A massive attrition rate in the men's field meant that with 10 laps to go, the field had reduced by a massive 75 riders. UnitedHealthCare set up the sprint for their man of the moment Jake Keough, and the American finished it off, beating Jonathon Cantwell (Fly V Australia) in the bunch gallop.

Elite Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jacob Keough (UnitedHealthcare p/b Maxxis) 1:25:44 2 Jonathan Cantwell (Fly V Australia Pro Cycling Team) 1:25:45 3 Bernard Sulzberger (Fly V Australia Pro Cycling Team) 4 Luke Keough (Team Mountain Khakis p/b SmartPop) 5 Eric Young (BISSELL Pro Cycling) 6 Juanpablo Dotti (Aerocat Cycling Team) 1:25:46 7 Chad Burdzilauskas (Team Hotel San Jose/Mellow Jon) 8 Mike Northey (Pure Black Racing) 1:25:47 9 Adam Leibovitz (Kentucky Flyers Cycling Inc) 10 James Williamson (Pure Black Racing) 1:25:48 11 Shem Roger (Pure Black Racing) 12 Christian Helmig (ELBOWZ RACING) 1:25:50 13 Serghei Tvetcov (Aerocat Cycling Team) 14 Adam Myerson (Team Mountain Khakis p/b SmartPop) 15 Charles Huff (Jelly Belly) 1:25:51 16 Eric Schildge (Jamis Sutter Homes p/b Colavita) 17 Joey Rosskopf (Team Type 1-Development) 18 Neil Bezdek (Team Mountain Khakis p/b SmartPop) 19 Andrew Marcus-Kemps (Fly V Australia Pro Cycling Team) 20 Austin Roach (MetLife p/b groSolar) 1:25:52 21 Patrick Lemieux (Kenda p/b geargrinder) 22 Ian Crane (Hagens Berman LLP) 1:25:53 23 Thomas Brown (Team Mountain Khakis p/b SmartPop) 1:25:56 24 Nicholas Coil (Mercy Elite Cycling Team) 1:25:59 25 Ty Magner (Team Type 1-Development) 1:26:04 26 Jonathan Clarke (UnitedHealthcare p/b Maxxis) 1:26:05 27 Taylor Gunman (Rubicon-ORBEA; Benefiting LIVE) 28 Travis Livermon (Team Mountain Khakis p/b SmartPop) 1:26:08 29 Hilton Clarke (UnitedHealthcare p/b Maxxis) 1:26:15 30 Boy Vanpoppel (UnitedHealthcare p/b Maxxis) 31 Colton Barrett (Kelly Benefit Strategies-Optum) 1:26:16 32 Adrian Hegyvary (UnitedHealthcare p/b Maxxis) 33 Davide Frattini 1:26:36 34 Nicolas Frey (Jamis Sutter Homes p/b Colavita) 1:27:08 35 Emile Abraham (Aerocat Cycling Team) 1:28:28 36 Tristan Schouten (ISCorp Cycling Team) 37 Mark Langlands (Pure Black Racing) DNF Austin Allison (Horizon Organic / Panache Elite) DNF Mathew Ankney (Tulsa Tough) DNF Daniel Bechtold (Hagens Berman LLP) DNF Adam Bergman (Texas Roadhouse Cycling Team P/B Motorex) DNF Heath Blackgrove (ELBOWZ RACING) DNF Alex Bowden (Team Type 1) DNF Matthew Brandt (Gateway Harley-Davidson/Mesa Cycles) DNF Gregg Brandt (Kenda p/b geargrinder) DNF James Carney (RideClean p/b PatentIt.com) DNF Charles (Team Type 1) DNF Tim Hall (NashvilleCyclist.com) DNF Erik Hamilton (Panther pb Competitive Cyclist) DNF Cole House (Realcyclist.com Pro Cycling Team) DNF Jonathan Jacob (Texas Roadhouse Cycling Team) DNF Joshua Johnson (Michelob Ultra - Big Shark Racing) DNF Dylan Jones (Team WM/Hammer Nutrition) DNF Nicklaus Kiernan (ELBOWZ RACING) DNF Johnny Merli (Dogfish Racing Team) DNF Eduardo Nieuwenhuyzen (Michelob Ultra - Big Shark Racing) DNF Andrew Otte (NUVO Cultural Trail) DNF John Puffer (Texas Roadhouse Cycling Team) DNF John Seehafer (Team Type 1-Development) DNF Helms Stradford (Team Type 1-Development) DNF Jeffrey Schroetlin (ABD Cycling Team) DNF Austin Stewart (ELBOWZ RACING) DNF Jonathan Sundt (Kenda p/b geargrinder) DNF John Tomlinson (Chemstar p/b United Healthcare) DNF Brian Toone (Tria Market p/b DonohooAuto.co) DNF Igor Volshteyn (CRCA/Jonathan Adler Racing) DNF Bradley White (Discovery Channel/Marco Polo C) DNF Brad Schaeffer (NUVO / Cultural Trail) DNF Justin Maciekowicz (Dogfish Racing Team) DNF Karl Stover (Green Street Cycling Team) DNF James Carney (RideClean p/b PatentIt.com) DNF Ryan Aitcheson (Panther p/b Competitive Cyclist) DNF Demis Aleman (Jamis Sutter Homes p/b Colavita) DNF Zack Allison (Sonic Boom Racing p/b Lucky Pie) DNF Gabriel Antonio Baca DNF Peter Bell (MetLife p/b groSolar) DNF Nicholas Bennette (MetLife p/b groSolar) DNF Mac Brennan (Panther p/b Competitive Cyclist) DNF Andrew Chocha (Mesa Cycles) DNF Devin Clark (Hub Racing) DNF Brad Cole (Mercy Elite Cycling Team) DNF Andrew Crater (Aerocat Cycling Team) DNF Michael Dalterio (Team Type 1-Development) DNF Anthony Dust (Dogfish Racing Team) DNF Brandon Feehery (South Chicago Wheelmen) DNF Steve Fisher (Hagens Berman LLP) DNF Andrew Gonzales (ELBOWZ RACING) DNF David Guttenplan (Chemstar p/b United Healthcare) DNF Brian Hill (Chemstar p/b United Healthcare) DNF Daniel Holt (Team Type 1-Development) DNF Isaac Howe (Kenda p/b geargrinder) DNF Colton Jarisch (Mercy Elite Cycling Team) DNF Tyler Jewell (ELBOWZ RACING) DNF Ben Kersten (Fly V Australia Pro Cycling Team) DNF J Gabriel Lloyd (MetLife p/b groSolar) DNF Weston Luzadder (NUVO / Cultural Trail) DNF Alder Martz (Hincapie Development team) DNF Adam Mills (Mercy Elite Cycling Team) DNF Christopher Monteleone (Kenda p/b geargrinder) DNF Guido Palma (Jamis Sutter Homes p/b Colavita) DNF Joseph Schmalz (ELBOWZ RACING) DNF Michael Sherer (Kelly Benefit Strategies-Optum) DNF John (Jamis Sutter Homes p/b Colavita) DNF Spencer Smitheman (Hagens Berman LLP) DNF Phillip Snodgrass (Bicycles Plus) DNF Tim Srenaski (Sonic Boom Racing p/b Lucky Pie) DNF Mat Stephens (Metro Volkswagen Cycling Team) DNF Jerome Townsend (Team Mountain Khakis p/b SmartPop) DNF Scottie Weiss (Kenda p/b geargrinder) DNF Ryan White (Team Geargrinder) DNF Robert White (Kenda p/b geargrinder) DNF David Williams (BISSELL Pro Cycling) DNF Benjamin Zawacki (Team Mountain Khakis p/b SmartPop) DNF Joshua Carter (Aerocat Cycling Team) DNF Shadd Smith (Mercy Elite Cycling Team) DNF Thacker Reeves (Chipotle Devlopment Team) DNF Gavriel Epstein (Chipotle Devlopment Team) DNF Joseph Kukolla (Texas Roadhouse Cycling Team) DNF Stephen Tilford (TradeWind Energy) DNF Josh Gillingham (ISCorp Cycling Team) DNF Steve Scholzen (ISCorp Cycling Team) DNF Brian Rach (ISCorp Cycling Team) DNF Louis Crosby (Pure Black Racing) DNF Diego Garavito (Aerocat Cycling Team) DNF Stephen Housley (Chemstar p/b United Healthcare) DNF James Mccoy (Pure Black Racing) DNF Clay Murfet (RideClean p/b PatentIt.com) DNF Sean Sullivan (Team Hotel San Jose/Mellow Jon) DNF Roman Vanuden (Team Rubicon-Orbea) DNF Alex Wieseler (Chemstar p/b United Healthcare) DNF Thomas Scully (Chipotle Devlopment Team)