The HTC Highroad Women's team continued its dominance of the Giro della Toscana Femminile with its third straight stage win as Judith Arndt prevailed on the hilltop finish in Volterra today.

The races' defending champion outsprinted Claudia Häusler (Diadora - Pasta Zara) atop the category one ascent while the USA's Megan Guarnier edged Rasa Leleivyte (Vaiano Solaristech) for third place three seconds later.

The Volterra climb, tackled twice in the third stage's 24km, proved decisive in shattering the peloton in the finale of the 137.6km parcours.

"Ina [Teutenberg] set a brutal pace on the last climb, and a lot of riders fell behind," said HTC Highroad Women's directeur sportif Ronny Lauke. "The fifteen riders who hung on included Judith [Arndt], who took off in the last three kilometers to go and no one could catch her. She won by a bike length."

Teutenberg, the overnight race leader, would finish the stage 4:41 off the pace, but the leader's jersey stays within the team and moves to Arndt's shoulders. The German leads Guarnier by 26 seconds and Häusler by 33 seconds on general classification.

The peloton faces a split stage on Friday with a 67.3km road stage from Quarrata to Campi Bisenzio followed by a 2.2km individual time trial in Campi Bisenzio.

Full Results 1 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 3:50:12 2 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 3 Megan Guarnier (USA) United States of America 0:00:03 4 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 5 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 0:00:09 6 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 0:00:16 7 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Gianbenini 0:00:26 8 Tatiana Antoshina (Rus) Gauss 9 Polona Batagelj (Slo) Slovenia 10 Joanna Van De Winkel (RSA) Lotto Honda Team 0:00:53 11 Flavia Oliveira (Bra) Vaiano Solaristech 0:00:58 12 Amanda Spratt (Aus) Australia 0:01:04 13 Elena Cecchini (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:01:15 14 Janel Holcomb (USA) United States of America 0:01:59 15 Carla Ryan (Aus) Garmin - Cervelo 0:02:24 16 Oxana Kozonchuk (Rus) Diadora - Pasta Zara 0:02:28 17 Susanna Zorzi (Ita) Gauss 0:03:11 18 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 0:04:41 19 Grete Treier (Est) S.C. Michela Fanini Rox 0:04:50 20 Silvia Valsecchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:07:33 21 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 0:07:36 22 Julia Martisova (Rus) Gauss 23 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Honda Team 0:07:39 24 Petra Zrimsek (Slo) Slovenia 25 Amanda Miller (USA) HTC Highroad Women 0:07:44 26 Samantha Galassi (Ita) SC MCipollini Gianbenini 0:07:49 27 Petra Dijkman (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:08:53 28 Eugeniia Vysotska (Ukr) Ukraine 0:09:01 29 Irina Molitcheva (Rus) Russian Federation 0:09:16 30 Lisa Brennauer (Ger) Germany 0:09:27 31 Tetyana Riabchenko (Ukr) Colavita Forno d'Asolo 0:09:35 32 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:09:51 33 Verónica Leal Balderas (Mex) S.C. Michela Fanini Rox 34 Joanne Hogan (Aus) Australia 0:09:53 35 Ally Stacher (USA) HTC Highroad Women 0:10:16 36 Svetlana Boubnenkova (Rus) Russian Federation 0:10:18 37 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 0:10:25 38 Fabiana Luperini (Ita) SC MCipollini Gianbenini 0:10:26 39 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 0:10:44 40 Oxana Kashchyshyna (Ukr) Ukraine 0:11:06 41 Yulia Blindyuk (Rus) SC MCipollini Gianbenini 0:11:08 42 Kristin McGrath (USA) United States of America 43 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin - Cervelo 0:11:16 44 Tjasa Rutar (Slo) Slovenia 0:11:44 45 Mascha Pijnenborg (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:11:56 46 Stephanie Pohl (Ger) Germany 0:14:37 47 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) Germany 0:14:43 48 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 0:15:51 49 Trixi Worrack (Ger) Germany 50 Marta Tagliaferro (Ita) SC MCipollini Gianbenini 0:16:51 51 Maryna Ivaniuk (Ukr) Ukraine 52 Elke Gebhardt (Ger) Germany 53 Ursa