Gianni Meersman (Omega Pharma-QuickStep) won the Tour de l'Ain prologue time trial by the slimmest of margins: 12 hundredths of a second over teammate Dries Devenyns for the 3.3km course in Trevoux.

Arnaud Gerard (Bretagne-Seche Environnement) rounded out the top three, finishing one second off the pace of Meersman.

Meersman was pleasantly surprised by the stage victory as he'd never won a time trial before in his career.

"I am really happy about my performance," Meersman said. "I didn't expect to win this race because I was off from competition for five weeks. So, it was a long time without racing and I was surprised by my performance. But I also have to say I felt how good my legs were immediately this morning when we did the recon.

"This was for me the first time I won a time trial in my career," continued Meersman. "It is also something special because I was one of the first guys to take off. I was early, so I had to wait almost two hours until the end of the race. I can now understand the time trialists who have to wait a long time."

While Meersman will don the leader's jersey for Saturday's 156km stage between Lagnieu - Bourg-en-Bresse, he and his team will be focussed on their sprinter Andrew Fenn.

"Now, we will see about the next two stages for the sprinters," said Meersman. "We will try to go for Andy Fenn. Concerning the GC, we will see day-by-day what will happen. But the first goal is to put Fenn in position for the sprint in the next days."

Full Results 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:05:31.45 2 Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:00:00.12 3 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:01.05 4 Stef Clement (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:01.77 5 Tom Jelte Slagter (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:02.31 6 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:00:02.37 7 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:02.56 8 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:03.50 9 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:00:03.74 10 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:03.92 11 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quick Step 0:00:04.94 12 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:05.52 13 Dylan Van Baarle (Ned) Rabobank Development Team 0:00:06.52 14 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:00:06.60 15 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff 0:00:07.29 16 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ.fr 0:00:07.32 17 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 0:00:08.44 18 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:08.84 19 Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team 0:00:08.92 20 Rick Zabel (Ger) Rabobank Development Team 0:00:10.02 21 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:10.09 22 Natnael Berhane (Eri) Team Europcar 0:00:10.30 23 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:11.27 24 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Belkin Pro Cycling Team 0:00:11.45 25 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:11.56 26 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:00:11.74 27 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:11.75 28 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:00:11.86 29 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 0:00:12.16 30 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:12.20 31 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:12.31 32 Rémi Cusin (Fra) IAM Cycling 0:00:12.44 33 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:12.58 34 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:00:13.13 35 Alex Howes (USA) Garmin-Sharp 0:00:13.38 36 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 0:00:13.48 37 Julian Alaphilippe (Fra) France Espoirs 0:00:13.63 38 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:13.79 39 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:14.05 40 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 0:00:14.27 41 Gael Malacarne (Fra) Bretagne-Seche Environnement 42 David Lelay (Fra) Sojasun 0:00:14.39 43 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:14.70 44 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 0:00:15.45 45 Niels Wubben (Ned) Rabobank Development Team 0:00:15.56 46 Romain Guillemois (Fra) France Espoirs 0:00:15.70 47 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 0:00:15.75 48 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) France Espoirs 0:00:15.85 49 Pierre-Luc Périchon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:15.88 50 Emiel Dolfsma (Ned) Rabobank Development Team 0:00:15.95 51 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:15.97 52 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:00:16.31 53 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:16.68 54 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:00:16.79 55 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:16.83 56 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:17.12 57 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:17.27 58 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 0:00:17.71 59 José Gonçalves (Por) La Pomme Marseille 0:00:18.03 60 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:18.33 61 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:00:18.40 62 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 0:00:18.65 63 Lars van der Haar (Ned) Rabobank Development Team 0:00:18.81 64 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:18.99 65 Kevyn Ista (Bel) IAM Cycling 0:00:19.36 66 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 0:00:19.60 67 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp 0:00:19.85 68 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:20.39 69 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:20.48 70 Franck Vermeulen (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:20.66 71 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:00:20.67 72 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:00:20.78 73 Merhawi Kudus (Eri) Bretagne-Seche Environnement 0:00:20.98 74 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 0:00:21.16 75 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 0:00:21.23 76 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:00:21.28 77 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:21.40 78 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:21.57 79 Diego Ochoa Camargo (Col) Colombia Espoirs 0:00:21.87 80 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:22.26 81 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:00:22.38 82 Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:22.73 83 Alexandre Billon (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:22.86 84 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:00:23.02 85 Fernando Orjuela (Col) Colombia Espoirs 0:00:23.18 86 Brice Feillu (Fra) Sojasun 0:00:23.31 87 Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp 0:00:23.50 88 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:23.52 89 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-Quick Step 0:00:23.57 90 Guillaume Martin (Fra) France Espoirs 0:00:24.45 91 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 92 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:24.51 93 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 0:00:24.95 94 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:00:25.13 95 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:00:25.42 96 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:25.49 97 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 98 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:25.57 99 Juan Manuel Garate (Spa) Belkin Pro Cycling Team 0:00:25.77 100 Alexis Guerin (Fra) France Espoirs 0:00:26.48 101 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:27.26 102 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 0:00:28.04 103 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:00:29.95 104 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 0:00:30.00 105 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 0:00:30.31 106 Heiner Rodrigo Parra (Col) Colombia Espoirs 0:00:30.97 107 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia 0:00:31.55 108 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 0:00:31.91 109 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 0:00:32.15 110 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 0:00:32.45 111 Ever Alexander Rivera Guerrero (Col) Colombia Espoirs 0:00:33.12 112 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:33.63 113 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 0:00:34.03 114 Clément Chevrier (Fra) France Espoirs 0:00:35.93 115 Marco Corti (Ita) Colombia 0:00:38.00 116 Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:00:42.19 117 Juan Diego Quintero (Col) Colombia Espoirs 0:00:44.57 118 Juan Ernesto Chamorro Chitan (Col) Colombia Espoirs 0:00:46.95 119 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 0:00:48.35 120 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:01:13.87

