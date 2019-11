Image 1 of 19 Ben Swift (Sky) took the stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 19 Ben Swift (Team Sky) on the podium again (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 19 BMC and Lampre share teh pace (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 19 Swift (Team Sky) was in dominant form on the final stage of Romandie (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 19 Cano (Geox-TMC) drives the break (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 19 (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 19 Overall winner Cadel Evans (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 19 Geox-TMC tried to win from a break (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 19 Martin, Evans and Vino make the final podium at Romandie (Image credit: AFP) Image 10 of 19 Cadel Evans (Team BMC) flanked by Martin and Vinokourov (Image credit: AFP) Image 11 of 19 Cadel Evans (Team BMC) took his second stage race of the season (Image credit: AFP) Image 12 of 19 Cadel Evans (Team BMC) in the leader's jersey (Image credit: AFP) Image 13 of 19 Cadel Evans (Team BMC) (Image credit: AFP) Image 14 of 19 Swift wins stage 5 at the Tour of Romandie (Image credit: AFP) Image 15 of 19 Ben Swift (Team Sky) takes the final stage (Image credit: AFP) Image 16 of 19 Ben Swift wins ahead of Vigano and Freire (Image credit: AFP) Image 17 of 19 Ben Swift (Team Sky) takes his fourth win of the season (Image credit: AFP) Image 18 of 19 No contest: Swfit takes a stage win (Image credit: AFP) Image 19 of 19 Movistar worked hard at bringing back the break (Image credit: Bettini Photo)

Cadel Evans (BMC) took his second stage race victory this season, as Ben Swift (Team Sky) won the sprint of the final stage of the Tour de Romandie. He outsprinted Oscar Freire (Rabobank) and Davide Vigano (Leopard Trek).

Evans claimed the title after moving into the lead Saturday after the time trial, to take his second overall win in this race. The podium was completed by Tony Martin (HTC-Highroad) and Alexander Vinokourov (Astana).

Swift's stage win was a reward for Team Sky, which had taken over the lead work in the finale. The stage results also saw two Japanese riders in the top ten, Fumiyuki Beppu of RadioShack as sixth and Yukiya Arashiro (Europcar) ninth.

The day was filled with attacks and counter-attacks, but BMC kept close control of the race and didn't let anyone get too far away. The last break group was gathered in with six km to go.

Matthias Brändle of Geox won both intermediate sprints, which gave him enough points to take the sprinter's jersey for the race. Chris Anker Sorensen of Saxo Bank-SunGard pointed on both of the day's climbs to secure the mountain jersey. The white jersey for best young rider went to Andrew Talansky of Garmin-Cervelo.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 3:50:51 2 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 3 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 4 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 5 Enrico Gasparotto (Ita) Pro Team Astana 6 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 7 Tony Martin (Ger) HTC-Highroad 8 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 9 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 10 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 11 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 12 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 13 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 14 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 15 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 16 Rui Alberto Faria Costa (Por) Movistar Team 17 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 18 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 19 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 20 Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad 21 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 22 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 23 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 24 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 25 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 26 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 27 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 28 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 29 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 30 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 31 Linus Gerdemann (Ger) Leopard Trek 32 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 33 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 34 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 35 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 36 Rafal Majka (Pol) Saxo Bank Sungard 37 Iván Velasco Murillo (Spa) Euskaltel-Euskadi 38 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 39 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 40 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 41 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 42 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 43 Thomas Rohregger (Aut) Leopard Trek 44 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 45 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 46 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 47 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 48 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 49 Kevin De Weert (Bel) Quickstep Cycling Team 50 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 51 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 52 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 53 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 54 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 55 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 56 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 57 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 58 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 59 Jurgen Van De Walle (Bel) Omega Pharma-Lotto 60 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 61 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 62 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 63 Andrey Kashechkin (Kaz) Lampre - ISD 64 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 65 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 66 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack 67 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 68 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 69 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 70 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 71 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 72 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 73 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 74 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 75 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 76 Gorazd Stangelj (Slo) Pro Team Astana 77 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 78 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 79 Marco Corti (Ita) Geox-TMC 80 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 81 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 82 Giampaolo Cheula (Ita) Geox-TMC 83 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:13 84 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 85 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 86 Michael Barry (Can) Sky Procycling 87 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 88 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 89 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 90 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 91 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 92 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 93 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 94 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 95 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 96 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 97 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 98 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 99 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 100 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 101 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 102 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team 103 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 104 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:00:34 105 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:00:54 106 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:57 107 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 108 Mirco Lorenzetto (Ita) Pro Team Astana 0:09:05 109 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 110 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 0:20:38 111 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 112 Maarten Neyens (Bel) Omega Pharma-Lotto 113 Jan Tratnik (Slo) Quickstep Cycling Team 114 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 115 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 116 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 117 David Loosli (Swi) Lampre - ISD 118 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 119 Mark Renshaw (Aus) HTC-Highroad 120 Michael Mørkøv (Den) Saxo Bank Sungard 121 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 122 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 123 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Team RadioShack 124 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 125 Francesco Chicchi (Ita) Quickstep Cycling Team 126 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 127 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 128 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 129 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 130 Marco Bandiera (Ita) Quickstep Cycling Team 131 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 132 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 133 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team DNF Frantisek Rabon (Cze) HTC-Highroad DNF Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad DNF Gerald Ciolek (Ger) Quickstep Cycling Team DNF Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD DNF Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale DNF Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team DNF Tom Stamsnijder (Ned) Leopard Trek DNF Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team

