JJ Lobato was the main man for Spain (Image credit: Bettini Photo)

LottoNL-Jumbo's Juan Jose Lobato proved quickest to the line at the end of stage 1 at the Tour de l'Ain, besting Cofidis' Nacer Bouhanni and Armee de Terre's Steven Tronet on Wednesday.

The 141.1-kilometre stage from Polliat to Trévoux featured a lumpy finale, but things came together for a sprint, with Lobato finally nabbing an elusive first pro victory in LottoNL-Jumbo kit in the uphill kick.

"I'm very happy with my first victory for Team LottoNL-Jumbo. I dedicate it to my late uncle Antonio and my family, who always supported me. The start of my season was not as I had imagined, but I never lost faith in myself. In addition, I would also like to thank the team for their support in this difficult period," Lobato explained.

Adding the stage winner's bonus seconds to a strong fifth-place finish in the opening prologue, Lobato grabbed hold of the race lead from FDJ's Johan Le Bon, who now sits second overall on the same time as Bouhanni in third, six seconds back.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Lobato (Spa) Team Lotto Nl - Jumbo 3:11:10 2 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 Steven Tronet (Fra) Armee De Terre 4 Francesco Gavazzi (Ita) Androni-Sidermec 5 Clement Russo (Fra) AG2R La Mondiale 6 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Oscaro 7 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 8 Joris Nieuwenhuis (Ned) Development Team Sunweb 9 David Menut (Fra) HP BTP - Auber 93 10 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 11 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix - Lille Metropole 12 Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros 13 Romain Le Roux (Fra) Armee De Terre 14 Marco Benfatto (Ita) Androni-Sidermec 15 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 16 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team Lotto Nl - Jumbo 17 Simon Sellier (Fra) France National Team 18 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 19 Georg Zimmermann (Ger) German National Team 20 Lukas Jaun (Swi) Roth - Akros 21 Victor Lafay (Fra) France National Team 22 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 23 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 24 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 25 Guillaume Levarlet (Fra) Wanty - Groupe Gobert 26 Fabien Canal (Fra) Armee De Terre 27 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 28 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Oscaro 29 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 30 Mattia Cattaneo (Ita) Androni-Sidermec 31 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 32 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Oscaro 33 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 34 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 35 Jarno Mobach (Ned) Development Team Sunweb 36 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 37 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 38 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 39 Johan Le Bon (Fra) FDJ 40 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 41 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 42 Rodolfo Torres (Col) Androni-Sidermec 43 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 44 Matvey Nikitin (Kaz) Astana City 45 Aurélien Paret-Peintre (Fra) France National Team 46 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Oscaro 47 Flavien Maurelet (Fra) France National Team 48 Patrick Haller (Ger) German National Team 49 Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City 50 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 51 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 52 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 53 Steven Kruijswijk (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 54 David Gaudu (Fra) FDJ 55 Stef Clement (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 56 Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros 57 Galym Akhmetov (Kaz) Astana City 58 Valentin Madouas (Fra) FDJ 59 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Oscaro 60 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 61 Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 62 Frédéricbrun (Fra) France National Team 63 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 64 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 65 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 66 Alexey Vermeulen (USA) Team Lotto Nl - Jumbo 67 Marco Frapporti (Ita) Androni-Sidermec 68 Roland Thalmann (Swi) Roth - Akros 69 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Oscaro 70 Andrea Palini (Ita) Androni-Sidermec 71 Romain Campistrous (Fra) Armee De Terre 72 Florian Stork (Ger) Development Team Sunweb 0:00:20 73 Louis Pijourlet (Fra) Roubaix - Lille Metropole 74 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:00:21 75 Johannes Schinnagel (Ger) German National Team 0:00:28 76 Robert William Kessler (Ger) German National Team 77 Julien Loubet (Fra) Armee De Terre 0:00:30 78 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:00:33 79 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:00:34 80 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:36 81 Florian Nowak (Ger) German National Team 0:00:39 82 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:50 83 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana City 84 Anton Kuzmin (Kaz) Astana City 85 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:03:16 86 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 87 Vladimir Tsoy (Kaz) Astana City 88 Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros 89 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 90 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 91 John Anderson Rodriguez (Col) Delko Marseille Provence KTM 92 Martin Alexander Salmon (Ger) Development Team Sunweb 93 Felix Gall (Aut) Development Team Sunweb 94 Nils Eekhoff (Ned) Development Team Sunweb 0:04:04 95 Thibault Ferasse (Fra) Armee De Terre 0:05:03 96 Bruno Armirail (Fra) FDJ 0:05:50 97 Christian Maximilian Koch (Ger) German National Team 98 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 99 Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros 100 Tanguy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 101 Axel Journiaux (Fra) France National Team DNF Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo

