Aldo Ino Ilesic made history Saturday when he won Team Type 1's first race in South America.

Ilesic took the sprint into a headwind to win Stage 4 of the Tour do Rio ahead of Brazilians Fabiele Mota (Memorial/Prefeitura de Santos/Giant) and Carlos Franka (São Francisco Saude/KHS). The 94-mile (152 km) race traveled from the Brazilian coastal city of Nova Friburgo north to Cabo Frio.

Ilesic becomes the first rider in the three-year history of the Team Type 1 men's professional team to win races on three different continents. In addition to six victories in the United States last year and one at the Vuelta Mexico Telmex in April, the 25-year-old Slovenian also won three stages of the Tour du Maroc in North Africa in March.

Saturday's stage featured plenty of drama, including a major crash with 50 miles to go on a high-speed descent. Race leader Tomas Alberio (Trevigiani Dynamon Bottoli) went down as did Renato Santos (Clube Dataro de Ciclismo), who had been sitting third overall. Santos was forced to abandon, while Alberio eventually made his way back to the peloton, which had sat up to await his return from a six-minute deficit.

Team Type 1 Director Sportif Vassili Davidenko said despite having Chris Jones in second place, 18 seconds off the lead, the honorable thing to do was wait for Alberio to return to the field.

"Chris didn't want to take the jersey under those conditions," Davidenko said. "We want to win the race, but in a way that we can be proud."

With a field sprint looking likely, Davidenko said the plan was to set up Ken Hanson for the stage win and possibly earn enough bonus seconds to move him up from sixth overall. But Hanson – who had top-five finishes on the first three stages – was taken down in a crash inside the final three kilometers.

Sunday's final stage is a 100-mile (161 km) race from Cabo Frio west to Rio de Janeiro.

"We'll try to get another stage win and try to move Chris up one more place," Davidenko said. "These guys are really tough guys. Logistically, we've had a lot of obstacles, but they're not giving up and they're doing their best despite all the challenges."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1 3:32:14 2 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 3 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 4 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 5 Fabiano Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 6 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL 7 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 8 Patrique Azevedo (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 9 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 10 Sergio Casanova (Spa) MMRBikes.com 11 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 12 Jair Santos (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 13 Alan Maniezzo (Bra) Altolim/Assis 14 Christopher Jones (USA) Team Type 1 15 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 16 Mauricio Knapp (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 17 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com 18 Anderson Echeverria (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 19 Jose Medina (Chi) Start Cycling 20 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL 21 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL 22 Lauro Chanan (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 23 Marcelo Moser (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 24 Marcos Novello (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 25 Soelito Gohr (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 26 Patricio Almonacid (Chi) JMR Chimbote 27 Patrick Oyakaua (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 28 Luciano Pereira (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 29 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL 30 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 31 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 32 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 33 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 34 Eduardo Pereira (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 35 Luiz Amorin (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 36 Daelson Santos (Bra) Seel/Para/Fumbel 37 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 38 Gregolry Panizo (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 39 Josimar Sacramento (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 40 Raul Cançado (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 41 Cristian Rosa (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 42 Eugert Zhupa (Alb) Trevigiani Dynamon Bottoli 43 William Solera (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 44 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 45 Rogerio Silva (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:00:30 46 Matias Medici (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:00:33 47 Maicke Pereira (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:00:36 48 Hugo Prado Neto (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:00:48 49 Tiago Fiorilli (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 50 Thiago Damasceno (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:01:02 51 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 52 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 0:01:40 53 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 0:01:52 54 Diego Ares (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:02:18 55 Andre Pulini (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 56 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 57 Massimo Coledan (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 58 Pedro Milan (Spa) MMRBikes.com 0:03:32 59 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com 60 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 61 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:04:18 62 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1 63 Renan Maia (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:10:42 64 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 65 Lourismar Silva (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:12:13 66 Ivan Gomes (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 67 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:14:40 68 Anderson Rita (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 69 Wangner Marques (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 70 Carles Torrent (Spa) MMRBikes.com 0:18:01 71 Joseba Leon (Spa) MMRBikes.com 72 Rauny Gonsalvez (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 73 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 74 Wolney Morais (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 75 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 76 Rafael Borges (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 77 Charles Eldridge (USA) Team Type 1 78 Raimundo Monteiro (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 79 David Silva (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 80 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 81 Daniel Soeiro (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 82 Mauricio Carvalho (Bra) Altolim/Assis 83 Rodnei Oliveira (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:28:05 84 Jhon Cunto (Per) JMR Chimbote 85 Jose Ronaldo Silva (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 86 Manuel Miranda (Chi) Start Cycling 0:29:26 87 Jean Silva (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 88 Agustin Fraysse (Arg) Start Cycling 89 Jose Diniz Jr. (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 90 Marcelo Lima (Bra) Seel/Para/Fumbel 91 Sergio Barrichelo (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:52:00 DNF Renato Santos (Bra) Clube Dataro de Ciclismo

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 5 pts 2 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com 3 3 Patrick Oyakaua (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 2

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL 5 pts 2 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 3 3 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 2

