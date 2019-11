Image 1 of 10 Kevin Evans and Burry Stander battle it out. (Image credit: Zoon Cronje) Image 2 of 10 Burry Stander takes on fluid at an aid station. (Image credit: Zoon Cronje) Image 3 of 10 Burry Stander speeds through a singletrack section. (Image credit: Zoon Cronje) Image 4 of 10 Burry Stander is interviewed before the race. (Image credit: Zoon Cronje) Image 5 of 10 Yolandé Speedy is interviewed. (Image credit: Zoon Cronje) Image 6 of 10 Kevin Evans negotiates some fast singletrack on his way to a win. (Image credit: Zoon Cronje) Image 7 of 10 Kevin Evans and Burry Stander race through the forests of Sabie. (Image credit: Zoon Cronje) Image 8 of 10 David George rides to third overall. (Image credit: Zoon Cronje) Image 9 of 10 The Sabie Classic had more than 3,000 entries. (Image credit: Zoon Cronje) Image 10 of 10 The leaders climb the hills of Sabie. (Image credit: Zoon Cronje)

Kevin Evans (MTN-Energade) seems to be making a hobby of collecting South African national cycling titles. For him, it is the more the better.

In Sabie, on Saturday, Evans won the MTN South African ultra marathon in impressive style. After dropping Burry Stander (Specialized/Mr Price) on the second big climb, he time trialed the last approximately 30 kilometers on his own to win the 115km race in four hours,32 minutes and 33 seconds. He has now won the South African ultra marathon title four times.

Eight days ago, in Klerksdorp, Evans caused one of the biggest upsets in South African cycling by winning the elite national time trial. It was the first time ever that a mountain biker managed to do that.

Stander finished second on Saturday, and David George (SAFindit) was third.

Yolandé Speedy (MTN/Energade) won the women's marathon. Karien van Jaarsveld (Natro) finished second and Carla Rowley (RBS Biogen) was third.

If the results of the ultra marathon and the road championships are taken into account, it has actually been eight good days for the MTN-Energade squad. The MTN-Energade riders won seven out of the eight titles in the men's and women's pro elite categories, as well as in the under 23 men's category.

According to Evans, things do not always work out in such a positive manner, but it is gratifying when a plan comes together. As far as Saturday's race is concerned, Evans said that he had decided to make the pace hard right from the start.

"I did not want the other riders to dictate the race, therefore I set the pace myself. Burry was happy to help. By the time we reached the top of the first serious climb, we had left all the top contenders behind," said Evans.

"Only Max Knox (DCM) managed to catch up with us again. We could see that he was not looking good, and that it would be only a matter of time before he would succumb. So Burry and I put the hammer down again and dropped Max.

"When we reached the next big climb, with about 40 kilometers to go, I decided to test Burry," said Evans. "I shifted into my stronger gears and opened a slight gap. As everyone knows, once you have managed to create a gap, it serves as extra motivation, so I just kept going."

Stander admits that, when Evans attacked on the last climb, he had nothing left in his legs to counter this move. "Hats off to Kevin. He rode like a true champion today," said Stander. "I already knew at the first climb that Kevin was the stronger rider and that it would be difficult to beat him."

George really had to work hard for his bronze medal. Things started going wrong for him right from the start.

Just after the race had started, somebody rode into him. In this incident, he twisted his foot and the cleat on his cycling shoe tore loose. George had to stop and sit down to take off his shoe in order to fix it.

"I think I lost about five to six minutes, but that was not the end of my troubles. Once I got back onto my bike, I was so intent on catching up with the leaders, that I did not look where I was going. I took the wrong turn and ended up riding on the shorter course. Luckily for me, a marshal noticed that I had made a mistake, and he told me to turn around. This cost me another two minutes, which meant that I was stone last in the ultra marathon race.

"I suppose that to have managed to come back and to finish third was not a bad result at all for an old man like me. But I really came to Sabie with the intention of winning the title. Who knows what would have happened if I were still racing with the leaders in the last 40 kilometers."

Max Knox (DCM), last year's winner of the Sabie race, had a day of hell in the saddle.