Pintar (Slo) Slovenia 54 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 55 Ziva Verbic (Slo) Slovenia 56 Alena Sitsko (Blr) Team Fanini Store 57 Tania Belvederesi (Ita) Kleo Ladies Team 58 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 59 Karin Aune (Swe) S.C. Michela Fanini Rox 60 Ivanna Borovichenko (Ukr) Ukraine 61 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 62 Eleonora Patuzzo (Ita) Diadora - Pasta Zara 63 Alessandra Borchi (Ita) Gauss 64 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 65 Elizaveta Oshurkova (Ukr) Ukraine 66 Giulia Ronchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 67 Daniela Pintarelli (Aut) Kuota Speed Kueens 68 Robyn De Groot (RSA) Lotto Honda Team 69 Tiffany Cromwell (Aus) Australia 70 Cherise Taylor (RSA) Lotto Honda Team 71 Carmen Small (USA) United States of America 72 Lorena Foresi (Ita) Gauss 73 Marta Bastianelli (Ita) SC MCipollini Gianbenini 74 Lucy Martin (GBr) Garmin - Cervelo 75 Simona Frapporti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 76 Robin Farina (USA) United States of America 77 Madeleine Sandig (Ger) Germany 78 Andrea Dvorak (USA) Colavita Forno d'Asolo 79 Marie-Therese Ludwig (Ger) Germany 80 Monia Baccaille (Ita) SC MCipollini Gianbenini 81 Alessandra D'ettorre (Ita) Colavita Forno d'Asolo 82 Katie Colclough (GBr) HTC Highroad Women 83 Jessie MacLean (Aus) Australia 84 Viktoriia Vologdina (Ukr) Ukraine 85 Jacqueline Hahn (Aut) Kuota Speed Kueens 86 Whitney Gaggioli (USA) Team Fanini Store 87 Alenka Novak (Slo) Slovenia 88 Mireia Epelde Bikendi (Spa) Lointek 89 Laura Fouquet (Ger) Kuota Speed Kueens 90 Francesca Tognali (Ita) Kleo Ladies Team 0:17:06 91 Valentina Bastianelli (Ita) Vaiano Solaristech 0:17:07 92 Giorgia Bronzini (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:17:11 93 Urte Juodvalkyte (Ltu) Vaiano Solaristech 0:17:12 94 Alessia Martini (Ita) Vaiano Solaristech 95 Theresa Cliff-Ryan (USA) Colavita Forno d'Asolo 96 Barbara Guarischi (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:17:15 97 Eneritz Iturriaga Echevarria Mazaga (Spa) Lointek 0:18:42 98 Edita Janeliunaite (Ltu) Colavita Forno d'Asolo 99 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 0:18:56 100 Sarah-Lena Hofmann (Ger) Garmin - Cervelo 0:19:03 101 Amber Pierce (USA) Diadora - Pasta Zara 0:20:52 102 Giulia Donato (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:21:04 103 Janine Bubner (Ger) Germany 0:21:11 104 Francesca Stefani (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:21:32 105 Jessica Uebelhart (Swi) Diadora - Pasta Zara 106 Fanny Riberot (Fra) Lointek 0:22:36 107 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 0:22:45 108 Martina Corazza (Ita) Kleo Ladies Team 109 Sara Grifi (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 110 Martina Ruzickova (Cze) S.C. Michela Fanini Rox 111 Annalisa Cucinotta (Ita) Kleo Ladies Team 0:22:49 112 Chiara Bortolus (Ita) Kleo Ladies Team 113 Sara Ficini (Ita) Team Fanini Store 0:22:56 114 Monica Ceccon (Ita) Team Fanini Store 0:22:58 115 Olena Oliinyk (Ukr) Ukraine 0:23:05 116 Evgenia Romanyuta (Rus) Russian Federation 117 Leticia Gil Parra (Spa) Lointek 0:23:24 118 Belinda Goss (Aus) Australia 0:23:30 119 Marissa Otten (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:24:23 120 Tayler Wiles (USA) United States of America 0:24:36 121 Stefania Baldi (Ita) Team Fanini Store 0:24:54 122 Venera Absalyamova (Rus) Russian Federation 0:25:22 123 Danielle Bekkering (Ned) Dolmans Landscaping Team 124 Alexandra Goncharova (Rus) Russian Federation 0:25:38 125 Ella Michal (Isr) S.C. Michela Fanini Rox 0:31:57 126 Geerike Schreurs (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:31:59 DNF Chloe Hosking (Aus) HTC Highroad Women DNF Iris Slappendel (Ned) Garmin - Cervelo DNF Bridie O'Donnell (Aus) Top Girls Fassa Bortolo DNF Gloria Presti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Birgit Lavrijssen (Ned) Dolmans Landscaping Team DNF Simona Martini (Ita) Vaiano Solaristech DNF Shara Gillow (Aus) Australia DNF Natalia Boyarskaya (Rus) Russian Federation DNS Federica Primavera (Ita) Team Fanini Store

