Alejandro Valverde (Movistar) claimed victory on the most demanding stage of the Route d’Occitanie after beating Daniel Navarro (Cofidis) and Kenny Elissonde (Team Sky) to win on the fog-shrouded summit of Les Monts d'Olmes.

Only 30 riders were left in the front group after the passage over the climbs of the Port de Lers and Col du Chioula, and Valverde went on the offensive on the opening ramps of the final 15-kilometre haul to the finish.

Elissonde and Navarro went on the attack with Valverde, and the Sky rider made several attempts to shake the Spanish pair loose ahead of the summit. Valverde proved a redoubtable foe, however, and the veteran unfurled a crisp acceleration of his own near the summit to take the win and move into the overall lead.

Navarro placed second on the stage, two seconds down, while Elissonde placed third at seven seconds. Luis Leon Sanchez (Astana) took fourth at 1:03, just ahead of Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ).

The Route d’Occitanie (formerly the Route du Sud) is Valverde’s first race since Liège-Bastogne-Liège in April and his final tune-up ahead of next month’s Tour de France, where he will form a fearsome triumivirate for Movistar alongside Nairo Quintana and Mikel Landa.

“It was a very demanding stage, and even if the weather conditions were really good for most of it, the final section was foggy and slightly rainy, and made for dangerous descents – but it really wasn’t that big of a problem,” Valverde said.

“At the final split with Navarro and Elissonde, I was able to stay calm and follow their moves without much suffering – we were going on the attack in the beginning, but later understood it was better to cooperate, at least before the final slopes. They tried to drop me back into the final section because they knew I would be faster into a sprint, but I was able to keep their pace and grab the win.”

Valverde carries a lead of six seconds over Navarro into Sunday’s final stage, with Elissonde in third at 12 seconds.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 5:28:53 2 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:02 3 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:00:06 4 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:01:03 5 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:01:04 6 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:06 7 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:09 8 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:01:32 9 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:01:50 10 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 11 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 0:01:55 12 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 0:02:02 13 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:02:08 14 Thomas Joly (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:38 15 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:02:50 16 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:07 17 Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic 0:03:13 18 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:03:43 19 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:05:53 20 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:06:19 21 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:06:38 22 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 0:06:41 23 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo-Samsic 24 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:06:58 25 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 0:07:15 26 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert 27 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:07:48 28 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Manzana Postobon 0:07:51 29 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:07:56 30 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon 0:08:26 31 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:09:04 32 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:09:39 33 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Club 0:10:03 34 Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:40 35 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:11:45 36 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 0:11:55 37 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:12:00 38 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:12:09 39 Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 0:12:49 40 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:13:10 41 Pierre Gouault (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:13:19 42 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 43 Camille Thominet (Fra) St Michel-Auber 93 44 Philip Deignan (Irl) Team Sky 45 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 0:13:41 46 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:44 47 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:14:12 48 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon 0:14:25 49 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:15:27 50 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert 0:15:53 51 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 52 Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole 53 Julien Amadori (Fra) Project Nice Cote d'Azur 54 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 55 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 56 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 57 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:16:47 58 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 0:17:48 59 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo-Samsic 0:18:25 60 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:19:01 61 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:19:04 62 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 63 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:19:18 64 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:19:28 65 Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon 0:20:47 66 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:21:27 67 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:22:25 68 Geoffrey Kiprotich Langat (Ken) Bike Aid 0:22:39 69 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:22:53 70 Simon Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert 0:22:55 71 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:23:33 72 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 73 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:24:52 74 Nuno Bico (Por) Movistar Team 75 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 76 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 0:25:03 77 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:25:12 78 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 79 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:29:25 80 Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:33:19 81 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 82 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:33:43 83 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 0:33:58 84 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 85 Christopher Lawless (GBr) Team Sky 0:40:27 86 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 87 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 88 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 89 Josu Zabala Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 90 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 91 Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon 92 Kevin Reza (Fra) Vital Concept Club 0:40:58 93 Erwann Corbel (Fra) Vital Concept Club 94 Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole 95 Meron Abraham (Eri) Bike Aid 96 Stéphane Cognet (Fra) Project Nice Cote d'Azur 0:41:13 DNF Dayer Quintana (Col) Movistar Team DNF Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA DNF Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM DNF Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale DNF Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale DNF Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Angelo Tulik (Fra) Direct Energie DNF Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias DNF Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana Postobon DNF Guillaume Levarlet (Fra) St Michel-Auber 93 DNF Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 DNF Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club DNF Brendan Cole (Aus) Project Nice Cote d'Azur DNF Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNS Damien Touze (Fra) St Michel-Auber 93