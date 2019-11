Image 1 of 2 Tracy Moseley (Trek World Racing) wins the iXS European Downhill round in Leogang. (Image credit: Thomas Dietze) Image 2 of 2 Steve Smith (MS Evil Racing) on his way to second place in the elite men's finals. (Image credit: Thomas Dietze)

The action continued in Leogang, Austria, one week after the World Cup held there last weekend. The second round of the iXS European Downhill Cup drew 403 participants from 25 countries to compete on the 2.3km World Cup course with 480m of elevation drop.

Unlike for the World Cup, the weather was dry and conditions were more favorable. About half of the World Cup peloton had stayed in town for the race.

A few riders made good use of the seeding run to show their ambitions to win, and thus Nick Beer (Scott 11) moved into first position with a full four-second advantage. Justin Leov (Trek World Racing) qualified second, followed by Shaun O'Connor (Kenda Playbiker) and Marcus Klausmann (Ghost International).

For Sunday's final, even the course's moistest forest sections had dried up, so the speeds picked up and it was obvious that the times clocked in the seeding run would not hold. Brook MacDonald (MS Evil Racing) made that clear right from the start.

As he had faced some problems in his seeding run, he had to start very early in the men's elite category, and he posted a time that would have put him in second a day earlier. Thus he made himself comfortable in the hotseat and enjoyed the race from that position, finishing in a fine fifth position in the end.

The first rider to beat his time was Steve Smith (MS Evil Racing), who was only surpassed by Leov. Although Beer was quicker than the day before, he could not do better than third, but seen the strong competition that result is even more valuable, and it also moved him into the lead in the series' overall standings.

In the women's elite category, there was Tracy Moseley (Trek World Racing) and then there were the others. She literally outclassed her 21 opponents by putting an enormous 23 seconds between her and the next-placed riders Martina Brühlmann (iXS/YETI) and Miriam Ruchti (dr-gravity union). This made the double perfect for the Trek World Racing team led by Martin Whiteley.

The master's race was won by Wilfred van de Haterd (NOX Cycles), with Heinz Hostettler (banditbike.ch) and Marcel Waldmann (DT Swiss) filling the other podium spots.

The winner of the under 17 race was Antoine Bagnoud (Crans Montana Racing), who was faster than second-placed Matthew Scott and Aram Raoof (RMF FM-PEPSI MAX) in third.

Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Justin Leov (NZl) Trek World Racing 0:03:49.718 2 Steve Smith (Can) MS Evil Racing 0:00:00.233 3 Nick Beer (Swi) Scott 11 0:00:01.444 4 Marcus Klausmann (Ger) 0:00:05.793 5 Brook Macdonald (NZl) MS Evil Racing 0:00:06.682 6 Markus Pekoll (Aut) fast4ward-racing 0:00:07.113 7 Luke Strobel (USA) MS Evil Racing 0:00:07.919 8 Shaun O'conner (Aus) Kenda Playbiker 0:00:08.224 9 Thomas Braithwaite (GBr) 0:00:08.763 10 Toni Berg (Fin) 0:00:09.159 11 Dennis Dertell (Swe) 23 Degrees 0:00:09.229 12 Lewis Buchanan* (GBr) MS Evil Racing 0:00:11.600 13 Benny Strasser (Ger) Toxoholic's Turner Fox Shox 0:00:13.535 14 Thomas Jeandin (Swi) Lapierre Swiss - Tech Bike Gen 0:00:13.975 15 Filip Polc (Svk) MS Evil Racing 0:00:14.369 16 Dominik Gspan (Swi) ewz mountainbiketeam loop 0:00:14.751 17 Josua Hein (Ger) OnTheEdge 0:00:15.177 18 Richard Leacock (NZl) 0:00:15.556 19 Ruppert Shapman* (NZl) 0:00:15.733 20 Boris Tetzlaff (Aut) Ghost AtG pro Team 0:00:16.398 21 Aki Fär (Fin) 0:00:16.737 22 Kristof Lenssens (Bel) 0:00:16.873 23 Mark Scott* (GBr) 0:00:17.635 24 Markus Schwab (Swi) Magic Downhill 0:00:17.934 25 Jed Rooney* (NZl) 0:00:17.945 26 Aari Barrett (NZl) Scott 11 0:00:18.076 27 Martin Frei (Swi) 0:00:18.382 28 Lutz Weber* (Swi) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:19.968 29 Joe Barnes (GBr) 0:00:20.059 30 Claudio Loureiro (Por) Team BikeZone M.C. Felgueiras 0:00:20.097 31 Maciej Jodko (Pol) RMF FM Pepsimax 0:00:20.650 32 Michal Sliwa (Pol) Answer 0:00:21.610 33 Daniel Wolfe (Irl) Wolfe Racing 0:00:21.797 34 Maximilian Bender (Ger) Zonenschein, FLY-racing, Laufr 0:00:22.249 35 Rene Schmidt (Ger) 0:00:22.831 36 Mathias Haas (Aut) Alpine Connencal 0:00:23.117 37 Freddy Hunziker* (Swi) Scott 11 0:00:23.154 38 Billy Caroli (Swi) 0:00:23.183 39 Roman Roschi (Swi) 0:00:23.287 40 Rick Balbierer (Ger) 0:00:23.420 41 Bertrand Gilles (Bel) Kona Barracuda 0:00:23.493 42 Loic Delteil (Fra) Hotpoint 0:00:23.536 43 Freddie King (NZl) 0:00:23.546 44 Scott Laughland (Irl) 0:00:23.715 45 Basil Weber* (Swi) ewz mountainbiketeam loop 0:00:24.440 46 David Balderstone (NZl) Rockstar Racing 0:00:25.599 47 Ruediger Jahnel (Aut) 0:00:25.875 48 Antti Lampen* (Fin) Downhillteam Finnland 0:00:25.888 49 Nino Antic (Cro) Giant/Royal/Maxxis 0:00:26.082 50 Andi Zehentner (Aut) Revolution Racing 0:00:26.664 51 Miikka Lehtinen* (Fin) STARLESS DH TEAM 0:00:26.747 52 Nicolas Walser (Swi) Bikezone 0:00:27.777 53 Markus Olkkonen (Fin) Kona 0:00:28.020 54 Johannes Suetter (Ger) PROPAIN 0:00:28.220 55 Jordan Doig* (GBr) 0:00:28.915 56 Blaz Hölel* (Slo) Enduro Maxxis 0:00:29.097 57 Felix Wunderlich (Ger) Trek Munich Racing 0:00:29.585 58 Janick Lieberherr (Swi) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:30.880 59 Antti Luttinen (Fin) Downhillteam Finnland 0:00:31.499 60 Jasper Jauch (Ger) Syntace Liteville 0:00:32.791 61 Manuel Gruber* (Aut) The Gap-Ironracing 0:00:33.108 62 Philipp Buennemann* (Ger) Zonenschein Fly Factory 0:00:33.145 63 Robin Wallner (Swe) Sunn-Montgenevre 0:00:33.640 64 Grossmann Noah (Ger) olison.de / dirtstylers.de 0:00:33.699 65 Benjamin Ayling (Aus) 0:00:33.882 66 Ronan Taylor* (GBr) High line racing 0:00:33.922 67 Leo Combee* (Ned) Merida Combee 0:00:34.603 68 Oliver Morris (GBr) 0:00:35.608 69 Chris Barlen (Aus) 0:00:35.825 70 Macel Basener (Ger) 77 Designz 0:00:36.057 71 Primo- Figaro Ravnik (Slo) URC Flowmotion 0:00:36.098 72 Christian Vogt (Ger) Last 0:00:36.128 73 Lukas Anrig (Swi) Driftbike Team 0:00:36.363 74 Mario Kranz (Lie) 0:00:36.734 75 Johannes Mueller (Ger) 0:00:37.236 76 Fabian Pfister (Swi) 0:00:37.898 77 Philipp Inselsbacher (Aut) Lietz Sportracing 0:00:37.961 78 Tom Mathue (NZl) 0:00:38.349 79 Andreas Gasser (Aut) URC Flowmotion 0:00:38.433 80 Jan Cestnik (Slo) Unior Tools Team 0:00:38.602 81 Andre Wackenhut (Ger) 0:00:39.016 82 Gino Schlifske (Ger) 0:00:39.190 83 Christoph Schnettler* (Ger) 0:00:39.848 84 Perin Arkadiusz (Pol) Diver Extremeteam 0:00:40.641 85 Mario Koch (Ger) Last Bikes / Funn / Bench 0:00:41.897 86 Fabian Heim* (Ger) Team Last International 0:00:43.285 87 Denis Paradiz (Slo) Enduro Maxxis 0:00:43.862 88 Vesa Virta (Fin) RMR 0:00:44.083 89 Nicolas Cherix (Swi) cransmountainracing team 0:00:44.721 90 Peter