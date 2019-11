Image 1 of 3 Anna Villar (Team Massi) races to a win in the women's race. (Image credit: Team Massi) Image 2 of 3 Jose Antonio Hermida rides to a fifth place. (Image credit: Multivan Merida Biking Team) Image 3 of 3 Jose Antonio Hermida (Multivan Merida) works his way back toward the front after a crash. (Image credit: Multivan Merida Biking Team)

The Spanish Superprestigio Massi series kicked off with a round in Banyoles, near Girona, this weekend. The race drew many international stars looking for some early season fitness in advance of the upcoming Cape Epic stage race and World Cups.

The track offered demanding conditions, with lots of mud, after last week's snow.

In the men's race, Frenchman Julien Absalon took the top spot ahead of Spaniards Inaki Lejarreta Errasti, Ruben Ruzafa Cueto, Carlos Coloma Nicolas and José Antonio Hermida Ramos. Lejaretta was Absalon's closest competitor - he finished 41 seconds after the Olympic champion.

Hermida lost some time on the opening lap due to a crash. "I couldn't control my bike and I crashed, momentarily losing a shoe," said Hermida. "From then on, I worked to pass back many riders and I felt good." The Spanish start also said he was happy that his knee was doing ok after he's had a case of tendonitis over the winter.

In the elite women's race, Anna Villar won. Former World Champion Marga Fullana withdrew from the race after a problem with her dropout. Villar finished ahead of Belgian Githa Michiels, Spaniard Rocio Gamonal Ferrera, Finland's Carina Ketonen and fellow Spaniard Rocio Martin Rodriguez.

Xavi Carnicer won the Master 30+ race while Jose Luis Morales won the Masters 50+ race.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Absalon (Fra) 1:33:52 2 Inaki Lejarreta Errasti (Spa) 0:00:41 3 Ruben Ruzafa Cueto (Spa) 0:02:16 4 Carlos Coloma Nicolas (Spa) 0:03:31 5 José Antonio Hermida Ramos (Spa) 0:03:32 6 Milan Spesny (Cze) 0:04:09 7 Jelmer Jubbega (Ned) 0:04:40 8 Marco Minnaard (Ned) 0:04:41 9 Kristian Hynek (Cze) 0:05:01 10 Milan Spesny (Cze) 0:05:04 11 Juan Pedro Trujillo Hernandez (Spa) 0:06:03 12 Ruben Scheire (Bel) 0:06:06 13 Ismael Ventura Sanchez (Spa) 0:06:08 14 Jimmy Tielens (Bel) 0:06:11 15 Marc Trayter Alemany (Spa) 0:06:15 16 Dries Govaerts (Bel) 0:06:16 17 Joan Llordella Prat (Spa) 0:07:09 18 Tiago Jorge Oliveira Ferreira (Por) 0:07:23 19 Tim Lammers (Ned) 0:07:33 20 Francisco Mancebo Perez (Spa) 0:08:31 21 David Pons (Spa) 0:08:39 22 Josep Betalu (Spa) 0:08:40 23 Daniel Bernal Enriquez (Spa) 0:09:05 24 Rob Vangenechten (Bel) 0:09:10 25 Erik Groen (Ned) 0:09:28 26 Jose Maria Sanchez (Spa) 0:09:57 27 Borja Chivato (Spa) 0:10:11 28 Adolfo Garcia Quesada (Spa) 0:10:12 29 Francesc Freixer (Spa) 0:10:15 30 Jakub Magnusek (Cze) 0:10:25 31 Isaka De La Fuente Raistrick (Spa) 0:10:31 32 Mario Luis Miranda Costa (Por) 0:10:41 33 Patxi Cia Apezteguia (Spa) 0:11:27 34 Jonas De Backer (Bel) 0:11:49 35 Diego Latasa Abancens (Spa) 0:11:53 36 Jose Luis Arce Ballesteros (Spa) 0:11:58 37 Israel Nunez Baticon (Spa) 0:12:10 38 Alejandro Diaz De La Pena Lopez (Spa) 0:12:38 39 Clément Koretzky (Fra) 0:12:47 40 Jordi Carnicer (Spa) 0:12:55 41 Juan Antonio Ortigosa (Spa) 0:13:14 42 Ramon Sagues Portabella (Spa) 0:13:21 43 Umbert Almenara Verges (Spa) 0:13:33 44 Jordi Martorell (Spa) 0:13:34 45 Xavier Bosch (Spa) 0:13:55 46 Adelino Moll Mut (Spa) 0:14:03 47 Llibert Mill Garcia (Spa) 0:14:19 48 Jakub Silar (Cze) 0:14:35 49 Jose Manuel Benito (Spa) 0:14:42 50 Daniel Guasch Tur (Spa) 0:15:19 51 Christian Collados (Spa) 0:15:28 52 Milton Javier Ramos Gamez (Spa) 0:16:13 53 Josep Puigpinos (Spa) 0:16:14 54 Jesus Bacaicoa (Spa) 0:16:16 55 Yago Sardina Carrillo (Spa) 0:16:24 56 Alex Salazar (Spa) 0:16:43 57 Lucas Arcos (Spa) 0:17:09 58 Joan Marc Perarnau Garcia (Spa) 0:17:26 59 Enrique Morcillo (Spa) 0:17:36 60 Xavier Vinyas (Spa) 0:17:39 61 Carlos Portilla Parrilla (Spa) 0:18:05 62 Sergi Boix (Spa) 0:18:26 63 Pierre Pous (Fra) 0:18:29 64 Pablo Bravo Alonso (Spa) 0:18:30 65 Albert Aubet (Spa) 0:18:54 66 Jose Anton Rodriguez (Spa) 0:19:34 67 Raul Vitoria (Spa) 0:19:50 68 Jose Angel Gonzalez (Spa) 0:20:04 69 Guillem Marti (Spa) 0:20:37 70 Alejandro Olid (Spa) 0:20:47 71 Aitor Tur (Spa) 0:20:51 72 Albert Codinach (Spa) 0:20:54 73 Rafel Sastre (Spa) 74 Juan Antonio Ruiz (Spa) 0:21:06 75 Raul Mena (Spa) 0:22:09 76 Ever Alejandro Gomez (Bol) 0:22:32 77 Oscar Berral (Spa) 0:22:33 78 Jofre Prunera (Spa) 0:23:17 79 Salvador Moll (Spa) 0:23:20 80 Mickael Campourcy (Spa) 0:24:01 81 Vicente Solbes (Spa) 0:24:06 82 Jose Antonio Lopez (Spa) 0:24:47 83 Jose Luis De Abajo (Spa) 84 Joseba Leon Gutierrez (Spa) 0:24:48 85 Victor Selles (Spa) 0:26:21 86 Jordá Cullell (Spa) 0:26:46 87 Raul Cots (Spa) 