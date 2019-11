Image 1 of 15 Eduard Prades on stage (Image credit: Getty Images) Image 2 of 15 Anthony Delaplace was the most aggressive rider (Image credit: Getty Images) Image 3 of 15 Eduard Prades took the lead of the sprint competition (Image credit: Getty Images) Image 4 of 15 Gorka Izagirre puts on the leader's jersey (Image credit: Getty Images) Image 5 of 15 Eduard Prades celebrates his win (Image credit: Getty Images) Image 6 of 15 The breakaway on stage 2 of the Tour de la Provence (Image credit: Getty Images) Image 7 of 15 Race leader Filippo Ganna (Image credit: Getty Images) Image 8 of 15 Tim Declercq pops back to the team car (Image credit: Getty Images) Image 9 of 15 Tim Declercq makes his way back to the peloton (Image credit: Getty Images) Image 10 of 15 Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep) (Image credit: Getty Images) Image 11 of 15 Joe Dombrowski (EF Education First) (Image credit: Getty Images) Image 12 of 15 Team Sky lead the peloton (Image credit: Getty Images) Image 13 of 15 Eddie Dunbar (Team Sky) (Image credit: Getty Images) Image 14 of 15 John Degenkolb shares a joke with Mathias Brandle (Image credit: Getty Images) Image 15 of 15 Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) (Image credit: Getty Images)

Movistar's new signing Eduard Prades claimed the first ever Spanish stage victory at the Tour de La Provence while his compatriot and national champion Gorka Izagirre of Astana moved into the lead thanks to the four seconds bonus awarded to the third placed rider, which gave him two seconds of an advantage over home favorite Thibaut Pinot.

"I'm very happy," Prades declared. "It's something I dreamt about when I changed team. It's impressive to achieve it only in my second race of the season [after the Santos Tour Down Under]. It's a way to repay the team for the confidence they had in me. There were several riders of a high level in the front group but I knew that I could race for the win if I recovered well in the downhill, I could go for the stage win."

Anthony Delaplace of Arkea-Samsic was last to surrender from the breakaway group that comprised Rudy Barbier (Israel Cycling Academy) and his younger brother Pierre (Natura4ever-Roubaix-Lille Métropole), Romain Feillu (St-Michel-Auber 93), Jodok Salzmann (Maloja Pushbikers), Dries De Bondt (Corendon-Circus), Maxime Cam (Vital Concept-B&B Hôtels) and Mattia Viel (Androni Giocattoli).

French riders upped the tempo on the steep Route des Crêtes overlooking the Mediterranean Sea with Direct Energie's Lilian Calmejane taking the King of the Mountains jersey and Groupama-FDJ positioning their three climbers (Pinot, Rudy Molard and best young rider David Gaudu) in the 9-man group that contested the stage victory in La Ciotat. Tony Gallopin of AG2R-La Mondiale launched the sprint but Prades top end speed enabled him to claim his first victory for a World Tour team at the age of 31.

"I believed I was gonna win so I was obviously a bit disappointed to miss out but I'm still satisfied with my first race day of the year, time trial excepted," Gallopin said. "My experience helped me stay in contention on the Route des Crêtes where I was at my limit. I'm well placed on GC now but I'm not overexcited about it."

Inaugural time trial winner Filippo Ganna crossed the finishing line with a deficit of 1:27. "For me also it was the first racing day for this year," Izagirre echoed. "It's been a very explosive finale. Towards the end, I almost crashed but I eventually came third and the time bonus puts me in the lead. I'm very happy with that. Now that I'm in the [multicolour] jersey, we'll try to hold onto it but Groupama-FDJ has a very good team so we'll have two very hard days ahead of us."