Felber (Aut) ARBÖ Bangbrothers Klagenfurt 0:00:44.920 91 Ross Searle (GBr) 0:00:45.188 92 Daniel Vogt (Ger) Last / renz radsport 0:00:45.465 93 Manuel Schatz (Ger) 0:00:45.466 94 Ales Wittic* (Slo) 0:00:45.571 95 Jelmer Aeschlimann* (Swi) Velo-Franz/ Bergamont 0:00:45.693 96 Jonas Linnemann* (Ger) TEAM Rudel 0:00:46.169 97 Markus Planitzer (Aut) Bodenhaftung 0:00:46.479 98 James Hoggan* (NZl) 0:00:46.620 99 Oliver Berger* (Ger) Trek international Eberhardt 0:00:46.879 100 Henning Schipper (Ger) 0:00:46.991 101 Felix Heine (Ger) 0:00:46.996 102 Fabio Gangi* (Ita) TEAM Rudel 0:00:47.012 103 Andreas Chronz (Ger) 0:00:47.697 104 Ian Schaad (Swi) 0:00:48.265 105 Florian Nagele (Aut) superslowflowmotion 0:00:48.444 106 Gerard Wolfe (Irl) Wolfe Racing 0:00:48.585 107 Kevin Kontschieder (Aut) Revolution Racing 0:00:48.634 108 Simon Finkel (Ger) 0:00:49.046 109 Marcus Neumann (Ger) No6Pack 0:00:49.235 110 Murray Dickson (Aus) 0:00:49.454 111 Alexander Mikowitsch (Aut) Bikebox 0:00:49.560 112 Hannes Gruebner (Ger) 0:00:49.578 113 Leopold Koellner* (Aut) Specialized-mountainbiker.at 0:00:49.848 114 Florian Wilhelm (Aut) 0:00:50.208 115 Fabian Fader* (Ger) Solid Aclass Factory Team 0:00:50.515 116 Daniel Jahn (Ger) Conti Nicolai Team 0:00:51.056 117 Jens Bayer (Ger) Team Bodenhaftung 0:00:51.084 118 Michael Jolk (Ger) 0:00:52.235 119 Jochen Rehwald (Ger) HEROBIKES.DE 0:00:52.590 120 Peter Mlinar* (Slo) MTB Koroska 0:00:53.340 121 Mario Jantsch (Ger) RSV Garchingen 0:00:53.887 122 Daniel Dobler (Aut) 0:00:55.170 123 Felix Herdzina (Ger) 0:00:55.217 124 Stefan Bax (Ger) Herobikes.de 0:00:55.397 125 Michal Gzela* (Pol) 0:00:56.042 126 Rufus Wenlock (NZl) 0:01:00.515 127 Krzysztof Kosmowski (Pol) bike-camp team 0:01:00.940 128 Nicolas Wolflisberg (Swi) EISS #1 0:01:01.369 129 Mario Steiner (Ger) steiner-racing.de 0:01:01.750 130 Mark Balbierer* (Ger) 0:01:06.753 131 Moritz Baumung (Ger) 0:01:07.503 132 Bork Schuetzenhofer (Aut) RC Alpine Commencal 0:01:07.796 133 Jan Smetana* (Ger) Bruchpilotracing 0:01:08.193 134 Marc-Oliver Vaccaro* (Ger) GravityPilots e.V-Team Extra.. 0:01:09.713 135 Jonathan Debus (Ger) Last Bikes 0:01:11.750 136 Beda Berchthold* (Swi) Luckystarteam 0:01:12.401 137 Alexander Berman* (Swi) followmestore Kona Team 0:01:14.287 138 Markus Maurer (Aut) URC FLOWMOTION 0:01:16.405 139 Denis Weber (Aut) UnionVR Mountainbikers at 0:01:16.729 140 Christian Daxner (Aut) 0:01:18.315 141 Armin Weber* (Aut) UNION VR mountainbiker.at 0:01:19.393 142 Julian Gerhardt (Ger) Selmarstar.de 0:01:25.106 143 Aleksandar Prvulj (Lie) 0:01:26.715 144 Lukas Pfiffner* (Swi) Luckystarteam 0:01:29.207 145 Thomas Schmied* (Aut) RC Alpine Commencal 0:01:31.736 146 Slawomir Lukasik* (Pol) RMFFM Pepsimax 0:01:37.748 147 Stephan Maderthaner (Aut) YMV rsp raceingteam 0:01:37.968 148 Sven Liebscher (Ger) No6Pack 0:01:47.601 149 Sascha Reinsberger* (Aut) Union VR 0:02:09.577 150 Simon Heussner* (Ger) Team Last International 0:02:23.721 151 Claudio Caluori (Swi) Scott 11 0:02:54.341 152 Mauricio Baumann* (Ger) 0:03:07.325 153 Ewan Doherty (Irl) 0:04:00.989 154 Philipp Proft (Ger) Wheels over Frankfurt Radsport 0:04:10.984 155 Toni Tillmann (Ger) 0:05:00.351 156 Joseph Nation (NZl) 0:05:21.652 DNS Marcel Beer (Swi) GT - iXS DNS Andreas Sieber (Ger) DNS Erik Irmisch (Ger) DNS Viktor Seboldt (Ger) Team Rudel DNS Wolfgang Eysholdt (Ger) DNS Markus Hillmann (Ger) RSV Adler Arnstadt DNS Konrad Porochniak (Pol) DNS Patrick Kontschieder (Aut) Revolution Racing DNS Rob Davis (Irl) DNS Robert Meyer (Ger) Wheels over Frankfurt e.V. DNS Hayden Lee (NZl) DNS Žiga Pandur (Slo) Unior Tools Team DNS Liam Moynihan (GBr) Offbeatbikes DNS Mario Reinbacher (Aut) MP-Suspension DNS Hendrix Jonke (Aut) RC ANDAS BIKEN DNS Michael Grohmann (Aut) DNS Florian Drexel* (Ger) DNF Daniel Von Kossak Glowczewski* (Ger) Dirt Stylers DNF Markus Bihler (Ger) Royal Bavarian Woodpacker DNF Raphael Heule (Swi) RSF DNF Rui Domingues* (Por) Team BikeZone M.C. Felgueiras DNF Max Kruse* (Ger) DNF Robin Moelders (Ger) Bikeride DNF Oliver Kunz (Ger) Soulrider e.V. DNF Pascal Tinner (Swi) Radbar-Racing DNF Tomasz Jezierski (Pol) AZS-AWF-Katomize DNF Tommy Herrmann (Ger) RSV Rederberch e.V. DNF Elias Vonier (Aut) VMV N.S.P.Racingteam DNF Michael Nöarer (Aut) Redneck