Sprint 1 - St Julien sur Veyle # Rider Name (Country) Team Result 1 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 5 pts 2 Johannes Schinnagel (Ger) German National Team 3 3 Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Lobato (Spa) Team Lotto Nl - Jumbo 25 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 3 Steven Tronet (Fra) Armee De Terre 16 4 Francesco Gavazzi (Ita) Androni-Sidermec 14 5 Clement Russo (Fra) AG2R La Mondiale 12 6 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Oscaro 10 7 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 9 8 Joris Nieuwenhuis (Ned) Development Team Sunweb 8 9 David Menut (Fra) HP BTP - Auber 93 7 10 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 6 11 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix - Lille Metropole 5 12 Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros 4 13 Romain Le Roux (Fra) Armee De Terre 3 14 Marco Benfatto (Ita) Androni-Sidermec 2 15 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 1

KOM 1 - Côte de Sulignat # Rider Name (Country) Team Result 1 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 5 pts 2 Florian Stork (Ger) Development Team Sunweb 3 3 Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City 1

Most aggressive Rider Name (Country) Team Paul Ourselin (Fra) Direct Energie

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 HP BTP - Auber 93 9:33:30 2 Armee De Terre 3 Androni - Sidermec - Bottecchia 4 Fortuneo - Oscaro 5 Team Lotto Nl - Jumbo 6 Wanty - Groupe Gobert 7 AG2R La Mondiale 8 Delko Marseille Provence KTM 9 France National Team 10 Roth - Akros 11 Direct Energie 12 FDJ 13 Astana City 14 Development Team Sunweb 0:00:20 15 Roubaix - Lille Metropole 16 German National Team 0:00:28 17 Cofidis, Solutions Credits 0:00:36

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Lobato (Spa) Team Lotto Nl - Jumbo 3:15:36 2 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:00:06 3 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:08 5 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:09 6 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:11 7 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Oscaro 8 Valentin Madouas (Fra) FDJ 0:00:12 9 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Oscaro 10 Steven Kruijswijk (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:00:13 11 Alexey Vermeulen (USA) Team Lotto Nl - Jumbo 12 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Oscaro 13 David Gaudu (Fra) FDJ 0:00:14 14 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 15 Jarno Mobach (Ned) Development Team Sunweb 16 Clement Russo (Fra) AG2R La Mondiale 17 Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 0:00:15 18 Stef Clement (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 19 Roland Thalmann (Swi) Roth - Akros 20 Patrick Haller (Ger) German National Team 21 Mattia Cattaneo (Ita) Androni-Sidermec 0:00:16 22 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Oscaro 23 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team Lotto Nl - Jumbo 24 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Oscaro 25 Fabien Canal (Fra) Armee De Terre 26 Joris Nieuwenhuis (Ned) Development Team Sunweb 0:00:17 27 Andrea Palini (Ita) Androni-Sidermec 28 Francesco Gavazzi (Ita) Androni-Sidermec 29 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 0:00:18 30 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Oscaro 31 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:19 32 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 33 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:00:20 34 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix - Lille Metropole 0:00:21 35 Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros 36 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 37 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 38 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:00:22 39 Frédéricbrun (Fra) France National Team 40 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 41 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 42 Marco Frapporti (Ita) Androni-Sidermec 43 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:23 44 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 45 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:00:24 46 Victor Lafay (Fra) France National Team 47 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 48 Romain Le Roux (Fra) Armee De Terre 49 Matvey Nikitin (Kaz) Astana City 0:00:25 50 Flavien Maurelet (Fra) France National Team 51 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:26 52 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 53 Simon Sellier (Fra) France National Team 54 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 55 Steven Tronet (Fra) Armee De Terre 56 David Menut (Fra) HP BTP - Auber 93 57 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:27 58 Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros 0:00:28 59 Rodolfo Torres (Col) Androni-Sidermec 0:00:29 60 Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City 0:00:30 61 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 62 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 63 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 64 Marco Benfatto (Ita) Androni-Sidermec 0:00:31 65 Lukas Jaun (Swi) Roth - Akros 0:00:33 66 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 0:00:35 67 Romain Campistrous (Fra) Armee De Terre 68 Guillaume Levarlet (Fra) Wanty - Groupe Gobert 69 Louis Pijourlet (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:00:36 70 Galym Akhmetov (Kaz) Astana City 0:00:38 71 Georg Zimmermann (Ger) German National Team 0:00:39 72 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:00:42 73 Florian Stork (Ger) Development Team Sunweb 74 Aurélien Paret-Peintre (Fra) France National Team 0:00:49 75 Johannes Schinnagel (Ger) German National Team 0:00:51 76 Julien Loubet (Fra) Armee De Terre 0:00:52 77 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:53 78 Robert William Kessler (Ger) German National Team 0:00:57 79 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:58 80 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:00:59 81 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:01:07 82 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana City 0:01:16 83 Anton Kuzmin (Kaz) Astana City 0:01:18 84 Florian Nowak (Ger) German National Team 0:01:19 85 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:03:35 86 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:03:36 87 Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros 0:03:37 88 Vladimir Tsoy (Kaz) Astana City 0:03:41 89 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:03:42 90 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:03:47 91 Felix Gall (Aut) Development Team Sunweb 0:03:48 92 Martin Alexander Salmon (Ger) Development Team Sunweb 0:03:53 93 John Anderson Rodriguez (Col) Delko Marseille Provence KTM 94 Nils Eekhoff (Ned) Development Team Sunweb 0:04:22 95 Thibault Ferasse (Fra) Armee De Terre 0:05:24 96 Bruno Armirail (Fra) FDJ 0:06:06 97 Tanguy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:06:16 98 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 99 Axel Journiaux (Fra) France National Team 0:06:22 100 Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros 0:06:25 101 Christian Maximilian Koch (Ger) German National Team 0:06:34