Points 1 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 15 pts 2 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 12 3 Megan Guarnier (USA) United States of America 10 4 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 8 5 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 6 6 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 5 7 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Gianbenini 4 8 Tatiana Antoshina (Rus) Gauss 3 9 Polona Batagelj (Slo) Slovenia 2 10 Joanna Van De Winkel (RSA) Lotto Honda Team 1

Sprint 1 - Perignano, 62km 1 Megan Guarnier (USA) United States of America 5 pts 2 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 3 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 1

Sprint 2 - Saline di Volterra, 103.7km 1 Samantha Galassi (Ita) SC MCipollini Gianbenini 5 pts 2 Megan Guarnier (USA) United States of America 3 3 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 1

Special sprint - La Sterza, 80.9km 1 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 2 Trixi Worrack (Ger) Germany 3 Eneritz Iturriaga Echevarria Mazaga (Spa) Lointek

Mountain 1 - Lajatico (Cat. 3) 84.1km 1 Trixi Worrack (Ger) Germany 3 pts 2 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 2 3 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 1

Mountain 2 - Volterra (Cat. 1) 113.9km 1 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 9 pts 2 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 6 3 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 3

Mountain 3 - Volterra (Cat. 1) 137.6km 1 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 9 pts 2 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 6 3 Megan Guarnier (USA) United States of America 3

