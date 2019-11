Image 1 of 3 Jochen Kass (shown here racing in St. Wendel, Germany) was the winner of the Roc d'Azur marathon. (Image credit: Multivan Merida Biking Team) Image 2 of 3 Sally Bigham (Topeak Ergon) rides toward victory at Roc d'Azur (Image credit: Team Topeak-Ergon) Image 3 of 3 Sally Bigham (Topeak Ergon) on her way to a win. (Image credit: Team Topeak-Ergon)

Mountain bike racer Jochen Käss (Multivan Merida) won the star-studded European season's finale in Fréjus in Southern France by outsprinting Christoph Sauser (Specialized) in the final meters of the race.

Käss had suffered a flat tire and then had to work to close the gap that resulted. He made it back up to the front, and the race played out on the final finishing straight.

"After having suffered a flat rear tire, I already had given up on a top placing," said Käss. "But when I managed to reduce the gap to 15 seconds, I saw my chance. It's beautiful to win here at the Roc d'Azur as well."

Andreas Kugler (Multivan Merida) was third.

World champion José Hermida was not racing. Rather, the world champion was in his own sort of marathon. For many hours, he signed autographs for fans.

Full Results

Top 25 overall (all categories) # Rider Name (Country) Team Result 1 Jochen Kass 3:26:07 2 Christoph Sauser 0:00:07 3 Andreas Kugler 0:04:27 4 Marc Trayter 0:05:04 5 Stefan Sahm 0:05:39 6 Alban Lakata 0:07:04 7 Hannes Genze 0:07:52 8 Manuel Fumic 0:08:04 9 Ivan Rybarik 0:08:33 10 Emil Lindgren 0:09:00 11 Lukas Buchli 0:10:30 12 Alexandre Moos 0:11:58 13 Walter Costa 0:16:12 14 Xavier Dafflon 0:17:13 15 Mike Felderer 0:21:38 16 Adrian Jackson 0:25:38 17 Ramon Krebs 0:25:39 18 Gody Jacobs 0:26:32 19 Michael Montandon 0:28:33 20 Fred Frech 0:29:28 21 Jo Nordskar 0:29:59 22 Tim Bohme 0:30:41 23 Ralph Naef 24 Philipp Gerber 0:32:29 25 Nico Berckmans 0:33:54

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jochen Kass 3:26:07 2 Hannes Genze 0:07:52 3 Manuel Fumic 0:08:04 4 Ivan Rybarik 0:08:33 5 Emil Lindgren 0:09:00 6 Xavier Dafflon 0:17:13 7 Mike Felderer 0:21:38 8 Adrian Jackson 0:25:38 9 Ramon Krebs 0:25:39 10 Jo Nordskar 0:29:59 11 Tim Bohme 0:30:41 12 Philipp Gerber 0:32:29 13 Lucien Peterhans 0:34:34 14 Cyril Calame 15 Michiel Van Aelbroeck 0:34:56 16 Guido Thaler 0:35:01 17 Stephane Urbain 0:38:24 18 Sonke Wegner 0:39:13 19 Yvan Jeannerod 0:41:03 20 Julien Taramarcaz 0:42:54 21 Thomas Achouri 0:45:35 22 Christophe Rytz 0:47:19 23 Romain Bouther 0:48:32 24 Martin Haugo 0:48:43 25 