Another hilly stage is featured on stage 3 from Aubagne to the car racing circuit of Le Castellet where Lewis Hamilton won the Formula 1 French Grand Prix last year for the return of the event to the venue that hosted the competition from 1970 to 1990.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 4:50:15 2 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 3 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 4 Simon Clarke (Aus) EF Education First 5 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 6 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 8 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 9 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 10 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:16 11 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 12 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:26 13 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 14 Jimmy Janssens (Bel) Corendon-Circus 15 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 16 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 17 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 18 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:00:42 19 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 21 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 22 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 23 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 24 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 25 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 26 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 27 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 28 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 29 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 30 Chad Haga (USA) Team Sunweb 31 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 32 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:01:09 33 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 34 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 35 Maxime Bouet (Fra) Arkéa Samsic 36 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 37 Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic 38 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 39 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 40 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:27 41 Owain Doull (GBr) Team Sky 42 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 43 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 44 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 45 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 46 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 47 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 48 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 49 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 50 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 0:01:40 51 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:02:12 52 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 53 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 54 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 0:02:21 55 Johannes Schinnagel (Ger) Maloja Pushbikers 56 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 57 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 58 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 59 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 60 Diego Rosa (Ita) Team Sky 61 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 62 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 63 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 64 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 65 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 66 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 67 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 68 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 69 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 70 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 0:02:39 71 Lukas Schlemmer (Aut) Maloja Pushbikers 72 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:03:38 73 Stijn Devolder (Bel) Corendon-Circus 74 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 75 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 76 Otto Vergaerde (Bel) Corendon-Circus 77 Felix Ritzinger (Aut) Maloja Pushbikers 0:04:37 78 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 0:04:45 79 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:21 80 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 81 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 82 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 83 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 84 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 85 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 86 Pierre Gouault (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 87 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita-Prodir 88 Jonas Rickaert (Bel) Corendon-Circus 89 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 90 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 91 Marcel Meisen (Ger) Corendon-Circus 92 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 93 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 94 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 95 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert 96 Alo Jakin (Est) St Michel-Auber 93 97 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 98 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 99 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 100 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 101 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 102 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 103 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 104 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert 105 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 106 Daniel Auer (Aut) Maloja Pushbikers 0:06:36 107 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 0:09:02 108 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 109 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 110 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 111 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 112 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 113 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 114 Joeri Stallaert (Bel) Corendon-Circus 115 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 116 Alan Riou (Fra) Arkéa Samsic 117 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 118 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 119 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 120 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 121 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:09:55 122 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 123 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:10:29 124 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:10:49 125 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 126 Romain Feillu (Fra) St Michel-Auber 93 127 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 128 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 129 Adrien Garel (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:11:43 130 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 0:12:57 131 Maxence Moncassin (Fra) Amore & Vita-Prodir 0:13:05 132 Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir 133 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:13:41 134 Ludwig De Winter (Bel) Wanty-Gobert 0:14:25 135 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 0:15:07 136 Christopher Lawless (GBr) Team Sky 0:15:32 137 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 138 Stefan Kolb (Aut) Maloja Pushbikers 139 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 140 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 141 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 142 Jan-André Freuler (Swi) Amore & Vita-Prodir 0:18:06 143 Jodok Salzmann (Aut) Maloja Pushbikers 0:18:23 144 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:21:13 145 Leonardo Fedrigo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 146 Eriks Toms Gavars (Lat) Amore & Vita-Prodir 147 Valentin Götzinger (Aut) Maloja Pushbikers 148 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 0:22:13 149 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:24:33

Sprint 1 - 59.5 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 5 pts 2 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 3 3 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 15 pts 2 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 12 3 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 10 4 Simon Clarke (Aus) EF Education First 9 5 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 8 6 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 7 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 6 8 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 5 9 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 4 10 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 3 11 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 2 12 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Mountain 1 - 33. km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jodok Salzmann (Aut) Maloja Pushbikers 3 pts 2 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 2 3 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 1

Mountain 2 - 124.3 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 3 pts 2 Jodok Salzmann (Aut) Maloja Pushbikers 2 3 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 1

Mountain 3 - 139. km # Rider Name (Country) Team Result 1 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 5 pts 2 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 3 3 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 4 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 1

