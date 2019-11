Image 1 of 6 Emilia Fahlin (HTC-HighRoad) signs against her number (Image credit: CJ Farquharson) Image 2 of 6 World Champion Emma Pooley at the start. (Image credit: velopalmares.free.fr) Image 3 of 6 French Christel Ferrier Bruneau at the start. (Image credit: velopalmares.free.fr) Image 4 of 6 Emilia Fahlin was the winner of the day. (Image credit: velopalmares.free.fr) Image 5 of 6 Lizzie Armitstead in the white jersey. (Image credit: velopalmares.free.fr) Image 6 of 6 Emilia Fahlin wears the pink jersey of leader. (Image credit: velopalmares.free.fr)

Emilia Fahlin (HTC-Highroad) took her first big international win on Monday at the Tour de l'Ardeche, powering to the fastest time in the race's opening day prologue. Her time of 3:09.1 stood from almost the start of the day, with the 21-year-old Swede one of the first to ride the 2.4km course.

"She's really excited," said HTC Sport Director Ronny Lauke. "She had to wait for another 80 finishers to find out if she won. It was nerve racking but she pulled it off and she's very happy."

Fahlin won the 2.4km time trial from a world class field that included time trial world champion Emma Pooley, Lizzie Armitstead, Leire Dorronsoro and teammate Amber Neben.

"For [Fahlin] it's a great confidence builder," added Lauke. "World Championships are coming up not far from her home and she has some great form."

Fahlin will wear the leaders jersey going into Stage one on Tuesday's 112 kilometre stage to Beauchastel. "We're going to try to keep the jersey as long as possible," added Fahlin. "I'm feeling pretty good and we have a good team here so we'll give it everything."