Sebastien Clavier 0:50:19 26 Pierre-Yves Facomprez 0:50:52 27 Frank Nak 0:54:10 28 Benoit Rogier 0:57:55 29 Damian Perrin 1:00:26 30 Daniel Paardekooper 1:02:34 31 Pierre Lesy 1:05:14 32 Julien Brazy 1:05:22 33 Antoine Caron 1:05:39 34 Nicolas Dumoulin 1:05:40 35 Rudy Vos 1:09:56 36 Olivier Raynaud 1:12:04 37 Sebastien Fontaine 1:14:52 38 David Pericou 1:15:10 39 Antoine Guyot 1:15:43 40 Eli Smeyers 1:18:45 41 Patrick Vermeire 1:21:25 42 Anthony Bronner 1:21:28 43 Pieter Goethals 1:22:11 44 Wouter Dierckx 1:22:51 45 Damien Heringuez 1:23:43 46 Francois Vallee 1:23:53 47 Jochem Raevens 1:26:41 48 Jonathan Causin 1:29:07 49 Pierre Goffin 1:32:15 50 Sebastien Gerber 1:33:04 51 Tom Kempenaers 1:41:02 52 Renaud Schindelholz 1:42:27 53 Julien Delaet 1:43:26 54 Rafael Ruiz Del Portal 1:43:29 55 Marc Lammens-Freson 1:44:33 56 Sven Verjans 1:44:41 57 Cyril Bezancon 1:45:01 58 Fabien Darraillans 1:46:15 59 Alexis Crespin 1:47:28 60 Camille Bazile 1:47:38 61 Tony Oriez 1:48:57 62 Pascal Hingray 1:49:46 63 Niall Frost 1:50:06 64 Aurelien Veyssier 1:53:31 65 Julien Peyfort 1:54:10 66 Marc Gerard 1:55:26 67 Fabien Tavernier 1:56:18 68 Tony Marais 1:56:34 69 Francois Clety 1:56:39 70 Maxime Leblanc 1:57:12 71 Sammy Knockaert 1:59:44 72 Youri Hervy 2:00:09 73 Aurelien Cheymol 2:02:58 74 Sebastien Paris 2:09:03 75 Cyril Favereau 2:09:17 76 Jean-Charles Leboucher 2:14:56 77 Xavier Cougul 2:15:22 78 Alexis Defrancq 2:15:52 79 Clement Balladur 2:16:32 80 Bastiaan Jansen 2:17:47 81 Nicolas Legrand 2:17:56 82 Judicael Solier 2:19:56 83 Jerome Arricastres 2:24:35 84 Julien Seidel 2:24:52 85 Benjamin Jennes 2:25:01 86 Arnaud Frich 2:26:58 87 David Le Guern 2:28:17 88 Thibaut Delacroix 2:28:51 89 Nicolas Juhen 2:28:52 90 Pieter De Meyer 2:29:47 91 Benoit Barland 2:31:28 92 Romain Herisson 2:31:51 93 Thomas Senetaire 2:32:55 94 Julien Louis 2:33:04 95 Gregory Cordier 2:33:12 96 Alexandre Jacob 2:33:14 97 Thomas Mei 2:35:01 98 Thomas Altazin 2:35:12 99 Cyrille Deshoux 2:36:23 100 Jef Wouters 2:36:48 101 Miguel Van Boven 2:44:10 102 Karel Pauwels 2:45:56 103 Bart Limpens 2:46:52 104 Tony Vandenbussche 2:47:41 105 Nick Storms 2:51:09 106 Franck Desramaux-Sallez 2:51:28 107 Mathieu Loiseau 2:51:38 108 Cedric Fradin 2:51:43 109 Laurent Rens 2:51:47 110 Anthony Mast 2:52:13 111 Cyrille Courtens 2:54:40 112 Mathieu Segard 2:56:37 113 Alexandre Schlatter 2:57:55 114 Adrien Muzet 2:59:28 115 Cedric Volgringer 3:00:19 116 Ivan Klimine 3:00:28 117 Allard Tollenaar 3:00:31 118 Christophe Dupayage 3:08:43 119 Pierrig Le Bonniec 3:09:17 120 Dimitri Degeyter 3:12:00 121 Remi