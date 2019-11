Image 1 of 2 Christophe Le Mevel (Française Des Jeux) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 2 Christophe Le Mevel (Française Des Jeux) took the first overall classification result of his professional career at the 2010 Tour du Haut Var (Image credit: Bettini Photo)

Christophe Le Mevel gave his Française Des Jeux team another early season victory on Sunday, winning the second stage of the Tour Cycliste international du Haut Var in the south of France.

The Française Des Jeux team took responsibility for the pursuit of lone attacker Pierrick Fedrigo (Bbox Bouygues Telecom) in the final kilometres of the stage and then Le Mevel attacked on the steep climb to the finish in Montauroux that touched 22 per cent in some sections.

Le Mevel went past Fedrigo in the closing stages to claim his first victory since he took a stage at the 2005 Giro d'Italia. Fedrigo managed to hang on for second place on the stage, with Bert de Waele (Landbouwkrediet) third for the second day in a row.

Le Mevel also finished the stage 3:05 ahead of overnight leader Rinaldo Nocentini (Ag2r-La Mondiale). The result secured the Frenchman the overall Haut Var title, the first general classification victory of his 11-year professional career.

De Waele's consistency netted him second place overall. Cofidis' Julien El Fares finished third, on the same cumulative time as Cédric Pineau (Roubaix Lille Metropole).

Results 1 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 5:03:47 2 Pierrick Fedrigo (Fra) BBox Bouygues Telecom 3 Bert de Waele (Bel) Landbouwkrediet 4 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:02 5 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:00:09 7 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:15 8 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:16 9 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 10 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 11 Aitor Hernandez Gutierrez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:19 12 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 13 Thomas Danielson (USA) Garmin - Transitions 14 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 15 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:00:28 16 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 17 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:00:31 18 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 19 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:00:34 20 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 21 Cyril Gautier (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:00:36 22 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:42 23 Pierre Rolland (Fra) BBox Bouygues Telecom 24 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:47 25 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 0:00:49 26 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:52 27 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:57 28 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 29 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 0:01:08 30 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 31 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 32 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 0:01:18 33 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 34 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 0:01:28 35 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 36 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 37 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:30 38 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:49 39 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 0:02:00 40 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 41 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 0:02:10 42 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 43 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 0:02:25 44 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:59 45 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:05 46 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 47 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 48 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:03:11 49 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 0:04:04 50 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 0:04:33 51 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:36 52 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 53 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:05:29 54 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 55 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:08:55 56 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne 0:09:39 57 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 58 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 59 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 60 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 61 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 62 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 63 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 64 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 0:12:44 65 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 66 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 67 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 68 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 69 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 70 Trent Lowe (Aus) Garmin - Transitions 0:12:50 71 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 0:13:15 72 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 0:13:27 73 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 74 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:15:27 75 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 76 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:15:30 77 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 78 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:15:33 79 Addy Engels (Ned) Quick Step 80 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 81 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:15:44 82 Aitor Galdos Alonso (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:15:47 83 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:15:58 84 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 0:15:59 85 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:18:28 86 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 87 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 88 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 89 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 90 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 91 Tom Veelers (Ned) Skil - Shimano 92 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 93 Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing 94 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 95 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 96 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 97 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 98 Perrig Quemeneur (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:18:39 99 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 0:18:40 100 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 101 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 102 Ben Swift (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:18:44 103 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 104 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:18:54 105 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:26:44 106 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:26:55 107 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 0:32:35 108 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 109 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 0:34:22 DNF Anthony Charteau (Fra) BBox Bouygues Telecom DNF José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale DNF Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale DNF Nicolas Portal (Fra) Sky Professional Cycling Team DNF Peter Kennaugh (GBr) Sky Professional Cycling Team DNF Andrei Kunitski (Blr) Quick Step DNF Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank DNF Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank DNF Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank DNF Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team DNF Jeffry Louder (USA) BMC Racing Team DNF Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun DNF Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun DNF Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano DNF Frederik Wilmann (Nor) Skil - Shimano DNF David Boucher (Fra) Landbouwkrediet DNF Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet DNF Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet DNF Noan Lelarge (Fra) Bretagne - Schuller DNF Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Scott Thwaites (GBr) Endura Racing