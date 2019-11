Image 1 of 32 Arthur Vichot (FDJ) flanked by Lars Boom and Laurens Ten Dam (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 32 Maxime Monfort (RadioShack Leopard) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 32 Matthieu Sprick (Team Argos-Shimano) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 32 Pablo Lastras Garcia (Movistar Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 32 Thibaut Pinot (FDJ) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 32 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 32 Thor Hushovd (Team BMC) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 32 Moreno Hofland and Rick Flens (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 32 Nicholas Roche and Thor Hushovd (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 32 Manuel Quinziato (BMC Racing Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 32 Thomas Dekker (Garmin-Sharp) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 32 Thomas Voeckler (Europcar) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 32 Samuel Dumoulin (AG2r) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 32 Lar Boom (Blanco) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 32 Race leader Thor Hushovd (BMC) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 32 Albert Timmer (Team Argos-Shimano) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 32 Arthur Vichot (FDJ) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 32 Daniel Oss (BMC) on the attack (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 32 Arthur Vichot (FDJ) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 32 Lars Boom (Blanco) wins the final stage of the Tour du Haut Var (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 32 Thor Hushovd (Team BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 32 Arthur Vichot (FDJ) on the podium at the Tour du Haut Var (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 32 Daniel Oss (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 32 Lars Boom (Blanco) continued his team's fine form in France (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 32 Roman Kreuziger (Team Saxo - Tinkoff) and his teammates (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 32 Roman Kreuziger (Team Saxo - Tinkoff) (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 32 Lars Boom (Team Blanco) wins the final stage of the Tour du Haut Var (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 32 Thor Hushovd (Team BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 32 Lars Boom (Team Blanco) (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 32 The early break on stage 2 of the Tour du Haut Var (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 32 Daniel Oss (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 32 Pierrick Fedrigo (FDJ) (Image credit: Bettini Photo)

Lars Boom continued his and Blanco Pro Cycling’s fine start to the 2013 season by taking victory on stage 2 of the Tour du Haut Var, while Arthur Vichot (FDJ) claimed final overall victory in an exciting climax to the weekend’s racing.

Initially part of a 15-man group that went up the road midway through the stage, Boom sparked the decisive move when he jumped clear with Daniel Oss (BMC) with 60km still to race. That duo was joined shortly afterwards by Amael Moinard (BMC), Laurens ten Dam (Blanco), Pierrick Fédrigo (FDJ), Jean-Marc Bideau (Bretagne – Séché) and Guillaume Bonnafond (Ag2r-La Mondiale), and they built up a maximum lead of 3:30 over the peloton.

That gap was sliced to around a minute on the approach to the final climb of the day, the Côte de Tuilières, and in the closing kilometres, the peloton was on the point of sweeping up the escapees.

Two kilometres from the finish, Boom summoned up the strength to attack once again, bringing Oss, Fédrigo and Ten Dam with him, as well as the alert Arthur Vichot, who made it across from the main peloton.

The quintet duly built up a lead of 14 seconds which they held to the finish, and while Boom pipped Vichot in the sprint for stage honours, the Frenchman had done enough to take the yellow jersey from Thor Hushovd (BMC), who won the bunch sprint for 6th.