"I crashed and punctured, but that is no excuse. I just did not have the legs for a successful race," said Knox. "Nobody will convince me that cycling is an easy sport. This coming week it will be back to the drawing board for me to work out what I have to do to win races."

Ben-Melt Swanepoel (Specialized/MR Price) was fourth and Brandon Stewart (DCM) was fifth.

The MiWay Half-marathon Race was won by James Reid (Specialized/Mr Price) in one hour, 36 minutes and 36 seconds. Travis Walker (DCM) was second and Brendon Davids was third.

Candice Neethling (DCM) was the winner of the women's half marathon race with a winning time of 1:52.06. Emily Clark was second and Sandra-Leigh Prinsloo was third.

Full Results

Men 110 km Ultra Marathon # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Evans 4:32:33 2 Burry Stander 0:02:37 3 David George 0:13:46 4 Ben Melt Swanepoel 0:15:31 5 Brandon Stewart 0:20:27 6 Jacques Janse Van Rensburg 0:22:49 7 Peter Smith 0:24:25 8 Oliver Munnik 0:25:09 9 Paul Cordes 0:25:39 10 Mannie Heymans 0:27:07 11 Philip Buys 0:27:20 12 Francois Theron 0:27:35 13 Mattys Beukes 0:28:28 14 Paul Victor 0:28:43 15 Hennie Schoeman 0:28:45 16 Rourke Croeser 0:31:18 17 Adrien Niyonshuti 0:42:07 18 Jock Green 0:42:17 19 Hendrik Kruger 0:44:25 20 Tinus Buys 0:45:27 21 Carl Calverley 0:46:06 22 Nico Bell 0:46:46 23 Marius Van Wyk 0:48:23 24 Andrew Steytler 0:48:38 25 Wesley Botha 0:48:40 26 Marc Bassingthwaighte 0:53:30 27 Herman Els 1:00:31 28 Christo Viljoen 1:00:32 29 Justice Makhale 1:01:11 30 Ruan Louw 1:01:16 31 Cornelius M Muller 1:02:06 32 Wiebo Van Der Meulen 1:06:12 33 Grant Usher 1:06:36 34 De Villiers Groenewald 1:12:32 35 Max Pelser 1:12:33 36 Shaunnick Bester 1:14:02 37 Kobus Schalekamp 1:20:57 38 Jean Du Randt 1:23:18 39 Dwayne Klingbiel 1:25:24 40 Dave Morison 1:30:42 41 Chris Cronje 1:46:44 42 Manny De Caires 1:49:11 43 Nicholas Mallandain 1:52:06 44 Jaco Jonker 1:54:21 45 Wayne Mc Duling 1:57:27 46 Pieter Venter 2:00:30 48 Drew Murphy 2:01:36 47 Anton Maybery 49 Neel Breitenbach 2:03:41 50 Coillard Ford 2:03:47 51 Francois Botha 2:04:07 52 Jonathan Ralph 2:05:18 53 Naude Pretorius 2:06:41 54 Nicolouis Minnie 2:06:42 55 Paul Shearer 2:10:22 56 Glen Colby 2:14:09 57 Ronnie Scheepers 2:15:01 58 Ian Cloete 2:16:09 59 Mike Venables 60 Marc Wiederkehr 2:20:16 61 Craig A Bothma 2:29:08 62 Etienne Roux 2:32:05 63 Andre Botha 2:32:21 64 Nico Botha 2:35:12 65 Mark Pieterse 66 Carl Van Maanen 2:37:22 67 Greg Davis 2:38:06 68 Nicholas Jackson 2:38:08 69 Andrew Bowker 2:39:51 70 Roux Coetzee 2:39:54 71 Riaan Pieterse 2:40:45 72 Stephen Smit 2:43:12 73 Craig Du Plessis 2:43:13 74 Johan Malan 2:44:41 75 Joshua O Connell Maritz 2:48:11 76 Fourie Rossouw 2:48:38 77 Marais Steyn 78 Merak Greaves 2:53:17 79 David Ives 2:53:18 80 Jeremy Shaw 3:03:25 81 Richard Tasker 82 Peet Schutte 3:03:27 83 Neville Rosenstein 3:03:28 84 Pieter Prinsloo 3:03:30 85 Craig Cothill 3:04:45 86 Fred Van Der Colff 3:06:26 87 Steven Andrews 3:08:59 88 Argiris Vlastos 3:15:40 89 Robert Hayes 3:15:51 90 Jacques Booysen 3:18:58 91 Gavin Richardson 3:25:01 92 Paul Burger 3:25:52 93 Ruan Swanepoel 3:26:39 94 Gerrit Faling 3:27:22 95 Franz Frank 96 Hendrik Petrus Van Huyssteen 3:30:34 97 Hendrik Van Huyssteen 3:30:36 98 Dean Badenhorst 3:32:11 99 Sauder Mario 3:32:59 100 Rian Smit 3:52:59 101 Stef De Jager 4:00:00 102 Kabous Coetzee 4:01:15 103 Christo De Jonge 104 Johnny Meyer 4:01:38 DNF Deon Kotze DNF Graham Rogoff DNF Ian Ward DNF Christof Prinsloo DNF Robert Scholtz DNF Louis Pienaar DNF Michael Prinsloo DNF Michael Gardiner DNF Robert Fourie DNF Owen Howell DNF Jerry Novak DNF Bredell Roux DNF Colin Hendriks DNF Renay Groustra DNF Gregory Dixon DNF Andre Britz DNF Henry Uys DNF Wimpie Rouwenhorst DNF Ryan Fundaro DNF Erik Kleinhans DNF Max Knox DNF Craig Paul DNF Justin Jeffery DNF Trevor Crowe DNF Gus Klohn DNF Shaun Deschc DNF Willem Le Roux DNF Tristan Bergh DNF Charles Keey DNF Dean Mckelvey DNF Andre Rossouw DNF Petrus Malherbe DNF Francois Du Toit DNF Roland Booker DNF Jaco Van Staden DNF Peter Scoufes

