group for second, with Venter finishing third.

Rapha Condor-Sharp manager John Herety said, "We played a dangerous game today, relying on the South African teams to chase each other but, it worked out exactly as we planned."

Tomorrow's last stage will see the riders take on a flat 11km circuit in Paarl to conclude the race.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Darren Lill (RSA) DCM 3:18:26 2 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 0:00:18 3 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 0:00:20 4 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 5 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 6 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 7 David George (RSA) 360 Life 0:00:24 8 Milan Kadlec (Cze) Czech Republic 9 Adil Jelloul (Mar) Morocco 0:00:27 10 Louis Meintjes (RSA) Toyota CSA 11 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 12 Remco Broers (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 13 William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 14 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 15 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:00:31 16 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 17 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:00:33 18 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 0:00:34 19 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 20 Jonathan Tiernan-Lock (GBr) Rapha Condor - Sharp 21 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 0:00:38 22 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:39 23 Alexey Shmidt (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:00:41 24 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 25 Misnga Okbatsion (Eri) UCI African Team 26 Gregory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:00:51 27 Ian McLeod (RSA) DCM 0:00:53 28 Mouhssine Lahsaini (Mar) Morocco 0:01:00 29 Kevin Evans (RSA) 360 Life 30 Leon Burger (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:01:03 31 Richard Baxter (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:01:06 32 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:01:08 33 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:01:55 34 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:00 35 Alex Meenhorst (NZl) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 36 Waylon Woolcock (RSA) Team Bonitas 0:02:04 37 Nicholas White (RSA) Toyota CSA 38 Frank Dressler-Lehnhof (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 39 Solomon Bitew Shiferaw (Eth) UCI African Team 40 Mathias Belka (Ger) TT Raiko Argon 18 0:02:08 41 Nico Schneider (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:02:43 42 Herman Fouche (RSA) DCM 0:02:51 43 Carl Pasio (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 44 Abdelati Saadoune (Mar) Morocco 45 Alexander Serov (Rus) Russia 0:02:57 46 Kevin Van Melsen (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:03:05 47 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 0:05:41 48 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:06:02 49 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:06:46 50 Christoff Van Heerden (RSA) MTN Qhubeka 51 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:06:59 52 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 53 Johannes Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 0:07:01 54 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 0:08:31 55 Alexey Markov (Rus) Russia 0:09:14 56 Dariusz Batek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:10:00 57 Vojtech Hacecky (Cze) Czech Republic 58 Rudy Lesschaeve (Fra) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:10:38 59 Jay Thomson (RSA) 360 Life 0:11:46 60 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 61 David Maree (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 62 Gijs Strating (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 63 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 64 Berden De Vries (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 65 Christiaan Kriek (RSA) Toyota CSA 66 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 67 Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice 68 Sven Van Den Houte (Bel) Veranda's Willems - Accent 69 Shaun Ward (RSA) 360 Life 70 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 71 Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice 72 Lahcen Saber (Mar) Morocco 73 Jan Oelerich (Ger) TT Raiko Argon 18 74 Estifanos Gebresilassie (Eth) UCI African Team 75 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor - Sharp 76 Shaun-Nick Bester (RSA) 360 Life 77 Wouter Haan (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 78 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 79 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 0:11:53 80 Jean-Pierre Drucker (Lux) Veranda's Willems - Accent 0:11:54 81 Martin Blaha (Cze) Czech Republic 82 Ryohei Komori (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 83 Martin Hacecky (Cze) Czech Republic 84 Jan Deutschmann (Ger) TT Raiko Argon 18 85 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 0:12:00 86 Clinton Barrow (RSA) DCM 0:13:16 87 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:14:48 88 Stefan Cohnen (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 89 Davide Torosantucci (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 90 Malcolm Lange (RSA) Team Bonitas 0:18:36 91 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 92 Jean Spies (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 93 Masaaki Kikuchi (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 94 Jeremy Maartens (RSA) DCM 0:18:39 95 James Perry (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 96 Pieter Seyffert (RSA) DCM 97 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 98 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 0:21:14 99 Scott Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 100 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 101 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 102 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 0:22:35 103 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 104 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:25:35 HD Ivan Kovalev (Rus) Russia HD Evgeny Kovaliev (Rus) Russia HD Hendrick Kruger (RSA) Toyota CSA HD Arne Hassink (Ned) TT Raiko Argon 18 HD Dominik Ivo (Ger) TT Raiko Argon 18 HD Jos Pronk (Ned) Team Ruiter Dakkapellen HD Sierd Steigenga (Ned) Team Ruiter Dakkapellen HD Jiri Hochmann (Cze) Czech Republic HD Jan Dostal (Cze) Czech Republic