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Lobato (Spa) Team Lotto Nl - Jumbo 31 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 21 3 Steven Tronet (Fra) Armee De Terre 16 4 Johan Le Bon (Fra) FDJ 15 5 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Oscaro 14 6 Francesco Gavazzi (Ita) Androni-Sidermec 14 7 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 12 8 Clement Russo (Fra) AG2R La Mondiale 12 9 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 10 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 9 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 8 12 Joris Nieuwenhuis (Ned) Development Team Sunweb 8 13 David Menut (Fra) HP BTP - Auber 93 7 14 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 6 15 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 5 16 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 17 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix - Lille Metropole 5 18 Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros 4 19 Valentin Madouas (Fra) FDJ 3 20 Romain Le Roux (Fra) Armee De Terre 3 21 Johannes Schinnagel (Ger) German National Team 3 22 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Oscaro 2 23 Marco Benfatto (Ita) Androni-Sidermec 2 24 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 1 25 Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 5 pts 2 Florian Stork (Ger) Development Team Sunweb 3 3 Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Valentin Madouas (Fra) FDJ 3:15:48 2 David Gaudu (Fra) FDJ 0:00:02 3 Jarno Mobach (Ned) Development Team Sunweb 4 Clement Russo (Fra) AG2R La Mondiale 5 Patrick Haller (Ger) German National Team 0:00:03 6 Joris Nieuwenhuis (Ned) Development Team Sunweb 0:00:05 7 Victor Lafay (Fra) France National Team 0:00:12 8 Simon Sellier (Fra) France National Team 0:00:14 9 Louis Pijourlet (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:00:24 10 Galym Akhmetov (Kaz) Astana City 0:00:26 11 Georg Zimmermann (Ger) German National Team 0:00:27 12 Florian Stork (Ger) Development Team Sunweb 0:00:30 13 Aurélien Paret-Peintre (Fra) France National Team 0:00:37 14 Johannes Schinnagel (Ger) German National Team 0:00:39 15 Robert William Kessler (Ger) German National Team 0:00:45 16 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana City 0:01:04 17 Anton Kuzmin (Kaz) Astana City 0:01:06 18 Florian Nowak (Ger) German National Team 0:01:07 19 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:03:23 20 Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros 0:03:25 21 Vladimir Tsoy (Kaz) Astana City 0:03:29 22 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:03:30 23 Felix Gall (Aut) Development Team Sunweb 0:03:36 24 Martin Alexander Salmon (Ger) Development Team Sunweb 0:03:41 25 John Anderson Rodriguez (Col) Delko Marseille Provence KTM 26 Nils Eekhoff (Ned) Development Team Sunweb 0:04:10 27 Tanguy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:06:04 28 Axel Journiaux (Fra) France National Team 0:06:10 29 Christian Maximilian Koch (Ger) German National Team 0:06:22