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Tracy Moseley (GBr) Trek World Racing 0:04:29.015 2 Martina Bruehlmann (Swi) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:23.753 3 Miriam Ruchti (Swi) dr-gravity union 0:00:25.243 4 Harriet Ruecknagel (Ger) OnTheEdge 0:00:30.497 5 Caroline Forrer (Swi) iXS Sports Division Yeti Team 0:00:33.745 6 Petra Bernhard (Aut) RC Alpine Commencal 0:00:38.149 7 Sandra Ruebesam (Ger) Giant Germany 0:00:49.670 8 Elke Rabeder (Aut) Revolution Racing 0:00:50.730 9 Birgitt Braumann (Aut) Specialized-Mountainbiker.at 0:00:54.301 10 Helene Valerie Fruhwirth (Aut) RC Alpine Commencal 0:00:54.636 11 Leoni Caroline Dickerhoff (Ger) 0:01:00.142 12 Tamara Ulrich* (Aut) Asko Trendsport 0:01:19.039 13 Joanne Muoser (Swi) Suspension Center 0:01:21.526 14 Špela Horvat* (Slo) KD Rajd 0:01:56.001 15 Lauriane Darbre* (Swi) 0:01:58.900

Under 17 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Ville Ormo (Fin) Downhillteam Finnland 0:04:18.889 2 Aram Raoof (Pol) RMF FM-Pepsi Max 0:00:20.826 3 Matthew Scott (GBr) 0:00:23.504 4 Antoine Bagnoud (Swi) Crans-Mountain Racing 0:00:24.412 5 Julian Hibben (Ger) ROSE / DR Gravity Union 0:00:26.591 6 Tobias Kalupke (Ger) 0:00:50.264 7 Jan Berkenkopf (Ger) JWF Fahrradhandel Giant 0:00:54.948 8 Nicolas Omlin (Swi) Fatwork 0:01:02.379

