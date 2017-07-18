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Lotto Thüringen Tour: Brennauer wins overall

Skylar Schneider wins final stage of German tour

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Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) in the race lead

Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) in the race lead
(Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl)
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Skylar Schneider wins the final stage of the Lotto Thuringen Ladies Tour

Skylar Schneider wins the final stage of the Lotto Thuringen Ladies Tour
(Image credit: Lotto Thüringen Ladies Tour)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Skylar Schneider (USA) US National Team1:51:11
2Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
3Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
4Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:02
5Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
6Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:00:05
7Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
8Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
9Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:09
10Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
11Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team0:00:15
12Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:00:20
13Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
14Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
15Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
16Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
17Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
18Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
19Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
20Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
21Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
22Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
23Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
24Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
25Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
26Romy Kasper (Ger) German National Team
27Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
28Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
29Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
30Ffion James (GBr) Team Storey Racing
31Emma White (USA) US National Team
32Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
33Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
34Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
35Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
36Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
37Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
38Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
39Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
40Liane Lippert (Ger) German National Team
41Marta Lach (Pol) Polish National Team
42Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
43Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
44Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
45Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
46Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
47Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
48Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
49Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
50Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
51Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
52Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
53Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
54Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
55Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
56Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
57Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
58Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
59Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
60Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
61Hannah Arensman (USA) US National Team
62Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
63Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
64Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
65Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
66Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
67Leah Thomas (USA) US National Team
68Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
69Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
70Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
71Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
72Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
73Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
74Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
75Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
76Stefanie Paul (Ger) German National Team
77Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
78Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
79Grace Brown (Aus) Australian National Team
80Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
81Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
82Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
83Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
84Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
85Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
86Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
87Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
88Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:43
89Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:00:47
90Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:06:31

Sprint 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing3pts
2Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana2
3Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing1

Sprint 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing3pts
2Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2
3Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team1

Sprint 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Alison Jackson (Can) BePink Cogeas3pts
2Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team2
3Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team1

Finish Line
#Rider Name (Country) TeamResult
1Skylar Schneider (USA) US National Team5pts
2Alison Jackson (Can) BePink Cogeas4
3Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling3
4Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team2
5Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank1

QOM 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team3pts
2Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2
3Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango1

QOM 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team3pts
2Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team2
3Alison Jackson (Can) BePink Cogeas1

Final General Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing14:53:00
2Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team0:00:19
3Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:35
4Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:52
5Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
6Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas0:01:22
7Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team0:01:25
8Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team0:01:34
9Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team0:01:36
10Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:43
11Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:01:52
12Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana0:02:02
13Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:02:16
14Leah Thomas (USA) US National Team0:02:22
15Alison Jackson (Can) BePink Cogeas0:02:27
16Emma White (USA) US National Team0:02:28
17Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:02:37
18Liane Lippert (Ger) German National Team0:02:38
19Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:02:40
20Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing0:02:42
21Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
22Romy Kasper (Ger) German National Team0:02:44
23Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team0:02:45
24Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
25Rachel Neylan (Aus) Australian National Team0:02:51
26Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:03:00
27Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing0:03:08
28Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:03:09
29Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:03:11
30Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:03:32
31Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:03:42
32Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana0:03:52
33Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team0:04:10
34Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:04:13
35Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:04:17
36Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team0:04:36
37Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team0:04:37
38Shannon Malseed (Aus) Australian National Team0:04:48
39Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
40Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team0:04:55
41Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:05:00
42Marta Lach (Pol) Polish National Team0:05:41
43Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:05:46
44Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango0:06:28
45Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team0:06:47
46Gracie Elvin (Aus) Australian National Team0:07:01
47Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:08:08
48Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:09:04
49Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:09:05
50Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango0:09:11
51Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:09:22
52Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:09:53
53Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:10:24
54Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:12:16
55Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing0:13:04
56Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing0:13:19
57Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:13:35
58Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:14:50
59Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:14:58
60Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:15:07
61Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:15:57
62Skylar Schneider (USA) US National Team0:16:06
63Stefanie Paul (Ger) German National Team0:16:21
64Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:18:00
65Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:18:14
66Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:20:29
67Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:21:06
68Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:21:16
69Grace Brown (Aus) Australian National Team0:21:34
70Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:21:48
71Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:23:10
72Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:24:33
73Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:24:47
74Hannah Arensman (USA) US National Team0:25:11
75Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:27:25
76Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:27:51
77Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:28:13
78Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:28:17
79Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:28:24
80Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas0:28:25
81Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:29:53
82Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling0:30:00
83Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:30:14
84Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:32:44
85Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:33:30
86Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:36:40
87Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team0:39:12
88Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:40:02
89Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:53:32
90Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:58:33

Sprint Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana19pts
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team18
3Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing16
4Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team12
5Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling9
6Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team7
7Alison Jackson (Can) BePink Cogeas7
8Romy Kasper (Ger) German National Team7
9Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling6
10Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling5
11Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing5
12Skylar Schneider (USA) US National Team5
13Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank5
14Marta Lach (Pol) Polish National Team4
15Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas4
16Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing4
17Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling4
18Leah Thomas (USA) US National Team3
19Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling3
20Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team3
21Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team3
22Hannah Arensman (USA) US National Team3
23Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango2
24Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team2
25Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank1
26Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team1
27Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank1
28Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team1
29Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango1

Mountains Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling31pts
2Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team26
3Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team14
4Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team6
5Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank3
6Liane Lippert (Ger) German National Team3
7Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team3
8Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling3
9Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango3
10Alison Jackson (Can) BePink Cogeas3
11Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango3
12Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2
13Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team2
14Romy Kasper (Ger) German National Team2
15Leah Thomas (USA) US National Team2
16Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team2
17Hannah Arensman (USA) US National Team2
18Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing1
19Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango1
20Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank1
21Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling1

Teams Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Canyon//SRAM Racing44:41:41
2Nationalteam Niederlande0:00:51
3UnitedHealthcare Pro Cycling0:02:09
4Tibco-Silicon Valley Bank0:02:57
5Drops0:04:12
6ParkHotel Valkenburg - Destil Cyclingteam0:05:41
7Nationalteam Australien (AUS)0:05:59
8Nationalteam Polen0:06:01
9Nationalteam Deutschland0:06:31
10BTC City Ljubljana0:07:04
11Team WNT PRO CYCLING0:09:01
12Nationalteam Norwegen0:11:01
13Be Pink Cogeas0:11:29
14maxx-solar LINDIG women cycling team0:13:46
15Bizkaia Durango0:15:24
16Nationalteam USA0:17:13
17Team Storey Racing0:26:46
18D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:52:23

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