Sprint 1 - Franschoek, 105km # Rider Name (Country) Team Result 1 David George (RSA) 360 Life 5 pts 2 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 3 3 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 1

Sprint 2 - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Darren Lill (RSA) DCM 10 pts 2 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 8 3 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 6 4 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 5 5 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 4 6 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 3 7 David George (RSA) 360 Life 2 8 Milan Kadlec (Cze) Czech Republic 1

Mountain 1 - Summit of Botrivier Pass, 35.3km # Rider Name (Country) Team Result 1 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 10 pts 2 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 8 3 Clinton Barrow (RSA) DCM 6 4 Stefan Cohnen (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 5 5 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 3 6 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 1

Mountain 2 - 59.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 8 pts 2 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 6 3 Clinton Barrow (RSA) DCM 5 4 Stefan Cohnen (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 3 5 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 1

Mountain 3 - Summit of Franschoek Pass, 97.1km # Rider Name (Country) Team Result 1 David George (RSA) 360 Life 12 pts 2 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 10 3 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 8 4 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 6 5 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 4 6 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 3 7 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 2

Mountain 4 - Summit and finish of Old Helshoogte Passs, 139.1km # Rider Name (Country) Team Result 1 Darren Lill (RSA) DCM 10 pts 2 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 8 3 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 6 4 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 5 5 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 3 6 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Veranda's Willems - Accent 9:56:49 2 UCI African Team 0:00:08 3 Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:00:10 4 Team Europcar 0:01:18 5 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 0:01:30 6 Toyota CSA 0:01:38 7 DCM 0:02:13 8 Morocco 0:02:47 9 Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:03:00 10 MTN Qhubeka 0:06:43 11 Team Bonitas 0:07:52 12 Rapha Condor - Sharp 0:11:20 13 360 Life 0:11:39 14 Tasol - GT Pro Cycling 0:14:12 15 Czech Republic 0:20:47 16 Russia 0:22:33 17 Team Ruiter Dakkapellen 0:23:04 18 TT Raiko Argon 18 0:24:09 19 d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:25:50 20 CCC Polsat Polkowice 0:32:01

General classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 19:11:15 2 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 0:02:09 3 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 0:02:11 4 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 5 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 6 David George (RSA) 360 Life 0:02:15 7 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:18 8 Jonathan Tiernan-Lock (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:02:28 9 Darren Lill (RSA) DCM 0:02:29 10 Milan Kadlec (Cze) Czech Republic 0:02:57 11 William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:03:00 12 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 0:03:03 13 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:07 14 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:03:41 15 Remco Broers (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:04:12 16 Alex Meenhorst (NZl) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:04:33 17 Ian McLeod (RSA) DCM 0:04:38 18 Adil Jelloul (Mar) Morocco 0:05:01 19 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 0:05:05 20 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 0:05:13 21 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:05:20 22 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:06:07 23 Alexey Shmidt (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:06:55 24 Nico Schneider (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:07:17 25 Abdelati Saadoune (Mar) Morocco 0:07:25 26 Kevin Evans (RSA) 360 Life 0:07:28 27 Mathias Belka (Ger) TT Raiko Argon 18 28 Gregory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:07:29 29 Herman Fouche (RSA) DCM 0:07:45 30 Nicholas White (RSA) Toyota CSA 0:09:03 31 Kevin Van Melsen (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:09:33 32 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:10:48 33 Solomon Bitew Shiferaw (Eth) UCI African Team 0:12:13 34 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 0:13:05 35 Jean-Pierre Drucker (Lux) Veranda's Willems - Accent 0:14:27 36 Dariusz Batek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:14:34 37 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 0:15:05 38 Misnga Okbatsion (Eri) UCI African Team 0:15:20 39 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 0:15:52 40 Richard Baxter (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:15:56 41 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:16:35 42 Waylon Woolcock (RSA) Team Bonitas 0:16:49 43 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 0:17:31 44 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 0:17:46 45 Carl Pasio (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:17:49 46 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:19:22 47 Louis Meintjes (RSA) Toyota CSA 0:21:09 48 Christiaan Kriek (RSA) Toyota CSA 0:21:15 49 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:22:08 50 Alexander Serov (Rus) Russia 0:22:16 51 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:22:42 52 Shaun Ward (RSA) 360 Life 0:23:36 53 Gijs Strating (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:23:48 54 Mouhssine Lahsaini (Mar) Morocco 0:23:49 55 Scott Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:23:52 56 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:24:01 57 Christoff Van Heerden (RSA) MTN Qhubeka 0:24:16 58 Jay Thomson (RSA) 360 Life 0:24:19 59 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 0:26:38 60 Sven Van Den Houte (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:26:48 61 Davide Torosantucci (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:27:51 62 Alexey Markov (Rus) Russia 0:28:33 63 Martin Hacecky (Cze) Czech Republic 0:28:49 64 Johannes Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 0:29:24 65 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:30:31 66 Leon Burger (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:32:12 67 Rudy Lesschaeve (Fra) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:32:39 68 Wouter Haan (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:33:47 69 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 70 David Maree (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:34:27 71 James Perry (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:35:04 72 Clinton Barrow (RSA) DCM 0:35:17 73 Estifanos Gebresilassie (Eth) UCI African Team 74 Frank Dressler-Lehnhof (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:35:19 75 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:35:28 76 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 0:35:59 77 Jan Oelerich (Ger) TT Raiko Argon 18 0:36:06 78 Martin Blaha (Cze) Czech Republic 0:37:11 79 Vojtech Hacecky (Cze) Czech Republic 0:37:49 80 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 0:37:52 81 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:38:52 82 Malcolm Lange (RSA) Team Bonitas 0:39:18 83 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:39:49 84 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:41:06 85 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 0:42:39 86 Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice 87 Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowice 88 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:43:11 89 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 0:43:15 90 Jan Deutschmann (Ger) TT Raiko Argon 18 0:47:54 91 Ryohei Komori (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:48:26 92 Lahcen Saber (Mar) Morocco 0:48:50 93 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 0:49:35 94 Masaaki Kikuchi (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:52:35 95 Shaun-Nick Bester (RSA) 360 Life 0:52:53 96 Pieter Seyffert (RSA) DCM 0:53:35 97 Stefan Cohnen (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 0:53:54 98 Berden De Vries (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:54:51 99 André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowice 1:02:19 100 Jeremy Maartens (RSA) DCM 1:03:13 101 Jean Spies (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:03:25 102 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:07:17 103 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 1:09:01 104 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor - Sharp 1:40:49

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 21 pts 2 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 20 3 Darren Lill (RSA) DCM 16 4 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 15 5 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 15 6 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 13 7 Herman Fouche (RSA) DCM 12 8 Christoff Van Heerden (RSA) MTN Qhubeka 11 9 Davide Torosantucci (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 10 10 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 10 11 Milan Kadlec (Cze) Czech Republic 10 12 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 9 13 Gregory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 8 14 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 8 15 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 8 16 David George (RSA) 360 Life 7 17 Jean-Pierre Drucker (Lux) Veranda's Willems - Accent 6 18 Jay Thomson (RSA) 360 Life 5 19 Jeremy Maartens (RSA) DCM 5 20 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 5 21 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 4 22 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 4 23 Alex Meenhorst (NZl) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 4 24 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 4 25 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 3 26 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 3 27 Martin Blaha (Cze) Czech Republic 3 28 Jonathan Tiernan-Lock (GBr) Rapha Condor - Sharp 3 29 Frank Dressler-Lehnhof (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 3 30 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 3 31 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 2 32 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 2 33 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 1 34 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 1 35 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 1 36 William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 1 37 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 1 38 Pieter Seyffert (RSA) DCM 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 67 pts 2 Jonathan Tiernan-Lock (GBr) Rapha Condor - Sharp 51 3 David George (RSA) 360 Life 31 4 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 28 5 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 18 6 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 14 7 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 13 8 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 12 9 Darren Lill (RSA) DCM 11 10 Clinton Barrow (RSA) DCM 11 11 Estifanos Gebresilassie (Eth) UCI African Team 10 12 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 10 13 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 10 14 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 10 15 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 9 16 Jay Thomson (RSA) 360 Life 8 17 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 8 18 Frank Dressler-Lehnhof (Ger) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 8 19 Stefan Cohnen (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 8 20 Scott Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 6 21 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 6 22 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 5 23 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 5 24 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 5 25 Jeremy Maartens (RSA) DCM 5 26 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 4 27 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 3 28 Remco Broers (Ned) Team Differdange - Magic-Sportfood.de 3 29 Ian McLeod (RSA) DCM 3 30 Gregory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 3 31 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 3 32 Nicholas White (RSA) Toyota CSA 1 33 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1