Defrancq 3:14:12 122 David Guest 3:16:36 123 Fabrice Aubiat 3:22:16 124 Remy Colliaut 3:23:13 125 Ben Pelsmaekers 3:25:27 126 Nicolas Esneault 3:26:11 127 Amory Provo 3:26:52 128 Lionel Chateau-Raynaud 3:32:26 129 Jeremy Mauger 3:32:32 130 Rob Bruyndonckx 3:33:10 131 Herve Jersier 3:34:33 132 Nicolas Rambeau 3:42:08 133 Adrien Fichot 3:44:43 134 William Goyvaerts 3:46:51 135 Frederic Tolme 3:58:49 136 Benoit Guillemin 3:59:42 137 Benjamin Ledy 3:59:43 138 Emond Benoit 3:59:44 139 Meir Wout 4:00:49 140 Nicolas Antoine 4:03:13 141 Donavan Dieu 4:03:43 142 Aurelien Penneman 4:05:50 143 Samuel Crete 4:06:55 144 Andrea Puma 4:08:16 145 Philippe Bource 4:14:56 146 Bram Coppens 4:28:38

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sally Bigham 4:23:08 2 Ivonne Kraft 0:00:32 3 Coralie Redelsperger 0:18:36 4 Daniele Troesch 0:24:56 5 Mieke Deroo 0:25:03 6 Catherine Lohri 0:28:30 7 Marie Haquenne 0:56:45 8 Alexandra Noel 1:00:45 9 Isabel Van De Voorde 1:21:19 10 Christiane Gloesener 1:26:29 11 Fien Lammertyn 1:33:18 12 Claudia Spychiger 1:39:52 13 Natacha Baud 1:48:01 14 Lina Ornella 1:55:51 15 Marie-Helene Badon 2:05:08 16 Sarah Forbes 2:21:07 17 Sofie Renier 2:29:44 18 Sylvie Montessuit 2:31:19 19 Katrien Van Den Driessche 2:34:41 20 Halinka De Clerck 2:39:48 21 Abigail Armstrong 2:42:49 22 Beatrice Defour 2:46:48 23 Patricia Vandendriessche 2:58:18 24 Liedy Vandevenne 3:14:02 25 Helene Galland 3:19:12 26 Laurence Michel 27 Nathalie Cousyn 3:26:20 28 Carolina Casacuberta 3:35:06 29 Fabienne Vincent 3:36:10

Under 23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Valentin Omnes 4:19:29 2 Andreas Hartmann 0:02:13 3 Stefan Onclin 0:07:05 4 Thibault Sabatier 0:26:29 5 Romain Guenole 0:45:26 6 Julien Fumeaux 1:22:31 7 Guillaume Vaussoue 1:22:45 8 Thibaut Malard 1:36:03 9 Bruno Marc 1:39:21 10 Stephane Boyaux 1:41:37 11 Damien Hoenen 1:56:16 12 Mickael Saint-Martin 1:58:49 13 David Faria 2:07:30 14 Mathieu Peelman 2:30:14 15 Adrien Vanschepdael 2:51:47 16 Gaetan Guentleur 3:01:41 17 William Provillard 3:07:23 18 Florent Desbrosses 3:08:06 19 Fabien Prudon 3:37:26

Master 1 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Sauser 3:26:14 2 Andreas Kugler 0:04:20 3 Marc Trayter 0:04:57 4 Stefan Sahm 0:05:32 5 Alban Lakata 0:06:57 6 Lukas Buchli 0:10:23 7 Alexandre Moos 0:11:51 8 Walter Costa 0:16:05 9 Gody Jacobs 0:26:25 10 Michael Montandon 0:28:26 11 Fred Frech 0:29:21 12 Ralph Naef 0:30:34 13 Wouter Declercq 0:35:57 14 Denys Marhem 0:36:06 15 Manuel Gomez Arredondo 0:42:33 16 Gerald Debot 0:43:30 17 Marcel Knecht 0:43:47 18 Etienne Hautavoine 