Elite women 75km marathon # Rider Name (Country) Team Result 1 Yolande Speedy 3:27:10 2 Karien Van Jaarsveld 0:16:58 3 Carla Rowley 0:16:59 4 Mariske Strauss 0:19:19 5 Samantha Oosthuysen 0:22:50 6 Claudia Von Tutschek 1:13:20 7 Genee Steyn 1:35:56 8 Nicole Murphy 1:51:29 Heletje Van Staden Caitlin De Wet Laetitia Botha

Master women 75km # Rider Name (Country) Team Result 1 Elmarie Steyn 6:01:21 2 Ilse Fritz 0:40:13 3 Lynn Kennedy 0:55:09

Senior women 75km # Rider Name (Country) Team Result 1 Sanet Smal 4:19:08 2 Nicolene Van Der Sandt 0:52:44 3 Nicolene Loots 1:05:19 4 Lourensa Eckard 1:30:52 5 Candice Arthur 1:50:37 6 Luandi Smit 2:16:59 7 Priscilla Garvey 2:20:45 8 Karen Pepler 3:40:03

Sub veteran women 75km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jozanne Louw 4:39:34 2 Catherine Roberts 0:00:59 3 Tanja Oosthyse 0:01:07 4 Beatrice Hogan 0:16:05 5 Robyn Assad 0:17:26 6 Ezanda Grobler 0:22:07 7 Leentie Mouton 0:24:24 8 Michelle Garden 0:25:26 9 Sandra Colby 0:35:00 10 Ronel Ferreira 0:47:07 11 Helen Squirrell 0:50:36 12 Claire Neuhoff 1:00:36 13 Dorette Crous 1:12:54 14 Nolene Saunders 1:12:55 15 Kelly Jane Mccallum 1:15:12 16 Ricolette Von Wielligh 1:16:09 17 Dawn Bell 1:22:16 18 Hester Vermeulen 1:23:17 19 Theresa Ralph 1:28:17 20 Nataly Barbosa 1:36:07 21 Lisa Steingold 1:52:48 22 Dorothy Maartens 2:00:03 23 Nelina Brand 2:57:43 24 Marilda Kotze 3:19:58 25 Linda Wood 3:24:58 DNF Suzanne Assenmacher DNF Christi Pienaar DNF Michelle Harris DNF Janine Jacobs

