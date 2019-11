Image 1 of 64 Mark Cavendish celebrates victory ahead of Fumiyuku Beppu in the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 64 Marcel Kittel claims a points race win in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 64 Chris Froome, Warren Barguil and Fumiyuku Beppu in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 64 Michal Kwiatkowski (Team Sky). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 64 Yukiya Arashiro. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 64 The crowds turned out in numbers for the 2017 Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 64 Warren Barguil, Chris Froome and Mark Cavendish chat on the start line in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 64 Chris Froome and Michael Schar (BMC) at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 64 Chris Froome at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 64 Marcel Kittel salutes the crowd before his sprint heat. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 64 Mark Cavendish approaches top speed in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 64 Marcel Kittel in full flight in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 64 Didi the Devil with some fans in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 64 The stars of the Tour de France at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 64 Greg Van Avermaet, Chris Froome and Mark Cavendish at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 64 Mark Cavendish, Warren Barguil and Chris Froome at the 2017 Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 64 Chris Froome follows Warren Barguil and Greg Van Avermaet in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 64 Kenny Elissonde leads Chris Froome (Sky). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 64 Team Sky in Saitama team time trial action. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 64 Quick-Step tackle the Saitama team time trial. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 64 Simon Geschke (Sunweb). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 64 Bernhard Eisel leads Dimension Data in the team time trial. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 64 Michal Kwiatkowski (Sky). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 64 Mark Cavendish (Dimension Data). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 64 A Team Sky supporter in Japan. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 64 Team Sky at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 64 Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 64 Yukiya Arashiro (Bahrain-Merida). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 64 Fumiyuku Beppu (Trek-Segafredo). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 64 Warren Barguil (Sunweb). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 64 Fumiyuku Beppu (Trek-Segafredo). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 64 Chris Froome. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 64 Chris Froome on duty in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 64 Marcel Kittel (Quick-Step). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 64 Warren Barguil wore the Tour de France polka dot jersey in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 64 Chris Froome in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 64 Greg Van Avermaet checks behind in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 64 Warren Barguil. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 64 Mark Cavendish celebrates victory in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 64 Marcel Kittel claimed the sprint event. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 64 Mark Cavendish won the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 42 of 64 Marcel Kittel (Quick-Step Floors). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 43 of 64 Chris Froome in action at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 44 of 64 Mark Cavendish beats Fumiyuku Beppu in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 45 of 64 Mark Cavendish brings the curtain down on 2017 with a win in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 46 of 64 The peloton in action at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 47 of 64 Mark Cavendish duels with Fumiyuku Beppu in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 48 of 64 Mark Cavendish edges Fumiyuku Beppu in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 49 of 64 Mark Cavendish (Dimension Data) after the 2017 Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 50 of 64 Mark Cavendish beat Fumiyuku Beppu and Yusuke Hatanaka to win the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 51 of 64 Greg Van Avermaet (BMC) salutes the crowd in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 52 of 64 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 53 of 64 The crowds turned out in Saitama to watch Chris Froome and the stars of the Tour de France peloton. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 54 of 64 Greg Van Avermaet (BMC). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 55 of 64 Mark Cavendish is greeted by fans at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 56 of 64 Warren Barguil at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 57 of 64 Chris Froome (Sky). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 58 of 64 Chris Froome and Sky launch their team time trial effort. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 59 of 64 Michal Kwiatkowski (Sky). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 60 of 64 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 61 of 64 Chris Froome (Sky). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 62 of 64 The 2017 Saitama Criterium was the fifth year of the event. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 63 of 64 Chris Froome in action in Saitama. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 64 of 64 Chris Froome at the Saitama Criterium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Mark Cavendish (Dimension Data) won the 2017 Saitama Criterium, outsprinting the Japanese duo of Fumiyuki Beppu (Tour de France Japan Team) and Yusuke Hatanaka (Team Ukyo).

Despite standing second on the all-time hierarchy of stage winners at the Tour de France, this was Cavendish's first appearance at the end-of-season event that sees a flavour of the Tour exported to the Asian market.

He was a hit with the local fans the previous day as he caught and cooked Unagi eels, and he was showcased once again as he won the bunch sprint after 19 laps of the 3.1km circuit in Saitama, north of Tokyo.

Like last week's Shanghai criterium, Saitama featured numerous breakaway attempts, again with a late move containing Chris Froome, Warren Barguil, and Rigoberto Uran. The powers that be, however, pulled it back together for a bunch sprint.