Master men # Rider Name (Country) Team Result 1 Wilfred Van De Haterd (Ned) 0:04:18.054 2 Heinz Hostettler (Swi) BanditBike.ch 0:00:06.478 3 Marcel Waldmann (Swi) 0:00:10.440 4 Henrik Karppinen (Fin) 0:00:14.987 5 Joerg Heydt (Ger) LAST 0:00:17.072 6 Michael Stammbach (Swi) 0:00:19.695 7 Matthias Reichmann (Ger) G-Force Downhill Racing 0:00:19.963 8 Dennis Stratmann (Ger) Team Rockymountain 0:00:21.905 9 Robbert Crommentuyn (Ned) 0:00:29.557 10 Stefan Westerveld (Ger) Team Eqiupe Pedaliero 0:00:30.904 11 Mario Arn (Aut) Flatout-Racing/URC bikestore.c 0:00:32.754 12 Georg Vit (Aut) 0:00:32.842 13 Matthias Haake (Ger) 0:00:34.782 14 Thomas Schaal (Ger) Team Bodenhaftung 0:00:37.976 15 Dirk August (Ger) Royal Barvarian Woodpacker 0:00:40.841 16 Urs Sturzenegger (Swi) 0:00:41.451 17 John Rowan (GBr) 0:00:47.402 18 Laurent Castella (Swi) Crans-Mountain racing 0:00:51.031 19 Jan Sponseil (Ger) Bergamont 0:00:56.641 20 Christoph Grill (Aut) Revolution Racing 0:01:08.464 21 Hadald Schwarz (Aut) Drateselteam 0:01:09.243 22 Christian Panzer (Aut) Flatout-Racing/URC bikestore.c 0:01:17.585 23 Simon Daniel (Aut) 0:01:21.386 24 Michael Grindmayer (Ger) 0:01:37.424 25 Carsten Portsch (Ger) Royal Barvarian Woodpacker 0:16:36.439 DNS Peter Boo (Swi) Fatwork DNS Markus Wiersch (Ger) Royal Bavarian Woodpacker DNS Jan Patocka (Cze) DNS Sebastian Schreinmoser (Aut) URC Flowmotion