Veteran men 75km # Rider Name (Country) Team Result 1 Woudie Saaiman 4:02:03 2 Mene Olivier 0:11:14 3 Alma Bester 0:26:42 4 Cindy Rebello 0:41:16 5 Naomi Visser 0:49:26 6 Elizabeth Theron 1:09:52 7 Hermien Sinclair 1:45:43 8 Alison Lingard 1:48:50 9 Karin Mortimer 2:03:54 10 Vanessa Record 2:03:57 11 Mel Hirse 2:35:02 12 Maryna Slabbert 2:38:51 DNF Petruschka Constancon DNF Elsa Karsten DNF Gerda Van Rensburg

Veteran elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Hugo 4:47:18 2 Neal Mandy 0:20:57

Grand master men 75km # Rider Name (Country) Team Result 1 Danny Bornais 5:56:29 2 Desmond Young 0:08:13

Master men 75km # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Brand 3:34:12 2 Charles Nienaber 0:00:18 3 Paul Furbank 0:09:16 4 Neville Ackermann 0:09:37 5 Tim James 0:14:45 6 Greg Anderson 0:23:00 7 Henry Hayes 0:26:00 8 Pierre Nel 0:26:30 9 Marinus Bekker 0:31:10 10 Greeff Moolman 0:37:00 11 Jose De Sousa 0:37:32 12 Barend Bester 0:40:02 13 Sieg Hamman 0:40:15 14 Rob Hamlyn 0:40:17 15 George Bell 0:45:47 16 Malcolm Dods 0:46:22 17 David Cochran 0:46:58 18 Cobus Slabbert 0:48:32 19 Robert Mcintosh 0:50:53 20 Kevin Record 0:53:19 21 George Oertel 0:57:45 22 Earle Wakeford 0:59:13 23 Jan Van Der Berg 1:01:01 24 Lynn Jackson 1:06:17 25 Waldie Le Grange 1:07:09 26 Johan Malherbe 1:12:47 27 Brian Meacher 1:20:38 28 Danny Hitge 1:23:19 29 Gerhard Pretoruis 1:24:51 30 Tim Blewett 1:28:10 31 Marius Strydom 1:28:36 32 Charles Nieuwenhuis 1:30:23 33 Ian Campbell 1:31:07 34 Mike Thomson 1:37:08 35 Alwyn Hamman 1:41:46 36 Bertus Van Rensburg 1:47:20 37 Daniel Costaz 1:54:07 38 Johan Jacobs 1:55:35 39 Tommie Potgieter 40 Marcel Keyser 1:58:43 41 Christian Naegele 2:00:25 42 Pierre Durandt 2:01:22 43 Alastair Hubbard 2:06:47 44 Arthur Eckard 2:15:49 45 Slang Viljoen 2:22:47 46 Mc Wessels 2:29:48 47 Andre Janse Van Rensburg 2:35:27 48 Johan Mare 2:35:28 49 Leonard Sutton 2:37:31 50 Garth Bolton 2:37:47 51 Phillipus Gouws 2:40:06 52 Stanley Dunn 2:42:54 53 John Huisamen 2:44:23 54 Lourens Van Zyl 2:45:04 55 Andre Van Heerden 2:55:25 56 Maurits Hagg 2:58:35 57 Andre Moller 3:03:31 58 Daf Abrahams 3:26:34 59 Ernie Smith 4:01:12 DNF Kevin Jacobs DNF Denis Ogrady DNF Steve Lang DNF Doc Oertel DNF Jaco Strydom DNF Jannie Kruger DNF Jan Frylink DNF Ian Greig

