Swedish time trial champion Gustav Larsson (Saxo Bank) won stage two of the Tour du Limousin, a 45.1km individual time trial in Saint Amand Montrond. The 29-year-old Swede bested runner-up Sebastian Langeveld (Rabobank) by 20 seconds and third-placed Nicolas Vogondy (Bbox Bouygues Telecom), the French time trial champion, by 43 seconds.

"It was a perfect win for me. The course had a few climbs along the way but I was simply going full gas through the stretch," said Larsson. "You have to suffer from beginning to end to win a time trial."

Larsson rode himself into the leader's jersey with his victory in the race of truth and the Swede now leads Langeveld and Vogondy on general classification by the identical time gaps from the time trial, 20 and 43 seconds respectively. Overnight race leader Jérémie Galland (Saur-Sojasun), winner of stage one, stopped the clock well off the pace in 122nd place, nearly seven minutes behind Larsson. The Frenchman dropped to 76th on general classification, 6:49 down on the Saxo Bank Swede.

"The chances of taking an overall win are good but it's always hard to control the peloton," said Larsson. "But I have a strong team in front of me and I'm confident."

The peloton faces the Tour du Limousin's penultimate stage on Thursday, 191.5km from Uzerche to Mansac.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Gustav Larsson (Swe) Team Saxo Bank 0:53:30.32 2 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 0:00:20.45 3 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:43.31 4 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 0:00:49.69 5 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Katusha 0:00:58.86 6 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 0:01:20.68 7 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 0:01:23.32 8 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 0:01:31.36 9 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:01:33.22 10 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:01:44.90 11 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 0:01:47.68 12 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 0:01:56.39 13 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:57.02 14 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 0:02:03.34 15 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana 0:02:15.20 16 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 0:02:20.08 17 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 0:02:28.90 18 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:35.28 19 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:35.77 20 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:02:41.35 21 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 0:02:45.10 22 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:47.20 23 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:02:49.92 24 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 0:02:57.93 25 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 0:03:01.18 26 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:03:13.07 27 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 0:03:14.62 28 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 0:03:18.42 29 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:03:21.94 30 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quick Step 0:03:24.01 31 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:03:27.87 32 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:03:28.61 33 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:28.70 34 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 0:03:33.37 35 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 0:03:35.43 36 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:03:39.33 37 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 0:03:41.43 38 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:03:41.65 39 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 0:03:46.17 40 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:03:47.77 41 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:49.11 42 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:03:50.28 43 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:03:50.59 44 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:03:51.14 45 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:03:54.13 46 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:03:55.45 47 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 0:03:55.69 48 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:58.48 49 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:03:59.51 50 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 0:03:59.87 51 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:00.27 52 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 0:04:12.81 53 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:04:16.32 54 Nikita Eskov (Rus) Team Katusha 0:04:24.11 55 Sergey Renev (Kaz) Astana 0:04:25.56 56 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:04:26.13 57 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:04:28.75 58 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 0:04:28.85 59 José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale 0:04:29.23 60 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervelo Test Team 0:04:32.58 61 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 0:04:36.00 62 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 0:04:39.08 63 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:04:46.07 64 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:04:51.23 65 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:04:51.48 66 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 0:04:52.48 67 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:04:55.42 68 Marco Velo (Ita) Quick Step 0:04:56.91 69 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 0:05:02.82 70 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:05:02.94 71 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:05:04.53 72 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 0:05:07.58 73 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 0:05:08.22 74 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:11.76 75 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 0:05:13.87 76 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 0:05:16.74 77 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne 0:05:19.27 78 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:20.64 79 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 0:05:23.98 80 Benoît Vaugrenard (Fra) Française Des Jeux 0:05:25.24 81 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 0:05:27.37 82 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 0:05:27.44 83 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:05:27.67 84 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 0:05:29.34 85 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:05:30.31 86 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 0:05:31.56 87 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:34.52 88 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:05:37.11 89 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:05:41.40 90 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 0:05:42.55 91 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 0:05:44.11 92 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 0:05:44.75 93 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 0:05:45.30 94 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 0:05:47.61 95 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 0:05:50.43 96 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:05:54.41 97 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:05:57.29 98 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 0:05:59.05 99 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:00.02 100 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 0:06:02.16 101 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 0:06:04.62 102 Addy Engels (Ned) Quick Step 0:06:04.83 103 Arnaud Gerard (Fra) Française Des Jeux 0:06:07.20 104 Francis Mourey (Fra) Française Des Jeux 0:06:17.01 105 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:18.73 106 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 0:06:23.32 107 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:06:24.72 108 Russell Downing (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:06:26.58 109 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 0:06:27.88 110 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:29.47 111 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 0:06:34.84 112 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:06:36.16 113 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 0:06:39.07 114 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:41.60 115 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:06:42.56 116 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:42.76 117 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 0:06:43.63 118 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:06:44.51 119 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:45.86 120 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 0:06:48.12 121 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:54.72 122 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:06:58.74 123 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 0:07:00.95 124 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:07:02.56 125 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 0:07:04.73 126 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:07.92 127 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 0:07:08.99 128 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:07:10.68 129 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 0:07:12.68 130 Oscar Pujol Munoz (Spa) Cervelo Test Team 0:07:13.12 131 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 0:07:19.37 132 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:07:20.08 133 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 0:07:24.09 134 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:30.72 135 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:39.37 136 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 0:07:48.88 137 Theo Bos (Ned) Cervelo Test Team 0:08:03.02 138 Mikhaylo Khalilov (Ukr) Team Katusha 0:09:15.49 139 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:10:34.20 DNS Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Saxo Bank 2:44:40 2 Rabobank 0:00:47 3 Sky Professional Cycling Team 0:02:21 4 Caisse d'Epargne 0:02:53 5 Astana 0:03:22 6 Quick Step 7 Bbox Bouygues Telecom 0:03:51 8 Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:01 9 Team Katusha 0:04:39 10 Saur - Sojasun 0:05:14 11 FDJ 0:06:04 12 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:12 13 Ag2R La Mondiale 0:07:48 14 Big Mat - Auber 93 0:07:56 15 Cervelo Test Team 0:09:16 16 Bretagne - Schuller 0:10:24 17 Landbouwkrediet 0:11:00 18 Roubaix Lille Metropole 0:14:04

