Olympic champion Julien Absalon (Orbea) and Switzerland's Esther Süss (Wheeler-IXS Pro Team) prevailed in the elite men's and women's races comprising the third round of the Racer Bikes Cup.

In the elite men's event, Absalon set a furious tempo from the start and distanced everyone except world champion Nino Schurter (Scott-Swisspower MTB Racing) and his teammate Florian Vogel. Schurter, however, suffered a flat tire on the fourth of eight laps and dropped out of contention for the victory.

Absalon shared the pace-making with Vogel until the final lap, when the Frenchman gapped Vogel and soloed to the finish for the win 28 seconds ahead of the Swiss. Third place went to 21-year-old former junior world champion Thomas Litscher (MIG-Bike-Team), 2:30 down on Absalon, while Schurter ended up fourth 1:32 later.

Absalon took his second victory in the series and assumed the overall lead.

The elite women's race was decided on the second lap when Esther Süss attacked and rapidly distanced herself from the field. Süss bested Swiss champion Katrin Leumann (goldwurst-power / Sputnik) by 3:36 with Italy's Eva Lechner (Colnago Arreghini Südtirol) rounding out the podium for third one second later.

Elite men 1 Julien Absalon (Fra) Orbea 1:46:06 2 Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:00:28 3 Thomas Litscher (Swi) MIG-Bike-Team 0:02:30 4 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:04:02 5 Patrik Gallati (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:04:06 6 Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:04:16 7 Nicola Rohrbach (Swi) SRM Stevens 0:04:55 8 Sam Schultz (USA) USA National MTB Team 0:05:00 9 Lukas Flückiger (Swi) 23 deegres/Trek 0:05:03 10 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 0:05:17 11 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:05:24 12 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:05:26 13 Balz Weber (Swi) DS-Rennsport 0:07:15 14 Jeremy Huguenin (Swi) Giant-Swiss-Team 0:07:45 15 Silvio Bundi (Swi) ewz-Giant MTB-Team 0:08:21 16 Martin Fanger (Swi) Giant-Swiss-Team 0:08:25 17 Nicolas Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen 0:08:26 18 Magnus Darvell (Swe) Team Kalas 0:08:31 19 Urs Huber (Swi) Stöckli-Craft 0:08:55 20 Lukas Buchli (Swi) Bixs-ixs Pro Team 0:09:02 21 Daniel Mcconnell (Aus) Torq Nutrition Australia 0:09:16 22 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:09:41 23 Rob Squire (USA) USA National MTB Team 0:10:14 24 Tobias Hollenstein (Swi) Giant - Micarna 0:12:14 25 Mirco Widmer (Swi) Giant-Swiss-Team 0:12:38 26 Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss 0:13:04 27 Jonas Baumann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:13:13 28 Fabian Rabensteiner (Ita) Profi Bike Team 0:14:15 29 Tad Elliott (USA) USA National MTB Team 0:14:34 30 Travis Livermon (USA) USA National MTB Team 0:14:39 31 Lucien Besançon (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:14:45 32 Silvio Büsser (Swi) BiXS - iXS Swiss Team 0:15:30 33 Matthias Allenspach (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:15:34 34 Tristan Cowie (USA) USA National MTB Team 0:15:38 35 Heiko Gutmann (Ger) Rothaus-Cube MTB Team 0:15:46 36 Benjamin Büchi (Swi) GS Domaine du Frigoulet -1lap 37 Olof Jonsson (Swi) O2 Orbea 38 Marco Arnold (Swi) Giant-Swiss-Team 39 Pascal Schmutz (Swi) Corratec World Team 40 Damian Perrin (Swi) Free Mountain-Koba/RC Steffisburg 41 Marc Metzler (Swi) Pink Gili Swiss 42 Arnaud Grand (Swi) Thömus Racing Team 43 Markus Bless (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 44 Christian Bickel (Swi) christianbickel.ch/RV Winterthur 45 Mathias Krähemann (Swi) Bike Team Ramsauer-Micarna 46 Severin Disch (Swi) Giant-Swiss-Team 47 Yves Corminboeuf (Swi) 48 Samuel Reichen (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 49 Stephen Ettinger (USA) USA National MTB Team 50 Joel Graf (Swi) Fehr Velos Erlen 51 Ethan Gilmour (USA) USA National MTB Team DNF Felix Euteneuer (Ger) Rothaus-Cube MTB Team DNF Matthias Rupp (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing DNF Patrick Tresch (Swi) GU Plus/Thomyk/VMC Silenen DNF Benoit Beaud (Swi) P.E.V Genève DNF Marcus Derungs (Swi) Casutt Velos/VC Surselva DNF Simon Weber (Swi) Merida Suisse Team DNF Oliver Schär (Swi) GU Plus/thomyk DNF Bryan Falaschi (Swi) Giant Italia Team DNF Florian Thie (Swi) MTB Cycletech Racing Team DSQ Christoph Sauser (Swi) Specialized