0:28:23 88 Jody Burnett (Spa) 89 David Peñaloza (Spa) 90 Alex Marrase (Spa) 91 Jesus E. Hernandez (Spa) 92 Erik Melon (Spa) 93 Noel Trillo Flores (Spa) 94 Albert Bargallo (Spa) 95 Roger Serrano (Spa) 96 Alvaro Olasolo Don (Spa) 97 Sergi Guell (Spa) 98 Frco Javier Pascual (Spa) 99 Ramon Lozano (Spa) 100 Victor Rodriguez (Spa) 101 Ruben Morcillo (Spa) 102 Albert Oller Piferrer (Spa) 103 Carlos Javier Gaspar (Spa) 104 José Villanueva (Spa) 105 Oscar Sabiote (Spa) 106 Fco. Javier Vargas (Spa) 107 Albert Carreras (Spa) 108 Josep Chavarria (Spa) 109 Daniel Perez (Spa) 110 Borja Murillo Caballero (Spa) 111 Cristian Navarro (Spa) 112 Julio Pintado (And) 113 Eduard Figueras (Spa) 114 Vladimir Loginov (Rus) 115 Matias Adrover (Spa) 116 Jordi Espinar (Spa) 117 José Manuel Blanco (Spa) 118 Marcos Segura (Spa) 119 Albert Mendoza (Spa) 120 Sergi Pujabet (Spa) 121 José Albano Alvarez (Spa) 122 Pau Bosch (Spa) 123 Oriol Domenech (Spa) 124 Marc Coll (Spa) 125 Francisco Lopez (Spa) 126 Florian Prudhomme (Fra) 127 Sergio Muñoz (Spa) 128 Santiago Jurado (Spa) 129 Gerard Colomer (Spa) 130 Oriol Aguilera (Spa) 131 Vincent Thomas (Fra) 132 Xavier Clopes (Spa) 133 Zeuxis Romero (Spa) 134 Galderic Jover (Spa) 135 Alejandro Moral (Spa) 136 Josep Juanola (Spa) 137 Eloi Preckler (Spa) 138 Bernat Costa Pérez (Spa) 139 Ismael Rosillo (Spa) 140 Ricardo Gutierrez (Spa) 141 Joan Ramio (Spa) 142 Marc Donadeu (Spa) 143 Guillaume Guilbaud (Fra) 144 Gerard Arenos (Spa) 145 Raül Gallego (Spa) DNF Fco. Javier Macias (Spa) DNF David Lozano Riba (Spa) DNF Marti Gispert Labarta (Spa) DNF Hugo Drechou (Fra) DNF Frederic Balaguer (Fra) DNF Luis Alberto Costa Leao Pinto (Por) DNF David Escolar Ballesteros (Spa) DNF José Carlos Macias Bonano (Spa) DNF Oriol Morata Abril (Spa) DNF Arnau Planas (Spa) DNF Cristofer Bosque (Spa) DNF Juan Jose Martinez (Spa) DNF Xavier Jornet (Spa) DNF Jordi Sanmartin (Spa) DNF Enric Martorell (Spa) DNF Ruben Trillo (Spa) DNF Pablo Carrera (Spa) DNF Adrià Valls (Spa) DNF Diego Fernandez (Spa) DNF Ivan Segarra (Spa) DNF Alejandro Castrillo (Spa) DNF Fco. Daniel Gonzalez (Spa) DNF Eusebio Lopez (Spa) DNF Alberto Perez (Spa) DNF Hugo Vazquez (Spa) DNF Miguel Saez (Spa) DNF Bernat Canellas (Spa) DNF Marc Plans Beltran (Spa) DNF Yohan Trimoulet (Fra) DNF Xavier Clua (Spa) DNF Alvaro Herrera (Spa) DNF Enric Vidal (Spa) DNF Marc Casellas (Spa) DNF Sebastien Moya (Fra) DNF Alejandro Gonzalez (Spa) DNF Miguel Angel Rubio (Spa) DNF Samuel Ruiz (Spa) DNF Jose Manuel Padilla (Spa) DNF Antonio Moreno (Spa) DNF Pablo Franco (Spa) DNF Gerardo Martinez (Spa) DNF Marc Soler (Spa) DNF David Garcia (Spa) DNF Tomas Muñoz (Spa) DNF Marcos Vasquez (Spa) DNF Antonio Guerrero Sanchez (Spa) DNF Oscar Ruiz (Spa) DNF Damia Purti (Spa) DNF Boris Ivan Campos (Chi) DNF Jordi Cunill (Spa) DNF Xavier Torres (Spa) DNF Enric Costas (Spa) DNF Sergio Borjabad (Spa) DNF José Raul Hernandez (Spa) DNF Daniel Lopez (Spa) DNF David Barroso (Spa) DNF Javier Vazquez (Spa) DNF Thomas Janin (Fra) DNF Matous Ulman (Cze) DNF Marti Samper (Spa) DNF Marc Caro (Spa) DNF Javier Garcia (Spa) DNF David Caceres (Spa) DNF Judith Sanchez (Spa)