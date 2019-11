Image 1 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 2 of 52 Swiss team points race placings (Image credit: Richard Smith) Image 3 of 52 Apryl Eppinger of the Phillipines (Image credit: Richard Smith) Image 4 of 52 Michael Freiberg 2011 World Ominum champion (Image credit: Richard Smith) Image 5 of 52 Elimination race (Image credit: Richard Smith) Image 6 of 52 Charlotte Becker of Germany (Image credit: Richard Smith) Image 7 of 52 Brian Taylor Commisaire (Image credit: Richard Smith) Image 8 of 52 Stephen Hall in the elimination race (Image credit: Richard Smith) Image 9 of 52 Championship of Western Australia winners Deracourt, Freiberg and Hall (Image credit: Richard Smith) Image 10 of 52 Watanabe of Japan sharing a joke with the Dutch sprinters (Image credit: Richard Smith) Image 11 of 52 Darryl Benson and Henk Vogels Junior (Image credit: Richard Smith) Image 12 of 52 Trent Deracourt in the elimination race (Image credit: Richard Smith) Image 13 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 14 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 15 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 16 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 17 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 18 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 19 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 20 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 21 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 22 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 23 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 24 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 25 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 26 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 27 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 28 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 29 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 30 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 31 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 32 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 33 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 34 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 35 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 36 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 37 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 38 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 39 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 40 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 41 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 42 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 43 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 44 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 45 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 46 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 47 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 48 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 49 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 50 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 51 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com) Image 52 of 52 (Image credit: Tony Lendrum/tonylendrumphotography.com)

The 3000 strong crowd at the Midvale SpeedDome witnessed a blistering night of competition between 11 nations competing for UCI world championship points.

Australian riders lined up against an outstanding International field of riders from Russia, New Zealand, Ireland, Japan, New Zealand, Netherlands, The Philippines, South Africa, Germany, and Switzerland.

Australia's own Omnium World Champion, Michael Freiberg, won the Champion of WA Open Elimination and came second in the fast and physical men's point score.

German female endurance rider Charlotte Becker won the women's points score and the scratch race and – resulting in being awarded the Ride of the Night medallion.

The Swiss male riders dominated the scratch finals.

Teun Mulder from The Netherlands won the men's kieran final, with Australia's Jason Niblett coming third in the race which included Japanese track superstar and men's sprint final winner Kazunari Watanabe.

Event Organiser and Track Cycling WA Chairman Murray Hall said the event could not have been better, with riders enjoying great support from the crowd support and event partners and sponsors.

The Dutch, German and Swiss teams will stay on in Perth for the next week in preparation World Championships.

Event 1: Men's Sprint Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Roy Van Den Berg (Ned) 0:00:10.29 2 Matthijs Buchli (Ned) 0:00:10.33 3 Jason Niblett (Vic) 0:00:10.33 4 Kazunari Watanabe (Jpn) 0:00:10.38 5 Teun Mulder (Ned) 0:00:10.38 6 Peter Lewis (Nsw) 0:00:10.38 7 Hugo Haak (Ned) 0:00:10.46 8 Danny Ellis (Act) 0:00:10.47 9 Denis Dimitriev (Rus) 0:00:10.52 10 Jeanne Nell (Rsa) 0:00:10.67 11 Ben Abels (Vic) 0:00:10.69 12 Hylke Van Grieken (Ned) 0:00:10.70 13 Jean Smith (Rsa) 0:00:10.85 14 Jaron Gardiner (Vic) 0:00:10.85 15 Rigard Van Klooster (Ned) 0:00:10.99 16 Aaron Cooper (Wa) 0:00:11.17 17 Iyori Nishizawa (Jpn) 0:00:12.35

Event 2: Women's Sprint Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Natasha Hansen (Nzl) 0:00:11.17 2 Willy Kanis (Ned) 0:00:11.34 3 Katie Schofield (Nzl) 0:00:11.46 4 Yvonne Hijgenaar (Ned) 5 Stephanie Morton (Sa) 0:00:11.55 6 Elina Brezniva (Rus) 0:00:11.65 7 Joanne Keisanowski (Nzl) 0:00:11.84 8 Elis Ligtlee (Ned) 0:00:11.98 9 Gemma Dudley (Nzl) 0:00:12.03 10 Apryl Eppinger (Phi) 0:00:12.10 11 Shanne Braspennincx (Ned) 0:00:12.17 12 Allee Proud (Wa) 0:00:12.19 13 Ziggy Callan (Vic) 0:00:12.20 14 Evegnia Romanyuta (Rus) 0:00:12.27 15 Cassie Flugge (Wa) 0:00:12.32 16 Rikki Belder (Sa) 0:00:12.40

Event 3: Men's Sprint Round 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Roy Van Den Berg (Ned) 0:00:11.90 2 Aaron Cooper (Wa)

Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthijs Buchli (Ned) 0:00:11.51 2 Rigard Van Klooster (Ned)

Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Niblett (Vic) 0:00:11.01 2 Jaron Gardiner (Vic)

Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kazunari Watanabe (Jpn) 0:00:11.60 2 Jean Smith (Rsa)

Heat 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Teun Mulder (Ned) 0:00:11.52 2 Hylke Van Grieken (Ned)

Heat 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Lewis (Nsw) 0:00:11.55 2 Ben Abels (Vic)

Heat 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Hugo Haak (Ned) 0:00:11.74 2 Jeanne Nell (Rsa)

Heat 8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Denis Dimitriev (Rus) 0:00:10.97 2 Danny Ellis (Act)

Event 4: Women's Sprint 9-12 Final # Rider Name (Country) Team Result 9 Apryl Eppinger (Phi) 0:00:12.64 10 Shanne Braspennincx (Ned) 11 Gemma Dudley (Nzl) 12 Allee Proud (Wa)

Event 6: Women's Sprint Quarter Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Natasha Hansen (Nzl) 0:00:12.08 2 Elis Ligtlee (Ned)

Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Willy Kanis (Ned) 0:00:13.02 2 Joanne Keisanowski (Nzl)

Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elina Brezniva (Rus) 0:00:12.83 2 Katie Schofield (Nzl)

Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Yvonne Hijgenaar (Ned) 0:00:11.94 2 Stephanie Morton (Sa)

Event 7: MU17 Team Pursuit Record Attempt # Rider Name (Country) Team Result 1 Hindley/Tucknott/Jackson/Welsford (Wa) 0:03:24.80

Event 8: Championship of Western Australia # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Freiberg (Wa) 0:06:25.80 2 Trent Derecourt (Wa) 3 Stephen Hall (Wa) 4 Matt Irvine (Wa) 5 Wade Longworth (Wa) 6 Luke Vitler (Wa) 7 Jackson Mawby (Wa) 8 Ben Wibberley (Wa) 9 Nathan Lyons (Wa) 10 Craig Cooke (Wa) 11 Thomas Unicomb (Wa) 12 Callum Montgomery (Wa)

Event 9: Women's 7.5km Scratch # Rider Name (Country) Team Result 1 Charlotte Becker (Ger) 0:09:28.10 2 Joanne Keisanowski (Nzl) 3 Isabella King (Wa) 4 Stephanie Pohl (Ger) 5 Sarah Kent (Wa) 6 Elina Brezniva (Rus) 7 Leonie Burford (Wa) 8 Lisa Brennauer (Ger) 9 Shannon Mccurley (Irl) 10 Shanne Braspennincx (Ned) 11 Madeleine Sandig (Ger) 12 Gemma Dudley (Nzl) 13 Alexandra O'dea (Qld) 14 Taylah Jennings (Qld) 15 Evegnia Romanyuta (Rus) 16 Rebecca Wheadon (Wa) DNF Apryl Eppinger (Phi)

