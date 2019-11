Image 1 of 2 Lukas Flückiger (Trek World Racing) leads in Davos (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 2 of 2 Lukas Flückiger (Trek World Racing) on his way to victory in Davos (Image credit: Armin Küstenbrück)

Despite rainy weather, the debut of Davos in the Swiss BMC Racing Cup was a success. 569 participants from 17 countries used the race as a tune-up before the Swiss national championships next weekend and the Olympic Games in London in August. Lukas Flückiger (Trek World Racing) and Annie Last (Milka-Brentjens) won the elite men's and women's races.

The track was not technical, but with the rain overnight, there were some tricky and slippery sections. It was a good test for the Val d'Isere World Cup because Davos is also close to 1800m in altitude.

Flückiger took a deserved victory in rainy conditions. He dominated the race, and only Nicola Rohrbach (Goldwurst-Power/Trek) could hang until lap four although he went on to finish fifth It was Flückiger first victory since Engelberg last year.

"With the rain, the track was a bit technical. I've raced well and am happy with my performance at this level," said Flückiger.





Swiss Martin Gujan (Cannondale Factory Racing) took second ahead of Australian champion Daniel McConnell (Anytime Fitness/Trek/Shimano).

Alexander Gehbauer (RC Arbö Askö Klagenfurt) of Austria was the best U23 rider ahead of Kenta Gallager of Great Britain and Reto Indergand (BMC) of Switzerland.

In the women's race, Annie Last and Maja Wloszowska (CCC Polkowice) dominated the race from the start. A preliminary decision seemed to be made on the second lap when Wloszowska had a lead of 13 seconds over Last. However, after a fall, Last caught her and went on to victory.

"Annie rode a strong final lap and deserved to win," said Wloszowska.

Sarah Koba (Simplon) was the best Swiss rider in seventh place, just ahead of Kathrin Stirnemann.

Unfortunately, the women's race was missing some of its stars: Esther Süss, Gunn-Rita Dahle Flesjaa and Irina Kalentieva all decided not to start on short notice due to the weather conditions.

The junior men's race was filled with tension. Dominic Grab (Team Grab-Cred) earned a maximum lead of 39 seconds, but it was down to six seconds by the end. Grab probably started too fast as he was passed on the final lap by Andri Frischknecht (Scott Swisspower), who celebrated his third win.

Sofia Wiedenroth (TSV Niederstaufen / Stevens Schubert Team) won the junior women's race ahead of Andrea Waldis (VC Gersau/Colnago).

In the Amateurs and masters category, Sylvain Engelmann (Prof-Raiffeisen-CCL) took his first win in the series.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing Team 1:27:29 2 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:01:03 3 Daniel Mcconnell (Aus) Anytime Fitness | Trek | Shimano 0:01:28 4 Martin Fanger (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:01:29 5 Nicola Rohrbach (Swi) Goldwurst-Power/Trek 0:02:04 6 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:02:34 7 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:02:42 8 Michele Casagrande (Ita) Italian Cycling Federation 0:03:08 9 Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Factory Team 0:03:10 10 Alexander Gehbauer (Aut) RC Arbö Askö Klagenfurt 0:03:18 11 Kenta Gallagher (Swi) Great Britain Cycling Team 0:03:34 12 Julien Taramarcaz (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:04:49 13 Jürg Graf (Swi) BSKGraf-Rollmat-Koba MTB Team 0:04:59 14 Marcel Bartholet (Swi) VC Eschenbach 0:05:11 15 Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:05:44 16 Jérémy Huguenin (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:06:21 17 Andreas Moser (Swi) Zaunteam Mittelland/VC Buetzberg 0:06:28 18 Reto Indergand (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:07:09 19 Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team 0:07:15 20 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:07:28 21 Mike Schuler (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:07:40 22 Claude Koster (Swi) Bergamont Swiss Team 0:08:04 23 Marios Athanasiades (Swi) Cyprus National Team 0:08:36 24 Roger Walder (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:08:43 25 Florian Thie (Swi) Bergamont Swiss Team 0:08:52 26 Marco Arnold (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:09:02 27 Lukas Loretz (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:09:17 28 Michael Stünzi (Swi) Orbea Suisse Team 0:09:28 29 Adrien Niyonshuti (Rwa) Team Rwanda 0:10:17 30 Pascal Schmutz (Swi) Goldwurst-Power / Trek 0:10:34 31 Bryan Falaschi (Ita) Prof-Raiffeisen-CCL 0:10:45 32 Kevin Krieg (Swi) Stöckli Pro Team 0:10:53 33 Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team 0:11:18 34 Rick Reimann (Swi) Orbea Suisse Team 0:11:41 35 Michael Wildhaber (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:12:51 -2laps Fredrik Haraldseth (Nor) Baerum OCK -2laps Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt Öztal X-Bionic -2laps Stefan Peter (Swi) MTB Kader Zentralschweiz -2laps Matthias Allenspach (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -2laps Severin Sägesser (Swi) Fischer Junior MTB Team -2laps Sebastian Ostertag (Swi) velo-reichmuth.ch/VC Wädenswil -2laps Lars Forster (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -2laps Guillaume Payot (Swi) MACS TeamWork Frenetic -2laps Matteo Spinetti (Ita) Centurion Vaude Italia -2laps Luca Bertelli (Ita) Centurion Vaude Italia DNF Thomas Litscher (Swi) Felt Öztal X-Bionic DNF Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss Racingteam DNF Mirco Widmer (Swi) Giant Swiss SR-Suntour DNF Matthias Rupp (Swi) Team Greenhope-biking against cancer