0:44:38 19 Eric David 0:47:59 20 Guillaume Peyronnet 0:50:10 21 Olivier Guth 0:50:14 22 Olivier Lamarque 0:53:32 23 Ron Dezittere 0:53:38 24 Andre Charbellet 0:54:05 25 Sebastien Escuain 0:55:29 26 Stephane Laily 0:56:52 27 Alex Baude 0:58:46 28 Xavier Lumpert 0:59:09 29 Alain Van Woensel 0:59:28 30 Steven Janssens 0:59:29 31 Yann Rivard 0:59:43 32 Arne Broekmans 1:00:20 33 Lionel Beret 1:00:48 34 Bruno Albert 1:02:37 35 Yvain Sogno 1:02:42 36 Ivan Vila 1:04:46 37 Richard Deglise 1:05:16 38 David Montourcy 1:06:26 39 Philippe Zebracki 1:06:31 40 Benny Houben 1:08:53 41 Stephane Auroux 1:10:18 42 James Mccluskey 1:11:35 43 Philip Morris 1:11:36 44 Xavier Thorand 1:11:37 45 Sebastien Langot 1:11:38 46 Pascal De Meulenaer 1:12:56 47 Philippe Hautavoine 1:13:38 48 Yann Le Port 1:14:09 49 Sebastien Schuler 1:15:17 50 Bruno Ducourant 1:15:53 51 Dave Van De Pol 1:15:58 52 Frederic Thomas 1:16:04 53 Stephane D'ambrosi 1:16:22 54 Cyril Mariaux 1:18:21 55 Nehemia Paardekooper 1:18:25 56 Mike Fridelance 1:18:53 57 Fabien Lacroix 1:18:59 58 Oliver Schouppe 1:19:58 59 Dominique Van Den Berghe 1:20:34 60 Sebastien Jolivot 1:20:50 61 Steeve Renaudier 1:21:39 62 Graeme Forbes 1:22:57 63 Nicolas Levasseur 1:24:11 64 Jerome Clamouse 1:25:05 65 Benoit Lecolier 1:27:22 66 Maurizio Trevisiol 1:28:45 67 Mark Cosijn 1:30:09 68 Vincent Carlier 1:30:23 69 Bjorn Rietbroek 1:31:00 70 Pierre Lefevre 1:31:04 71 Bruno Gouin 1:31:20 72 Jarkko Van Den Brande 1:31:22 73 Hans Desmet 1:31:51 74 Wim Tack 1:32:28 75 Emmanuel Brouns 1:33:22 76 Gert De Roover 1:34:01 77 Jean-Philippe Hirsinger 1:34:34 78 Rene Bonnafoux 1:35:02 79 Maxime Bretaud 80 Alex Bellera 1:36:13 81 Denis Weber 1:36:57 82 Fabrizio Valle 1:37:15 83 David Eray 1:37:54 84 Bert Declerck 1:39:24 85 Sebastien Charruet 1:39:56 86 Philippe Cronier 1:41:06 87 Dries Barbier 1:43:01 88 Kevin Vleurinck 1:43:11 89 Mickael Harnois 1:43:15 90 Alexander Paardekooper 1:44:29 91 Bernard Bertrand 1:45:09 92 J-Philippe Gauthier 1:45:54 93 Morgan Simonnet 1:45:58 94 David Bourgeaux 1:46:07 95 Johan Stiennes 1:46:47 96 Christophe Laroux 1:47:13 97 Eric Balcon 1:48:31 98 Sylvain Barbaux 1:49:02 99 Manuel Rouet 1:49:16 100 Johan De-Baets 1:49:42 101 Franck Gobillot 1:50:41 102 Yvan Le Bail 1:50:53 103 David Couturier 1:51:29 104 Thierry Lespagne 1:51:59 105 Philippe Michel 1:52:23 106 Rudy Barraut 1:53:37 107 Pierre Deroo 1:54:06 108 Eric Fendt 1:54:12 109 Aurelien Hochart 1:56:04 110 Marc Lemonnier 1:57:44 111 Frank David 1:57:51 112 Frederiek Degrave 1:59:56 113 Regis Baud 2:00:19 114 Dimitri Vanhalwyn 2:00:39 115 Vincent