Senior men 75km # Rider Name (Country) Team Result 1 Renier Bellingham 3:17:52 2 Dana Coetzee 0:00:23 3 Dominic Calitz 0:00:50 4 Lourens Luus 0:09:49 5 Shaun Craig Silver 0:13:08 6 Andre Cordes 0:13:57 7 Jan Withaar 0:16:55 8 John - Michael Du Preez 0:21:31 9 Jp Jung 0:24:41 10 Guylin Van Den Berg 0:25:36 11 Stuart Fitzpatrick 0:25:41 12 Chris Du Preez 0:26:40 13 Craig Boyes 0:28:11 14 Matthys Koekemoer 0:32:13 15 Donovan Lubbe 0:33:31 16 Ryan Hodierne 0:38:29 17 Marius Taljaard 0:40:19 18 Johannes Steyn 0:42:44 19 Justin Victor 0:45:17 20 Patrick Ackerman 0:45:55 22 Cor Jacques Kat 0:47:04 21 Taygan Robson 23 Millar Nienaber 0:47:26 24 Raoul Hamman 0:53:50 25 Juri De Rooster 0:59:14 26 Kevin Malan 1:00:56 27 Koos Klopper 1:03:19 28 Dewald Meyer 1:03:31 29 Pieter Olivier 1:03:54 30 Ruan Van Heerden 1:04:22 31 Louis Hanekom 1:09:13 32 Krisjan Slabbert 1:09:36 33 Ben Olivier 1:10:03 34 Johnny Kritzinger 1:10:26 35 Jozua De Kock 1:14:03 36 Robert Malan 1:15:56 37 Polixie Gautier 1:17:52 38 Wynand Van Schalkwyk 1:17:54 39 Martin Van Veelen 40 Renier Van Jaarsveld 1:19:13 41 Jacobus De Kock 1:22:39 42 Damien Britton 1:22:53 43 Stiaan Herbst 1:25:22 44 Gert Janse Van Rensburg 1:26:22 45 Adrian Labuschange 1:28:50 46 Ian Walker 1:31:00 47 Johan Oelofse 1:32:19 48 Roger Innes 1:33:44 49 Truan Haskell 1:37:41 50 Ruan Oberholzer 1:40:49 51 Michael Jacobs 1:42:42 52 Waldi Joubert 1:42:56 53 Jannie Scheepers 1:49:01 54 Theo Oberholzer 1:49:22 55 Iwan De Jongh 1:50:42 56 Carl Toua 1:56:39 57 Thys Van Der Hout 1:56:53 58 Bryce Conlon 2:00:08 59 Andrew Jansen Van Rensburg 2:03:18 60 Hannes Jacobs 2:04:18 61 Johann Joubert 2:08:03 62 Shaun Robertson 2:08:34 63 Cornelis Van Den Berg 2:16:34 64 Wiehan Van Der Merwe 2:19:38 65 Sboniso Ntombela 2:29:20 66 Tyron Beeker 2:33:13 67 Christo Cronje 2:44:20 68 Marius Pratz 2:46:51 69 Errol Dalton 2:50:53 70 Steven Honeyborne 2:51:12 71 Ryan Burger 2:57:24 72 Stephan De Witt 2:59:38 73 Caryn Adam 3:20:30 74 Ryan Fincham 3:22:01 75 Wynand Potgieter 3:25:31 76 Duncan Klinkert 3:33:59 77 Louw John Kruger 3:47:14 78 Werner Lewies 3:49:09 79 Jaco Marais 4:06:41 80 Brian Connan 4:09:46 81 Alec Simunovic 4:11:55 82 Deon Serfontein 4:14:46 83 Charl Kaschula 4:17:49 84 Selwyn Pearton 4:18:55 85 Jonathan Sevenoaks 4:25:13 86 Dean Temlett 4:39:23 DNF Heinrich Bakeberg DNF Ryan Forder DNF Manus De Waal DNF Peter Jackson DNF Grant Harris DNF Evan Louwrens DNF Stefan Van Der Heever DNF Warick Bekker DNF Wynand Potgieter DNF Stephan Grobler DNF Anton Smal

