Jacob Kauffmann (Budget Forklifts) won the second stage at the Tour de Singkarak with his teammate Karl Evans close behind, riding into second-place at the tour's namesake Lake at the end of the 124.5km race. Kauffmann and Evans attacked from the field with approximately 15km remaining and immediately built their winning gap. At the finish it was Kauffmann who crossed the line ahead of teammate Evans to claim his first international victory.

"Super super stoked to get my first big win today at tour of singkarak st 2! Boys were so strong all day," said Kauffmann on Twitter.

Hossein Askari and his Tabriz Petrochemical Team were briefly put under pressure by the Budget duo with Kauffmann having finished fourth on the opening day of racing. Askari crossed the finish line at Lake Singkarak with what was left of the main field to retain his overall lead.

Results 1 Jacob Kauffmann (Aus) Team Budget Forklifts 3:01:05 2 Karl Evans (Aus) Team Budget Forklifts 3 Nur Amirul Fakhruddin Marzuki (Mas) Terengganu Cycling Team 0:00:47 4 Hossein Nateghi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 0:00:48 5 Van Duan Le (Vie) Vietnam National Team 6 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 7 Fatahilah Abdullah (Ina) Indonesia National Team 8 Blair Windsor (Aus) Team Budget Forklifts 9 Nguyen Hung Mai (Vie) Vietnam National Team 10 Minh Thuy Bul (Vie) Vietnam National Team 11 Lex Nederlof (Ned) CCN Cycling Team 12 Ramin Maleki Mizan (IRI) Ayandeh Continental Team 13 Thành Tâm Nguyên (Vie) Vietnam National Team 14 Ronnel Hualda (Phi) Team 7 Eleven p/b Roadbike Philippines 15 Aiman Cahyadi (Ina) Indonesia National Team 16 Tonton Susanto (Ina) Putra Perjuangan Bandung 17 Chelly Aristya (Ina) Putra Perjuangan Bandung 18 Jamalidin Novardianto (Ina) Binong Baru Club Pessel 19 Sergey Kuzmin (Kaz) Polygon Sweet Nice 20 Hamed Ebadi (IRI) Ayandeh Continental Team 21 Elmer Navarro (Phi) LBC MVPSF Cycling Pilipinas 22 Patria Rastra (Ina) Indonesia National Team 23 Robin Manulang (Ina) Indonesia National Team 24 Wei Cheng Lee (Tpe) Action Cycling Team 25 Harm Van Der Sanden (Ned) Global Cycling Team 26 Cheng-Yin Hsieh (Tpe) Action Cycling Team 27 Bambang Suryadi (Ina) Indonesia National Team 28 Edgar Nohales Nieto (Spa) Polygon Sweet Nice 29 Rustom Lim (Phi) LBC MVPSF Cycling Pilipinas 30 Chien-Liang Chen (Tpe) Action Cycling Team 31 Marc Williams (Aus) Team Budget Forklifts 32 Salvador Guardiola Tora (Spa) Team Differdange-Losch 33 Chikara Wada (Jpn) Japan National Team 34 Ali Ashkbous (IRI) Ayandeh Continental Team 35 Jhon Mark Camingao (Phi) Team 7 Eleven p/b Roadbike Philippines 36 Endra Wijaya (Ina) CCC Polsat Polkowice 37 Idris Purnama Kasih (Ina) Binong Baru Club Pessel 38 Johan Coenen (Bel) Team Differdange-Losch 39 Baler Ravina (Phi) Team 7 Eleven p/b Roadbike Philippines 40 Warseno (Ina) BRCC Banyuwangi Team 41 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team 42 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 43 Iman Suparman (Ina) BRCC Banyuwangi Team 44 Yuya Akimaru (Jpn) Japan National Team 45 Yin-Chih Wang (Tpe) CCN Cycling Team 46 Yoshihiro Itabashi (Jpn) Japan National Team 47 Junrey A. Navarra (Phi) LBC MVPSF Cycling Pilipinas 48 Agung Sahbana (Ina) CCC Polsat Polkowice 49 Yusrizal Usoff (Mas) Terengganu Cycling Team 50 Cal Britten (Aus) OCBC Singapore Continental Cycling Team 51 Chih Feng Liu (Tpe) Action Cycling Team 52 Oscar Pujol Munoz (Spa) Polygon Sweet Nice 53 Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts 54 Dadi Suryadi (Ina) Putra Perjuangan Bandung 55 