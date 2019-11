Image 1 of 22 Julien Absalon (BMC) celebrates another World Cup win (Image credit: Tour of Japan) Image 2 of 22 Julien Absalon (BMC Mountainbike Racing Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 3 of 22 Emil Lindgren (Giant Pro XC Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 4 of 22 Julien Absalon (BMC Mountainbike Racing Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 5 of 22 Fabian Giger (Giant Pro XC Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 6 of 22 Nino Schurter (Scott-Odlo MTB Racing Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 7 of 22 Moritz Milatz (BMC Mountainbike Racing Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 8 of 22 This guy went down hard (Image credit: Tour of Japan) Image 9 of 22 Nino Schurter (Scott-Odlo MTB Racing Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 10 of 22 Jose Hermida (Multivan Merida Biking Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 11 of 22 Go Swiss/German/Belgian riders! (Image credit: Tour of Japan) Image 12 of 22 Sven Nys is trying to qualify for Rio 2016 (Image credit: Tour of Japan) Image 13 of 22 Stephen Ettinger (BMC Mountainbike Racing Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 14 of 22 The riders start the race (Image credit: Tour of Japan) Image 15 of 22 Nino Schurter (Scott-Odlo MTB Racing Team) took the early lead (Image credit: Tour of Japan) Image 16 of 22 Julien Absalon (BMC Mountainbike Racing Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 17 of 22 Stéphane Tempier , Maxime Marotte (BH-Suntour-KMC) and Thomas Litscher (Merida) (Image credit: Tour of Japan) Image 18 of 22 Fabian Giger (Giant Pro XC Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 19 of 22 Daniel McConnell (Trek Factory Racing) (Image credit: Tour of Japan) Image 20 of 22 Sergio Mantecon (Trek Factory Racing) (Image credit: Tour of Japan) Image 21 of 22 Jaroslav Kulhavy (Specialized Racing XC) (Image credit: Tour of Japan) Image 22 of 22 Podium: Fabian Giger , Nino Schurter, Julien Absalon, Stéphane Tempier, Moritz Milatz (Image credit: Tour of Japan)

The UCI Mountain Bike World Cup concluded the spring campaign in Albstadt, Germany, with a record setting win by French legend Julien Absalon (BMC), who became the first rider - male or female - to win 29 cross country World Cups in his career.

Although only in its second year, the Albstadt course has become well known for its multiple steep climbs and fast, narrow descents. Favouring the climbers on the World Cup circuit, it has seen more than one rider start out too hard in the early going, only to crack in the final laps.

Absalon had said earlier in the season that Albstadt was one of his favourite courses, and a priority for him this season, after dropping out last year due to a mechanical while holding a commanding lead. He also was one of three riders using the new Shimano XTR Di2 electronic drivetrain in the first race situation.

He certainly delivered, with a dominating performance for his third win of the season. World champion Nino Schurter (Scott-Odlo) attacked hard on the opening lap, opening a gap that only Absalon could close. The two were joined at the front by Fabian Giger (Giant Pro XC) and Maxime Marotte (BH-Suntour-KMC) on lap two, but Absalon continued to push the pace and Schurter and Marotte were dropped first, with Giger falling off a lap later.

Absalon continued to pull away through the remainder of the race to win by over a minute, but behind Schurter had recovered to move into second with Stephane Tempier (BH-Suntour-KMC). Schurter managed to drop Tempier in the final kilometres to take second, by just five seconds.

"To win here was one of my main goals for the season," said Absalon. "I like very much this track, I like the long steep climb. I was focused on this race and not very happy last week in Nove Mesto because I crashed. The legs felt good (today) and I am in good shape."

"I did my own ride, but it was not easy. Nino always starts fast and I sometimes don't. I keep my own rhythm, no need to go to the red zone, that makes it too hard to finish the race. I did my own race. Even if I was alone in front, it is really steep here, and I was pushing hard all the race to have a good gap. I was thinking all the time about my technical flame out last year, which motivated me."

With three wins in four races, Absalon has a strong lead in the overall World Cup standings, with 890 points to second placed Schurter at 580. Daniel McConnell (Trek Factory Racing) is third with 530 points.