Subveteran men 75km # Rider Name (Country) Team Result 1 Johan Labuschagne 3:27:39 2 Geddan Ruddock 0:00:30 3 Hennie Kriek 0:00:31 4 Rynard Van Hoven 0:08:47 5 Eugene Gotz 0:15:51 6 Jason Whyte 0:15:59 7 Dion Froneman 0:18:05 8 Gideon Joubert 0:24:44 9 Alexander Otto 0:27:46 10 Carel Le Roux 0:28:39 11 Carel Bosman 0:28:56 12 Hein Du Toit 13 Rae Kouroupis 0:29:53 14 Richard Young 0:32:42 15 Jean Fourie 0:32:48 16 Christian Van Niekerk 0:32:54 17 Darryl Fitzell 0:32:55 18 Cobus Louw 0:35:23 19 Brian Soderlund 0:38:48 20 Anthony Pearton 0:38:54 21 Mike Van Niekerk 0:41:24 22 Christopher Dutton 0:42:11 23 Henri Meyer 0:43:34 24 Mark Talmud 0:43:44 25 Francois Genis 0:44:01 26 Brian Mills 0:44:07 27 Ryan Page 0:45:31 28 Andre Smith 0:45:46 29 Vincent Smith 0:48:41 30 Stephen Baker 0:49:48 31 Maarten Van Der Horst 0:50:23 32 Barry Andrews 0:51:47 33 Lloyd Griffith 0:52:30 34 Johann Spengler 0:53:48 35 Adrian Cooney 0:54:35 36 Andrew Timberlake 0:56:10 37 Morne Ferreira 0:56:21 38 Peadar Mitchell 0:56:40 39 Jannie Prinsloo 0:57:57 40 Jacques Van Der Merwe 0:59:31 41 Jon Oosthuyse 0:59:44 42 Ian Morrison 1:01:42 43 Francois Lessing 1:02:45 44 Albie Basson 1:04:04 45 Herman Raath 1:04:49 46 Gerhard Ebersohn 1:05:14 47 Che Mark Lue 1:05:17 48 Sean Oflynn Madden 1:06:34 49 Drikus Smit 1:07:37 50 Cable Neil 1:09:52 51 Brendan Bosman 1:10:36 52 Gideon Van Oudtshoorn 1:10:38 53 Arie Roos 1:14:58 54 Albert Retief 1:17:31 55 Bruno Paul 1:17:45 56 Sean Schlebusch 1:17:53 57 Johannes Mc De Jager 1:21:48 58 Hj Nel 1:22:13 59 Danie Louw 1:23:25 60 Kestell Barnard 1:24:04 61 Jan Steenkamp 1:24:52 62 Sw Jacobsz 1:24:53 63 Pierre Blignaut 1:25:33 64 Darren Wilson 1:27:09 65 Renton Haskell 1:27:54 66 Geoffrey Anderson 1:28:12 67 Anton Hart 1:29:10 68 Riaan Launspach 1:30:42 69 Norman Bodo Creydt 1:32:45 70 Ruan Van Der Wouden 1:32:47 71 David Kretzmann 72 Dane Ralfe 1:32:59 73 Pieter Odendaal 1:34:09 74 Simon Neuhoff 1:34:11 75 Martin Ciolkosz 1:34:43 76 Werner Crous 1:36:53 77 Ben Vermeulen 1:37:40 78 Miguel Da Silva 1:37:50 79 Robert Werner Rostoll 1:40:12 80 Werner Fourie 1:41:17 81 Jaco Smit 1:42:00 82 Adam Wood 1:42:42 83 Coen Van Tonder 1:43:01 84 Arjan Lamberts 1:43:48 85 Scott Griffith 1:44:02 86 Willie Mouton 1:44:09 87 Mark Van Antwerp 1:44:57 88 Morne De Noon 1:45:00 89 Werner Du Preez 1:45:48 90 Clinton Halsey 1:46:47 91 Guillaume Van Niekerk 1:47:05 93 Graham Cooper 1:50:22 92 Alistair Schorn 94 Mark Cabrita 1:51:40 95 Simon Grimbeek 1:51:42 96 Aldert Brink 1:52:31 97 Francois Cillie 1:53:50 98 Theuns Le Roux 1:54:50 99 Barry Spies 1:57:08 100 William Harris 1:57:46 101 Konrad Rohrs 1:58:36 102 Riaan Jordaan 2:01:45 103 Eugene Mostert 