Pederiva 2:01:02 116 Peter Kraaijvanger 2:01:35 117 Cedric Parys 2:01:51 118 Julien Lefant 2:02:05 119 Olivier Bertone 2:02:07 120 Frederic Caulier 2:03:33 121 Wim Hermans 2:03:55 122 Cedric Chavet 2:05:02 123 Gerd Joos 2:05:47 124 Fernand Petitjean 2:06:00 125 Johann Rafaillac 2:06:41 126 Stephane Dubois 2:06:42 127 Stephane Laynat 2:08:14 128 Nicolas Romilly 2:08:18 129 Stijn Declerck 2:08:44 130 Frederic Dirrig 2:09:03 131 Yoan Courtade 2:09:15 132 Leo Studer 2:09:26 133 Cyril Arnoux 2:09:47 134 Emmanuel Requette 2:09:49 135 Stephane Pascolo 2:10:28 136 Johan Christen 2:10:29 137 Laurent Lemoine 2:10:55 138 Adrien Briand 2:11:09 139 Sven Dezittere 2:11:12 140 Herve Auroux 2:11:32 141 Olivier Miele 2:11:52 142 Pascal Clemencon 2:12:07 143 Willem Rosiers 2:12:51 144 Sebastien Lopez 2:13:40 145 Henk Demeester 2:13:50 146 Pierrick Freire 2:14:04 147 Frederic Ferera 148 Georges Latouche 2:14:10 149 Benjamin Depasse 2:14:11 150 Piet Dejonckheere 2:14:35 151 Francois Pissot 2:15:56 152 Yannis Vuilleumier 2:16:16 153 Bart Haesen 2:17:01 154 Steven Pauwels 2:17:09 155 Samuel Conil 2:18:33 156 Michael Pannaux 2:18:54 157 Wouter Degrave 2:19:21 158 Eric Limousin 2:19:23 159 Johnny Chopin 2:19:36 160 Gil Evrard 2:19:48 161 Samuel Drouin 2:19:49 162 Herve Ballay 2:20:03 163 Arnaud Meausoone 2:20:06 164 Olivier Couturier 2:20:22 165 Pierre Guersillon 2:20:50 166 Xavier Sanciaut 2:21:33 167 Bart Jacobs 2:22:08 168 Stephane Bourjon 2:22:32 169 Pascal Szekely 2:23:02 170 Nico Filez 2:23:59 171 David Vandenhecke 2:25:18 172 Sebastien Daniel 2:26:04 173 Stephane Pore 2:26:29 174 Gregory Vassal 2:27:17 175 Vincent Pulignano 2:27:28 176 Nicolas Rolland 2:27:41 177 Sven De Bock 2:27:51 178 Mike Huyghe 2:28:21 179 Thibaut Cathenoz 180 Frederic Laudet 2:28:25 181 Benoit Maistriaux 2:29:09 182 Nicolas Bourgoin 2:29:18 183 Frederic Gerard 2:29:24 184 Tom Vanbrusselt 2:29:47 185 Christophe Schuyten 2:29:48 186 Francois Meurillon 2:30:08 187 Guillaume Froger 2:30:37 188 Roel Marcus 2:31:05 189 Herve Masson 2:31:32 190 Eric Friedrich 2:31:44 191 Yohann Ferrand 2:31:45 192 Vincent Racine 2:31:59 193 Lionel Geldreich 2:32:40 194 Laurent Garnier 2:34:13 195 Johnny Bonvin 2:34:17 196 Mickael Faivre 2:34:53 197 Pierre-Emile Piquemal 2:35:18 198 Guillaume Lesaint 2:35:44 199 Fabrice Duhamel 2:35:49 200 Benoit Taevernier 2:35:52 201 Benoit Mercier 202 Steve Godard 2:36:12 203 Samuel Huvet 2:36:36 204 Stephane Godest 2:36:38 205 Olivier Pacco 2:38:49 206 Stephane Vieira 2:39:20 207 Nigel Muntz 2:39:22 208 Christophe Marical 2:40:19 209 Romain Thorel 2:40:21 210 Rogier