Japanese rider Takashi Miyazawa claimed the win in the first bunch sprint finish of this year's Tour de Taiwain on stage three in Chang Hua. The win moved Miyazawa into the lead on the points classification.

Local hero Feng Chun Kai climbed into the red polka dot jersey of the king of the mountain on the 136km circuit, while overall leader David McCann (Giant Asia) kept the yellow jersey.

Miyazawa gave a loud shout as his wheel crossed the finish line a whisker ahead of Suzuki Shinri (Shimano Racing Team) and Dean Downing (Rapha Condor Sharp). The Japanese National Team rider handed his country its second stage after Shimizu Miyataka from Team Bridgestone Anchor had taken stage two from Chiayi City Hall to Fengtien Temple.

"Last year, I had some problems with the direction and did not do well even though I was in good shape. But this year, I am more determined," said the 32-year-old Miyazawa, who also took the sprinter's green jersey from David McCann of the Giant Asia Racing Team following his stage win.

While Miyazawa's coup resulted in the reward of the points jersey, the stage had been marked by a three-man attack that held court over the race from the 25th kilometre. Unfortunately for Bartolmiej Matysiak (CCC Polkowice), Jake Rytlewski (Kenda Pro Cycling p/b Geargrinder) and their companion their brave escape was brought to a close after 111 kilometres, and just 600 metres before the line.

Miyazawa, Downing and Shinri managed to scoot away from the peloton in the closing metres of the stage and the trio enjoyed a slim two second lead over a splintered peloton at the line, with Miyazawa taking the sprint.

While McCann might have lost the sprint leader's green jersey on the day, he will still be in the yellow for stage four tomorrow in Taichung City when he finished the day among the front pack.

"The plan was not to do too much work and make the other teams do more of the work instead," added McCann. "The climb was not difficult and tomorrow, it will be a short, flat race which should give us enough rest for the harder climb the day after (in Miaoli)."

The blue jersey for the best-ranked Asian rider is still with Hong Kong's Cheung King Wei, who had a little more work to do to keep a close watch on his nearest challenger Chun Kai.

Chun Kai of the ACTION Cycling Team said afterwards through his team manager Hus Jui Te, the aim of the team today was indeed the king of the mountain jersey which has been worn by Malaysia's Rezuan Zainal for the last two days.



"Our target was to take the KOM shirt today and we did just that when we planned our attack just before the Merida factory (at the 23km mark).

"My teammates led me out and that allowed me to be in front. We hope that we will have the chance to win the yellow jersey next."

Full Results 1 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 3:13:28 2 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 3 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 4 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 0:00:02 5 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 6 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 7 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 8 Smolen Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 9 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:00:08 10 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 11 David McCann (Irl) GIANT Asia Racing Team 12 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 13 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 14 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 15 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 16 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 17 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 18 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 19 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 20 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 21 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 22 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 23 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 24 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 25 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 26 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 27 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 28 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 29 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 30 Rebiewski Jaroslaw (Pol) CCC Polsat Polkowice 31 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 32 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 33 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 0:00:20 34 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 35 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 36 Mart Ojavee (Est) CKT Tmit - Champion System 37 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 38 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 39 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 40 Nathan Earle (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:26 41 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 42 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 43 Wei Chieh Liu (Tpe) ACTION Cycling Team 44 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 45 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 46 Kiendys Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 47 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 48 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 49 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 50 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 51 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 52 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 53 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 54 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 55 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 56 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 0:00:35 57 Arjen Ten Dam (Ned) National Team Netherlands 0:00:41 58 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 0:00:44 59 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 0:00:45 60 Alex Coutts (GBr) GIANT Asia Racing Team 61 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 62 Wouter Haan (Ned) National Team Netherlands 0:00:50 63 Ivor Bruin (Ned) National Team Netherlands 64 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 65 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 66 Tsun Kuei Chen (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 67 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:55 68 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 0:00:59 69 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 70 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 71 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor Sharp 0:01:04 72 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:01:07 73 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:01:10 74 Chad Burdzilauskas (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:01:17 75 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 76 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 77 Roman Krasilnikov (Rus) Polygon Sweet Nice Team 0:01:22 78 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:01:25 79 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 0:01:26 80 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor Sharp 0:01:34 81 Mathew Cronshaw (GBr) Rapha Condor Sharp 82 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:01:38 83 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 84 Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice Team 0:01:41 85 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:01:45 86 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 0:01:48 87 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 88 Jonathan Sundt (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:01:50 89 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 0:01:59 90 Cheng Chen Su (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:03:52 91 Chia Hong Yang (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 0:14:05 92 Chad Hartley (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:22:43 DNF Jong Kwang Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia DNF Tosser Chiu (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA DNF An Lung Hsieh (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec

General classification after stage 3 1 David McCann (Irl) GIANT Asia Racing Team 9:47:06 2 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:11 3 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 4 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 0:00:27 5 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 0:00:31 6 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 0:00:32 7 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 0:00:45 8 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 0:00:51 9 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 0:00:55 10 Smolen Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:57 11 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 0:01:01 12 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:01:04 13 Rene' Hooghiemster (Ned) National Team Netherlands 0:01:07 14 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 15 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 16 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 17 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 18 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:01:10 19 Mart Ojavee (Est) CKT Tmit - Champion System 0:01:19 20 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 21 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:01:37 22 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 0:02:58 23 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:03:18 24 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 0:03:21 25 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 0:03:27 26 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 27 Deon Locke (Aus) CKT Tmit - Champion System 28 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 29 Rebiewski Jaroslaw (Pol) CCC Polsat Polkowice 30 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 0:03:39 31 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 0:03:44 32 Wei Chieh Liu (Tpe) ACTION Cycling Team 0:03:45 33 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 34 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 35 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 36 Alex Coutts (GBr) GIANT Asia Racing Team 0:04:04 37 Ben Greenwood (GBr) Rapha Condor Sharp 0:04:53 38 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 0:05:37 39 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 0:05:55 40 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 0:06:00 41 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:06:10 42 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 0:06:24 43 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:06:35 44 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:06:41 45 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 46 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 47 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 48 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:06:43 49 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 0:06:53 50 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 51 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 0:06:59 52 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 53 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 54 Kiendys Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 55 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 0:07:08 56 Arjen Ten Dam (Ned) National Team Netherlands 0:07:14 57 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 0:07:18 58 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 0:07:19 59 Wouter Haan (Ned) National Team Netherlands 0:07:23 60 Ivor Bruin (Ned) National Team Netherlands 61 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 62 Tsun Kuei Chen (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 0:07:25 63 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:07:28 64 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 0:07:32 65 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 66 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:07:36 67 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 0:07:50 68 Chad Burdzilauskas (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 69 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 70 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:07:54 71 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:08:06 72 Mathew Cronshaw (GBr) Rapha Condor Sharp 0:08:07 73 Jaan Kirsipuu (Est) CKT Tmit - Champion System 0:08:11 74 Roman Krasilnikov (Rus) Polygon Sweet Nice Team 0:08:15 75 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:08:18 76 Jonathan Sundt (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:08:23 77 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:08:26 78 Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice Team 0:08:34 79 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 0:08:43 80 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 0:08:45 81 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor Sharp 0:09:22 82 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:10:03 83 Cheng Chen Su (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:10:25 84 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 0:10:35 85 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:13:09 86 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 0:13:58 87 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:15:40 88 Nathan Earle (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:15:55 89 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 0:16:56 90 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:18:08 91 Chia Hong Yang (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 0:25:30 92 Chad Hartley (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 0:26:02

Points classification 1 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 25 pts 2 Dean Downing (GBr) Rapha Condor Sharp 16 3 David McCann (Irl) GIANT Asia Racing Team 14 4 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 14 5 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 13 6 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 13 7 Smolen Tomasz (Pol) CCC Polsat Polkowice 13 8 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 12 9 William Clarke (Aus) Genesys Wealth Advisers 12 10 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 12 11 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 12 12 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 10 13 Roger Beuchat (Swi) CKT Tmit - Champion System 9 14 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 8 15 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 8 16 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 8 17 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 8 18 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 8 19 Jacob Rytlewski (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 6 20 Matysiak Bartlomiej (Pol) CCC Polsat Polkowice 6 21 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 6 22 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 5 23 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 5 24 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 4 25 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor Sharp 3 26 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 2 27 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 2 28 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 1 29 Honkisz Adrian (Pol) CCC Polsat Polkowice 1 30 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 1 31 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 1