Results

Elite men cross country # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Absalon (Fra) BMC Mountainbike Racing Team 1:29:24 2 Nino Schurter (Swi) Scott-Odlo MTB Racing Team 0:01:19 3 Stéphane Tempier (Fra) Bh-Suntour-Kmc 0:01:24 4 Fabian Giger (Swi) Giant Pro XC Team 0:01:40 5 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team 0:02:02 6 Daniel McConnell (Aus) Trek Factory Racing 0:02:21 7 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing 0:02:25 8 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 0:03:10 9 Maxime Marotte (Fra) Bh-Suntour-Kmc 0:03:17 10 Lukas Flückiger (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:03:29 11 Carlos Coloma Nicolas (Spa) Mmr Bikes Pro Team 0:03:42 12 Mathias Flückiger (Swi) Stöckli Pro Team 0:03:52 13 Florian Vogel (Swi) Scott-Odlo MTB Racing Team 0:04:01 14 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team 0:04:15 15 Sven Nys (Bel) 0:04:36 16 Emil Lindgren (Swe) Giant Pro XC Team 0:04:40 17 Alexander Gehbauer (Aut) I.Idro Drain Bianchi 0:04:44 18 Reto Indergand (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:04:47 19 Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Trek Factory Racing 0:04:51 20 Gerhard Kerschbaumer (Ita) I.Idro Drain Bianchi 0:04:53 21 Stephen Ettinger (USA) BMC Mountainbike Racing Team 0:05:05 22 Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team 0:05:09 23 Jan Skarnitzl (Cze) Sram Rubena Trek 0:05:15 24 Hugo Drechou (Fra) Calvisson Vtt 0:05:19 25 Raphael Gagne (Can) 0:05:21 26 Martin Gujan (Swi) Orange Monkey Pro Team 0:05:30 27 David Joao Serralheiro Rosa (Por) 0:05:39 28 Markus Schulte-Luenzum (Ger) Focus XC Team 0:05:49 29 Ralph Naef (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:06:11 30 Ruben Scheire (Bel) Feenstra Felt Pb Kenda Bike Team 0:06:21 31 Michele Casagrande (Ita) 0:06:28 32 Jonas De Backer (Bel) 0:06:31 33 Jan Nesvadba (Cze) 0:06:36 34 Frank Beemer (Ned) Mpl Specialized MTB Team 0:06:41 35 Kevin Van Hoovels (Bel) Versluys Team 0:06:53 36 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 37 Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing XC 0:06:55 38 Derek Zandstra (Can) Scott-3Rox Racing 0:07:06 39 Andrea Tiberi (Ita) Tropix-Frm 0:07:34 40 Karl Markt (Aut) Ötztal Scott Racing Team 0:07:42 41 Marek Konwa (Pol) Betch.Nl Superior Brentjens MTB Racing Team 42 Geoff Kabush (Can) Scott-3Rox Racing 0:08:03 43 Fabian Rabensteiner (Ita) Focus XC Italy Team 0:08:10 44 Michal Lami (Svk) 0:08:16 45 Ivan Seledkov (Rus) 0:08:17 46 Mario Luis Miranda Costa (Por) 0:08:31 47 Filip Eberl (Cze) Remerx-Merida Team Kolin 0:08:39 48 Sebastien Carabin (Bel) Team Merida Wallonie MTB 0:08:43 49 Tom Meeusen (Bel) 0:09:31 50 Luca Braidot (Ita) 0:10:02 51 Miguel Martinez (Fra) Tropix-Frm 0:10:21 -1lap Jochen Kass (Ger) -1lap Ramon Sagues Portabella (Spa) -1lap Andras Parti (Hun) Waberer's Areus Cube MTB Team -1lap Hans Becking (Ned) Betch.Nl Superior Brentjens MTB Racing Team -1lap Robby De Bock (Bel) Feenstra Felt Pb Kenda Bike Team -1lap Oleksandr Gerashchenko (Ukr) Isd MTB Team -1lap Martin Haring (Svk) -1lap Shlomi Haimy (Isr) Focus XC Team -1lap Jiri Novak (Cze) Betch.Nl