Best African classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 19:13:24 2 Daryl Impey (RSA) MTN Qhubeka 0:00:02 3 David George (RSA) 360 Life 0:00:06 4 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:00:09 5 Darren Lill (RSA) DCM 0:00:20 6 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:00:58 7 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:01:32 8 Ian McLeod (RSA) DCM 0:02:29 9 Adil Jelloul (Mar) Morocco 0:02:52 10 Daniel Teklehaimanot (Eri) UCI African Team 0:02:56 11 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 0:03:04 12 Herman Fouche (RSA) DCM 0:05:16 13 Abdelati Saadoune (Mar) Morocco 14 Kevin Evans (RSA) 360 Life 0:05:19 15 Nicholas White (RSA) Toyota CSA 0:06:54 16 Solomon Bitew Shiferaw (Eth) UCI African Team 0:10:04 17 Neil MacDonald (RSA) Team Bonitas 0:10:56 18 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 0:12:56 19 Misnga Okbatsion (Eri) UCI African Team 0:13:11 20 Richard Baxter (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:13:47 21 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:14:26 22 Waylon Woolcock (RSA) Team Bonitas 0:14:40 23 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 0:15:22 24 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 0:15:37 25 Carl Pasio (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:15:40 26 Louis Meintjes (RSA) Toyota CSA 0:19:00 27 Christiaan Kriek (RSA) Toyota CSA 0:19:06 28 Shaun Ward (RSA) 360 Life 0:21:27 29 Mouhssine Lahsaini (Mar) Morocco 0:21:40 30 Christoff Van Heerden (RSA) MTN Qhubeka 0:22:07 31 Jay Thomson (RSA) 360 Life 0:22:10 32 Johannes Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 0:27:15 33 David Maree (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:32:18 34 James Perry (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:32:55 35 Clinton Barrow (RSA) DCM 0:33:08 36 Estifanos Gebresilassie (Eth) UCI African Team 37 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 0:33:50 38 David Charles Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 0:35:43 39 Malcolm Lange (RSA) Team Bonitas 0:37:09 40 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:38:57 41 Arran Brown (RSA) MTN Qhubeka 0:40:30 42 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 0:41:06 43 Lahcen Saber (Mar) Morocco 0:46:41 44 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 0:47:26 45 Shaun-Nick Bester (RSA) 360 Life 0:50:44 46 Pieter Seyffert (RSA) DCM 0:51:26 47 Jeremy Maartens (RSA) DCM 1:01:04 48 Jean Spies (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:01:16 49 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:05:08 50 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 1:06:52

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 19:14:22 2 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI African Team 0:02:06 3 Misnga Okbatsion (Eri) UCI African Team 0:12:13 4 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:13:28 5 Johann Van Zyl (RSA) Toyota CSA 0:14:24 6 Stefan Ihlenfeldt (RSA) Toyota CSA 0:14:39 7 Louis Meintjes (RSA) Toyota CSA 0:18:02 8 Christiaan Kriek (RSA) Toyota CSA 0:18:08 9 Gijs Strating (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:20:41 10 Wouter Haan (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:30:40 11 David Maree (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 0:31:20 12 Clinton Barrow (RSA) DCM 0:32:10 13 Nathnael Berhane (Eri) UCI African Team 0:32:52 14 Bradley Potgieter (RSA) MTN Qhubeka 0:37:59 15 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 0:40:08 16 Lahcen Saber (Mar) Morocco 0:45:43 17 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 0:46:28 18 Shaun-Nick Bester (RSA) 360 Life 0:49:46 19 Berden De Vries (Ned) Team Ruiter Dakkapellen 0:51:44 20 Jean Spies (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:00:18 21 Clint Hendricks (RSA) Tasol - GT Pro Cycling 1:04:10