Elite women 1 Esther Süss (Swi) Wheeler-IXS Pro Team 1:35:07 2 Katrin Leumann (Swi) goldwurst-power / Sputnik 0:03:36 3 Eva Lechner (Ita) Colnago Arreghini Südtirol 0:03:37 4 Marielle Saner-Guinchard (Swi) BikePark.ch/Scott 0:03:38 5 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Arreghini Südtirol 0:03:41 6 Virginie Pointet (Swi) BikePark.ch/Scott 0:03:50 7 Petra Henzi (Swi) Fischer-BMC 0:04:21 8 Kathrin Stirnemann (Swi) Merida Suisse Team 0:05:07 9 Jane Nüssli (Swi) credo-bikes.com / Aegeri Bike Club 0:08:08 10 Fabienne Niederberger (Swi) Team Felt 0:09:39 11 Sofia Pezzatti (Swi) Team Wittwer 0:11:24 12 Myriam Saugy (Swi) Texner BMC 0:12:16 13 Lorraine Truong (Swi) Prof Raiffeisen / ccl 0:13:39 14 Nadine Rieder (Ger) racingteam.youngstars 0:15:18 15 Cornelia Schuster (Ita) SSV Pichl Gsies Raiffeisen 0:18:13 16 Céline Farner (Swi) Velo Franz/Univega 0:18:32 17 Rahel Rüegge (Swi) Jumpin Crazy Team 0:18:56 18 Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team -1lap 19 Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 20 Deborah Spescha (Swi) Thömus Racing Team 21 Céline Ernst (Swi) Stöckli Racing Team 22 Karin Rappo (Swi) Mahu/BSO DNF Catherine Lohri (Swi) Koba DNF Andrea Wilhelm (Swi) Tröhler / VC Hittnau

Junior men 1 Roger Walder (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:28:09 2 Kevin Krieg (Swi) PBR-Matic Swiss MTB Team 0:00:33 3 Michael Stünzi (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:01:38 4 Patrick Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:01:53 5 Mitchell Codner (Aus) Australian National Team 0:01:58 6 Fabian Paumann (Swi) Merida Suisse Team 0:02:22 7 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:02:40 8 Janos Ruch (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:02:48 9 Stefan Peter (Swi) TG Zentralschweiz 0:03:22 10 Valentin Berset (Swi) ACBroye / Dom Cycle 0:03:47 11 Florian Chenaux (Swi) Vélo-Club Fribourg/ Cycles Pache 0:04:10 12 Erik Jonsson (Swi) Jonsson Dom Cycle 0:04:28 13 Claude Koster (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:04:37 14 Bryan Allemann (Swi) BikePark.ch/Scott 0:04:50 15 Tobias Spescha (Swi) Merida Suisse Team 0:05:50 16 Elia Omodei (Swi) VC Wohlen / SCOTT Radsport Stutz 0:06:25 17 Roger Jenny (Swi) Bike 4 Fun 0:06:34 18 Severin Sägesser (Swi) Thömus Racing Team 0:06:38 19 Maxi Maier (Ger) MTB Club München / Team Merida Schulte 0:06:59 20 Marco Tippmann (Ger) MTB-Teck 0:07:00 21 Armin Kiebacher (Ita) A.S.V. St. Lorenzen Rad 0:07:03 22 Dominik Risi (Swi) TG Zentralschweiz / RMC Kerns-Kägiswil 0:07:17 23 Sylvain Engelmann (Swi) Alouettes.ch 0:07:29 24 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:07:53 25 Jan Gafner (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:08:27 26 Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:08:37 27 Philipp Hediger (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:09:47 28 Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur 0:10:07 29 Tobias Gees (Swi) VC-Meiringen-Brienz 0:10:11 30 Dylan Page (Swi) Dom Cycle / VC Rennaz 0:11:09 31 Daniel Humm (Swi) Tempo-Sport Cannondale Team/VC Wädenswil 32 Johannes Gujan (Swi) VC Surselva 0:11:58 33 Ronny Koller (Swi) RSS-Rheintal 0:13:06 34 Yann Rausis (Swi) Happy sport 0:13:27 35 Jan Schär (Swi) Thömus Racing Team 0:14:58 36 Pascal Stettler (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:15:02 37 Silvan Casutt (Swi) biketeam.gr 0:16:35 38 Sébastien Angiolini (Swi) Thömus Racing Team 0:16:42 39 Maxime Ebel (Swi) Frenetic Bernasconi HiRe 0:16:55 40 Nico Tambarikas (Swi) rss-rheintal 0:17:01 41 Michael Grod (Swi) VBT-Seetal 0:17:41 42 Brian Brog (Swi) Free-Mountain-Koba-Team 0:20:16 43 Tobias Schraner (Swi) Fischer-BMC -1lap 44 Raphael Kyburz (Swi) RC Gränichen 45 Nicola Conrad (Swi) Fischer Junior MTB Team

Junior women 1 Linda Indergand (Swi) TG Zentralschweiz/IG RS-Uri 1:23:23 2 Jolanda Neff (Swi) ewz-Giant MTB-Team 0:00:23 3 Vania Schumacher (Swi) Merida Suisse Team 0:02:43 4 Lisa Mitterbauer (Aut) BikePark.ch/Scott 0:02:44 5 Fabienne Andres (Swi) Cannondale Küttel Team/VMC Hägglingen 0:06:15 6 Laura Munizaga (Chi) Scott Agricom Movistar 0:06:36 7 Lisa Rabensteiner (Ita) Profi Bike Team 0:11:22 8 Julia Innerhofer (Ita) A.S.V. St. Lorenzen Rad 0:11:38 9 Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:13:12 10 Romaine Wenger (Swi) Thömus/ Bergsportcenter 0:13:13 11 Carmen Gehriger (Swi) Team-Brander.ch 0:15:34 12 Katja Schuster (Ita) SSV Pichl Gsies Raiffeisen 0:22:44 13 Viviane Furrer (Swi) Bike Windlin -1lap DNF Michelle Vollenweider (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB