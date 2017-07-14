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Albrecht wins stage 2 of Lotto Thuringen Tour

Brennauer keeps overall lead

Lex Albrecht (TIBCO) celebrates after winning stage 2 at Tour of the Gila.

Lex Albrecht (TIBCO) celebrates after winning stage 2 at Tour of the Gila.
(Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank2:44:26
2Marta Lach (Pol) Polish National Team0:00:02
3Romy Kasper (Ger) German National Team0:00:06
4Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:11
5Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
6Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:00:18
7Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
8Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team0:00:23
9Shannon Malseed (Aus) Australian National Team0:00:26
10Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:00:28
11Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
12Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
13Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
14Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
15Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
16Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
17Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
18Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
19Liane Lippert (Ger) German National Team
20Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
21Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
22Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
23Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
24Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
25Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
26Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:34
27Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
28Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
29Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
30Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
31Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:00:37
32Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
33Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:40
34Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
35Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:00:41
36Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team0:00:42
37Emma White (USA) US National Team0:00:44
38Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
39Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
40Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:46
41Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
42Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
43Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:50
44Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:52
45Leah Thomas (USA) US National Team
46Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
47Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
48Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:00:54
49Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team0:00:58
50Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
51Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
52Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
53Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
54Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
55Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:01
56Grace Brown (Aus) Australian National Team0:01:02
57Stefanie Paul (Ger) German National Team0:01:05
58Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
59Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:01:07
60Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
61Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
62Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:01:11
63Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:01:13
64Hannah Arensman (USA) US National Team
65Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
66Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
67Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
68Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
69Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
70Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
71Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
72Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
73Ffion James (GBr) Team Storey Racing
74Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
75Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
76Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
77Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:21
78Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:24
79Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:29
80Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:32
81Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:43
82Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
83Gracie Elvin (Aus) Australian National Team0:01:50
84Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas0:01:52
85Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:01:57
86Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
87Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:02:02
88Skylar Schneider (USA) US National Team
89Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:02:27
90Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
91Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
92Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:02:02
93Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:07:17
94Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
95Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
96Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
97Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team
98Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:10:37
99Holly Breck (USA) US National Team0:10:56
DNFMonica Dew (GBr) Team Storey Racing
DNFInga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
DNFKatharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
DNFKatharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies

KOM 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team7pts
2Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team5
3Liane Lippert (Ger) German National Team3
4Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2

KOM 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling7pts
2Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team5
3Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team3
4Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team2

KOM 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team7pts
2Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling5
3Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank3
4Romy Kasper (Ger) German National Team2

Teams
#Rider Name (Country) TeamResult
1Netherlands National Team8:14:25
2Polish National Team
3Tibco-Silicon Valley Bank0:00:01
4UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:09
5Australian National Team0:00:10
6Drops0:00:17
7Canyon//SRAM Racing0:00:19
8BTC City Ljubljana0:00:23
9BePink Cogeas0:00:31
10German National Team0:00:32
11Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam0:00:45
12Team WNT Pro Cycling0:00:59
13Norway National Team0:01:08
14Bizkaia Durango0:01:11
15Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:34
16USA National Team0:01:42
17Team Storey Racing0:02:03
18D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:02:51

General Classification after stage 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing6:27:47
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team0:00:03
3Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team0:00:07
4Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:09
5Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:13
6Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:14
7Romy Kasper (Ger) German National Team0:00:18
8Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team0:00:23
9Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:00:25
10Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
11Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team0:00:29
12Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:32
13Rachel Neylan (Aus) Australian National Team0:00:35
14Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas0:00:39
15Marta Lach (Pol) Polish National Team
16Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:41
17Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:44
18Emma White (USA) US National Team
19Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:45
20Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
21Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana0:00:46
22Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
23Shannon Malseed (Aus) Australian National Team0:00:49
24Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
25Alison Jackson (Can) BePink Cogeas0:00:52
26Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team0:00:55
27Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing0:00:56
28Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana0:00:57
29Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
30Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana0:00:58
31Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:59
32Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:01:00
33Liane Lippert (Ger) German National Team0:01:02
34Leah Thomas (USA) US National Team0:01:04
35Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team0:01:05
36Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:08
37Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:01:10
38Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:01:11
39Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango0:01:25
40Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:01:27
41Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:28
42Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:01:29
43Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:30
44Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
45Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team0:01:31
46Lisen Hocking (Aus) Australian National Team0:01:36
47Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:38
48Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:43
49Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:01:46
50Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:50
51Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:58
52Gracie Elvin (Aus) Australian National Team0:02:05
53Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team0:02:06
54Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team0:02:07
55Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango0:02:13
56Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:02:23
57Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:03:06
58Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing0:07:00
59Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:07:03
60Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:07:06
61Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:07:20
62Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing0:07:50
63Grace Brown (Aus) Australian National Team0:07:53
64Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:07:58
65Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:07:59
66Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:08:02
67Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas0:08:52
68Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:09:02
69Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:09:32
70Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:09:38
71Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:09:56
72Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:10:06
73Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:10:11
74Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:10:12
75Stefanie Paul (Ger) German National Team0:10:15
76Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:10:19
77Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:10:21
78Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:10:27
79Hannah Arensman (USA) US National Team0:10:36
80Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:10:37
81Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:10:40
82Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:10:41
83Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:10:42
84Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:10:45
85Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:11:02
86Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:11:14
87Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:11:18
88Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:11:23
89Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling0:11:34
90Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:11:39
91Skylar Schneider (USA) US National Team0:11:44
92Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:12:09
93Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:16:19
94Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team0:17:01
95Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:19:47
96Martine Fon (Nor) Norwegian National Team0:22:04
97Holly Breck (USA) US National Team0:25:04
98Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:37:17
99Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team0:47:06

Points Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team10pts
2Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team5
3Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing5
4Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana4
5Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana4
6Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing3
7Romy Kasper (Ger) German National Team1
8Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling1

Mountains Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling24pts
2Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team22
3Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team11
4Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana5
5Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank3
6Liane Lippert (Ger) German National Team3
7Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team3
8Romy Kasper (Ger) German National Team2
9Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team2
10Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2

Teams Classification
#Rider Name (Country) Team
1Netherlands National Team
2Canyon//SRAM Racing
3UnitedHealthcare Pro Cycling
4Tibco-Silicon Valley Bank
5BTC City Ljubljana
6Polish National Team
7Australian National Team
8Drops
9Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
10German National Team
11Team WNT Pro Cycling
12Bizkaia Durango
13Norway National Team
14Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
15BePink Cogeas
16USA National Team
17Team Storey Racing
18D.Velop - Cycle Cafe Ladies

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