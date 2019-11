Image 1 of 7 Robert Vrecer (Perutnina Ptuj) is interviewed after being declared winner. (Image credit: Ivo Rilovic) Image 2 of 7 Wilco Kelderman (Rabobank Continental) set the fastest time but was penalized one second for a "false start" (Image credit: Ivo Rilovic) Image 3 of 7 Robert Vrecer (Pertunina Ptuj) in the prologue (Image credit: Ivo Rilovic) Image 4 of 7 Andre Schulze (PSK Whirlpool Author) (Image credit: Ivo Rilovic) Image 5 of 7 Wilco Kelderman (Rabobank Continental) awaits the podium ceremony. (Image credit: Ivo Rilovic) Image 6 of 7 Wilco Kelderman, Robert Vrecer and Andre Schulze on the podium (Image credit: Ivo Rilovic) Image 7 of 7 The top three in the prologue: Wilco Kelderman, Robert Vrecer and Andre Schulze (Image credit: Ivo Rilovic)

Rabobank's Wilco Kelderman narrowly missed out on the first leader's jersey of the Istrian Spring Trophy by hundredths of a second after being docked one second for a false start by the officials. The adjustment meant Slovenian Robert Vrecer (Perutnina Ptuj) claimed the stage win and lead on GC by a fraction of a second.

The Rabobank team manager Arthur van Dongen was incensed, saying the team was robbed. "I wached the start of course. At 1 seconds Wilco put pressure on the pedals and a fraction later, the man holding the bike let go. I am sure that he was launched. The strangest thing was we didn't find out until some time after the finish of the last rider. To lose by three hundredths of seconds difference is very bitter."

Results 1 Robert Vrecer (Slo) Perutnina Ptuj 0:03:51.51 2 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 0:00:00.03 3 Andre Schulze (Ger) PSK Whirlpool-Author 0:00:02.31 4 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 0:00:06.39 5 Brian Bulgac (Ned) Rabobank Continental 0:00:07.13 6 František Kloucek (Cze) PSK Whirlpool-Author 0:00:07.74 7 Nicola d'Andrea (Ita) Meridiana Kamen Team 0:00:08.44 8 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:00:08.77 9 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 0:00:11.21 10 Jure Zrimšek (Slo) Sava 0:00:11.77 11 Rodrigues Argueles (Rus) Itera-Katusha 0:00:12.11 12 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental 0:00:12.23 13 Gašper Švab (Slo) Sava 0:00:12.32 14 Tino Meier (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:12.34 15 Tino Thömel (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:13.47 16 Blaz Furdi (Slo) Sava 0:00:14.17 17 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera-Katusha 0:00:14.86 18 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 0:00:14.93 19 Geir Inge Berg (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:15.33 20 Stanislav Kozubek (Cze) PSK Whirlpool-Author 0:00:15.91 21 Harald Totschnig (Aut) Tyrol Team 0:00:16.15 22 Michael Stevensson (Swe) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:16.60 23 Michael Hümbert (Ger) Seven Stones 0:00:17.40 24 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 0:00:17.73 25 Lorents Ola Aasvold (Nor) Trondhjems VK 0:00:17.75 26 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:00:17.82 27 Dmitry Ignatiev (Rus) Itera-Katusha 0:00:17.89 28 Matej Stare (Slo) Sava 0:00:18.63 29 Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro-Radenska 0:00:19.44 30 Stefan Mair (Aut) Tyrol Team 0:00:19.91 31 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro-Radenska 0:00:19.97 32 Kristijan Ðurasek (Cro) Loborika 0:00:20.14 33 Eno Ricki Jorgensen (Den) Glud&Marstrand - LRO Radgi 0:00:20.29 34 Dejan Bajt (Slo) Perutnina Ptuj 0:00:20.47 35 Olegs Melehs (Lat) Meridiana Kamen Team 0:00:20.77 36 Tomas Buchacek (Cze) PSK Whirlpool-Author 0:00:20.98 37 Mathias Wiele (Ger) Jenatec-Cycling 0:00:21.23 38 Andreas Graf (Aut) National Team Austria 0:00:21.41 39 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 0:00:21.44 40 Martin Boubal (Cze) Veloclub Ratisbona 0:00:22.05 41 Werner Riebenbauer (Aut) National Team Austria 0:00:22.28 42 Rene Heinze (Ger) Jenatec-Cycling 0:00:22.88 43 Luca Barla (Ita) Team Nippo 0:00:23.16 44 Klemen Štimulak (Slo) Zheroquadro-Radenska 0:00:23.23 45 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 0:00:23.37 46 Luka Rakuša (Slo) Obrazi Delo Revije 0:00:23.41 47 Sergey Rudaskov (Rus) Itera-Katusha 0:00:23.44 48 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro-Radenska 0:00:23.73 49 Eric Pidun (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:24.12 50 Daniel Rinner (Lie) Tyrol Team 0:00:24.45 51 Jacob Fiedler (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:24.63 52 Patrick Bercz (Ger) Seven Stones 0:00:24.87 53 Stanislav Volkov (Rus) Itera-Katusha 0:00:25.14 54 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 0:00:25.19 55 Matej Marin (Slo) Perutnina Ptuj 0:00:25.27 56 Bersvenn Støen (Nor) Trondhjems VK 0:00:25.38 57 Uroš Šilar (Slo) Sava 0:00:25.94 58 Patrick Konrad (Aut) Tyrol Team 0:00:25.98 59 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana Kamen Team 0:00:26.01 60 Pavel Gorenc (Slo) Adria Mobil 0:00:26.24 61 Alessio Signego (Ita) Team Nippo 0:00:26.25 62 Koos Jeroen Kers (Ned) Global Cycling 0:00:27.28 63 Mathias Belka (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:27.46 64 Niki Østergaard-Nielsen (Den) Glud&Marstrand - LRO Radgi 0:00:27.52 65 Marcel Ternovšek (Slo) Perutnina Ptuj 0:00:28.08 66 Massimo Demarin (Cro) Loborika 0:00:28.42 67 Stefan Gaebel (Ger) Jenatec-Cycling 0:00:28.81 68 Zolt Der (Srb) National Team of Serbia 0:00:29.20 69 Jakob Thiemeier (Ger) Espoirs Robert Lange 0:00:29.46 70 Jani Mušic (Slo) Adria Mobil 0:00:29.59 71 Christopher Schunk (Ger) Team Marinbikes 0:00:29.71 72 Christopher Schmieg (Ger) Seven Stones 0:00:29.82 73 Rok Jerše (Slo) Obrazi Delo Revije 0:00:29.89 74 Norbert Dürauer (Aut) Tyrol Team 0:00:30.40 75 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika 0:00:30.49 76 Frode Solberg (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:30.54 77 Matthias Krizek (Aut) Tyrol Team 0:00:30.57 78 Frank Daniel Wagner (Ger) Seven Stones 0:00:30.84 79 Jiri Novak (Cze) Ceška sporitelna - Specialized 0:00:31.04 80 Simon Novak (Slo) Obrazi Delo Revije 0:00:31.09 81 Primoz Šegina (Slo) Obrazi Delo Revije 0:00:31.15 82 Andreas Müller (Aut) National Team Austria 0:00:31.19 83 Hasanovic Esad (Srb) National Team of Serbia 84 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:31.68 85 Vojtech Dlouhý (Cze) PSK Whirlpool-Author 0:00:32.05 86 Petr Bencik (Cze) PSK Whirlpool-Author 0:00:32.60 87 Max Walsleben (Ger) Jenatec-Cycling 0:00:32.81 88 Tomaz Bauman (Slo) Perutnina Ptuj 0:00:33.15 89 Kjetil Andreas Ertsås (Nor) Trondhjems VK 0:00:33.16 90 Claudio De Benedictis (Ger) Espoirs Robert Lange 0:00:33.17 91 Daniel Rattelmüller (Ger) Team