Mountain 4 - 183. km # Rider Name (Country) Team Result 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 10 pts 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 6 3 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 4 4 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 4:50:15 2 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 3 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:00:42 4 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:09 5 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 6 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 7 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:27 8 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 9 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 10 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 0:02:12 11 Johannes Schinnagel (Ger) Maloja Pushbikers 0:02:21 12 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 13 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 14 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 15 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 16 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 17 Lukas Schlemmer (Aut) Maloja Pushbikers 0:02:39 18 Otto Vergaerde (Bel) Corendon-Circus 0:03:38 19 Felix Ritzinger (Aut) Maloja Pushbikers 0:04:37 20 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:21 21 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 22 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 23 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 24 Jonas Rickaert (Bel) Corendon-Circus 25 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 26 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 27 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 28 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 29 Daniel Auer (Aut) Maloja Pushbikers 0:06:36 30 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 0:09:02 31 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 32 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 33 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 34 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 35 Alan Riou (Fra) Arkéa Samsic 36 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 37 Adrien Garel (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:11:43 38 Maxence Moncassin (Fra) Amore & Vita-Prodir 0:13:05 39 Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir 40 Christopher Lawless (GBr) Team Sky 0:15:32 41 Stefan Kolb (Aut) Maloja Pushbikers 42 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 43 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 44 Jodok Salzmann (Aut) Maloja Pushbikers 0:18:23 45 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:21:13 46 Leonardo Fedrigo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 47 Eriks Toms Gavars (Lat) Amore & Vita-Prodir 48 Valentin Götzinger (Aut) Maloja Pushbikers 49 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:24:33

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Groupama - Fdj 14:30:45 2 Ag2r La Mondiale 0:00:58 3 Movistar Team 0:01:24 4 Deceuninck - Quick - Step 0:02:25 5 Team Sunweb 0:02:33 6 Cofidis, Solutions Credits 0:02:35 7 Team Sky 0:02:54 8 Team Arkea - Samsic 0:03:00 9 Astana Pro Team 0:03:03 10 Vital Concept - B&B Hotels 0:03:20 11 Ef Education First 0:03:30 12 Trek - Segafredo 0:04:12 13 Wanty - Gobert Cycling Team 0:04:18 14 Israel Cycling Academy 0:05:15 15 Direct Energie 0:06:03 16 St Michel - Auber 93 0:06:09 17 Delko Marseille Provence 0:06:56 18 Corendon - Circus 0:07:42 19 Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:24 20 Maloja Pushbikers 0:09:37 21 Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:10:03 22 Amore & Vita - Prodir 0:22:04

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 5:00:45 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:02 3 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:06 4 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:00:10 5 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:00:11 6 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:00:15 7 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 8 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 0:00:21 9 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:00:26 10 Jimmy Janssens (Bel) Corendon-Circus 11 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:32 12 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:36 13 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:42 14 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:00:49 15 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:00:51 16 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:00:52 17 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:55 18 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:58 19 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:01:00 20 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 0:01:02 21 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:01:04 22 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:05 23 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:01:08 24 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:01:09 25 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:01:10 26 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 0:01:11 27 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:12 28 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 0:01:13 29 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:01:15 30 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:16 31 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:01:17 32 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:19 33 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:01:23 34 Owain Doull (GBr) Team Sky 35 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 36 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:01:26 37 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:01:27 38 Maxime Bouet (Fra) Arkéa Samsic 0:01:28 39 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:01:31 40 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:43 41 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:46 42 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:01:48 43 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:49 44 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:50 45 Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic 0:01:58 46 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 0:01:59 47 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 0:02:01 48 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 0:02:05 49 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:07 50 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 0:02:09 51 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:02:20 52 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:02:21 53 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 54 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:02:29 55 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:02:32 56 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:02:33 57 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 0:02:39 58 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:02:42 59 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:02:54 60 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 61 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:02:55 62 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:02:57 63 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 64 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:59 65 Johannes Schinnagel (Ger) Maloja Pushbikers 0:03:06 66 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 0:03:12 67 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 0:03:14 68 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:03:15 69 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:03:16 70 Lukas Schlemmer (Aut) Maloja Pushbikers 0:03:28 71 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 72 Stijn Devolder (Bel) Corendon-Circus 0:03:59 73 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:04:16 74 Otto Vergaerde (Bel) Corendon-Circus 0:04:23 75 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:04:27 76 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:04:58 77 Felix Ritzinger (Aut) Maloja Pushbikers 0:05:06 78 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:05:14 79 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:05:15 80 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 0:05:24 81 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:05:30 82 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:05:34 83 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:05:42 84 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 0:05:43 85 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:47 86 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:05:48 87 Jonas Rickaert (Bel) Corendon-Circus 88 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:51 89 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 90 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:53 91 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:05:58 92 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:05:59 93 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:06:00 94 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:06:02 95 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert 0:06:05 96 Alo Jakin (Est) St Michel-Auber 93 0:06:07 97 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:06:11 98 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:06:13 99 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:18 100 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert 0:06:19 101 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 0:06:27 102 Marcel Meisen (Ger) Corendon-Circus 103 Pierre Gouault (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:06:34 104 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:06:46 105 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:06:52 106 Daniel Auer (Aut) Maloja Pushbikers 0:07:08 107 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:08:57 108 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 0:09:12 109 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:09:14 110 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:09:30 111 Alan Riou (Fra) Arkéa Samsic 0:09:35 112 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:09:37 113 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 114 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:09:43 115 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:09:50 116 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:09:52 117 Joeri Stallaert (Bel) Corendon-Circus 0:09:53 118 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 0:10:13 119 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:10:14 120 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 0:10:19 121 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:10:29 122 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:10:32 123 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:10:52 124 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:10:57 125 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:11:05 126 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:11:08 127 Romain Feillu (Fra) St Michel-Auber 93 0:11:43 128 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:46 129 Adrien Garel (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:12:12 130 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 0:13:17 131 Maxence Moncassin (Fra) Amore & Vita-Prodir 0:14:02 132 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:14:08 133 Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir 0:14:58 134 Ludwig De Winter (Bel) Wanty-Gobert 0:15:12 135 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 0:15:33 136 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:15:39 137 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 138 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:15:44 139 Christopher Lawless (GBr) Team Sky 0:16:07 140 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:16:20 141 Stefan Kolb (Aut) Maloja Pushbikers 0:16:45 142 Jan-André Freuler (Swi) Amore & Vita-Prodir 0:19:01 143 Jodok Salzmann (Aut) Maloja Pushbikers 0:19:20 144 Valentin Götzinger (Aut) Maloja Pushbikers 0:21:56 145 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:22:06 146 Leonardo Fedrigo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:22:15 147 Eriks Toms Gavars (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:22:32 148 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 0:24:09 149 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:25:43

