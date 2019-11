Astana's Andriy Grivko celebrates solo victory on stage 3 (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Andriy Grivko pulled off an upset on stage 3 of La Méditerranéenne, snatching the race lead from FDJ's Matthieu Ladagnous with an attack on a late descent and a powerful performance on the finishing climb.

Grivko came to the line 18 seconds ahead of Ladagnous to take the lead by that margin, with AG2R La Mondiale riders Jan Bakelants and Mikael Cherel moving up to third and fourth, respectively.

“It has been a very tough stage, with the first 80 km with the rain and the race speed so high," Grivko said. "The Astana Pro Team did perfect work in supporting me and I have to thank all my teammates one by one."

“I’m so happy for this win because this is an important race even for me and for the Astana Pro Team."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 4:18:12 2 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:00:18 3 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:22 4 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:24 5 Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 0:00:37 6 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:00:47 7 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 8 Yoann Barbas (Fra) Armee de Terre 9 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 10 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 11 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:54 12 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 13 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:01:20 14 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:01:27 15 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 16 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:31 17 Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team 18 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:11 19 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Metropole Europeenne de Lille 0:02:29 20 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 21 Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits 22 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 23 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 24 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:02:52 25 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 26 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 0:03:02 27 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 28 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 29 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 30 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:03:26 31 Sergio Ferreira Sousa (Por) Team Vorarlberg 0:03:51 32 Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 0:05:45 33 Maxime Renault (Fra) HP-BTP Auber 93 34 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 35 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 36 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 37 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 38 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:06:46 39 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 40 Tiziano Dall'antonia (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:40 41 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 0:09:19 42 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 43 Romain Feillu (Fra) HP-BTP Auber 93 44 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Metropole Europeenne de Lille 45 Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:10:30 46 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:06 47 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 48 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:12:19 49 Dimitri Peyskens (Bel) Veranclassic-AGO 50 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 51 Jon Ander Insausti Irastorza (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 52 César Bihel (Fra) HP-BTP Auber 93 53 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 54 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 55 Felix Pouilly (Fra) Roubaix Metropole Europeenne de Lille 56 Mickael Delage (Fra) FDJ 57 Aritz Bagües (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 58 Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 59 Alo Jakin (Est) HP-BTP Auber 93 60 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 61 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 62 Arnaud Demare (Fra) FDJ 63 Pierrick Naud (Can) Rally Cycling 64 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Metropole Europeenne de Lille 65 Daan Myngheer (Bel) Roubaix Metropole Europeenne de Lille 66 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 67 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 68 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 69 Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 70 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 71 Jimmy Raibaud (Fra) Armee de Terre 72 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 73 Giorgio Cecchinel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 74 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 75 Florent Pereira (Fra) Roubaix Metropole Europeenne de Lille 76 Marc Sarreau (Fra) FDJ 77 Clément Penven (Fra) Armee de Terre 78 Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie 79 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:12:54 80 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:15:05 81 Kenny Bouvry (Bel) Veranclassic-AGO 0:21:11 82 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 83 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:24:23 OTL Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:34:38 OTL Yann Guyot (Fra) Armee de Terre OTL Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF OTL Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF OTL Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre OTL Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec OTL Rob Britton (Can) Rally Cycling 0:42:28 OTL Danny Pate (USA) Rally Cycling OTL Yannick Mayer (Ger) Veranclassic-AGO DNF Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits DNF Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Frédéric Brun (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM DNF Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF DNF Emerson Oronte (USA) Rally Cycling DNF Evan Huffman (USA) Rally Cycling DNF Eric Young (USA) Rally Cycling DNF Tom Zirbel (USA) Rally Cycling DNF Justin Jules (Fra) Veranclassic-AGO DNF Julien Deschesne (Bel) Veranclassic-AGO DNF Sam Lennertz (Bel) Veranclassic-AGO DNF Massimo Vanderaerden (Bel) Veranclassic-AGO DNF Manuel Porzner (Ger) Team Vorarlberg DNF Francesc Zurita (Spa) Team Vorarlberg DNF Zolt Der (Hun) Team Vorarlberg DNF Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg DNF Daniel Lehner (Aut) Team Vorarlberg DNF Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Peio Olaberria (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Eneko Lizarralde (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Thomas Rostollan (Fra) Armee de Terre DNS Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF DNS Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Metropole Europeenne de Lille