Marinbikes 0:00:33.40 92 Matias Kumar (Slo) Perutnina Ptuj 0:00:33.48 93 Miha Švab (Slo) Obrazi Delo Revije 0:00:33.55 94 Fillip Eidsheim (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:33.56 95 Lars Van De Vall (Ned) Global Cycling 0:00:34.11 96 Michael Weicht (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:34.13 97 Jure Zagar (Slo) Adria Mobil 0:00:34.65 98 Robert Vleugel (Ned) Global Cycling 0:00:34.73 99 Michal Plesnik (Svk) Ceška sporitelna - Specialized 100 Jovan Zekavica (Srb) National Team of Serbia 0:00:34.80 101 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank Continental 0:00:35.13 102 Jiri Hudacek (Cze) Ceška sporitelna - Specialized 0:00:35.37 103 Kazuo Nioue (Jpn) Team Nippo 0:00:35.53 104 Johannes Heider (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:36.21 105 Sjoerd Commandeur (Ned) Global Cycling 0:00:36.39 106 Andreas Henig (Ger) Seven Stones 0:00:36.57 107 Tim Jonas Reußt (Ger) Espoirs Robert Lange 0:00:36.67 108 Peter Renner (Ger) Team Marinbikes 0:00:36.71 109 Mikhail Antonov (Rus) Itera-Katusha 0:00:36.79 110 Vladimir Koev (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 0:00:36.88 111 Bøger Godejord (Nor) Nesset CK Elite 0:00:36.89 112 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 0:00:36.97 113 Robert Jenko (Slo) Zheroquadro-Radenska 0:00:37.00 114 Maximilian Werda (Ger) Jenatec-Cycling 0:00:37.46 115 Yasuharu Nakajima (Jpn) Team Nippo 0:00:37.71 116 Juraj Ugrinic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:00:37.87 117 Espen Halvorsen Bjørgan (Nor) Trondhjems VK 0:00:37.89 118 Christoph Schwerdt (Ger) Team Marinbikes 0:00:38.09 119 Markus Schwarzhuber (Ger) Veloclub Ratisbona 0:00:38.12 120 Predrag Prokic (Srb) National Team of Serbia 0:00:38.17 121 Mats Lohne (Nor) Nesset CK Elite 0:00:38.59 122 Pavel Boudny (Cze) Ceška sporitelna - Specialized 0:00:38.88 123 Omar Sottocornola (Ita) Zheroquadro-Radenska 0:00:38.89 124 Michael Singer (Aut) National Team Austria 0:00:39.19 125 Tommy Frengen Evensen (Nor) Trondhjems VK 126 Ola Inge Drøpping (Nor) Nesset CK Elite 0:00:39.30 127 Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:00:39.90 128 Maurice Calles (Ger) Seven Stones 0:00:40.13 129 Gade Mathias Jakobsen (Den) Glud&Marstrand - LRO Radgi 0:00:40.19 130 Philipp Rechenbach (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:40.23 131 Rick Ampler (Ger) Jenatec-Cycling 0:00:40.37 132 Franz Schiewer (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:40.67 133 Moberg Christian Jorgensen (Den) Glud&Marstrand - LRO Radgi 0:00:41.09 134 Friedrich Meingast (Ger) Team Marinbikes 0:00:41.12 135 Pavlin Balinski (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 0:00:41.91 136 Rino Zampilli (Ita) Hemus 1896 - Vivelo 0:00:41.92 137 Mats Skottvoll (Nor) Trondhjems VK 0:00:42.28 138 Josef Schneider (Ger) RSV Rosenheim 0:00:42.44 139 Masaaki Kikuchi (Jpn) Team Nippo 0:00:42.89 140 Patrick Sylla (Ger) RSV Rosenheim 0:00:43.59 141 Florian Bodenschatz (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:43.67 142 Marko Stankovic (Srb) National Team of Serbia 0:00:43.75 143 Martin Gründer (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:43.97 144 Christopher Brand (Ger) Veloclub Ratisbona 0:00:44.30 145 Sebastian Herrmann (Ger) Veloclub Ratisbona 0:00:44.85 146 Jure Bitenc (Slo) Obrazi Delo Revije 0:00:45.23 147 Thijs Poelstra (Ned) Global Cycling 