KOM 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 6 pts 2 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 4 3 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 10:36:42 2 Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 3 Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 4 ASC/Vitoria/RTL - Portugal 5 Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 6 Team Type 1USA 7 MMRBikes.com/Espanha 8 Scott/Marcondes Cesar/SJC 9 Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 10 Clube Dataro de Ciclismo 11 Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:00:48 12 X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:13:37 13 Altolim/Assis 0:19:53 14 FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:40:02 15 Seel/Para/Fumbel 0:41:39 16 Start Cycling/Argentina 0:58:52

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 14:44:34 2 Christopher Jones (USA) Team Type 1 0:00:18 3 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:00:24 4 Sergio Casanova (Spa) MMRBikes.com 0:01:06 5 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com 0:01:13 6 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1 0:01:14 7 Cristian Rosa (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 8 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 0:01:16 9 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL 10 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 0:01:17 11 Mauricio Knapp (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 12 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 13 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL 0:01:19 14 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 15 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 16 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com 17 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL 0:01:20 18 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL 19 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 20 Alan Maniezzo (Bra) Altolim/Assis 21 Jair Santos (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 22 Patrique Azevedo (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 23 Marcos Novello (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 24 Gregolry Panizo (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 25 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 26 Eugert Zhupa (Alb) Trevigiani Dynamon Bottoli 27 Eduardo Pereira (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 28 Marcelo Moser (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 29 William Solera (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 30 Matias Medici (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:01:53 31 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:05:38 32 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:08:14 33 Patrick Oyakaua (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:08:15 34 Josimar Sacramento (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:08:17 35 Soelito Gohr (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:08:18 36 Maicke Pereira (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:09:30 37 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:10:32 38 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:12:02 39 Lourismar Silva (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:13:33 40 Rogerio Silva (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:22:02 41 Fabiano Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 0:22:49 42 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 0:22:50 43 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 44 Patricio Almonacid (Chi) JMR Chimbote 45 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:22:56 46 Anderson Echeverria (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 47 Luiz Amorin (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 48 Jose Medina (Chi) Start Cycling 49 Raul Cançado (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 50 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 0:24:30 51 Diego Ares (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:25:14 52 Andre Pulini (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 53 Tiago Fiorilli (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:25:50 54 Pedro Milan (Spa) MMRBikes.com 0:28:18 55 Daelson Santos (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:28:42 56 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:31:14 57 Renan Maia (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:33:32 58 Luciano Pereira (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:33:49 59 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1 0:34:41 60 Hugo Prado Neto (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:36:05 61 Massimo Coledan (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:36:25 62 Lauro Chanan (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 0:37:15 63 Thiago Damasceno (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:37:51 64 Mauricio Carvalho (Bra) Altolim/Assis 0:40:42 65 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:40:51 66 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:40:57 67 David Silva (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:41:34 68 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 0:42:19 69 Carles Torrent (Spa) MMRBikes.com 0:42:47 70 Joseba Leon (Spa) MMRBikes.com 0:43:45 71 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:45:14 72 Wangner Marques (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:45:27 73 Daniel Soeiro (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:48:09 74 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:49:00 75 Anderson Rita (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:50:22 76 Agustin Fraysse (Arg) Start Cycling 0:52:22 77 Jean Silva (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 78 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:52:51 79 Wolney Morais (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:55:16 80 Jhon Cunto (Per) JMR Chimbote 0:59:50 81 Raimundo Monteiro (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 1:00:12 82 Ivan Gomes (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 1:00:21 83 Rauny Gonsalvez (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 1:03:16 84 Rodnei Oliveira (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 1:07:40 85 Rafael Borges (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 1:08:20 86 Marcelo Lima (Bra) Seel/Para/Fumbel 1:17:44 87 Charles Eldridge (USA) Team Type 1 1:21:11 88 Jose Diniz Jr. (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 1:23:02 89 Manuel Miranda (Chi) Start Cycling 1:25:43 90 Jose Ronaldo Silva (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 1:33:57

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 55 pts 2 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1 37 3 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL 27 4 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 26 5 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com 24 6 Sergio Casanova (Spa) MMRBikes.com 21 7 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 20 8 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 18 9 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 18 10 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 18 11 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 17 12 Christopher Jones (USA) Team Type 1 17 13 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL 16 14 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1 15 15 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL 15 16 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 15 17 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 15 18 Cristian Rosa (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 14 19 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 13 20 Fabiano Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 13 21 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 13 22 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 12 23 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 10 24 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli 10 25 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 10 26 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL 9 27 Patrique Azevedo (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 8 28 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 6 29 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 6 30 Daniel Soeiro (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 6 31 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 6 32 Mauricio Knapp (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 5 33 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 5 34 Patrick Oyakaua (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 5 35 Jair Santos (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 4 36 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 3 37 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com 2 38 Alan Maniezzo (Bra) Altolim/Assis 2 39 Josimar Sacramento (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 2 40 Diego Ares (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 2 41 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 18 pts 2 Eduardo Pereira (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 12 3 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 9 4 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 8 5 Mauricio Knapp (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 8 6 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli 6 7 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 6 8 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 4 9 Patrique Azevedo (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 4 10 Eugert Zhupa (Alb) Trevigiani Dynamon Bottoli 4 11 Rogerio Silva (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 4 12 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com 2 13 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 2