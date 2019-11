Image 1 of 6 Julien Simon celebrates the stage win and Vichot the overall (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 2 of 6 Arthur Vichot (FDJ) on the podium (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 3 of 6 The final podium (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 4 of 6 Arthur Vichot in the leader's jersey (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 5 of 6 Arthur Vichot punches the air as he crosses the line (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 6 of 6 Julien Simon celebrates his first win of 2017 (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Julien Simon claimed a first victory of the season for the Cofidis team, emerging the fastest from the lead group on the second and final stage of the Tour du Haut Var, while Arthur Vichot (FDJ) took overall honours for the third time in his career.

Vichot was third on the day, with Julien El Fares (Delko Marseille Provence KTM) second, but stage 1 winner and overnight leader Samuel Dumoulin's absence handed him the overall title.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5:22:01 2 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 Arthur Vichot (Fra) FDJ 4 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 5 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 6 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 7 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 8 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 9 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 10 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 11 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:00:07 12 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:28 13 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 14 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 15 Bastien Duculty (Fra) Armee de Terre 16 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 17 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 18 Davide Rebellin (Ita) Kuwait - Cartucho.es 19 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 21 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 22 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 23 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 24 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 25 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 26 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 27 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 28 Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 29 Roland Thalmann (Swi) Roth - Akros 30 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 31 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 32 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 33 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 34 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 35 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 36 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 37 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 38 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 39 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Metropole 40 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 41 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 42 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 43 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 44 Romain Campistrous (Fra) Armee de Terre 45 Justin Jules (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 46 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 47 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 48 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 49 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 50 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:42 51 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 0:01:09 52 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:02:54 53 Fabien Canal (Fra) Armee de Terre 54 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 55 Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 56 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 57 Antoine Warnier (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 58 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 59 Jérémy Roy (Fra) FDJ 60 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 61 Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 62 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 63 Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini 64 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 65 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Metropole 66 Jonathan Fumeaux (Swi) Roth - Akros 67 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 68 Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Kuwait - Cartucho.es 69 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 70 Pirmin Lang (Swi) Roth - Akros 71 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 72 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber 93 73 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 74 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 75 Alo Jakin (Est) HP BTP - Auber 93 76 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 77 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:59 78 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:04:12 79 Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini 80 Awet Andemeskel (Eri) Kuwait - Cartucho.es 81 Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini 82 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 83 Axel Costa Soria (Arg) Kuwait - Cartucho.es 84 Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre 85 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 86 Cedric Pineau (Fra) FDJ 87 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 88 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 89 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini 90 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix - Lille Metropole 91 Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros 92 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:50 93 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 94 Steven Tronet (Fra) Armee de Terre 95 Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros 96 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 97 Thibault Ferasse (Fra) Armee de Terre 98 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 99 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 100 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 101 Uri Martins Sandoval (Mex) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 102 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 103 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Metropole 104 Mirko Iafrati (Ita) GM Europa Ovini 105 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 106 Anthony Roux (Fra) FDJ 107 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:10:33 108 Andreas Keuser (Ger) Kuwait - Cartucho.es 109 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 110 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:11:56 111 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli DNF Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli DNF Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix - Lille Metropole DNF David Menut (Fra) HP BTP - Auber 93 DNF Lukas Jaun (Swi) Roth - Akros DNF Diego Wendelspiess (Swi) Roth - Akros DNF Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros DNF Salaheddine Mraouni (Mar) Kuwait - Cartucho.es DNF Songezo Jim (RSA) Kuwait - Cartucho.es DNF Edwin Torres (Ven) Kuwait - Cartucho.es DNF Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest DNF David Galarreta Ugarte (Spa) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 9:06:49 2 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 4 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 5 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 6 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 7 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 8 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 9 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 10 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:08 11 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:28 12 Bastien Duculty (Fra) Armee de Terre 13 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 14 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 15 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 16 Davide Rebellin (Ita) Kuwait - Cartucho.es 17 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 18 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 19 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 20 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 21 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 22 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:00:29 23 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:00:36 24 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 25 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 26 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 27 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 28 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 29 Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 30 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 31 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber 93 32 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 33 Justin Jules (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 34 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Metropole 35 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 36 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 37 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 38 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 39 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 40 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:42 41 Roland Thalmann (Swi) Roth - Akros 0:00:44 42 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:00:58 43 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:01:04 44 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 45 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:19 46 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:07 47 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:02:47 48 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:02:50 49 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:03:02 50 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 51 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 52 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 53 Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini 54 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 55 Antoine Warnier (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:03:10 56 Jonathan Fumeaux (Swi) Roth - Akros 57 Pirmin Lang (Swi) Roth - Akros 0:03:10 58 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 59 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:03:12 60 Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Kuwait - Cartucho.es 0:03:16 61 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber 93 62 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:03:30 63 Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 64 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 65 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Metropole 66 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 67 Fabien Canal (Fra) Armee de Terre 0:03:38 68 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:03:43 69 Alo Jakin (Est) HP BTP - Auber 93 0:03:45 70 Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:03:58 71 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:12 72 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:21 73 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:04:23 74 Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre 0:04:28 75 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 0:04:32 76 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 0:04:33 77 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:04:37 78 Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros 0:04:42 79 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini 0:04:48 80 Awet Andemeskel (Eri) Kuwait - Cartucho.es 0:05:08 81 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:05:16 82 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:05:37 83 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:05:38 84 Romain Campistrous (Fra) Armee de Terre 0:05:54 85 Thibault Ferasse (Fra) Armee de Terre 0:05:58 86 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:06:06 87 Steven Tronet (Fra) Armee de Terre 0:06:12 88 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:24 89 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 0:06:26 90 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:06:31 91 Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini 92 Mirko Iafrati (Ita) GM Europa Ovini 0:06:54 93 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 94 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 0:07:19 95 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:29 96 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 97 Uri Martins Sandoval (Mex) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 98 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Metropole 99 Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros 0:08:12 100 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:08:40 101 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:09:36 102 Axel Costa Soria (Arg) Kuwait - Cartucho.es 0:09:58 103 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:11 104 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 0:10:55 105 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:11:36 106 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:12:04 107 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:12:55 108 Andreas Keuser (Ger) Kuwait - Cartucho.es 0:13:13 109 Cedric Pineau (Fra) FDJ 0:13:20 110 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:13:25 111 Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini 0:18:21

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 36 pts 2 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 33 3 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 25 4 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 20 5 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 20 6 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 16 7 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 16 8 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 14 9 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 14 10 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 14 11 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 12 12 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 12 13 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 12 14 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 12 15 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 10 16 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 8 17 Bastien Duculty (Fra) Armee de Terre 8 18 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 7 19 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 6 20 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 6 21 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 6 22 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 6 23 Rudy Molard (Fra) FDJ 5 24 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 4 25 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 4 26 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 4 27 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 28 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber 93 2 29 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 2 30 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 2 31 Davide Rebellin (Ita) Kuwait - Cartucho.es 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 48 pts 2 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 42 3 Thibault Ferasse (Fra) Armee de Terre 28 4 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 16 5 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 14 6 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 8 7 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 6 8 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 6 9 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 4 10 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 2 11 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 2