Points 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step 15 pts 2 Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quick Step 12 3 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 10 4 Stef Clement (Ned) Belkin Pro Cycling Team 8 5 Tom Jelte Slagter (Ned) Belkin Pro Cycling Team 6 6 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 5 7 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 8 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 3 9 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 10 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Young riders 1 Dylan Van Baarle (Ned) Rabobank Development Team 0:05:37 2 Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team 0:00:03 3 Rick Zabel (Ger) Rabobank Development Team 0:00:04 4 Natnael Berhane (Eri) Team Europcar 5 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:05 6 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:00:06 7 Julian Alaphilippe (Fra) France Espoirs 0:00:08 8 Romain Guillemois (Fra) France Espoirs 0:00:10 9 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) France Espoirs 10 Emiel Dolfsma (Ned) Rabobank Development Team 11 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 12 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 0:00:12 13 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 0:00:13 14 Lars van der Haar (Ned) Rabobank Development Team 15 Merhawi Kudus (Eri) Bretagne-Seche Environnement 0:00:15 16 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 17 Diego Ochoa Camargo (Col) Colombia Espoirs 0:00:16 18 Alexandre Billon (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:17 19 Fernando Orjuela (Col) Colombia Espoirs 20 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-Quick Step 0:00:18 21 Guillaume Martin (Fra) France Espoirs 22 Alexis Guerin (Fra) France Espoirs 0:00:20 23 Heiner Rodrigo Parra (Col) Colombia Espoirs 0:00:25 24 Ever Alexander Rivera Guerrero (Col) Colombia Espoirs 0:00:27 25 Clément Chevrier (Fra) France Espoirs 0:00:30 26 Juan Diego Quintero (Col) Colombia Espoirs 0:00:39 27 Juan Ernesto Chamorro Chitan (Col) Colombia Espoirs 0:00:41

General classification after prologue 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:05:31 2 Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quick Step 3 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:01 4 Stef Clement (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:02 5 Tom Jelte Slagter (Ned) Belkin Pro Cycling Team 6 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 7 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:03 8 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 9 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:00:04 10 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quick Step 0:00:05 12 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Dylan Van Baarle (Ned) Rabobank Development Team 0:00:06 14 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:00:07 15 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff 16 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ.fr 17 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 0:00:08 18 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:09 19 Martijn Tusveld (Ned) Rabobank Development Team 20 Rick Zabel (Ger) Rabobank Development Team 0:00:10 21 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 Natnael Berhane (Eri) Team Europcar 23 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:11 24 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Belkin Pro Cycling Team 25 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:12 26 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 27 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 28 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 29 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 30 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling Team 31 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 32 Rémi Cusin (Fra) IAM Cycling 33 Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:13 34 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 35 Alex Howes (USA) Garmin-Sharp 36 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 37 Julian Alaphilippe (Fra) France Espoirs 0:00:14 38 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 39 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 40 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 41 Gael Malacarne (Fra) Bretagne-Seche Environnement 42 David Lelay (Fra) Sojasun 43 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:15 44 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 45 Niels Wubben (Ned) Rabobank Development Team 0:00:16 46 Romain Guillemois (Fra) France Espoirs 47 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 48 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) France Espoirs 49 Pierre-Luc Périchon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 50 Emiel Dolfsma (Ned) Rabobank Development Team 51 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 52 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 53 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:17 54 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-Quick Step 55 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 56 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 57 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 58 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 0:00:18 59 José Gonçalves (Por) La Pomme Marseille 60 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 61 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 62 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 0:00:19 63 Lars van der Haar (Ned) Rabobank Development Team 64 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 65 Kevyn Ista (Bel) IAM Cycling 66 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 0:00:20 67 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp 68 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 69 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 70 Franck Vermeulen (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:21 71 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 72 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 73 Merhawi Kudus (Eri) Bretagne-Seche Environnement 74 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 75 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 76 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 77 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 78 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:22 79 Diego Ochoa Camargo (Col) Colombia Espoirs 80 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 81 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 82 Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:23 83 Alexandre Billon (Fra) BigMat-Auber 93 84 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 85 Fernando Orjuela (Col) Colombia Espoirs 86 Brice Feillu (Fra) Sojasun 87 Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp 88 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Solutions Credits 89 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-Quick Step 0:00:24 90 Guillaume Martin (Fra) France Espoirs 91 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 92 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 93 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 0:00:25 94 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 95 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 96 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 97 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 98 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:26 99 Juan Manuel Garate (Spa) Belkin Pro Cycling Team 100 Alexis Guerin (Fra) France Espoirs 101 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:00:27 102 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 0:00:28 103 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:00:30 104 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 105 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 106 Heiner Rodrigo Parra (Col) Colombia Espoirs 0:00:31 107 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia 0:00:32 108 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 109 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 110 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 111 Ever Alexander Rivera Guerrero (Col) Colombia Espoirs 0:00:33 112 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:34 113 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 114 Clément Chevrier (Fra) France Espoirs 0:00:36 115 Marco Corti (Ita) Colombia 0:00:38 116 Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:00:42 117 Juan Diego Quintero (Col) Colombia Espoirs 0:00:45 118 Juan Ernesto Chamorro Chitan (Col) Colombia Espoirs 0:00:47 119 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 0:00:48 120 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:01:14