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Annie Last (GBr) Brentjens racing team 1:15:55 2 Maja Wloszczowska (Pol) CCC Polkowice 0:00:13 3 Sabine Spitz (Ger) Sabine Spitz Haibike Pro Team 0:01:32 4 Aleksandra Dawidowicz (Pol) CCC Polkowice 0:01:53 5 Alexandra Engen (Swe) Ghost Factory Racing 0:02:28 6 Eva Lechner (Ita) Italian Cycling Federation 0:03:20 7 Sarah Koba (Swi) Simplon 0:04:39 8 Kathrin Stirnemann (Swi) Sabine Spitz Haibike Team 0:05:01 9 Jolanda Neff (Swi) Wheeler iXS Pro Team 0:06:04 10 Nathalie Schneitter (Swi) Team Colnago Südtirol 0:06:26 11 Corina Gantenbein (Swi) Fischer-BMC 0:06:41 12 Serena Calvetti (Ita) Italian Cycling Federation 0:07:37 13 Rebecca Henderson (Aus) Anytime Fitness | Trek | Shimano 0:09:07 14 Lorraine Truong (Swi) BH SR-Suntour Peisey-Vallandry 0:09:59 15 Franziska Brun (Swi) Bergamont Swiss Team 0:09:59 16 Virginie Pointet (Swi) JB Felt Team 0:10:49 17 Sabrina Maurer (Swi) BSKGraf-Rollmat-Koba MTB Team 0:11:11 18 Linda Indergand (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:11:41 19 Céline Farner (Swi) JB Felt Team 0:12:24 20 Adelheid Morath (Ger) Felt Öztal X-Bionic 0:12:45 21 Chiara Eberle (Ger) MHW-Cube-Racing-Team 0:13:41 22 Marine Groccia (Swi) CCM-Alouettes.ch/RACE 0:14:08 23 Florence Darbellay (Swi) Club Cycliste du Littoral 0:14:52 24 Julia Innerhofer (Ita) Colnago Arreghini Südtirol 0:15:12 -1lap Franziska Ebinger (Swi) Radsport Lafranchi Madiswil -1lap Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team -1lap Sabrina Baumgartner (Swi) Raiffeisen Bikeshop Studer Raceteam -1lap Celine Ernst (Swi) TST Troehler Sport Team DNF Vivienne Meyer (Swi) Team Colnago Südtirol DNF Antria Christophorou (Cyp) Omonoia Cycling Team/National Team