Mous 2:40:22 211 Gunther Discart 2:40:36 212 Marc Gras 2:40:38 213 Yann Blondelle 214 Trond-Vidar Kjellen 2:40:39 215 Guillaume Neveux 2:40:43 216 Stephane Dereumaux 2:40:45 217 Stephane Burban 2:40:50 218 Eric Dessart 2:40:53 219 Dimitri Kleykens 220 Heikki Segaert 2:41:03 221 Geert Van Den Houdt 2:41:09 222 Joeri Stefani 223 Patrick Gerardin 2:41:13 224 Frits Van Dijck 2:41:46 225 Fabian Gilson 2:41:48 226 Stephane Morin 2:42:18 227 Olivier Draguet 2:43:04 228 Jean-Emmanuel Lopes 2:43:45 229 Michael Olagnon 2:43:54 230 Eric Thissen 2:43:56 231 Remi Altazin 2:44:01 232 Frederic Le Quere 2:45:31 233 Seb Nain 2:46:26 234 Laurent Bourie 2:46:32 235 Nicolas Ponsart 2:46:49 236 Thierry Lemaitre 2:46:51 237 Stephen Pierre 2:47:03 238 Sebastien Chevallier 239 Florent Bronner 240 Gilles Bernasque 2:47:15 241 Bruno Dumontet 2:47:25 242 Lionel Serabian 243 Alain Clement 2:49:37 244 Olivier Breton 2:49:44 245 Daniel Savigny 2:50:13 246 Jean Duffaut 2:52:15 247 Gilles Hubert 2:52:53 248 Jostein Erlandsen 2:53:27 249 Samuel Richeux 2:54:06 250 Christophe Sarlet 2:54:07 251 Mickael Mougey 2:54:44 252 Franck Bernard 2:55:18 253 Jan Jans 2:55:46 254 Samuel Asseman 2:55:50 255 Jerome Robert 2:55:52 256 Brian Timp 2:56:14 257 Guillaume Bignon 2:56:15 258 Guy Frederix 2:56:30 259 Frederic Tremeau 2:56:35 260 Eric Cron 2:56:42 261 David Tyrode 2:57:06 262 Pieter Igodt 2:57:28 263 David Decoene 2:57:40 264 Tom Bruneel 2:57:59 265 Christophe Houdan 2:58:12 266 Sebastien Languinier 2:58:37 267 Gregory Prevot 2:59:03 268 Dieter Delys 2:59:16 269 Sylvain Boitard 3:00:04 270 Thirry Tyrode 3:00:37 271 Sandro Porta 3:00:41 272 Jean-Francois Baussart 3:00:53 273 Christopher Poupard 3:01:00 274 Sebastien Michel 3:01:04 275 Jean-Marc Durand 3:01:12 276 Jean-Francois Zbinden 3:02:31 277 Alain Juchet 3:02:36 278 Paul Laffitte 3:02:51 279 Serge Lodato 3:03:04 280 Christophe Molin 3:03:27 281 Frederik Vandendriesche 3:05:55 282 Christian Vinchon 3:08:20 283 Frederic Le Coz 3:08:54 284 Frederic Richard 3:09:10 285 Sebastien Iris 3:10:41 286 Cedric Lantenois 287 Davy Muller 3:10:44 288 Nicolas Emberger 3:10:46 289 Anthony Bonet 3:11:18 290 Regis Hutschemackers 3:12:10 291 Christophe Loustau 3:12:26 292 Nicolas Dupuis 3:12:39 293 David De Ridder 3:12:57 294 Brice Lopez 3:13:44 295 Christophe Capello 3:14:04 296 Olivier Burnet 3:14:34 297 Cedric Heurtaux 3:14:46 298 Edouard Veuillot 3:14:47 299 Nicky De Loose 3:18:24 300 Laurent Robert 3:19:15 301 Olivier Castermant 3:19:22 302 Thierry Martin 3:20:06 303 Sigi Waegemans 3:20:38 304 Eric Serre 3:20:43 305 Kris Cornil 3:21:31 