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 15 pts 2 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 12 3 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 10 4 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 10 5 Simon Clarke (Aus) EF Education First 9 6 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 8 7 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 8 8 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 7 9 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 6 10 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 6 11 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 5 12 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 5 13 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 5 14 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 4 15 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 4 16 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 3 17 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 3 18 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 3 19 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 2 20 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 2 21 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 22 Owain Doull (GBr) Team Sky 1 23 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 1 24 Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir -3

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 10 pts 2 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 10 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 6 4 Jodok Salzmann (Aut) Maloja Pushbikers 5 5 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 5 6 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 4 7 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 2 8 Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 9 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 1 10 Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir -2

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 5:01:00 2 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 3 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 0:00:47 4 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:57 5 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:01:00 6 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:01:08 7 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:01:16 8 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:01:33 9 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:35 10 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:02:06 11 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:02:27 12 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:02:40 13 Johannes Schinnagel (Ger) Maloja Pushbikers 0:02:51 14 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 0:02:59 15 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:03:01 16 Lukas Schlemmer (Aut) Maloja Pushbikers 0:03:13 17 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 18 Otto Vergaerde (Bel) Corendon-Circus 0:04:08 19 Felix Ritzinger (Aut) Maloja Pushbikers 0:04:51 20 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:04:59 21 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:32 22 Jonas Rickaert (Bel) Corendon-Circus 0:05:33 23 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:36 24 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:38 25 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:05:43 26 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:05:44 27 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:05:58 28 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:03 29 Daniel Auer (Aut) Maloja Pushbikers 0:06:53 30 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:08:42 31 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 0:08:57 32 Alan Riou (Fra) Arkéa Samsic 0:09:20 33 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 0:09:22 34 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:09:35 35 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 0:09:58 36 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 0:10:04 37 Adrien Garel (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:11:57 38 Maxence Moncassin (Fra) Amore & Vita-Prodir 0:13:47 39 Iltjan Nika (Alb) Amore & Vita-Prodir 0:14:43 40 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:15:29 41 Christopher Lawless (GBr) Team Sky 0:15:52 42 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:16:05 43 Stefan Kolb (Aut) Maloja Pushbikers 0:16:30 44 Jodok Salzmann (Aut) Maloja Pushbikers 0:19:05 45 Valentin Götzinger (Aut) Maloja Pushbikers 0:21:41 46 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:21:51 47 Leonardo Fedrigo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:22:00 48 Eriks Toms Gavars (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:22:17 49 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever-Roubaix-Lille Metropole 0:25:28