Full Results 1 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 5:18:06 2 Arthur Vichot (Fra) FDJ 3 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 4 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 5 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 0:00:04 6 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 0:00:14 7 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 8 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits 9 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 10 Julien Simon (Fra) Sojasun 11 Mathieu Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 12 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 13 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 14 Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff 15 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 16 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 17 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 18 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 19 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 20 Lars Petter Nordhaug (Nor) Blanco Pro Cycling Team 21 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 22 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 23 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack Leopard 24 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 25 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 26 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 27 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 28 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 29 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 30 Lachlan Norris (Aus) Team Raleigh 31 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 32 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 33 Tom Jelte Slagter (Ned) Blanco Pro Cycling Team 34 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 35 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 36 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 37 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Seche Environnement 38 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 39 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 40 Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:42 41 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 42 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:01:06 43 Sylvain Georges (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:38 44 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:00:14 45 Flavien Dassonville (Fra) BigMat-Auber 93 0:02:21 46 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 47 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 48 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 49 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs-Wanty 50 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 51 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 52 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 53 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 54 Anthony Geslin (Fra) FDJ 55 Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano 56 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 57 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 58 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 59 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 60 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:49 61 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 62 Georg Preidler (Aut) Team Argos-Shimano 63 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 64 David Veilleux (Can) Team Europcar 65 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 66 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 67 Floris Smeyers (Bel) Verandas Willems 68 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 69 Cédric Pineau (Fra) FDJ 70 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 71 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 72 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 0:05:28 73 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 74 Niels Vandyck (Bel) Verandas Willems 75 Rob Britton (Can) Team Raleigh 0:05:35 76 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 0:08:08 77 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 78 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 79 Matthieu Sprick (Fra) Team Argos-Shimano 80 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 81 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs-Wanty 82 José Gonçalves (Por) La Pomme Marseille 83 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 84 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 85 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 86 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 87 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 88 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 89 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 90 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 91 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 92 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 93 Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard 0:11:23 94 Alex Howes (USA) Garmin-Sharp 95 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 96 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 97 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:15:44 98 Jean Marc Marino (Fra) Sojasun 99 Alexandre Blain (Fra) Team Raleigh 0:22:19 DNF Julien El Fares (Fra) Sojasun DNF Brice Feillu (Fra) Sojasun DNF Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team DNF Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team DNF Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team DNF Ben Hermans (Bel) RadioShack Leopard DNF Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard DNF Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp DNF Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp DNF Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp DNF Rick Flens (Ned) Blanco Pro Cycling Team DNF Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff DNF Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff DNF Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff DNF Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo-Tinkoff DNF Laurent Mangel (Fra) FDJ DNF Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano DNF Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Christophe Kern (Fra) Team Europcar DNF Anthony Charteau (Fra) Team Europcar DNF Jerome Cousin (Fra) Team Europcar DNF Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar DNF Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement DNF Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Seche Environnement DNF Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling DNF Alexandr Pliuschin (Mda) IAM Cycling DNF Robert Bush (USA) La Pomme Marseille DNF Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille DNF Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille DNF Romain Bacon (Fra) BigMat-Auber 93 DNF Fabien Bacquet (Fra) BigMat-Auber 93 DNF Franck Vermeulen (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Eric Berthou (Fra) Team Raleigh DNF Evan Oliphant (GBr) Team Raleigh DNF Mark O'Brien (Aus) Team Raleigh DNF Matthew Holmes (GBr) Team Raleigh DNF Olivier Pardini (Bel) Verandas Willems DNF Kévin Thome (Bel) Verandas Willems DNF Jean-Albert Carnevali (Bel) Verandas Willems DNF Jérémy Burton (Bel) Verandas Willems DNF Sergio Ferrari (Bel) Verandas Willems DNF Olivier Poppe (Bel) Verandas Willems DNF Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Wanty DNF Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs-Wanty DNF Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs-Wanty DNF Roy Jans (Bel) Accent Jobs-Wanty

Points 1 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 25 pts 2 Arthur Vichot (Fra) FDJ 20 3 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 16 4 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 14 5 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 12 6 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 10 7 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 9 8 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits 8 9 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 7 10 Julien Simon (Fra) Sojasun 6 11 Mathieu Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 5 12 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 13 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3 14 Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff 2 15 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 1

Sprint 1 - Draguignan, 55.4km 1 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 6 pts 2 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 4 3 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 2

Sprint 2 - Moïse Puginier, 158km 1 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 6 pts 2 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 4 3 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 2

Mountain 1 - La Bastide de Tourtour (Cat. 2) 17.5km 1 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 6 pts 2 Robert Bush (USA) La Pomme Marseille 4 3 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 2

Mountain 2 - Côte des Tuilières (Cat. 1) 58.6km 1 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 10 pts 2 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 3 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 6 4 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 4 5 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 2

Mountain 3 - Col de Mons (HC) 111km 1 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 15 pts 2 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 3 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 8 4 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 6 5 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 4

Mountain 4 - Côte des Tuilières (Cat. 1) 193.8km 1 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 10 pts 2 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 8 3 Arthur Vichot (Fra) FDJ 6 4 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 4 5 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 2

Teams 1 Blanco Pro Cycling Team 15:54:32 2 FDJ 0:00:04 3 BMC Racing Team 0:00:14 4 Ag2R La Mondiale 0:00:28 5 Sojasun 6 IAM Cycling 7 Cofidis, Solutions Credits 8 Roubaix Lille Metropole 0:03:03 9 Big Mat - Auber 93 0:03:27 10 Movistar Team 0:04:42 11 Bretagne - Seche Environnement 12 Team Argos - Shimano 0:05:10 13 Team Europcar 0:05:38 14 Team Raleigh 0:07:56 15 Radioshack Leopard 0:08:22 16 Team Saxo-Tinkoff 17 La Pomme Marseille 0:10:29 18 Accent Jobs - Wanty 0:15:43 19 Garmin Sharp 0:24:53