Superior Brentjens MTB Racing Team -1lap Christian Helmig (Lux) -1lap Paul Oldham (GBr) -1lap Matthias Stirnemann (Swi) Stöckli Pro Team -1lap Simon Stiebjahn (Ger) Team Bulls -1lap David Fletcher (GBr) Orange Monkey Pro Team -1lap Giancarlo Sax (Swi) -1lap Martin Gluth (Ger) -1lap Catriel Andres Soto (Arg) Mmr Bikes Pro Team -1lap Zsolt Juhasz (Hun) Waberer's Areus Cube MTB Team -1lap Sergji Rysenko (Ukr) Cycling Club Roma MTB Team -2laps Philip Buys (RSA) -2laps Tim Bohme (Ger) Team Bulls -2laps Gerrit Rosenkranz (Ger) -2laps Martino Fruet (Ita) -2laps Michael Hutter (Swi) -2laps Carl Jones (NZl) -2laps José Alberto Gonzalez Merchan (Ecu) -2laps Maximilian Holz (Ger) -2laps Dmytro Titarenko (Ukr) Isd MTB Team -2laps Kerry Werner (USA) -2laps Russell Finsterwald (USA) Sram/Tld Racing -2laps Steffen Thum (Ger) -2laps Markus Bauer (Ger) -2laps Pavel Priadein (Rus) -2laps Simon Gegenheimer (Ger) -2laps Anton Sintsov (Rus) Titici Lgl International Team -2laps Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing XC -3laps Rick Reimann (Swi) -3laps Zhen Wang (Chn) -3laps Ismael Ventura Sanchez (Spa) -3laps Jonas Baumann (Swi) Wheeler - Ixs Team -3laps Paolo Cesar Montoya Cantillo (CRc) -3laps Torsten Marx (Ger) -3laps Uwe Hochenwarter (Aut) Focus XC Team -3laps Daniel Eymann (Swi) Giant-Swiss-Team -3laps Mark Tupalski (Aus) -3laps Cristofer Bosque Ruano (Spa) -3laps Ruben Almeida (Por) -3laps Martin Loo (Est) Merida Italia Team -3laps Sven Vanthourenhout (Bel) -3laps Matiss Preimanis (Lat) Dpa -3laps Ivan Smirnov (Rus) -3laps Chun Hing Chan (HKg) -3laps Lucian Logigan (Rom) -4laps Evgenii Pechenin (Rus) Format-Udmurtia -4laps Marco Schätzing (Ger) -4laps Zhiqiang Duan (Chn) -4laps Robert Wardell (GBr) Orange Monkey Pro Team -4laps Artyom Golovaschenko (Kaz) -4laps Tudor Oprea Ovidiu (Rom) -4laps David Valero (Spa) -4laps Paul Van Der Ploeg (Aus) -4laps Miguel Valadez (Mex) -4laps Zdenek Vobecky (Cze) -4laps Sébastien Cadieux-Duval (Can) -4laps Daniel Grossi Soares De Souza (Bra) -4laps Erik Groen (Ned) -4laps Marco Antonio Escarcega (Mex) -4laps Cristobal Silva Ibaceta (Chi) -4laps Dmitry Medvedev (Rus) -4laps Ricard Calmet (Spa) -5laps Heiko Redecker (Nam) -5laps Christopher Maletz (Ger) -5laps Elia Silvestri (Ita) -5laps Mario Espinoza (Chi) -5laps Eliad Daniel (Isr) -5laps Manfred Zöger (Aut) -5laps Andrew L'esperance (Can) -5laps Mario Matijevic (Bel) -5laps George-Vlad Sabau (Rom) -6laps Joé Kirch (Lux) -6laps Besik Gavasheli (Geo) DNF Henrique Avancini (Bra) Caloi Team DNF Ondrej Cink (Cze) Multivan Merida Biking Team DNF Thomas Litscher (Swi) Multivan Merida Biking Team DNF Marc Stutzmann (Swi) Giant-Swiss-Team DNF Martin Fanger (Swi) BMC Mountainbike Racing Team DNF Nicola Rohrbach (Swi) DNF Daniele Braidot (Ita) DNF Lysander Kiesel (Ger) DNF Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Odlo MTB Racing Team DNF Hamish Batchelor (GBr) Fluid Fin Race Team DNF Cesar Lettoli (Arg) DNF Simon Scheiber (Aut) Ötztal Scott Racing Team DNF Enrique Morcillo (Spa) DNF Kirill Kazantsev (Kaz) DNF José Juan Escarcega (Mex) DNF Rourke Croeser (RSA) Kargo Pro MTB Team DNS Silvio Busser (Swi) Wheeler - Ixs Team