306 Hannes Dekeyzer 3:21:49 307 Frederic Auzeral 3:22:19 308 Frederic Herman 3:22:47 309 Thierry Collas 3:23:14 310 Ricardo Pereira 3:23:26 311 Stephane Jacob 3:23:45 312 Mario Van Der Cruyssen 3:24:07 313 Stephane Virvaleix 3:25:01 314 Frederic Hachin 3:25:30 315 Sebastien Boudeau 3:25:33 316 Guillaume Aurelio 3:25:36 317 Alain Bouffet 3:25:52 318 Ulrich Verheyden 3:26:22 319 Bruno Salles 3:26:25 320 Stephane Mathieu 3:26:34 321 Vincent Lefebvre 3:26:45 322 Jerome Flucher 3:28:05 323 Xavier Blandin 3:31:41 324 Nicolas Malaval 3:32:09 325 Alexandre Charles 3:33:08 326 Carlos Agredano 327 Elie Pradoux 3:34:15 328 Pierrick Dremiere 3:34:18 329 Philippe Desplechin 3:34:19 330 Vincent Renaerd 3:34:20 331 Mathieu Sabotin 3:34:33 332 Fabrice Lamothe 3:35:21 333 Jose Brunet 3:37:33 334 Wilfried Mariette 3:38:14 335 Joachim Fauconnier 3:38:34 336 Christophe Moser 3:38:55 337 Julien Leger 3:39:31 338 Ali Belhoussine 3:39:40 339 Robin De Hauwere 3:40:27 340 Gilles Tzieri 3:42:04 341 Hubert Darques 3:42:11 342 Johann Velghe 3:42:20 343 Jean-David Kratz 3:44:32 344 Rik Rohart 3:44:40 345 Christophe Lapsolu 3:44:43 346 Guillaume Orhan 3:44:49 347 Ludovic Druesnes 3:45:33 348 Eric Grignon 3:46:43 349 Alexandre Fol 3:51:19 350 Sebastien Maupoint 3:51:34 351 David Leitao Monteiro 3:52:37 352 Jean-Christophe Fadda 3:54:56 353 Sebastien Tissier 354 Esterel Finot 3:54:57 355 Christophe Van Lierde 3:55:15 356 Philippe Difruscia 3:55:28 357 Alexander Sanders 3:56:30 358 Paul Cloquette 3:56:43 359 Sylvain De Oliveira 3:57:23 360 Stephane Langlois 3:58:50 361 Kristof Verhelst 3:59:08 362 Bob Ooms 4:00:43 363 Marc Hayen 364 Ludo Di Meo 4:02:23 365 Stephane Deplat 366 Arnaud Borderies 4:02:45 367 Eddy Verdin 4:03:39 368 Dries Verhaegen 4:04:23 369 Ben De Corte 4:04:54 370 Laurent Robac 4:06:33 371 Cyrille Thibault 4:06:48 372 Denis Moncuit 4:07:13 373 Christophe Verboven 4:07:57 374 Christophe Baudouin 4:08:40 375 Peter Willems 4:10:09 376 Sven Geernaert 4:11:07 377 Gaetan Lecomte 4:11:15 378 Damien Rialhon 4:11:29 379 Christophe Figadere 4:11:44 380 Christophe Le Foll 4:12:13 381 Philippe Gandeboeuf 4:12:14 382 Nicolas Bonnet 4:12:31 383 Julien Fischer 4:12:34 384 Christophe Bibaut 4:17:37 385 Sebastien Verschaete 4:18:05 386 Dirk Berden 4:18:42 387 Michel Tandart 4:20:24 388 Mathieu Oulmann 4:24:09 389 Nico Winkelman 4:25:23 390 Jean-Luc Raison 4:26:37 391 Fabien Richard 4:29:06 392 Yann Derron 393 Gaetano Bianchi 4:30:50 394 Michel Giovinazzo 4:31:19 395 Davy Quintens 4:33:00 397 Joseph Guillaume 4:35:10 398 Mathias Guillaume 4:35:12 399 Nicolas Place 4:39:41