General classification after stage 3 1 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 6:52:17 2 Megan Guarnier (USA) United States of America 0:00:26 3 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 0:00:33 4 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 0:00:38 5 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 0:00:39 6 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 0:00:47 7 Tatiana Antoshina (Rus) Gauss 0:01:00 8 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Gianbenini 9 Polona Batagelj (Slo) Slovenia 0:01:04 10 Joanna Van De Winkel (RSA) Lotto Honda Team 0:01:31 11 Amanda Spratt (Aus) Australia 0:01:39 12 Flavia Oliveira (Bra) Vaiano Solaristech 0:01:44 13 Elena Cecchini (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:01:47 14 Janel Holcomb (USA) United States of America 0:02:38 15 Oxana Kozonchuk (Rus) Diadora - Pasta Zara 0:02:56 16 Carla Ryan (Aus) Garmin - Cervelo 0:03:01 17 Susanna Zorzi (Ita) Gauss 0:03:45 18 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 0:04:30 19 Grete Treier (Est) S.C. Michela Fanini Rox 0:05:21 20 Amanda Miller (USA) HTC Highroad Women 0:07:54 21 Julia Martisova (Rus) Gauss 0:07:59 22 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Honda Team 0:08:06 23 Silvia Valsecchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:08:10 24 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 0:08:19 25 Petra Zrimsek (Slo) Slovenia 0:08:28 26 Samantha Galassi (Ita) SC MCipollini Gianbenini 0:08:57 27 Irina Molitcheva (Rus) Russian Federation 0:09:39 28 Petra Dijkman (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:09:42 29 Eugeniia Vysotska (Ukr) Ukraine 0:09:53 30 Lisa Brennauer (Ger) Germany 0:10:12 31 Tetyana Riabchenko (Ukr) Colavita Forno d'Asolo 0:10:18 32 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:10:28 33 Svetlana Boubnenkova (Rus) Russian Federation 0:10:30 34 Verónica Leal Balderas (Mex) S.C. Michela Fanini Rox 0:10:35 35 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 0:10:58 36 Fabiana Luperini (Ita) SC MCipollini Gianbenini 0:11:00 37 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 0:11:37 38 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin - Cervelo 0:11:42 39 Kristin McGrath (USA) United States of America 0:11:47 40 Ally Stacher (USA) HTC Highroad Women 0:11:49 41 Yulia Blindyuk (Rus) SC MCipollini Gianbenini 0:11:54 42 Tjasa Rutar (Slo) Slovenia 0:12:33 43 Mascha Pijnenborg (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:12:34 44 Stephanie Pohl (Ger) Germany 0:15:22 45 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) Germany 0:15:39 46 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 0:15:50 47 Joanne Hogan (Aus) Australia 0:16:03 48 Trixi Worrack (Ger) Germany 0:16:34 49 Katie Colclough (GBr) HTC Highroad Women 0:17:01 50 Marta Tagliaferro (Ita) SC MCipollini Gianbenini 0:17:14 51 Lucy Martin (GBr) Garmin - Cervelo 0:17:17 52 Simona Frapporti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 53 Tiffany Cromwell (Aus) Australia 0:17:18 54 Carmen Small (USA) United States of America 0:17:19 55 Lorena Foresi (Ita) Gauss 0:17:25 56 Elke Gebhardt (Ger) Germany 57 Monia Baccaille (Ita) SC MCipollini Gianbenini 58 Marta Bastianelli (Ita) SC MCipollini Gianbenini 59 Alessandra Borchi (Ita) Gauss 0:17:26 60 Robyn De Groot (RSA) Lotto Honda Team 0:17:29 61 Eleonora Patuzzo (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:17:30 62 Maryna Ivaniuk (Ukr) Ukraine 0:17:32 63 Ivanna Borovichenko (Ukr) Ukraine 64 Tania Belvederesi (Ita) Kleo Ladies Team 65 Oxana Kashchyshyna (Ukr) Ukraine 0:17:33 66 Alessandra D'ettorre (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:17:34 67 Andrea Dvorak (USA) Colavita Forno d'Asolo 0:17:35 68 Karin Aune (Swe) S.C. Michela Fanini Rox 69 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 0:17:36 70 Madeleine Sandig (Ger) Germany 71 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 0:17:37 72 Giorgia Bronzini (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:17:38 73 Ziva Verbic (Slo) Slovenia 0:17:40 74 Ursa Pintar (Slo) Slovenia 75 Alenka Novak (Slo) Slovenia 76 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 77 Giulia Ronchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:17:41 78 Elizaveta Oshurkova (Ukr) Ukraine 0:17:43 79 Viktoriia Vologdina (Ukr) Ukraine 80 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:17:44 81 Laura Fouquet (Ger) Kuota Speed Kueens 0:17:47 82 Daniela Pintarelli (Aut) Kuota Speed Kueens 83 Marie-Therese Ludwig (Ger) Germany 0:17:54 84 Mireia Epelde Bikendi (Spa) Lointek 0:17:55 85 Francesca Tognali (Ita) Kleo Ladies Team 0:17:58 86 Urte Juodvalkyte (Ltu) Vaiano Solaristech 87 Barbara Guarischi (Ita) Colavita Forno d'Asolo 88 Alessia Martini (Ita) Vaiano Solaristech 0:18:02 89 Alena Sitsko (Blr) Team Fanini Store 0:18:06 90 Jessie MacLean (Aus) Australia 0:18:56 91 Edita Janeliunaite (Ltu) Colavita Forno d'Asolo 0:19:15 92 Sarah-Lena Hofmann (Ger) Garmin - Cervelo 0:19:40 93 Amber Pierce (USA) Diadora - Pasta Zara 0:21:34 94 Giulia Donato (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:21:43 95 Cherise Taylor (RSA) Lotto Honda Team 0:23:04 96 Robin Farina (USA) United States of America 0:23:05 97 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 0:23:09 98 Jacqueline Hahn (Aut) Kuota Speed Kueens 0:23:22 99 Evgenia Romanyuta (Rus) Russian Federation 0:23:28 100 Valentina Bastianelli (Ita) Vaiano Solaristech 0:23:29 101 Fanny Riberot (Fra) Lointek 102 Annalisa Cucinotta (Ita) Kleo Ladies Team 0:23:30 103 Theresa Cliff-Ryan (USA) Colavita Forno d'Asolo 104 Martina Corazza (Ita) Kleo Ladies Team 0:23:37 105 Sara Grifi (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:23:39 106 Chiara Bortolus (Ita) Kleo Ladies Team 0:23:41 107 Whitney Gaggioli (USA) Team Fanini Store 108 Belinda Goss (Aus) Australia 0:23:54 109 Marissa Otten (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:25:12 110 Eneritz Iturriaga Echevarria Mazaga (Spa) Lointek 0:25:20 111 Venera Absalyamova (Rus) Russian Federation 0:25:45 112 Francesca Stefani (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:28:18 113 Martina Ruzickova (Cze) S.C. Michela Fanini Rox 0:29:04 114 Monica Ceccon (Ita) Team Fanini Store 0:29:48 115 Olena Oliinyk (Ukr) Ukraine 0:29:59 116 Leticia Gil Parra (Spa) Lointek 0:30:03 117 Tayler Wiles (USA) United States of America 0:30:50 118 Danielle Bekkering (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:31:46 119 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 0:32:03 120 Janine Bubner (Ger) Germany 0:34:11 121 Jessica Uebelhart (Swi) Diadora - Pasta Zara 0:34:57 122 Sara Ficini (Ita) Team Fanini Store 0:36:28 123 Geerike Schreurs (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:38:23 124 Stefania Baldi (Ita) Team Fanini Store 0:38:31 125 Ella Michal (Isr) S.C. Michela Fanini Rox 0:38:50 126 Alexandra Goncharova (Rus) Russian Federation 0:39:23