Event 10: Men's Sprint Quarter Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Roy Van Den Berg (Ned) 0:00:10.81 2 Denis Dimitriev (Rus)

Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Matthijs Buchli (Ned) 2 Hugo Haak (Ned)

Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Lewis (Nsw) 0:00:10.68 2 Jason Niblett (Vic)

Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kazunari Watanabe (Jpn) 0:00:10.77 2 Teun Mulder (Ned)

Event 11: Men's 10km Scratch # Rider Name (Country) Team Result 1 Cyrille Thièry (Sui) 0:11:09.10 2 Claudio Imhof (Sui) 3 Loïc Perizzolo (Sui) 4 Stephen Hall (Wa) 5 Nikias Arndt (Ger) 6 Alex Frame (Nzl) 7 Nolan Hoffman (Rsa) 8 Valery Kaykov (Rus) 9 Silvan Dillier (Sui) 10 Olivier Beer (Sui) 11 Trent Derecourt (Wa) 12 Ivan Savitskiy (Rus) 13 Craig Symonds (Rsa) 14 Michael Freiberg (Wa) 15 Caleb Ewan (Nsw) 16 Stefan Schäfer (Ger) 17 Lucas Liß (Ger) 18 Henning Bommel (Ger) DNF Kanai Masato (Jpn) DNF Nakano Toshiki (Jpn) DNF Shuhei Suenaga (Jpn) DNF Jo Ichiyama (Jpn) DNF Jakob Steigmiller (Ger) DNF Iyori Nishizawa (Jpn)

Event 12: Women's Sprint Semi Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Yvonne Hijgenaar (Ned) 0:00:11.78 2 Natasha Hansen (Nzl)

Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Willy Kanis (Ned) 0:00:12.13 2 Elina Brezniva (Rus)

Event 13: Men's Sprint Semi Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Kazunari Watanabe (Jpn) 0:00:10.77 2 Roy Van Den Berg (Ned)

Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthijs Buchli (Ned) 0:00:10.83 2 Peter Lewis (Nsw)

Event 14: Women's Sprint 5-8 Final # Rider Name (Country) Team Result 5 Stephanie Morton (Sa) 0:00:12.11 6 Katie Schofield (Nzl) 7 Joanne Keisanowski (Nzl) 8 Elis Ligtlee (Ned)

Event 15: Men's Sprint 5-8 Final # Rider Name (Country) Team Result 5 Teun Mulder (Ned) 0:00:10.73 6 Hugo Haak (Ned) 7 Denis Dimitriev (Rus) 8 Jason Niblett (Vic)

Event 16: Women's Sprint Final - Bronze # Rider Name (Country) Team Result 1 Natasha Hansen (Nzl) 0:00:12.82 2 Elina Brezniva (Rus)

Gold # Rider Name (Country) Team Result 1 Willy Kanis (Ned) 0:00:11.87 2 Yvonne Hijgenaar (Ned)

Event 17: Men's Sprint Final - Bronze # Rider Name (Country) Team Result 1 Roy Van Den Berg (Ned) 0:00:11.19 2 Peter Lewis (Nsw)

Gold # Rider Name (Country) Team Result 1 Kazunari Watanabe (Jpn) 0:00:10.87 2 Matthijs Buchli (Ned)

Event 18: Women's 15km Point Score # Rider Name (Country) Team Result 1 Charlotte Becker (Ger) 30 pts 2 Gemma Dudley (Nzl) 25 3 Madeleine Sandig (Ger) 25 4 Evegnia Romanyuta (Rus) 13 5 Joanne Keisanowski (Nzl) 11 6 Isabella King (Wa) 10 7 Lisa Brennauer (Ger) 5 8 Stephanie Pohl (Ger) 2 DNF Taylah Jennings (Qld) 3 DNF Rebecca Wheadon (Wa) DNF Alexandra O'dea (Qld) DNF Leonie Burford (Wa) -18 DNF Shannon Mccurley (Irl) -20