Final general classification 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 9:00:28 2 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 3 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 4 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 0:00:04 5 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 0:00:14 6 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 7 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits 8 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 9 Julien Simon (Fra) Sojasun 10 Mathieu Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 11 Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff 12 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 14 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 15 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 17 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 18 Tom Jelte Slagter (Ned) Blanco Pro Cycling Team 19 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 20 Lars Petter Nordhaug (Nor) Blanco Pro Cycling Team 21 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 22 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 23 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 24 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 25 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 26 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 27 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 28 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack Leopard 29 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 30 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 31 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Seche Environnement 32 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 33 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:00:17 34 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:31 35 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:38 36 Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:42 37 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 38 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 0:00:43 39 Lachlan Norris (Aus) Team Raleigh 0:01:05 40 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 41 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:01:22 42 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:01:39 43 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:02:21 44 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 45 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs-Wanty 46 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:02:38 47 Sylvain Georges (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:48 48 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 0:02:49 49 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 50 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 51 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 52 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 53 Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 0:02:50 54 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 0:02:54 55 Anthony Geslin (Fra) FDJ 56 Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano 0:03:06 57 David Veilleux (Can) Team Europcar 0:03:10 58 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:03:12 59 Floris Smeyers (Bel) Verandas Willems 0:03:13 60 Georg Preidler (Aut) Team Argos-Shimano 0:03:18 61 Cédric Pineau (Fra) FDJ 0:03:40 62 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:03:49 63 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:03:55 64 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 65 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 66 Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty 0:05:28 67 Niels Vandyck (Bel) Verandas Willems 68 Flavien Dassonville (Fra) BigMat-Auber 93 0:06:31 69 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:59 70 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:02 71 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:08 72 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 73 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 74 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 75 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:08:30 76 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:08:35 77 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 0:08:37 78 José Gonçalves (Por) La Pomme Marseille 79 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 80 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 0:09:08 81 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:09:42 82 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 83 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 84 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 85 Rob Britton (Can) Team Raleigh 0:09:45 86 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:10:37 87 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:11:05 88 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 0:12:11 89 Alex Howes (USA) Garmin-Sharp 0:12:14 90 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 0:12:18 91 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 0:14:17 92 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 0:15:33 93 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 94 Jean Marc Marino (Fra) Sojasun 0:17:18 95 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:17:58 96 Matthieu Sprick (Fra) Team Argos-Shimano 97 Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard 0:19:39 98 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:24:00 99 Alexandre Blain (Fra) Team Raleigh 0:32:09

Points classification 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 36 pts 2 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 35 3 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 25 4 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 24 5 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 23 6 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits 20 7 Tom Jelte Slagter (Ned) Blanco Pro Cycling Team 20 8 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 18 9 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 17 10 Julien Simon (Fra) Sojasun 15 11 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 12 12 Mathieu Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 11 13 Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff 10 14 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 15 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 8 16 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 8 17 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 6 18 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 5 19 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 20 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 4 21 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3 22 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 3 23 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 3 24 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 2

Mountains classification 1 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 39 pts 2 Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team 16 3 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 10 4 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 8 5 Arthur Vichot (Fra) FDJ 8 6 Tom Jelte Slagter (Ned) Blanco Pro Cycling Team 6 7 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 6 8 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 9 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 2 10 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 2

Young riders classification 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 9:00:28 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:14 3 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 4 Tom Jelte Slagter (Ned) Blanco Pro Cycling Team 5 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 7 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 8 Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 0:01:39 9 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:02:38 10 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 0:02:49 11 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 12 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 0:02:54 13 Floris Smeyers (Bel) Verandas Willems 0:03:13 14 Georg Preidler (Aut) Team Argos-Shimano 0:03:18 15 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:03:55 16 Niels Vandyck (Bel) Verandas Willems 0:05:28 17 Flavien Dassonville (Fra) BigMat-Auber 93 0:06:31 18 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:08:08 19 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 20 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:08:30 21 José Gonçalves (Por) La Pomme Marseille 0:08:37 22 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 23 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:09:42 24 Julien Duval (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:11:05 25 Dimitri Le Boulch (Fra) BigMat-Auber 93 0:12:11 26 Alex Howes (USA) Garmin-Sharp 0:12:14 27 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 0:12:18 28 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 0:14:17 29 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:15:33 30 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:24:00