Mountain 1 - Col du Mollendruz, 81.2km, Cat. 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 12 pts 2 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 8 3 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 6 4 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 4 5 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2

Mountain 2 - Col du Marchairuz, 105.3km, Cat. 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 12 pts 2 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 8 3 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 6 4 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 4 5 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 2

Sprint 1 - Le Brassus, 97.8km # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 6 pts 2 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 3 3 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Sprint 2 - Genève, 141.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 6 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 3 3 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 AG2R La Mondiale 11:32:33 2 Movistar Team 3 HTC-Highroad 4 Sky Procycling 5 Team RadioShack 6 Euskaltel-Euskadi 7 Leopard Trek 8 Rabobank Cycling Team 9 Katusha Team 10 Team Europcar 11 Pro Team Astana 12 Omega Pharma-Lotto 13 Team Garmin-Cervelo 14 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 Geox-TMC 16 BMC Racing Team 17 Saxo Bank Sungard 18 Lampre - ISD 19 Liquigas-Cannondale 0:00:13 20 Quickstep Cycling Team 0:20:51

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 16:51:49 2 Tony Martin (Ger) HTC-Highroad 0:00:18 3 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 0:00:19 4 Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad 0:00:31 5 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:00:41 6 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:51 7 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 0:00:52 8 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 0:00:58 9 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 0:00:59 10 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 0:01:00 11 Linus Gerdemann (Ger) Leopard Trek 0:01:06 12 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 0:01:09 13 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:01:11 14 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:01:16 15 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:01:18 16 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 0:01:20 17 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 18 Rui Alberto Faria Costa (Por) Movistar Team 0:01:30 19 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 0:01:42 20 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 21 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 0:01:30 22 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:42 23 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 0:01:50 24 Thomas Rohregger (Aut) Leopard Trek 0:01:55 25 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 0:02:07 26 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:11 27 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:02:14 28 Kevin De Weert (Bel) Quickstep Cycling Team 0:02:20 29 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:39 30 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 0:02:40 31 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:03 32 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 0:03:06 33 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 0:03:10 34 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:03:12 35 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 0:03:14 36 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:03:17 37 Andrey Kashechkin (Kaz) Lampre - ISD 0:03:24 38 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 0:03:27 39 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack 0:03:35 40 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:41 41 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:03:43 42 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 0:03:44 43 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 0:03:52 44 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 0:03:55 45 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 0:03:56 46 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 0:04:01 47 Rafal Majka (Pol) Saxo Bank Sungard 0:04:13 48 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:04:37 49 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:43 50 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:47 51 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 0:04:49 52 Giampaolo Cheula (Ita) Geox-TMC 0:05:28 53 Iván Velasco Murillo (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:55 54 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:05:59 55 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 0:06:11 56 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 0:06:18 57 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 0:06:30 58 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:06:46 59 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 0:06:54 60 Michael Barry (Can) Sky Procycling 0:07:06 61 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 0:07:13 62 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:07:15 63 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:07:50 64 Jurgen Van De Walle (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:08:04 65 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:08:19 66 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 0:08:28 67 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 0:08:30 68 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 0:08:46 69 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:08:52 70 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:08:54 71 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:09:27 72 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:09:49 73 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:10:30 74 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:10:35 75 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 0:10:48 76 Enrico Gasparotto (Ita) Pro Team Astana 0:10:51 77 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 0:10:52 78 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 0:11:18 79 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:48 80 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 0:11:53 81 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:02 82 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 0:12:35 83 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:13:41 84 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:13:45 85 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 0:13:46 86 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:14:27 87 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:14:28 88 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 0:14:46 