Open men # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Textor(Broductions) 0:04:24.921 2 Johannes Graf(Kraftstoff) 0:00:02.333 3 Pascal Scheer 0:00:07.503 4 Julien Rosse 0:00:09.424 5 Stephan Schelling 0:00:09.438 6 Christian Schlothauer(Team Rad-i-o Racing, WSV Oberh) 0:00:10.279 7 Benjamin Peer(Radi i.O. Racing) 0:00:11.852 8 Vito Tschenett 0:00:11.991 9 Sebastian Strehl 0:00:16.748 10 Erich Wieland 0:00:18.604 11 Gerald Niss((Aut)) 0:00:19.530 12 Jens Steinsberger 0:00:22.443 13 Matthias Obermair((Aut)) 0:00:24.128 14 Marc Mitscherick 0:00:24.884 15 Benedikt Rieder 0:00:24.939 16 Benni Bindels 0:00:25.192 17 Marcel Elsaesser 0:00:26.359 18 Alan Turin((Swi)) 0:00:26.686 19 David Pache 0:00:27.740 20 Johannes Neumeier 0:00:28.841 21 Martin Kuhn 0:00:29.322 22 Tobias Ponkratz 0:00:29.848 23 Matthies Klotz 0:00:31.855 24 Hardy Haenel 0:00:32.223 25 Tim Muncke 0:00:33.413 26 Richard Lesiak 0:00:34.144 27 Benni Walzthoeni(--) 0:00:34.805 28 Thomas Hechler 0:00:35.813 29 Henrik Meyer 0:00:35.908 30 Ramun Tschenett 0:00:36.191 31 Timo Steck 0:00:37.090 32 Daniel Tulla 0:00:38.651 33 Christian Heilwagen 0:00:41.299 34 Tobias Mueller 0:00:42.173 35 Philipp Persch 0:00:42.238 36 Denny Lischke 0:00:42.791 37 Jan-Phillip Strehl 0:00:44.059 38 Timo Weiss 0:00:44.659 39 Vincent Butticaz 0:00:45.962 40 Daniel Apreutesei 0:00:46.352 41 Alex Deuschl 0:00:46.941 42 Ronny Quittschalle 0:00:48.160 43 Christoph Reiser 0:00:48.923 44 Stefan Mauser 0:00:49.761 45 Dominik Lissé 0:00:54.908 46 Philipp W. 0:00:55.042 47 Philipp Ostermann((Aut)) 0:00:57.077 48 Thomas Boeldl 0:00:58.054 49 Marcin Ma?Lak 0:00:59.641 50 Martin Stitz 0:01:07.314 51 Ramon Holm 0:01:11.905 52 Marco Schaerer 0:01:11.977 53 Bernhard Spitzer 0:01:19.003 54 Fabian Margreiter 0:01:27.534 55 Daniel Koller 0:01:34.146 56 Jerome Lehmann 0:01:37.608 57 Manuel Niedhart 0:01:45.829 58 Philipp Kratzer 0:01:56.193 59 Marco Kleinschmidt 0:01:57.182 DNS Joachim Krug DNS Sebastian Heyn DNS Andreas Obermoser DNS Bastian Rieder DNS Stefan Dopplinger DNS Guenter Kornberger DNS Stefan Szigeti((Aut)) DNS Johannes Stiffak DNS Rudi Dorotka DNS Gabriel Monne DNS Andreas Woell DNS Michael Fünfstück DNF Florian Maehr DNF Maik Pfeifer DNF Christian Arzt DNF Michael Schmidt

Junior men open # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Schwab 0:04:39.270 2 Thomas Dueber 0:00:00.618 3 Hubert Posmyk((Pol)) 0:00:01.748 4 Timo Schuetz 0:00:12.433 5 Maximilian Mittelbach 0:00:22.758 6 Valentin Egger 0:00:28.763 7 Michael Muehlegger 0:00:29.583 8 Sebastian Moser 0:00:31.483 9 Matthias Fenke 0:00:34.067 10 Damian Czopek((Pol)) 0:00:38.915 11 Markus Guerster 0:00:41.138 12 Rene Bloechle 0:00:42.343 13 Stefan Noehrer((Aut)) 0:01:05.548 14 Florian Walchhofer 0:01:05.857 15 Georg Aumuellner 0:01:25.819 16 Marven Steeg 0:01:30.233 17 Florian Mueller 0:01:31.263 18 Lorenz Spann 0:01:34.951 DNS Christoph Mauser DNS Henrik Brunold DNS Martin Handle DNS Dominic Tinner DNF Steffen Claus

Open senior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Blech 0:04:43.803 2 Mike Rum 0:00:09.657 3 Christoph Eichinger 0:00:19.043 4 Peter Roeschner 0:00:23.068 5 Josef Wenge 0:00:38.036 6 Markus Pacher 0:00:40.645 7 Stefan Krippner 0:00:41.630 8 Klaus Molnhuber 0:00:43.549 9 Hristo Hristov 0:00:44.351 10 Damian Chromik 0:00:56.395 11 Mike Wutzler 0:00:58.049 12 Sven Klein 0:00:58.783 13 Sebastian Kammerer 0:01:08.500 14 Roger Beutler 0:01:35.518 15 Oliver Boegner 0:01:40.338 16 Georg Danner 0:03:11.602 DNS Peter Proestel