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gustav Larsson (Swe) Team Saxo Bank 5:36:19 2 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 0:00:20 3 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:43 4 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 0:00:50 5 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 0:01:19 6 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 0:01:21 7 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 0:01:31 8 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:01:33 9 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:01:45 10 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:51 11 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 0:01:56 12 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 0:02:03 13 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Katusha 0:02:15 14 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana 15 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 0:02:20 16 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 0:02:29 17 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:35 18 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:36 19 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:02:41 20 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 0:02:45 21 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:47 22 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:02:50 23 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 0:03:01 24 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:03:13 25 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 0:03:18 26 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:03:28 27 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:29 28 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 0:03:33 29 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 0:03:35 30 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:03:39 31 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 0:03:41 32 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 33 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:03:48 34 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:49 35 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:03:54 36 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:03:55 37 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 0:03:56 38 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:58 39 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:03:59 40 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:00 41 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 0:04:13 42 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:04:29 43 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 0:04:30 44 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervelo Test Team 0:04:32 45 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 0:04:39 46 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:04:46 47 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:04:51 48 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 0:04:52 49 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:04:55 50 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 0:05:03 51 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:05:06 52 Roman Kireyev (Kaz) Astana 53 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:05:07 54 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:05:18 55 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:20 56 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 0:05:27 57 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 0:05:30 58 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 0:05:31 59 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:34 60 Nikita Eskov (Rus) Team Katusha 0:05:40 61 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:05:42 62 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 63 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 0:05:45 64 José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale 65 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 0:05:52 66 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:05:57 67 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 0:05:59 68 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:00 69 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:06:07 70 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 0:06:33 71 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 0:06:34 72 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 0:06:39 73 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 0:06:40 74 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:46 75 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 0:06:48 76 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:06:49 77 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:07:04 78 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:10 79 Oscar Pujol Munoz (Spa) Cervelo Test Team 0:07:13 80 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:07:20 81 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 0:07:51 82 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:07:58 83 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:08:00 84 Sergey Renev (Kaz) Astana 0:08:07 85 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:08:18 86 Marco Velo (Ita) Quick Step 0:08:39 87 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:08:45 88 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 0:08:49 89 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 0:08:56 90 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:12 91 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:09:19 92 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:09:23 93 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:27 94 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 0:09:32 95 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 0:09:44 96 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:46 97 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 0:10:01 98 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 0:10:05 99 Russell Downing (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:10:08 100 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:10:11 101 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:10:18 102 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 0:10:23 103 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:10:24 104 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 0:10:25 105 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:10:42 106 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 0:10:43 107 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 0:10:47 108 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 0:10:49 109 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:11:02 110 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 0:11:06 111 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:11:13 112 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 0:11:43 113 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quick Step 0:12:09 114 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 0:13:14 115 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:57 116 Benoît Vaugrenard (Fra) Française Des Jeux 0:14:10 117 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 0:14:12 118 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 0:14:14 119 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 0:14:29 120 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 0:14:32 121 Addy Engels (Ned) Quick Step 0:14:50 122 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 0:14:55 123 Francis Mourey (Fra) Française Des Jeux 0:15:02 124 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 0:15:09 125 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:15:10 126 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 0:15:40 127 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:15:53 128 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 0:15:54 129 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:24 130 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne 0:16:28 131 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 0:16:34 132 Theo Bos (Ned) Cervelo Test Team 0:16:48 133 Arnaud Gerard (Fra) Française Des Jeux 0:17:16 134 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 0:17:37 135 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:17:52 136 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:18:17 137 Mikhaylo Khalilov (Ukr) Team Katusha 0:20:24 138 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:21:43 139 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 0:23:54

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 9 pts 2 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 6 3 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 3

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 pts 2 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 9 3 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 6 4 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 4 5 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 2 6 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 1 7 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 5:36:39 2 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 0:00:59 3 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 0:01:01 4 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:31 5 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 0:01:36 6 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 0:02:09 7 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:16 8 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:02:21 9 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:41 10 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:09 11 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 0:03:13 12 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:03:19 13 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:03:21 14 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:29 15 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:03:34 16 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:40 17 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:04:09 18 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:04:31 19 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:04:35 20 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 0:04:43 21 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:04:46 22 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:00 23 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 0:05:07 24 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:05:22 25 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 0:05:39 26 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:05:47 27 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 0:06:14 28 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:26 29 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:07:38 30 Sergey Renev (Kaz) Astana 0:07:47 31 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:07:58 32 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:08:25 33 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:08:52 34 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:08:59 35 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:09:03 36 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 0:09:45 37 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:09:51 38 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:09:58 39 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:10:22 40 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 0:10:23 41 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:10:53 42 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quick Step 0:11:49 43 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 0:12:54 44 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 0:13:52 45 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 0:14:49 46 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:17:57 47 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:21:23