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Mountainbike Racing Team 89 pts 2 Bh-Suntour-Kmc 54 3 Scott-Odlo MTB Racing Team 53 4 Cannondale Factory Racing 47 5 Giant Pro XC Team 45 6 Trek Factory Racing 38 7 Multivan Merida Biking Team 26 8 I.Idro Drain Bianchi 25 9 Mmr Bikes Pro Team 20 10 Stöckli Pro Team 19 11 Sram Rubena Trek 8 12 Calvisson Vtt 7 13 Orange Monkey Pro Team 5 14 Focus XC Team 3 15 Feenstra Felt Pb Kenda Bike Team 1

Elite men cross country World Cup standings after four rounds # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Absalon (Fra) BMC Mountainbike Racing Team 890 pts 2 Nino Schurter (Swi) Scott-Odlo MTB Racing Team 580 3 Daniel McConnell (Aus) Trek Factory Racing 530 4 Stéphane Tempier (Fra) Bh-Suntour-Kmc 526 5 Maxime Marotte (Fra) Bh-Suntour-Kmc 496 6 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team 488 7 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing 476 8 Fabian Giger (Swi) Giant Pro XC Team 412 9 Mathias Flückiger (Swi) Stöckli Pro Team 395 10 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team 380 11 Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Trek Factory Racing 365 12 Thomas Litscher (Swi) Multivan Merida Biking Team 335 13 Alexander Gehbauer (Aut) I.Idro Drain Bianchi 297 14 Florian Vogel (Swi) Scott-Odlo MTB Racing Team 290 15 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 286 16 Ondrej Cink (Cze) Multivan Merida Biking Team 282 17 Emil Lindgren (Swe) Giant Pro XC Team 282 18 Carlos Coloma Nicolas (Spa) Mmr Bikes Pro Team 250 19 Lukas Flückiger (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 249 20 Gerhard Kerschbaumer (Ita) I.Idro Drain Bianchi 245 21 Ralph Naef (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 213 22 Martin Fanger (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 206 23 Andrea Tiberi (Ita) Tropix-Frm 197 24 Raphael Gagne (Can) 194 25 Reto Indergand (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 182 26 Markus Schulte-Luenzum (Ger) Focus XC Team 180 27 Stephen Ettinger (USA) BMC Mountainbike Racing Team 163 28 Kevin Van Hoovels (Bel) Versluys Team 159 29 Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team 156 30 Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing XC 148 31 Martin Gujan (Swi) Orange Monkey Pro Team 142 32 Sven Nys (Bel) 132 33 Nicola Rohrbach (Swi) 130 34 Ruben Scheire (Bel) Feenstra Felt Pb Kenda Bike Team 126 35 Michal Lami (Svk) 120 36 Jan Skarnitzl (Cze) Sram Rubena Trek 118 37 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 118 38 Luca Braidot (Ita) 110 39 Jonas De Backer (Bel) 106 40 Anton Sintsov (Rus) Titici Lgl International Team 102 41 Shlomi Haimy (Isr) Focus XC Team 101 42 Daniele Braidot (Ita) 100 43 David Joao