Alireza Asgharzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team 56 Shun Yamamoto (Jpn) Japan National Team 57 Hari Fitrianto (Ina) CCN Cycling Team 58 Maarten Mandemakers (Ned) Global Cycling Team 59 Amir Kolahdozhagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team 60 Keisuke Kimura (Jpn) Japan National Team 61 Saeid Safarzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team 62 Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team 63 Kurniawan Kurniawan (Ina) BRCC Banyuwangi Team 64 Jerry Aquino (Phi) Team 7 Eleven p/b Roadbike Philippines 0:05:09 65 Ronald Oranza (Phi) LBC MVPSF Cycling Pilipinas 66 Aldi Apriani (Ina) CCC Polsat Polkowice 0:06:45 67 Abdul Gani (Ina) Binong Baru Club Pessel 68 Nandra Eko Wahyudi (Ina) Team WTG Tuah Sakato Sumatra Barat 69 Eko Bayu Nur (Ina) Team WTG Tuah Sakato Sumatra Barat 70 Firman Hidayat (Ina) Team WTG Tuah Sakato Sumatra Barat 71 Jefri Irawan (Ina) CCC Polsat Polkowice 72 Harvey Sicam (Phi) Team 7 Eleven p/b Roadbike Philippines 73 El Joshua Carino (Phi) LBC MVPSF Cycling Pilipinas 74 Ari Pratama (Ina) Team WTG Tuah Sakato Sumatra Barat 75 Seyedmiladmohammad Seyedghalichi (IRI) Ayandeh Continental Team 76 Ahamad Ghamari (IRI) Ayandeh Continental Team 77 Ryan Sherlock (Irl) Polygon Sweet Nice 78 Herwin Jaya (Ina) BRCC Banyuwangi Team 79 Myron Simpson (NZl) Team Differdange-Losch 80 Wu Hsin Yang (Tpe) Action Cycling Team 81 Sascha Weber (Ger) Team Differdange-Losch 82 Yong Li Ng (Mas) Team Kuala Lumpur 83 Mohammad Rajablou (IRI) Ayandeh Continental Team 84 Rochmat Nugraha (Ina) Indonesia National Team 85 Francisco Bombarda Ramos (Phi) LBC MVPSF Cycling Pilipinas 86 Fito Bakdo Prilanji (Ina) CCN Cycling Team 87 Hasan Muhamed Basrahil (Ina) Putra Perjuangan Bandung 88 Elan Sutomo Riyadi (Ina) Binong Baru Club Pessel 89 Angus Tobin (Aus) OCBC Singapore Continental Cycling Team 90 Truòng Tài Nguyên (Vie) Vietnam National Team 91 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 92 Sea Keong Loh (Mas) OCBC Singapore Continental Cycling Team 93 Shao Hsuan Lu (Tpe) Action Cycling Team 0:07:46 94 Arin Iswanna (Ina) Putra Perjuangan Bandung 0:12:08 95 Agung Riyanto (Ina) Polygon Sweet Nice 96 Muhammad Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Terengganu Cycling Team 97 Selamat Juangga (Ina) Team WTG Tuah Sakato Sumatra Barat 98 Tom Donald (Aus) OCBC Singapore Continental Cycling Team 99 Wataru Mutsumine (Jpn) Japan National Team 100 Caleb James Jones (Aus) CCN Cycling Team 101 Muhamad Nur Fatoni (Ina) CCC Polsat Polkowice 102 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 103 Ahmad Haidar Anuawar (Mas) OCBC Singapore Continental Cycling Team 0:17:14 104 Hariff Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 105 Jeroen Breewel (Ned) Global Cycling Team 0:20:24 106 Jemico Brioso (Phi) LBC MVPSF Cycling Pilipinas 107 Sjef De Wilde (Bel) Team Differdange-Losch 0:21:14 108 Gediminas Kaupas (Ltu) Team Differdange-Losch 0:21:16 109 Suherman Suherman (Ina) Putra Perjuangan Bandung 0:22:50 110 Dealton Nur Arif Prayogo (Ina) Polygon Sweet Nice 0:25:58 DNF Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice DNF Ryan Tugawin (Phi) Team 7 Eleven p/b Roadbike Philippines DNF Ryan Ariehan (Ina) Indonesia National Team DNF Matnur Matnur (Ina) Binong Baru Club Pessel DNF Bayu Satrio (Ina) Binong Baru Club Pessel DNF Iwan Setiawan (Ina) CCC Polsat Polkowice DNF Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Team Kuala Lumpur DSQ Teguh Mintaraga (Ina) Team WTG Tuah Sakato Sumatra Barat DSQ Bram Immink (Ned) Global Cycling Team