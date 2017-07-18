Lotto Thüringen Tour: Brennauer wins overall
Skylar Schneider wins final stage of German tour
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Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|1:51:11
|2
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|3
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|4
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:02
|5
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|6
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:00:05
|7
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|8
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|9
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:09
|10
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|11
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:00:15
|12
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:00:20
|13
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|14
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|15
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|16
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|17
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|18
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|19
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|20
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|21
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|22
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|23
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|24
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|25
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|26
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|27
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|28
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|29
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|30
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|31
|Emma White (USA) US National Team
|32
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|33
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|34
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|35
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|36
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|37
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|38
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|39
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|40
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|41
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|42
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|43
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|44
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|45
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|46
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|47
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|48
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|49
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|50
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|51
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|52
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|53
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|54
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|55
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|56
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|57
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|58
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|59
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|60
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|61
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|62
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|63
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|64
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|65
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|66
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|67
|Leah Thomas (USA) US National Team
|68
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|69
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|70
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|71
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|72
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|73
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|74
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|75
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|76
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|77
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|78
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|79
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|80
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|81
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|82
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|83
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|84
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|85
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|86
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|87
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|88
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:43
|89
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:00:47
|90
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:06:31
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|3
|pts
|2
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|2
|3
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|3
|pts
|2
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|3
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|3
|pts
|2
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|2
|3
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|5
|pts
|2
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|4
|3
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|3
|4
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|2
|5
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|3
|pts
|2
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|3
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|3
|pts
|2
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|2
|3
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|14:53:00
|2
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:19
|3
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:35
|4
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:52
|5
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|6
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:01:22
|7
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:01:25
|8
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:01:34
|9
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|0:01:36
|10
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:43
|11
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:01:52
|12
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:02:02
|13
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:16
|14
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:02:22
|15
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|0:02:27
|16
|Emma White (USA) US National Team
|0:02:28
|17
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:37
|18
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:02:38
|19
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:40
|20
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|0:02:42
|21
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|22
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:02:44
|23
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|0:02:45
|24
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|25
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|0:02:51
|26
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:03:00
|27
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|0:03:08
|28
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:03:09
|29
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:03:11
|30
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:03:32
|31
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:03:42
|32
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|0:03:52
|33
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|0:04:10
|34
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:04:13
|35
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:04:17
|36
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:04:36
|37
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|0:04:37
|38
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:04:48
|39
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|40
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:04:55
|41
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:05:00
|42
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:05:41
|43
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:05:46
|44
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:06:28
|45
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:06:47
|46
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:07:01
|47
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:08:08
|48
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:09:04
|49
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:09:05
|50
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|0:09:11
|51
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:09:22
|52
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:09:53
|53
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:10:24
|54
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:12:16
|55
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:13:04
|56
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:13:19
|57
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:13:35
|58
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:14:50
|59
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:14:58
|60
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:15:07
|61
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:15:57
|62
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|0:16:06
|63
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:16:21
|64
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:18:00
|65
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:18:14
|66
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:20:29
|67
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:21:06
|68
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:21:16
|69
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:21:34
|70
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:21:48
|71
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:23:10
|72
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:24:33
|73
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:24:47
|74
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:25:11
|75
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:27:25
|76
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:27:51
|77
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:28:13
|78
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:28:17
|79
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:28:24
|80
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:28:25
|81
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:29:53
|82
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:30:00
|83
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:30:14
|84
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:32:44
|85
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:33:30
|86
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:36:40
|87
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:39:12
|88
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:40:02
|89
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:53:32
|90
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:58:33
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|19
|pts
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|18
|3
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|16
|4
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|12
|5
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|9
|6
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|7
|7
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|7
|8
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|7
|9
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|6
|10
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|5
|11
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|5
|12
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|5
|13
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|5
|14
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|4
|15
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|4
|16
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|4
|17
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|4
|18
|Leah Thomas (USA) US National Team
|3
|19
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|3
|20
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|3
|21
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|3
|22
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|3
|23
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|2
|24
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|2
|25
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|26
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|1
|27
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|28
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|1
|29
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|31
|pts
|2
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|26
|3
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|14
|4
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|6
|5
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|3
|6
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|3
|7
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|3
|8
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|3
|9
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|3
|10
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|3
|11
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|3
|12
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|13
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|2
|14
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|2
|15
|Leah Thomas (USA) US National Team
|2
|16
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|2
|17
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|2
|18
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|1
|19
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|1
|20
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|21
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Canyon//SRAM Racing
|44:41:41
|2
|Nationalteam Niederlande
|0:00:51
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:02:09
|4
|Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:57
|5
|Drops
|0:04:12
|6
|ParkHotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
|0:05:41
|7
|Nationalteam Australien (AUS)
|0:05:59
|8
|Nationalteam Polen
|0:06:01
|9
|Nationalteam Deutschland
|0:06:31
|10
|BTC City Ljubljana
|0:07:04
|11
|Team WNT PRO CYCLING
|0:09:01
|12
|Nationalteam Norwegen
|0:11:01
|13
|Be Pink Cogeas
|0:11:29
|14
|maxx-solar LINDIG women cycling team
|0:13:46
|15
|Bizkaia Durango
|0:15:24
|16
|Nationalteam USA
|0:17:13
|17
|Team Storey Racing
|0:26:46
|18
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:52:23
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