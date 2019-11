Image 1 of 2 Gerhard Kerschbaumer (TX Active Bianchi) wins in Val di Sole. (Image credit: Tour of Japan) Image 2 of 2 Podium: Marek Konwa, Gerhard Kerschbaumer and Markus Schulte-Luenzum. (Image credit: Tour of Japan)

World Cup leader Gerhard Kerschbaumer (TX Active Bianchi) easily took his fifth victory of the U23 cross country World Cup series at the final round in Val di Sole, Italy. Kerschbaumer had already won the overall title coming into the race, but was clearly anxious to win in front of his home fans. Marek Konwa (Milka Trek) took second and Markus Schulte-Luenzum (Focus MIG) was third.

A lead group of 10 broke away on the first lap of the five lap race, which was whittled down to six men by lap two: Kerschbaumer, Konwa, Schulte-Luenzum, Fabien Canal (GT Skoda Chamonix), Reto Indergand (MK-Zentralschweiz) and Matthias Stirnemann (Thoemus Racing). This group stayed intact until late in lap three, when Kerschbaumer attacked and soloed away to victory. The chasers stayed together until the final lap.

In the final standings, Kerschbaumer finished with 542 points, nearly double the total of second place Canal (274), while Konwa finished third with 260 points. The top North American was Stephen Ettinger (BMC) in eighth overall.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Gerhard Kerschbaumer (Ita) TX Active Bianchi 1:14:41 2 Marek Konwa (Pol) Milka Trek MTB Racing Team 0:00:09 3 Markus Schulte-Luenzum (Ger) Focus MIG Team 0:00:19 4 Reto Indergand (Swi) MK - Zentralschweiz 0:00:30 5 Fabien Canal (Fra) GT Skoda Chamonix 0:00:44 6 Matthias Stirnemann (Swi) Thoemus Racing Team 0:00:48 7 Ruben Scheire (Bel) 0:01:07 8 Stephen Ettinger (USA) BMC Development Team 0:01:12 9 Piotr Brzozka (Pol) Jbg - 2 Professional MTB Team 0:01:19 10 Michiel Van Der Heijden (Ned) Rabobank - Giant Off-Road Team 0:01:28 11 Jeff Luyten (Bel) MPL Specialized MTB Team 0:01:37 12 Andy Eyring (Ger) 0:01:47 13 Shlomi Haimy (Isr) Focus MIG Team 0:02:10 14 Ondrej Cink (Cze) Merida Biking Team 0:02:17 15 Marco Minnaard (Ned) Rabobank - Giant Off-Road Team 0:02:23 16 Marcel Fleschhut (Ger) 0:02:30 17 Diego Rosa (Ita) Giant Italia Team 0:02:47 18 Olof Jonsson (Swe) Rocky Roads - Orbea 0:02:54 19 Jordan Sarrou (Fra) Scott Les Saisies 0:03:00 20 Marek Rauchfuss (Cze) 0:03:06 21 Hugo Drechou (Fra) 0:03:10 22 Luca Braidot (Ita) 0:03:14 23 Nicholas Pettina (Ita) Elettroveneta - Corratec 0:03:33 24 Benjamin Buchi (Swi) 0:03:42 25 Dmytro Titarenko (Ukr) ISD Cycling Team 26 Jhonnatan Botero Villegas (Col) 0:03:43 27 Jérémy Huguenin (Swi) Giant Swiss SR - Suntour 0:03:50 28 Jan Nesvadba (Cze) 0:03:51 29 Jaime Yesid Chia Amaya (Col) 0:04:03 30 Kenta Gallagher (GBr) 0:04:27 31 Timofei Ivanov (Rus) 0:04:32 32 Markus Bauer (Ger) 33 Erik Groen (Ned) Feenstra Stevens Bike Team 0:04:42 34 Tomas Paprstka (Cze) 0:04:47 35 Thomas Lapeyrie (Fra) Lapierre International 0:04:52 36 Marc Stutzmann (Swi) 0:04:54 37 Evan Mcneely (Can) 0:04:55 38 Zsolt Juhasz (Hun) Euro One - Cube MTB Team 0:05:00 39 Dirk Peters (NZl) 0:05:01 40 Matej Nepustil (Cze) Merida Biking Team 0:05:06 41 Cristofer Bosque Ruano (Spa) 42 Marc Metzler (Swi) 0:05:47 43 Thibaut Bellanger (Fra) Team Veloroc Lapierre 0:05:54 44 James Reid (RSA) 0:05:58 45 Felix Euteneuer (Ger) 0:06:01 46 Jose Maria Sanchez Ruiz (Spa) 0:06:04 47 Mirco Widmer (Swi) Giant Swiss SR - Suntour 0:06:16 48 Martino Di Pierdomenico (Ita) Infotre - Bi & Esse - Leecougan 0:06:43 49 Simon Stiebjahn (Ger) 0:06:47 50 Wenzel Böhm-Gräber (Ger) 0:06:48 51 Claude Koster (Swi) 0:07:04 52 Tim Lemmers (Ned) 0:07:14 53 Henrique Avancini (Bra) ISD Cycling Team 0:07:17 54 Martin Gluth (Ger) 0:07:21 55 Sebastian Batchelor (GBr) Infotre - Bi & Esse - Leecougan 0:07:49 56 Ivan Smirnov (Rus) 0:08:15 57 Rens De Bruin (Ned) 0:08:20 58 Maximilian Vieider (Ita) 0:08:51 59 Emilien Barben (Swi) 0:09:03 60 Fabian Rabensteiner (Ita) 0:09:23 61 Brad Hudson (NZl) 0:09:41 62 Michael Crosbie (Aus) 0:09:55 63 Roger Walder (Swi) Scott - Swisspower MTB - Racing 0:10:01 64 Mike Schuler (Swi) MK - Zentralschweiz 65 Maximilian Holz (Ger) 0:10:26 66 Andrea Cina (Ita) Team Dayco Titici 0:10:43 67 Trenton Day (Aus) 0:11:12 68 Fabrice Mels (Bel) Rocky Roads - Orbea 0:11:17 69 Adrian Sauer (Ger) 0:11:18 70 Matthias Hoi (Aut) 0:11:22 71 Samuel Shaw (NZl) 0:12:26 72 Lucas Garbellotto (Fra) 0:12:29 73 Cameron Ivory (Aus) 0:12:32 74 Mykhaylo Batsutsa (Ukr) Infotre - Bi & Esse - Leecougan 0:13:13 75 Urban Ferencak (Slo) Torpado Surfing Shop 0:13:20 76 Ludwig Döhl (Ger) 0:13:29 -1 lap Federico Andres Mallo (Arg) -1l ap Merlin Spranz (Aus) -1 lap Fabian Strecker (Ger) -1 lap Marcus Nicolai (Ger) -2 laps Dominic Furkert (NZl) DNF David Simon (Ger) Team Firebike - Droessiger DNF Daniele Braidot (Ita) DNF Rourke Croeser (RSA) Orange Monkey / Cannondale DNF Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt Oetztal X - Bionic Team DNF Sebastien Carabin (Bel) Versluys - Evenza Team DNF Jakub Magnusek (Cze) S&H Superior Mtb Team DNF Matthias Rupp (Swi) Team Firebike - Droessiger DNF Bart De Vocht (Bel) DNF Sascha Bleher (Ger) DNF Anton Liyubuy (Ukr) DNF Giacomo Antonello (Ita) Giant Italia Team DNF Jan Svorada (Cze) Merida Biking Team DNS Leandre Bouchard (Can)