2:02:28 104 Jacques Nel 2:02:35 105 Johan Grobbelaar 2:02:36 106 Reinier Vd Merwe 2:03:49 107 Stewart Macleod 2:05:31 108 Darryl Clifford 109 Franco Rizza 2:06:36 110 Hans Liebenberg 2:07:33 111 Dirk Fouche 2:08:11 112 Jon Smith 2:08:25 113 Wallies Olivier 2:09:56 114 Rudi Rademeyer 2:10:59 115 Rafal Bryla 2:11:29 116 Piet Smit 2:13:11 117 Dawie Griesel 118 Shawn Van Der Merwe 2:13:12 119 Francois Botes 2:14:35 120 Richard Feher 2:15:55 121 Douw Gangel 2:16:08 122 Brett Faure 2:16:23 123 Petr Havlik 2:17:02 124 Justin Bredenkamp 2:17:55 125 Dawie Nel 2:19:23 126 Danie De Kock 2:20:39 127 Stephanus Jacobus Daniel Nel 2:22:40 128 Philip Fourie 2:24:36 129 Wynand Van Vuuren 2:24:46 130 Braam Kruger 2:27:48 131 Hendrik Von Weilligh 2:28:05 132 Johannes Paul Vermeulen 2:30:12 133 Shaun Kilfoil 2:30:29 134 Eugene Fourie 2:31:41 135 Marius Potgieter 2:35:09 136 Sam Bladergroen 2:36:06 137 Jaco Oosthuizen 2:37:03 138 Andre Truter 2:38:13 139 Warren Tromp 2:38:54 140 Heino Gehle 2:40:13 141 Hjalmar Gehle 2:40:15 143 James Scheepers 2:42:03 142 Sean Dahlmann 144 Kevin Casewell 2:42:04 145 Gareth Van Der Zel 2:42:06 146 Samuel Du Rand 2:42:10 147 Wimpie Brough 2:43:05 148 Nick Bedford 2:44:18 149 Robert Cameron 2:46:33 150 Jurien Jordaan 2:46:57 151 Louis Stroebel 2:47:03 152 Schreiber William 2:47:51 153 Phillip Benade 2:47:52 154 Albert Terblanche 2:48:02 155 Andre Swanepoel 2:49:35 156 Darrell Van Rooy 2:50:33 157 Michael Smit 2:51:37 158 Kevin Crichton 2:51:43 159 Collen Burrows 2:52:50 160 Robert Tulloch 2:54:31 161 Ryan Seaborne 2:58:42 162 Bernard Ferriman 2:59:44 163 Mauritz Lewies 2:59:54 164 Craig Hean 3:01:24 165 Gary Hayter 3:03:44 166 Werner Van Aswegen 3:06:22 167 Guy Butcher 168 Helgard Muller 3:08:15 169 Andrew Brook 170 Paul Geier 3:12:34 171 Andrew Van Der Walt 3:12:47 172 Paul Counihan 3:13:51 173 Brett May 3:14:43 174 Charles Marais 3:15:27 175 Murray Blair 3:18:51 176 Willem Cronje 3:19:11 177 Stephen Somerville 3:19:55 178 Patrick Lehmann 3:27:33 179 Jason Garner 3:28:50 180 Leonard Joubert 3:41:08 181 Mohammed Nassuirio 3:41:54 182 Rabasa Jaume 3:48:12 183 Philip Mostert 3:52:24 184 Fabio Maraschin 3:58:06 185 Wynand Schoeman 3:59:38 186 Werner Strydom 4:04:10 187 Chris Brand 4:04:37 188 Hendrik Oosthuizen 4:12:12 189 Rouan Van Niekerk 4:26:42 190 Fiorot Denis 4:29:36 191 Craig Laing 4:29:39 192 Stephen Mulholland 4:31:31 DNF Johan Farber DNF Gerhard Smuts DNF Francois Maartens DNF Craig Randall DNF Francois Benade DNF Evan Lockhart Barker DNF Marco Gualdi DNF Gerrie Beukes DNF Adrian Pickles DNF Dewald Booysen DNF Anton Bekker DNF Brendon Clarke DNF Dawie Fourie DNF Dean Radbourne DNF Nico Mare DNF Dale Saunders