Points classification 1 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 15 pts 2 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 15 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 13 4 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 12 5 Giorgia Bronzini (Ita) Colavita Forno d'Asolo 12 6 Megan Guarnier (USA) United States of America 11 7 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 10 8 Belinda Goss (Aus) Australia 8 9 Julia Martisova (Rus) Gauss 6 10 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 6 11 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 5 12 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Gianbenini 4 13 Marta Tagliaferro (Ita) SC MCipollini Gianbenini 4 14 Tatiana Antoshina (Rus) Gauss 3 15 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 3 16 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 3 17 Lucy Martin (GBr) Garmin - Cervelo 3 18 Polona Batagelj (Slo) Slovenia 2 19 Grete Treier (Est) S.C. Michela Fanini Rox 2 20 Trixi Worrack (Ger) Germany 2 21 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 2 22 Joanna Van De Winkel (RSA) Lotto Honda Team 1 23 Simona Frapporti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1 24 Eneritz Iturriaga Echevarria Mazaga (Spa) Lointek 1

Sprint classification 1 Megan Guarnier (USA) United States of America 14 pts 2 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 6 3 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 5 4 Samantha Galassi (Ita) SC MCipollini Gianbenini 5 5 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 3 6 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 1 7 Grete Treier (Est) S.C. Michela Fanini Rox 1 8 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 1

Mountains classification 1 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 18 pts 2 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 12 3 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 4 4 Megan Guarnier (USA) United States of America 3 5 Trixi Worrack (Ger) Germany 3 6 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 2

Young riders classification 1 Polona Batagelj (Slo) Slovenia 6:53:21 2 Elena Cecchini (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:00:43 3 Susanna Zorzi (Ita) Gauss 0:02:41 4 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 0:07:15 5 Tetyana Riabchenko (Ukr) Colavita Forno d'Asolo 0:09:14 6 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) Germany 0:14:35 7 Katie Colclough (GBr) HTC Highroad Women 0:15:57 8 Marta Tagliaferro (Ita) SC MCipollini Gianbenini 0:16:10 9 Lucy Martin (GBr) Garmin - Cervelo 0:16:13 10 Eleonora Patuzzo (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:16:26 11 Maryna Ivaniuk (Ukr) Ukraine 0:16:28 12 Ivanna Borovichenko (Ukr) Ukraine 13 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 0:16:33 14 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 0:16:36 15 Giulia Ronchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:16:37 16 Elizaveta Oshurkova (Ukr) Ukraine 0:16:39 17 Viktoriia Vologdina (Ukr) Ukraine 18 Laura Fouquet (Ger) Kuota Speed Kueens 0:16:43 19 Marie-Therese Ludwig (Ger) Germany 0:16:50 20 Barbara Guarischi (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:16:54 21 Alessia Martini (Ita) Vaiano Solaristech 0:16:58 22 Sarah-Lena Hofmann (Ger) Garmin - Cervelo 0:18:36 23 Giulia Donato (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:20:39 24 Cherise Taylor (RSA) Lotto Honda Team 0:22:00 25 Jacqueline Hahn (Aut) Kuota Speed Kueens 0:22:18 26 Marissa Otten (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:24:08 27 Francesca Stefani (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:27:14 28 Olena Oliinyk (Ukr) Ukraine 0:28:55 29 Tayler Wiles (USA) United States of America 0:29:46 30 Janine Bubner (Ger) Germany 0:33:07 31 Jessica Uebelhart (Swi) Diadora - Pasta Zara 0:33:53 32 Sara Ficini (Ita) Team Fanini Store 0:35:24 33 Geerike Schreurs (Ned) Dolmans Landscaping Team 0:37:19 34 Alexandra Goncharova (Rus) Russian Federation 0:38:19