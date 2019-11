Wim Stroetinga (Ubbink – Koga) has won the second stage of the Royal Smilde Olympia's Tour, finishing ahead of Yoeri Havik (Cycling Team De Rijke) and Luke Rowe (Great Britain National Team). For Stroetinga the win was a great boost, because good fortune has not been with him for a while.

Stroetinga was without a team when Milram folded at the end of last season. To make matters worse, he broke his collarbone earlier this year at the Rotterdam Six Day, which disrupted his preparation for the track world championships. But now the sun shines again for Stroetinga who said following his win - "It is long since I won a real race, so the feeling is great. Especially when you consider how easy it was."

The stage between Noordwijk and Olst was characterized by the wind. The peloton was blown apart several times, but eventually came back together.

In the previous stage, Stroetinga had placed second to Jetse Bol was therefore confident in the last kilometres in stage 2.

"I know I'm the fastest, but you still have to get over the line first," he said. "Yesterday I came late and so today I went with 300 metres to go. I have to brake hard through the last corner and then I had flown into a gap."

The rider from Oldeberkoop has been under contract woth Ubbink Kogo for just a month.

Stage 2 results # Rider Name (Country) Team Result 1 Wim Stroetinga (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 4:17:54 2 Yoeri Havik (Ned) Cycling Team De Rijke 3 Luke Rowe (GBr) National Team Great Britain 4 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 5 Barry Markus (Ned) Rabobank CT 6 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 7 Jetse Bol (Ned) Rabobank CT 8 Jonas Vangenechten (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 9 Wouter Wippert (Ned) Omega Pharma-Lotto-Davo 10 Raymond Kreder (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 11 Remco te Brake (Ned) Cycling Team De Rijke 12 Dan McLay (GBr) Omega Pharma-Lotto-Davo 13 Christian Bertilsson (Swe) Team Cykelcity 14 Niki Byrgesen (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 15 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco AIS 16 Robin Steenuit (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 17 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 18 Wesley Kreder (Ned) Rabobank CT 19 Pim de Beer (Ned) Cycling Team Jo Piels 20 Jorne Carolus (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 21 Paul Voss (Ger) Endura Racing 22 Sander Lormans (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 23 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 24 Pavel Kochetkov (Rus) Itera - Katusha 25 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank CT 26 Christoph Pfingsten (Ger) Cycling Team De Rijke 27 Sven van Luijk (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 28 Gijs Van Hoecke (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 29 René Mandri (Est) Endura Racing 30 Ritchie Motke (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 31 Raymond Werst (Ned) ParkHotel Rooding CT 32 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 33 Jonathan Dufrasne (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 34 Henrik Abom (Swe) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 35 Bart Van Haaren (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 36 Fillip Eidsheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 37 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 38 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 39 Jasper Hamelink (Ned) Cycling Team Jo Piels 40 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 41 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco AIS 42 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank CT 43 Henk Wildeman (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 44 Arno Van Der Zwet (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 45 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cycling Team De Rijke 46 Niels Reynvoet (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 47 Leander Schreurs (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 48 Bouke Kuiper (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 49 Victor Manakov (Rus) National Team Russia 50 Jim Van Den Berg (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 51 Cor Van Leeuwen (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 52 Moreno Hofland (Ned) Rabobank CT 53 Jaron van Diermen (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 54 Peter Merx (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 55 Lars van der Haar (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 56 Rune Van der Meijden (Ned) Cycling Team De Rijke 57 Andrew Fenn (GBr) National Team Great Britain 58 Iker Camano Ortuzar (Esp) Endura Racing 59 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Cycling Team De Rijke 60 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 61 Dennis Smit (Ned) Metec LSE Cycling Team 62 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 63 Roy Eefting (Ned) Metec LSE Cycling Team 64 Robert De Greef (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 65 Jack Vermeulen (Ned) Cycling Team De Rijke 66 Philippe Legrand (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 67 Lars Horring (Ned) Metec LSE Cycling Team 68 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Cykelcity 69 Ricky Eno Jorgensen (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 70 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 71 Michael Olsson (Swe) Team Cykelcity 72 Berden de Vries (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 73 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 74 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 75 Jos Pronk (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 76 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 77 Nick Mulder (Ned) ParkHotel Rooding CT 78 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 79 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 80 Joris de Boer (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 81 Frank Vreugdenhil (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 82 Maint Berkenbosch (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 83 Leon Burger (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 84 Jelmer Asjes (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 85 Rens te Stroet (Ned) Cycling Team Jo Piels 86 Dylan van Baarle (Ned) Rabobank CT 87 Justin van Hoecke (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 88 Jenning Huizenga (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 89 Ole Martin Olheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 90 Anton Vorobev (Rus) Itera - Katusha 91 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 92 Marco Bos (Ned) Cycling Team Jo Piels 93 Yusuke Hatanaka (Jpn) Shimano Racing Team 94 Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 95 Havard Blikra (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 96 Alexander Serov (Rus) National Team Russia 97 John Anderson (Aus) Endura Racing 98 Gert Jan van Immerseel (Bel) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 99 Mads Meyer (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 100 Kirill Baranov (Rus) Itera - Katusha 101 Rasmus Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 102 Nieck Busser (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 103 Stefan Breemes (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 104 Yannick Janssen (Ned) ParkHotel Rooding CT 105 Dennis Kreder (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 106 Mikhail Antonov (Rus) Itera - Katusha 107 Paul Helderman (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 108 Wim Botman (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 109 Simon Yates (GBr) National Team Great Britain 110 Sander Oostlander (Ned) Cycling Team De Rijke 111 Rohan Dennis (Aus) Rabobank CT 112 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 113 Jens Erik Madsen (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 114 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 115 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco AIS 116 Jarno Gmelich Meijling (Ned) Cycling Team Jo Piels 117 Patrick Ruckert (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 118 Thomas Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 119 Erick Rowsell (GBr) National Team Great Britain 120 Nick Stöpler (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 121 Jorn Knops (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 122 Dries Beatse (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 123 Alexander Prishpetnyi (Rus) Itera - Katusha 124 Sierk Jan De Haan (Ned) Cycling Team Jo Piels 125 Kazuki Aoyanagi (Jpn) Shimano Racing Team 126 Peter Koning (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 127 Samuel Harrison (GBr) National Team Great Britain 128 Roy De Waal (Ned) ParkHotel Rooding CT 129 Damien Howson (Aus) Team Jayco AIS 130 Jesse de Haan (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 131 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 132 Geert Van der Sanden (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 133 Lars Vierbergen (Ned) ParkHotel Rooding CT 134 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 135 Jimmy Janssens (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 136 Dilan Van der Aar (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 137 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 138 Michel Stroosnijder (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 139 Adrie Lindeman (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 140 Evgeny Kovalev (Rus) Itera - Katusha 141 Mark Christian (GBr) National Team Great Britain 142 Alexey Markov (Rus) National Team Russia 143 Mark Stokreef (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 144 Harm de Vries (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 145 Dion Beukeboom (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 146 Rik Kavsek (Ned) ParkHotel Rooding CT 147 Didier Caspers (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:00:26 148 Levi Heymans (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:00:28 149 Steven Stenekes (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 150 Christopher Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 151 Nick Aitken (Aus) Team Jayco AIS 0:00:30 152 Harm Van der Sanden (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 153 Niels De Blaauw (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 154 Alex Carver (Aus) Team Jayco AIS 155 Ryota Nishizono (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:35 156 Takayuki Abe (Jpn) ParkHotel Rooding CT 0:00:41 157 Thomas Moses (GBr) National Team Great Britain 0:00:44 158 Peter Schep (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 0:00:57 159 Philip Lindau (Swe) Team Cykelcity 0:00:59 160 Malcolm Rudolph (Aus) Team Jayco AIS 0:01:29 161 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 162 Kay Welten (Ned) ParkHotel Rooding CT 163 Bram Wegter (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 0:01:53 164 Robert Pölder (Swe) Team Cykelcity 0:02:34 165 Joren Segers (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 166 Nikolay Zhurkin (Rus) National Team Russia 167 Valery Valynin (Rus) National Team Russia 0:03:42 168 Ralph Gelens (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 0:05:47 169 Jos Harms (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:11:40 170 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 171 Marco Brus (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 172 Dex Groen (Ned) Metec LSE Cycling Team 173 Bram Imming (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 174 Erick Tol (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 175 Mart van Blanken (Ned) Metec LSE Cycling Team 176 Jeffrey Wiersma (Ned) Rucanor-Line Cycling Team DNF Robin Wennekes (Ned) Metec LSE Cycling Team DNF Jonathan Mould (GBr) National Team Great Britain

Points - Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank CT 3 pts 2 Jetse Bol (Ned) Rabobank CT 2 3 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco AIS 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bart Van Haaren (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 3 pts 2 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cycling Team De Rijke 2 3 Pim de Beer (Ned) Cycling Team Jo Piels 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Raymond Kreder (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 3 pts 2 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 2 3 Philip Lindau (Swe) Team Cykelcity 1

Youth # Rider Name (Country) Team Result 1 Yoeri Havik (Ned) Cycling Team De Rijke 4:17:54 2 Barry Markus (Ned) Rabobank CT 3 Wouter Wippert (Ned) Omega Pharma-Lotto-Davo 4 Dan McLay (GBr) Omega Pharma-Lotto-Davo 5 Christian Bertilsson (Swe) Team Cykelcity 6 Niki Byrgesen (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 7 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco AIS 8 Robin Steenuit (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 9 Wesley Kreder (Ned) Rabobank CT 10 Jorne Carolus (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 11 Gijs Van Hoecke (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 12 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco AIS 13 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank CT 14 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cycling Team De Rijke 15 Niels Reynvoet (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 16 Victor Manakov (Rus) National Team Russia 17 Moreno Hofland (Ned) Rabobank CT 18 Lars van der Haar (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 19 Rune Van der Meijden (Ned) Cycling Team De Rijke 20 Andrew Fenn (GBr) National Team Great Britain 21 Robert De Greef (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 22 Jack Vermeulen (Ned) Cycling Team De Rijke 23 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Cykelcity 24 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 25 Nick Mulder (Ned) ParkHotel Rooding CT 26 Dylan van Baarle (Ned) Rabobank CT 27 Ole Martin Olheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 28 Anton Vorobev (Rus) Itera - Katusha 29 Havard Blikra (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 30 Gert Jan van Immerseel (Bel) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 31 Yannick Janssen (Ned) ParkHotel Rooding CT 32 Simon Yates (GBr) National Team Great Britain 33 Rohan Dennis (Aus) Rabobank CT 34 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco AIS 35 Erick Rowsell (GBr) National Team Great Britain 36 Nick Stöpler (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 37 Jorn Knops (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 38 Peter Koning (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 39 Samuel Harrison (GBr) National Team Great Britain 40 Damien Howson (Aus) Team Jayco AIS 41 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 42 Dilan Van der Aar (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 43 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 44 Mark Christian (GBr) National Team Great Britain 45 Didier Caspers (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:00:26 46 Harm Van der Sanden (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 0:00:30 47 Alex Carver (Aus) Team Jayco AIS 48 Thomas Moses (GBr) National Team Great Britain 0:00:44 49 Philip Lindau (Swe) Team Cykelcity 0:00:59 50 Kay Welten (Ned) ParkHotel Rooding CT 51 Robert Pölder (Swe) Team Cykelcity 0:02:34 52 Joren Segers (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 53 Nikolay Zhurkin (Rus) National Team Russia 54 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:11:40 55 Dex Groen (Ned) Metec LSE Cycling Team 56 Erick Tol (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank CT 7:46:03 2 Christoph Pfingsten (Ger) Cycling Team De Rijke 0:00:09 3 Wim Stroetinga (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 0:00:10 4 Luke Rowe (GBr) National Team Great Britain 0:00:11 5 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco AIS 0:00:17 6 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco AIS 0:00:18 7 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 8 Yoeri Havik (Ned) Cycling Team De Rijke 0:00:19 9 Jasper Hamelink (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:00:21 10 Mark Christian (GBr) National Team Great Britain 0:00:22 11 Sander Oostlander (Ned) Cycling Team De Rijke 12 Iker Camano Ortuzar (Esp) Endura Racing 0:00:24 13 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank CT 14 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 15 Michael Olsson (Swe) Team Cykelcity 0:00:25 16 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank CT 17 Arno Van Der Zwet (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:00:26 18 Moreno Hofland (Ned) Rabobank CT 0:00:27 19 Peter Koning (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 20 Raymond Kreder (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:00:28 21 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Cykelcity 0:00:29 22 Dylan van Baarle (Ned) Rabobank CT 0:00:30 23 Bart Van Haaren (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 24 Alexey Markov (Rus) National Team Russia 25 Sebastiaan Kamphuis (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:00:31 26 Andrew Fenn (GBr) National Team Great Britain 0:00:33 27 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 28 Anton Vorobev (Rus) Itera - Katusha 29 René Mandri (Est) Endura Racing 30 Paul Voss (Ger) Endura Racing 0:00:34 31 Niels Reynvoet (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 32 Dan McLay (GBr) Omega Pharma-Lotto-Davo 0:00:35 33 Gijs Van Hoecke (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 34 Mikhail Antonov (Rus) Itera - Katusha 35 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 36 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 37 Wesley Kreder (Ned) Rabobank CT 0:00:36 38 Remco te Brake (Ned) Cycling Team De Rijke 39 Jonas Vangenechten (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 40 Rohan Dennis (Aus) Rabobank CT 41 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:00:38 42 Barry Markus (Ned) Rabobank CT 43 Fillip Eidsheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:00:39 44 Rens te Stroet (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:00:40 45 Jonathan Dufrasne (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 46 Jorne Carolus (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 0:00:41 47 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 48 Jelmer Asjes (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 49 Jos Pronk (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 50 Frank Vreugdenhil (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 51 Christian Bertilsson (Swe) Team Cykelcity 0:00:42 52 Berden de Vries (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 53 Pim de Beer (Ned) Cycling Team Jo Piels 54 Alexander Prishpetnyi (Rus) Itera - Katusha 0:00:43 55 Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 56 Peter Merx (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 57 Wouter Wippert (Ned) Omega Pharma-Lotto-Davo 58 Pavel Kochetkov (Rus) Itera - Katusha 59 Joris de Boer (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 0:00:44 60 Jack Vermeulen (Ned) Cycling Team De Rijke 0:00:45 61 Henrik Abom (Swe) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 62 Johim Ariesen (Ned) Cycling Team Jo Piels 63 Bert-Jan Lindeman (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:00:46 64 Sierk Jan De Haan (Ned) Cycling Team Jo Piels 65 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 66 Roy Eefting (Ned) Metec LSE Cycling Team 67 Sander Lormans (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 0:00:47 68 Jimmy Janssens (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 0:00:49 69 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 70 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Cycling Team De Rijke 71 Rune Van der Meijden (Ned) Cycling Team De Rijke 72 Wim Botman (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 73 Lars Vierbergen (Ned) ParkHotel Rooding CT 74 Lars van der Haar (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:00:50 75 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 76 Paul Helderman (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 77 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cycling Team De Rijke 78 Henk Wildeman (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 79 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:51 80 Adrie Lindeman (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 81 Sven van Luijk (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 0:00:52 82 Leon Burger (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 0:00:53 83 Jumpei Murakami (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:54 84 Dennis Smit (Ned) Metec LSE Cycling Team 85 Lars Horring (Ned) Metec LSE Cycling Team 86 John Anderson (Aus) Endura Racing 87 Ritchie Motke (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 0:00:55 88 Robin Steenuit (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 89 Raymond Werst (Ned) ParkHotel Rooding CT 90 Jeroen Breewel (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:00:57 91 Rasmus Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 0:00:58 92 Patrick Ruckert (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 0:01:00 93 Gert Jan van Immerseel (Bel) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 94 Bouke Kuiper (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 95 Jaron van Diermen (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 96 Harm de Vries (Ned) Ruiter Dakkapellen Wielerteam 0:01:01 97 Robert De Greef (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 98 Maint Berkenbosch (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:01:02 99 Kirill Baranov (Rus) Itera - Katusha 0:01:03 100 Marco Bos (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:01:06 101 Ole Martin Olheim (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 102 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 103 Jesse de Haan (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:01:10 104 Roy De Waal (Ned) ParkHotel Rooding CT 105 Dries Beatse (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 0:01:11 106 Kazuki Aoyanagi (Jpn) Shimano Racing Team 0:01:13 107 Yusuke Hatanaka (Jpn) Shimano Racing Team 108 Jim Van Den Berg (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 0:01:14 109 Cor Van Leeuwen (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 0:01:15 110 Ricky Eno Jorgensen (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 111 Thomas Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 0:01:19 112 Harm Van der Sanden (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 0:01:21 113 Dennis Kreder (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 0:01:24 114 Jenning Huizenga (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 0:01:37 115 Damien Howson (Aus) Team Jayco AIS 0:01:45 116 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco AIS 0:01:48 117 Philip Lindau (Swe) Team Cykelcity 0:01:50 118 Dion Beukeboom (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 0:01:54 119 Jorn Knops (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 0:01:58 120 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 121 Alexander Serov (Rus) National Team Russia 0:02:03 122 Evgeny Kovalev (Rus) Itera - Katusha 0:02:04 123 Leander Schreurs (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:02:05 124 Rik Kavsek (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:02:06 125 Nick Stöpler (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:02:09 126 Nieck Busser (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 0:02:10 127 Nick Mulder (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:02:11 128 Justin van Hoecke (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 0:02:12 129 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:02:13 130 Dilan Van der Aar (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:02:14 131 Mads Meyer (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 132 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:02:18 133 Nick Aitken (Aus) Team Jayco AIS 0:02:22 134 Stefan Breemes (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:02:29 135 Jarno Gmelich Meijling (Ned) Cycling Team Jo Piels 0:02:32 136 Peter Schep (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 0:02:36 137 Philippe Legrand (Bel) Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole 0:02:37 138 Christopher Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 0:02:43 139 Steven Stenekes (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:02:50 140 Thomas Moses (GBr) National Team Great Britain 0:02:56 141 Didier Caspers (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:03:13 142 Takayuki Abe (Jpn) ParkHotel Rooding CT 0:03:18 143 Joren Segers (Bel) Omega Pharma-Lotto-Davo 0:03:29 144 Jens Erik Madsen (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 0:04:32 145 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:04:39 146 Niki Byrgesen (Den) Team Concordia Forsikring-Himmerland 0:04:41 147 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 0:04:44 148 Victor Manakov (Rus) National Team Russia 0:04:46 149 Samuel Harrison (GBr) National Team Great Britain 0:04:47 150 Simon Yates (GBr) National Team Great Britain 0:04:48 151 Erick Rowsell (GBr) National Team Great Britain 0:04:50 152 Yannick Janssen (Ned) ParkHotel Rooding CT 153 Havard Blikra (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:04:51 154 Johnny van Diermen (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 0:04:52 155 Kay Welten (Ned) ParkHotel Rooding CT 0:04:55 156 Mark Stokreef (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 0:04:58 157 Ryota Nishizono (Jpn) Shimano Racing Team 0:04:59 158 Levi Heymans (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:05:01 159 Geert Van der Sanden (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 0:05:03 160 Michel Stroosnijder (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 0:05:05 161 Alex Carver (Aus) Team Jayco AIS 0:05:09 162 Niels De Blaauw (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 0:05:35 163 Malcolm Rudolph (Aus) Team Jayco AIS 0:06:08 164 Valery Valynin (Rus) National Team Russia 0:06:10 165 Bram Wegter (Ned) Hepro Kunststof Kozijnen NWVG 0:07:06 166 Robert Pölder (Swe) Team Cykelcity 0:07:36 167 Ralph Gelens (Ned) Baby-Dump Lemmens Wilvo Wielerteam 0:08:48 168 Nikolay Zhurkin (Rus) National Team Russia 0:12:17 169 Marco Brus (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 0:12:30 170 Jos Harms (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:13:46 171 Jeffrey Wiersma (Ned) Rucanor-Line Cycling Team 0:14:15 172 Erick Tol (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:16:32 173 Dex Groen (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:16:39 174 Mart van Blanken (Ned) Metec LSE Cycling Team 0:16:41 175 Bram Imming (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 0:16:44 176 Sander Kreder (Ned) Koopmans-Batavus Cycling Team 0:16:56

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jetse Bol (Ned) Rabobank CT 11 pts 2 Christoph Pfingsten (Ger) Cycling Team De Rijke 6 3 Raymond Kreder (Ned) Nationale Baan Selectie KNWU 3 4 Bart Van Haaren (Ned) Ubbink - Koga Cycling Team 3 5 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 3 6 Bram de Kort (Ned) Van Hemert Groep-De Jonge Renner 2 7 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cycling Team De Rijke 2 8 Sander Oostlander (Ned) Cycling Team De Rijke 2 9 Philip Lindau (Swe) Team Cykelcity 1 10 Pim de Beer (Ned) Cycling Team Jo Piels 1 11 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco AIS 1 12 Jack Vermeulen (Ned) Cycling Team De Rijke 1