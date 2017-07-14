Albrecht wins stage 2 of Lotto Thuringen Tour
Brennauer keeps overall lead
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|2:44:26
|2
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:00:02
|3
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:00:06
|4
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:11
|5
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|6
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:00:18
|7
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|8
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:00:23
|9
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:00:26
|10
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:00:28
|11
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|12
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|13
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|14
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|15
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|16
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|17
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|18
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|19
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|20
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|21
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|22
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|23
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|24
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|25
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|26
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:34
|27
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|28
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|29
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|30
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|31
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:00:37
|32
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|33
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:40
|34
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|35
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:00:41
|36
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|0:00:42
|37
|Emma White (USA) US National Team
|0:00:44
|38
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|39
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|40
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:46
|41
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|42
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|43
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:50
|44
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:52
|45
|Leah Thomas (USA) US National Team
|46
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|47
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|48
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:00:54
|49
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:58
|50
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|51
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|52
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|53
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|54
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|55
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:01
|56
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:01:02
|57
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:01:05
|58
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|59
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:01:07
|60
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|61
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|62
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:01:11
|63
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:01:13
|64
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|65
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|66
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|67
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|68
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|69
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|70
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|71
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|72
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|73
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|74
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|75
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|76
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|77
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:21
|78
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:24
|79
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:29
|80
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:32
|81
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:43
|82
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|83
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:01:50
|84
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:01:52
|85
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:01:57
|86
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|87
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:02
|88
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|89
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:02:27
|90
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|91
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|92
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:02:02
|93
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:07:17
|94
|Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
|95
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|96
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|97
|Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team
|98
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:10:37
|99
|Holly Breck (USA) US National Team
|0:10:56
|DNF
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|DNF
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|DNF
|Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|DNF
|Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|7
|pts
|2
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|5
|3
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|3
|4
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|7
|pts
|2
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|5
|3
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|3
|4
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|7
|pts
|2
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|5
|3
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|3
|4
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Netherlands National Team
|8:14:25
|2
|Polish National Team
|3
|Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:01
|4
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:09
|5
|Australian National Team
|0:00:10
|6
|Drops
|0:00:17
|7
|Canyon//SRAM Racing
|0:00:19
|8
|BTC City Ljubljana
|0:00:23
|9
|BePink Cogeas
|0:00:31
|10
|German National Team
|0:00:32
|11
|Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
|0:00:45
|12
|Team WNT Pro Cycling
|0:00:59
|13
|Norway National Team
|0:01:08
|14
|Bizkaia Durango
|0:01:11
|15
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:34
|16
|USA National Team
|0:01:42
|17
|Team Storey Racing
|0:02:03
|18
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:02:51
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|6:27:47
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|0:00:03
|3
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:00:07
|4
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:09
|5
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:13
|6
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:14
|7
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:00:18
|8
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:23
|9
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:00:25
|10
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|11
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:00:29
|12
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:32
|13
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|0:00:35
|14
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:00:39
|15
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|16
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:41
|17
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:44
|18
|Emma White (USA) US National Team
|19
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:45
|20
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|21
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|0:00:46
|22
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|23
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:00:49
|24
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|25
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|0:00:52
|26
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:00:55
|27
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|0:00:56
|28
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:00:57
|29
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|30
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|0:00:58
|31
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:59
|32
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:00
|33
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:01:02
|34
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:01:04
|35
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|0:01:05
|36
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:08
|37
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:01:10
|38
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:01:11
|39
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|0:01:25
|40
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:27
|41
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:28
|42
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:29
|43
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:30
|44
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|45
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:31
|46
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|0:01:36
|47
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:38
|48
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:43
|49
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:01:46
|50
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:50
|51
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:58
|52
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:02:05
|53
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:02:06
|54
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:02:07
|55
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:02:13
|56
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:02:23
|57
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:03:06
|58
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:07:00
|59
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:07:03
|60
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:07:06
|61
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:07:20
|62
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:07:50
|63
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:07:53
|64
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:07:58
|65
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:07:59
|66
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:08:02
|67
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:08:52
|68
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:09:02
|69
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:09:32
|70
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:09:38
|71
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:09:56
|72
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:10:06
|73
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:10:11
|74
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:10:12
|75
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:10:15
|76
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:10:19
|77
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:10:21
|78
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:10:27
|79
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:10:36
|80
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:10:37
|81
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:10:40
|82
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:10:41
|83
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:10:42
|84
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:10:45
|85
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:11:02
|86
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:11:14
|87
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:11:18
|88
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:11:23
|89
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:11:34
|90
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:11:39
|91
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|0:11:44
|92
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:12:09
|93
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:16:19
|94
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:17:01
|95
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:19:47
|96
|Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
|0:22:04
|97
|Holly Breck (USA) US National Team
|0:25:04
|98
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:37:17
|99
|Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team
|0:47:06
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|10
|pts
|2
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|5
|3
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|5
|4
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|4
|5
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|4
|6
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|3
|7
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|1
|8
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|24
|pts
|2
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|22
|3
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|11
|4
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|5
|5
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|3
|6
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|3
|7
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|3
|8
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|2
|9
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|2
|10
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|1
|Netherlands National Team
|2
|Canyon//SRAM Racing
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|4
|Tibco-Silicon Valley Bank
|5
|BTC City Ljubljana
|6
|Polish National Team
|7
|Australian National Team
|8
|Drops
|9
|Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
|10
|German National Team
|11
|Team WNT Pro Cycling
|12
|Bizkaia Durango
|13
|Norway National Team
|14
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|15
|BePink Cogeas
|16
|USA National Team
|17
|Team Storey Racing
|18
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
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