Mountains classification 1 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 10 pts 2 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 7 3 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 4 4 Philip Gaimon (USA) KENDA presented by GEARGRINDER 2 5 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 1 6 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 1

Asian rider classification 1 King Wai Cheung (HKg) Hong Kong Team 9:47:33 2 Chun Kai Feng (Tpe) ACTION Cycling Team 0:00:04 3 Takashi Miyazawa (Jpn) Japan National Team 0:00:05 4 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong Team 0:00:28 5 Takeaki Ayabe (Jpn) AISAN Racing Team 0:00:34 6 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:37 7 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:40 8 Shu Ming Liu (Tpe) Equinox KFT Team 9 Kenji Itami (Jpn) Team Bridgestone Anchor 10 Fan Hsin Chu (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 11 Tomoya Kanoh (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:00:43 12 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 0:00:52 13 Rastra Patria (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:01:10 14 Kin San Wu (HKg) Hong Kong Team 0:02:31 15 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong Team 0:02:54 16 Wei Cheng Lee (Tpe) ACTION Cycling Team 0:03:00 17 Hsih Chang Huang (Tpe) ACTION Cycling Team 18 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 19 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysia National Team 0:03:12 20 Yin-Chih Wang (Tpe) CKT Tmit - Champion System 0:03:17 21 Wei Chieh Liu (Tpe) ACTION Cycling Team 0:03:18 22 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 23 Chih Feng Liu (Tpe) Exustar Cycling Team 24 Kuan Hua Lai (Tpe) GIANT Asia Racing Team 25 Eugen Wacker (Kgz) GIANT Asia Racing Team 0:05:10 26 Chin Lung Huang (Tpe) Equinox KFT Team 0:05:28 27 Masahiro Shinagawa (Jpn) AISAN Racing Team 0:05:33 28 Chun Liang Pan (Tpe) Exustar Cycling Team 0:05:57 29 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:06:08 30 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:06:14 31 Shih Hsin Hsiao (Tpe) Exustar Cycling Team 32 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong Team 33 Rizuan Zainal Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:06:16 34 Rasoul Barati (IRI) GIANT Asia Racing Team 0:06:26 35 Shimpei Fukuda (Jpn) AISAN Racing Team 36 Wan Mohammed Najmee Wan Mohammed (Mas) Malaysia National Team 0:06:32 37 Chia Chun Chen (Tpe) ACTION Cycling Team 38 Masamichi Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor 39 Wen Lung Chien (Tpe) Exustar Cycling Team 0:06:41 40 Ahmad Fallanie Ali (Mas) Malaysia National Team 0:06:51 41 Shuai Chun Chiang (Tpe) Exustar Cycling Team 0:06:52 42 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team 0:06:56 43 Tsun Kuei Chen (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 0:06:58 44 Yung Hua Cheng (Tpe) Equinox KFT Team 0:07:05 45 Ssu Ju Peng (Tpe) Equinox KFT Team 46 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:07:09 47 Seiichi Koshinomi (Jpn) Japan National Team 0:07:23 48 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 49 Miyataka Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:07:39 50 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:07:59 51 Taiji Nishitani (Jpn) AISAN Racing Team 0:08:16 52 Takumi Beppu (Jpn) AISAN Racing Team 0:08:18 53 Yoshiyuki Shimizu (Jpn) Team Bridgestone Anchor 0:09:36 54 Cheng Chen Su (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:09:58 55 Hung Chia Lin (Tpe) e-MA Cycling Teame-MA 0:12:42 56 Ryoma Nonaka (Jpn) Japan National Team 0:13:31 57 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:15:13 58 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing Team 0:16:29 59 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:17:41 60 Chia Hong Yang (Tpe) Specialized NovatecSpecialized Novatec 0:25:03