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Andri Frischknecht (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:12:31 2 Enea Vetsch (Swi) BSKGraf-Rollmat-Koba MTB Team 0:00:09 3 Martin Frey (Ger) Team Bulls 0:00:16 4 Dominic Grab (Swi) Team Grab-Credo/ VC Maur 0:00:20 5 Tom Filmer (NZl) Tasman Wheelers 0:00:33 6 Dominic Zumstein (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:01:36 7 Manuel Fasnacht (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:01:51 8 Raphael Koch (Swi) Team Greenhope-biking against cancer 0:02:01 9 Romain Bannwart (Swi) Prof-Raiffeisen-CCL 0:03:09 10 Ulisse Fieschi (Swi) JB Felt Team 0:03:37 11 Lars Hubacher (Swi) BSKGraf-Rollmat-Koba MTB Team 0:03:43 12 Manuel Boog (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:04:04 13 Simon Vitzthum (Swi) RV Altenrhein / Team bischibikes/kopierpapier.ch 0:04:22 14 Max Foidl (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:04:33 15 Timothy Mazzuchelli (Swi) Orbea Suisse Team 0:04:39 16 Andrin Beeli (Swi) BSKGraf-Rollmat-Koba MTB Team 0:05:09 17 Simon Schilli (Ger) JB Felt Team 0:05:30 18 Nicolas Fischer (Swi) Tropical Solothurn 0:05:52 19 Joel Koller (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:05:56 20 Maurus Dürr (Swi) Merida Liechtenstein RV Buchs VC Ruggell 0:06:08 21 Sam Weber (Ger) MHW-Cube-Racing-Team 0:06:17 22 Florian Gruber (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:07:01 23 Andreas Mündle (Lie) Merida Liechtenstein 0:07:09 24 Bruno Vitali (Swi) VTT Club Jura 0:07:09 25 Eirik B. Langerud (Nor) Drammen CK 0:07:17 26 Louis Schreyer (Ger) MHW-Cube-Racing-Team 0:07:55 27 Paul Schmidt (Ger) Lindi Bike Raceteam VC Vaduz RV Buchs 0:08:15 28 Sven Strähle (Ger) MHW-Cube-Racing-Team 0:08:27 29 Oliver Herzig (Ger) Tropical Solothurn 0:08:40 30 Elias Tranninger (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:09:51 31 Sammy Leumann (Swi) VC Maur 0:09:51 32 Fabian Strittmatter (Swi) Specialized Racing 0:10:07 33 Fabian Bucher (Swi) Team Greenhope-biking against cancer 0:14:17 34 Simon Gessler (Ger) MHW- Cube- Racing 0:15:12 35 Nicolas Allenspach (Swi) KOBA / RV Buchs 0:15:25 -1lap Tom Scyboz (Swi) O2 Mountain Bike -1lap Jannick Guler (Swi) Fischer Junior MTB Team -1lap Johann Sansonnens (Swi) Zeta cycling club -1lap Fabio Franz (Swi) Fischer Junior MTB Team DNF Marcel Guerrini (Swi) Focus MIG Team DNF Isak Jonsson (Swe) Alingsås SC DNF Stefan Vögeli (Swi) Ski-Velo Center Racing Team / Bike Club Spiez DNF Sebastian Egger (Swi) Bike Sport Simplon

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sofia Wiedenroth (Ger) TSV Niederstaufen / Stevens Schubert Team 0:53:46 2 Andrea Waldis (Swi) VC Gersau / Colnago 0:00:02 3 Ramona Forchini (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:02:31 4 Eliane Müggler (Swi) Pink Gili Swiss Racingteam 0:02:44 5 Mallory Barth (Swi) Alouettes.ch / VC Jurassia 0:02:57 6 Deborah Inauen (Swi) Pink Gili Swiss Racingteam 0:03:15 7 Chantal Eheim (Swi) Tropical Pro Team 0:05:01 8 Veronika Brüchle (Ger) Stevens Schubert Racing Team 0:06:06 9 Chrystelle Baumann (Swi) MACS Teamwork Frenetic 0:07:19 10 Maéva Berset (Swi) Pédale Bulloise 0:07:33 11 Sonja Schmid (Swi) Küttel Radsport Team / VMC Hägglingen 0:13:40 -1lap Jennifer Kupferschmied (Swi) Bike Club Spiez / Velo Schneiter Thun DNF Sabrina Sägesser (Swi) Fischer Junior MTB Team