Serralheiro Rosa (Por) 100 44 Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing XC 95 45 Karl Markt (Aut) Ötztal Scott Racing Team 92 46 Hugo Drechou (Fra) Calvisson Vtt 89 47 Sebastien Carabin (Bel) Team Merida Wallonie MTB 86 48 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Odlo MTB Racing Team 80 49 Michele Casagrande (Ita) 70 50 Andrew Blair (Aus) 64 51 Matthias Wengelin (Swe) 60 52 Frank Beemer (Ned) Mpl Specialized MTB Team 58 53 Martin Gluth (Ger) 58 54 Sergji Rysenko (Ukr) Cycling Club Roma MTB Team 57 55 Kristian Hynek (Cze) Topeak Ergon Racing Team 52 56 Russell Finsterwald (USA) Sram/Tld Racing 52 57 Andras Parti (Hun) Waberer's Areus Cube MTB Team 52 58 Matiss Preimanis (Lat) Dpa 50 59 Miguel Martinez (Fra) Tropix-Frm 49 60 Mark Tupalski (Aus) 47 61 Uwe Hochenwarter (Aut) Focus XC Team 46 62 Geoff Kabush (Can) Scott-3Rox Racing 45 63 Carl Jones (NZl) 44 64 Marc Stutzmann (Swi) Giant-Swiss-Team 44 65 Paolo Cesar Montoya Cantillo (CRc) 42 66 Jan Nesvadba (Cze) 40 67 Henrique Avancini (Bra) Caloi Team 40 68 Paul Oldham (GBr) 37 69 Kerry Werner (USA) 36 70 Brendan Johnston (Aus) 35 71 Sepp Freiburghaus (Swi) 34 72 Tom Meeusen (Bel) 32 73 Mario Luis Miranda Costa (Por) 31 74 Derek Zandstra (Can) Scott-3Rox Racing 30 75 Matous Ulman (Cze) 30 76 Matthias Stirnemann (Swi) Stöckli Pro Team 30 77 Philip Buys (RSA) 29 78 Dirk Peters (NZl) 29 79 Shaun Lewis (Aus) 28 80 Marek Konwa (Pol) Betch.Nl Superior Brentjens MTB Racing Team 27 81 Robby De Bock (Bel) Feenstra Felt Pb Kenda Bike Team 27 82 Steffen Thum (Ger) 26 83 Fabian Rabensteiner (Ita) Focus XC Italy Team 25 84 Martin Loo (Est) Merida Italia Team 25 85 Cory Wallace (Can) Kona Factory Team 25 86 Simon Stiebjahn (Ger) Team Bulls 25 87 Ryo Saito (Jpn) Bridgestone Anchor Cycling Team 24 88 Ivan Seledkov (Rus) 23 89 Paul Van Der Ploeg (Aus) 23 90 Daniel Federspiel (Aut) Ötztal Scott Racing Team 22 91 Filip Eberl (Cze) Remerx-Merida Team Kolin 21 92 Pierre-Geoffroy Plantet (Fra) Btwin MTB Racing Team 21 93 Simon Gegenheimer (Ger) 21 94 Markus Bauer (Ger) 21 95 Travis Frisby (Aus) 19 96 Matthys Beukes (RSA) 18 97 Christian Helmig (Lux) 17 98 Jochen Kass (Ger) 16 99 Ola Kjören (Nor) 16 100 Ramon Sagues Portabella (Spa) 15 101 David Fletcher (GBr) Orange Monkey Pro Team 15 102 Hans Becking (Ned) Betch.Nl Superior Brentjens MTB Racing Team 13 103 David Valero (Spa) 12 104 Oleksandr Gerashchenko (Ukr) Isd MTB Team 11 105 Rourke Croeser (RSA) Kargo Pro MTB Team 11 106 Daniel Eymann (Swi) Giant-Swiss-Team 11 107 Martin Haring (Svk) 10 108 Renay Groustra (RSA) 10 109 Hamish Batchelor (GBr) Fluid Fin Race Team 9 110 Jiri Novak (Cze) Betch.Nl Superior Brentjens MTB Racing Team 8 111 Zsolt Juhasz (Hun) Waberer's Areus Cube MTB Team 8