Event 19.1: Men's Keirin Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jeanne Nell (Rsa) 0:00:11.05 2 Teun Mulder (Ned) 3 Danny Ellis (Act) 4 Jaron Gardiner (Vic) 5 Hylke Van Grieken (Ned) 6 Nakano Toshiki (Jpn)

Event 19.2: Men's Keirin Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kazunari Watanabe (Jpn) 0:00:10.84 2 Roy Van Den Berg (Ned) 3 Peter Lewis (Nsw) 4 Ben Abels (Vic) 5 Jean Smith (Rsa) 6 Jo Ichiyama (Jpn) 7 Rigard Van Klooster (Ned)

Event 19.3: Men's Keirin Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Niblett (Vic) 0:00:11.16 2 Matthijs Buchli (Ned) 3 Hugo Haak (Ned) 4 Denis Dimitriev (Rus) 5 Olivier Beer (Sui) 6 Aaron Cooper (Wa) DNF Iyori Nishizawa (Jpn)

Event 20.1: Women's Keirin Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Willy Kanis (Ned) 0:00:12.56 2 Holly Williams (Wa) 3 Katie Schofield (Nzl) 4 Apryl Eppinger (Phi) 5 Rikki Belder (Sa) 6 Elis Ligtlee (Ned)

Event 20.2: Women's Keirin Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elina Brezniva (Rus) 0:00:12.36 2 Natasha Hansen (Nzl) 3 Taylah Jennings (Qld) 4 Shanne Braspennincx (Ned) 5 Allee Proud (Wa)

Event 20.3: Women's Keirin Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Stephanie Morton (Sa) 0:00:12.37 2 Yvonne Hijgenaar (Ned) 3 Evegnia Romanyuta (Rus) 4 Ziggy Callan (Vic) 5 Alexandra O'dea (Qld) 6 Cassie Flugge (Wa)

Event 21: Men's 20km Point Score # Rider Name (Country) Team Result 1 Nikias Arndt (Ger) 43 pts 2 Michael Freiberg (Wa) 34 3 Stephen Hall (Wa) 25 4 Cyrille Thièry (Sui) 19 5 Silvan Dillier (Sui) 9 6 Caleb Ewan (Nsw) 5 7 Valery Kaykov (Rus) 4 8 Nolan Hoffman (Rsa) 3 9 Alex Frame (Nzl) 2 10 Claudio Imhof (Sui) 2 11 Jakob Steigmiller (Ger) 1 12 Loïc Perizzolo (Sui) 1 13 Trent Derecourt (Wa) 14 Lucas Liß (Ger) 15 Craig Symonds (Rsa) 16 Olivier Beer (Sui) 17 Henning Bommel (Ger) 18 Stefan Schäfer (Ger) -20 DNF Ivan Savitskiy (Rus) DNF Kanai Masato (Jpn) DNF Nakano Toshiki (Jpn) DNF Shuhei Suenaga (Jpn) DNF Jo Ichiyama (Jpn) DNF Iyori Nishizawa (Jpn)

Event 22: Women's Keirin B Final # Rider Name (Country) Team Result 7 Katie Schofield (Nzl) 0:00:12.34 8 Apryl Eppinger (Phi) 9 Shanne Braspennincx (Ned) 10 Ziggy Callan (Vic) 11 Evegnia Romanyuta (Rus) 12 Taylah Jennings (Qld)

Event 23: Men's Keirin B Final # Rider Name (Country) Team Result 7 Hugo Haak (Ned) 0:00:10.91 8 Jaron Gardiner (Vic) 9 Peter Lewis (Nsw) 10 Ben Abels (Vic) 11 Denis Dimitriev (Rus) 12 Danny Ellis (Act)

Event 24: Women's Keirin A Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Willy Kanis (Ned) 0:00:11.92 2 Yvonne Hijgenaar (Ned) 3 Elina Brezniva (Rus) 4 Holly Williams (Wa) 5 Natasha Hansen (Nzl) 6 Stephanie Morton (Sa)