A bumper day of entertainment for the many local fans – who have taken this event to their hearts – included a sprint event and a team time trial. Marcel Kittel (QuickStep) won the sprint event, while Utsunomia Blitzen claimed the team time trial.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 1:25:07 2 Fumiyuki Beppu (Jpn) Tour de France Japan Team 3 Yusuke Hatanaka (Jpn) Team Ukyo 4 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 5 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 6 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 7 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 8 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 9 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 10 Hayato Okamoto (Jpn) Aisan Racing Team 11 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 12 Rei Onodera (Jpn) Utsunomia Blitzen 13 Shotaro Watanabe (Jpn) Aisan Racing Team 14 Ryota Nishizono (Jpn) Bridgestone-Anchor 15 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 16 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 17 Kota Sumiyoshi (Jpn) Aisan Racing Team 18 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 19 Nariyuki Masuda (Jpn) Utsunomia Blitzen 20 Atsushi Oka (Jpn) Utsunomia Blitzen 21 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 22 Ryu Suzuki (Jpn) Bridgestone-Anchor 0:00:09 23 Yukiya Arashiro (Jpn) Tour de France Japan Team 24 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 25 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 26 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 27 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini 28 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 29 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 30 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 31 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 32 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 33 Michal Golas (Pol) Team Sky 34 Christopher Froome (GBr) Team Sky 35 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo-Vini Fantini 36 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 37 Michimasa Nakai (Jpn) Team Ukyo 38 Yuma Koishi (Jpn) Nippo-Vini Fantini 39 Kosuke Takeyama (Jpn) Special Team Japan For Saitama 40 Takayuki Abe (Jpn) Utsunomia Blitzen 41 Sho Hatsuyama (Jpn) Bridgestone-Anchor 42 Keisuke Kimaru (Jpn) Shimano Racing Team 43 Takahiro Koyama (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:17 44 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Team Ukyo 45 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:00:26 46 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 47 Yuya Akimura (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:34 48 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo-Vini Fantini 0:02:12 49 Daichi Tomio (Jpn) Special Team Japan For Saitama 50 Kakeru Mizutani (Jpn) Shimano Racing Team 0:02:40 51 Jin Okubo (Jpn) Bridgestone-Anchor DNF Kohei Yamamoto (Jpn) Special Team Japan For Saitama DNF Sawada Toki (Jpn) Special Team Japan For Saitama DNF Yukinori Hishinuma (Jpn) Team Ukyo

Group A # Rider Name (Country) Team 1 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 2 Fumiyuki Beppu (Jpn) Tour de France Japan Team 3 Kohei Yamamoto (Jpn) Special Team Japan For Saitama 4 Kakeru Mizutani (Jpn) Shimano Racing Team

Group B # Rider Name (Country) Team 1 Jin Okubo (Jpn) Bridgestone-Anchor 2 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 3 Yusuke Hatanaka (Jpn) Team Ukyo 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team

Group C # Rider Name (Country) Team 1 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 2 Yukiya Arashiro (Jpn) Tour de France Japan Team 3 Hayato Okamoto (Jpn) Aisan Racing Team 4 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo-Vini Fantini

Group D # Rider Name (Country) Team 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 2 Atsushi Oka (Jpn) Utsunomia Blitzen 3 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky

Final # Rider Name (Country) Team 1 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 2 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 3 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 4 Jin Okubo (Jpn) Bridgestone-Anchor

Team Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Utsunomia Blitzen 0:03:09 2 Team Sunweb 0:00:02 3 BMC Racing Team 0:00:05 4 Dimension Data 5 Bridgestone - Anchor 0:00:07 6 Aisan Racing Team 0:00:10 7 Team Sky 0:00:13 8 Team Ukyo 0:00:16 9 Special Team Japan For Saitama 0:00:17 10 Shimano Racing Team 0:00:18 11 Quick Step Floors 0:00:21 12 Nippo - Vini Fantini 0:00:22 13 Cannondale - Drapac 0:00:28

Women's Individual Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Misuzu Shimoyama (Jpn) 0:03:46 2 Maria Fujita (Jpn) 0:00:16 3 Yuri Nakagawa (Jpn) 0:00:18 4 Yuka Matsui (Jpn) 0:00:20

Paracycling Individual Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Masaki Fujita (Jpn) 0:03:36 2 Shota Kawamoto (Jpn) 0:00:25 3 Keiko Noguchi (Jpn) 0:00:34 4 Naohiko Okumura (Jpn) 0:00:48 5 Kazuhiko Shimada (Jpn) 0:00:59 6 Miho Fujii (Jpn) 0:01:15 7 Kazuha Fukui (Jpn) 0:02:14