Full Results # Rider Name (Country) Team Result 1 Emilia Fahlin (Swe) HTC-Highroad 0:03:09.10 2 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) DEBABARRENA - GIPUZKOA 0:00:00.32 3 Pascale Schnider (Swi) Switzerland 0:00:01.71 4 Iris Slappendel (Ned) GARMIN-Cervelo 0:00:02.23 5 Pia Sundstedt (Fin) Team Rothaus Vita Classica 0:00:04.05 6 Lizzie Armitstead (GBr) GARMIN-Cervelo 0:00:04.70 7 Amber Neben (USA) HTC-Highroad 0:00:05.12 8 Emma Pooley (GBr) GARMIN-Cervelo 0:00:06.45 9 Amanda Miller (USA) HTC-Highroad 0:00:06.86 10 Christel Ferrier Bruneau (Fra) France 0:00:07.60 11 Amélie Rivat (Fra) France 0:00:08.65 12 Christine Majerus (Lux) TEAM GSD Gestion 0:00:09.53 13 Lina-Kristin Schink (Ger) TEAM GSD Gestion 0:00:09.59 14 Larisa Pankova (Rus) Russia 0:00:10.09 15 Julia Martisova (Rus) Russia 0:00:10.35 16 Aude Biannic (Fra) France 0:00:11.28 17 Mélodie Lesueur (Fra) Gervais-Asahi 0:00:11.43 18 Sharon Laws (GBr) GARMIN-Cervelo 0:00:11.52 19 Evelyn Stevens (USA) HTC-Highroad 0:00:11.72 20 Julie Krasniak (Fra) FOR-Viored-Brookvex 0:00:12.45 21 Emilie Moberg (Nor) Norway 0:00:12.90 22 Lise Nostvold (Nor) Norway 0:00:12.97 23 Ane San Sebastian Lasa (Spa) DEBABARRENA - GIPUZKOA 0:00:13.04 24 Patricia Schwager (Swi) Switzerland 0:00:13.98 25 Carla Ryan (Aus) GARMIN-Cervelo 0:00:14.36 26 Ashleigh Moolman (RSA) International Mixed Team 0:00:14.68 27 Claire Thomas (GBr) Great Britain/France 0:00:15.18 28 Grace Verbecke (Bel) Belgium 0:00:15.49 29 Lucy Martin (GBr) GARMIN-Cervelo 0:00:16.49 30 Audrey Cordon (Fra) France 0:00:16.62 31 Doris Schweizer (Swi) Switzerland 0:00:16.65 32 Mélanie Bravard (Fra) TEAM GSD Gestion 0:00:17.65 33 Tetyana Riabchenko (Ukr) Forno D'Asolo Colavita 0:00:18.17 34 Eugenie Mermillod (Fra) TEAM GSD Gestion 0:00:18.51 35 Pavlina Sulcova (Cze) Czech/Slovak Mixed Team 0:00:18.63 36 Alna Burato (Fra) France 0:00:18.88 37 Svetlana Pauliukaite (Ltu) Forno D'Asolo Colavita 0:00:18.89 38 Ann Sophie Duyck (Bel) Belgium 0:00:18.96 39 Désirée Erhler (Swi) Switzerland 0:00:20.24 40 Théa Thorsen (Nor) Norway 0:00:20.54 41 Stine Borgli (Nor) Norway 0:00:20.98 42 Béatrice Thomas (Fra) Great Britain/France 0:00:21.30 43 Anna Potokina (Rus) Russia 0:00:21.37 44 Martina Thomasson (Swe) International Mixed Team 0:00:21.38 45 Linda Ringlever (Ned) International Mixed Team 0:00:21.84 46 Elodie Hegoburu (Fra) Gervais-Asahi 0:00:21.87 47 Ludivine Henrion (Bel) Belgium 0:00:22.02 48 Stefanie Meizer (Ger) Team Rothaus Vita Classica 0:00:22.38 49 Elena Cecchini (Ita) Forno D'Asolo Colavita 0:00:22.61 50 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) DEBABARRENA - GIPUZKOA 0:00:22.78 51 Ine Beyen (Bel) Belgium 0:00:23.60 52 Ally Stacher (USA) HTC-Highroad 0:00:24.04 53 Nicole Hanselmann (Swi) Switzerland 0:00:24.47 54 Fabienne Schauss (Lux) TEAM GSD Gestion 55 Mayuko Hagiwara (Jpn) Gervais-Asahi 0:00:24.77 56 Dorleta Eskamendi Gil (Spa) DEBABARRENA - GIPUZKOA 0:00:25.23 57 Meen Waersted Froydis (Nor) Norway 0:00:25.27 58 Ludivine Loze (Fra) DEBABARRENA - GIPUZKOA 0:00:25.85 59 Siobhan Horgan (Irl) TEAM GSD Gestion 0:00:26.07 60 Laure Werner (Bel) Belgium 0:00:26.30 61 Joanna Van De Winkel (RSA) International Mixed Team 0:00:26.67 62 Emilie Aubry (Swi) Switzerland 0:00:26.86 63 Kathrin Hammes (Ger) Team Rothaus Vita Classica 0:00:27.54 64 Catherine Williamson (GBr) Great Britain/France 0:00:27.63 65 Sarah Byrne (GBr) FOR-Viored-Brookvex 0:00:28.17 66 Oriane Niay (Fra) Gervais-Asahi 0:00:28.44 67 Cecilie Johansen (Nor) Norway 0:00:28.76 68 Rosane Kirch (Bra) Forno D'Asolo Colavita 0:00:29.78 69 Yulia Blindyuk (Rus) Russia 0:00:30.34 70 Véronica Blahova (Cze) Czech/Slovak Mixed Team 0:00:30.46 71 Rohan Battison (GBr) FOR-Viored-Brookvex 0:00:30.56 72 Liesolot Decroix (Bel) Belgium 0:00:30.63 73 Tereza Trefna (Cze) Czech/Slovak Mixed Team 0:00:30.76 74 Mélanie Wotsch (Ger) Team Rothaus Vita Classica 0:00:31.86 75 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Forno D'Asolo Colavita 0:00:31.95 76 Luisa Beck (Ger) Team Rothaus Vita Classica 0:00:32.14 77 Mao Chino (Jpn) Gervais-Asahi 0:00:32.38 78 Jasmin Rebman (Ger) Team Rothaus Vita Classica 0:00:32.77 79 Penny Rowson (GBr) FOR-Viored-Brookvex 0:00:32.99 80 Tatiana Shamanova (Rus) Russia 0:00:33.31 81 Marina Likchanova (Rus) Russia 0:00:33.40 82 Katarina Hranaiova (Cze) Czech/Slovak Mixed Team 0:00:33.94 83 Alexia Muffat (Fra) Great Britain/France 0:00:34.03 84 Monica Kadlecova (Svk) Czech/Slovak Mixed Team 0:00:34.65 85 Tessa De Moyer (Bel) International Mixed Team 0:00:35.07 86 Liesbeth Verbeeck (Bel) International Mixed Team 0:00:37.94 87 Vicky Ware (GBr) Great Britain/France 0:00:39.57

Teams Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 HTC-Highroad 0:09:38 2 Team Garmin-Cervelo 0:00:01 3 France 0:00:15 4 Switzerland 0:00:20 5 Team GSD Gestion 0:00:24 6 Debabarrena-Gipuzkoa 7 Russia 0:00:30 8 Norway 0:00:35 9 Team Rothaus Vita Classica 0:00:42 10 Belgium 0:00:45 11 Mixed International Team 12 Gervais-Asahi 13 Forno D’Asolo Colavita 0:00:47 14 Great Britain/France Mixed Team 0:00:52 15 For-Viored-Brookvex 0:00:59 16 Czech-Slovak Mixed Team 0:01:07