89 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:56 90 Gorazd Stangelj (Slo) Pro Team Astana 0:15:52 91 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 0:17:12 92 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:18:14 93 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 0:18:56 94 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team 0:19:27 95 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 0:19:48 96 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:19:54 97 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 0:20:28 98 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 0:20:38 99 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 0:21:01 100 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 0:24:02 101 Marco Corti (Ita) Geox-TMC 0:24:03 102 David Loosli (Swi) Lampre - ISD 0:25:04 103 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:26:34 104 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 0:26:35 105 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 0:28:23 106 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:28:24 107 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:31:03 108 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 0:37:32 109 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 0:38:36 110 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:38:53 111 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:39:06 112 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 0:42:49 113 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:43:01 114 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:43:04 115 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:43:48 116 Maarten Neyens (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:44:17 117 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:44:40 118 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 0:46:18 119 Marco Bandiera (Ita) Quickstep Cycling Team 0:46:40 120 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:48:32 121 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 0:48:57 122 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:49:26 123 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 0:52:22 124 Mirco Lorenzetto (Ita) Pro Team Astana 0:54:59 125 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:55:38 126 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:56:57 127 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 1:01:12 128 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 1:01:52 129 Michael Mørkøv (Den) Saxo Bank Sungard 1:04:35 130 Jan Tratnik (Slo) Quickstep Cycling Team 1:05:32 131 Francesco Chicchi (Ita) Quickstep Cycling Team 1:06:49 132 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Team RadioShack 1:07:16 133 Mark Renshaw (Aus) HTC-Highroad 1:07:45

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 32 pts 2 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 28 3 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 22 4 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 22 5 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 16 6 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 14 7 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 14 8 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 12 9 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 12 10 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 12 11 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 12 12 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 10 13 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 14 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 8 15 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 6 16 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 6 17 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 6 18 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 6 19 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 4 20 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 4 21 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 4 22 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 2 23 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 2 24 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 2 25 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 26 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 2 27 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 2 28 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 29 Linus Gerdemann (Ger) Leopard Trek 1 30 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 1 31 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 1

Sprint Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 12 pts 2 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 7 3 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 6 4 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 6 5 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 6 6 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 6 7 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 6 8 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 6 9 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 4 10 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 4 11 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 3 12 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 3 13 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 3 14 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 3 15 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 2 16 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 1 17 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 1 18 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Under 23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 16:52:48 2 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:01:15 3 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:02:18 4 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:02:44 5 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 0:02:57 6 Rafal Majka (Pol) Saxo Bank Sungard 0:03:14 7 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:05:00 8 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 0:07:31 9 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 0:07:47 10 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:08:28 11 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:13:29 12 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:25:35 13 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:27:25 14 Patrick Gretsch (Ger) HTC-Highroad 0:37:37 15 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:37:54 16 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:38:07 17 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:42:02 18 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:47:33 19 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 0:51:23 20 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 1:00:53 21 Jan Tratnik (Slo) Quickstep Cycling Team 1:04:33