0:00:45.42 148 Julian Tucholl (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:45.88 149 David Sylla (Ger) RSV Rosenheim 0:00:46.17 150 Martin Reuel (Ger) RSV Rosenheim 0:00:47.21 151 Bjarte Rød (Nor) Nesset CK Elite 0:00:47.55 152 Nils Flemming (Ger) Espoirs Robert Lange 0:00:47.75 153 Maximilian Klein (Ger) RSV Rosenheim 0:00:47.84 154 Daan Rijntjes (Ned) Global Cycling 0:00:48.11 155 Tobias Ohlenschläger (Ger) Espoirs Robert Lange 0:00:48.73 156 Georg Tazreiter (Aut) National Team Austria 0:00:48.75 157 Pavel Shumanov (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 0:00:49.31 158 Mathias Fiedler (Ger) Veloclub Ratisbona 0:00:50.05 159 Rafael Bossler (Ger) Espoirs Robert Lange 0:00:50.15 160 Daniel Petrov (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 0:00:50.20 161 Philipp Gröfler (Aut) National Team Austria 0:00:50.30 162 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:00:50.79 163 Roy Hegreberg (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:51.06 164 Dragan Spasic (Srb) National Team of Serbia 0:00:51.10 165 Tobias Oslislo (Ger) RSV Rosenheim 0:00:51.52 166 Martin Gorges (Ger) Veloclub Ratisbona 0:00:52.74 167 Svetoslav Chanliev (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 0:01:08.14 168 Patrick Jordan (Ger) Team Marinbikes 0:01:09.12

General classification after prologue 1 Robert Vrecer (Slo) Perutnina Ptuj 0:03:51 2 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental 3 Andre Schulze (Ger) PSK Whirlpool-Author 0:00:02 4 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 0:00:06 5 Brian Bulgac (Ned) Rabobank Continental 0:00:07 6 František Kloucek (Cze) PSK Whirlpool-Author 0:00:08 7 Nicola d'Andrea (Ita) Meridiana Kamen Team 8 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:00:09 9 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 0:00:11 10 Jure Zrimšek (Slo) Sava 0:00:12 11 Rodrigues Argueles (Rus) Itera-Katusha 13 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental 14 Gašper Švab (Slo) Sava 14 Tino Meier (Ger) LKT Team Brandenburg 15 Tino Thömel (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:13 16 Blaz Furdi (Slo) Sava 0:00:14 17 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera-Katusha 0:00:15 18 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 19 Geir Inge Berg (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 20 Stanislav Kozubek (Cze) PSK Whirlpool-Author 0:00:16 21 Harald Totschnig (Aut) Tyrol Team 22 Michael Stevensson (Swe) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:17 23 Michael Hümbert (Ger) Seven Stones 24 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 0:00:18 25 Lorents Ola Aasvold (Nor) Trondhjems VK 26 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 27 Dmitry Ignatiev (Rus) Itera-Katusha 28 Matej Stare (Slo) Sava 0:00:19 29 Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro-Radenska 30 Stefan Mair (Aut) Tyrol Team 0:00:20 31 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro-Radenska 32 Kristijan Ðurasek (Cro) Loborika 33 Eno Ricki Jorgensen (Den) Glud&Marstrand - LRO Radgi 34 Dejan Bajt (Slo) Perutnina Ptuj 35 Olegs Melehs (Lat) Meridiana Kamen Team 0:00:21 36 Tomas Buchacek (Cze) PSK Whirlpool-Author 37 Mathias Wiele (Ger) Jenatec-Cycling 38 Andreas Graf (Aut) National Team Austria 39 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 40 Martin Boubal (Cze) Veloclub Ratisbona 0:00:22 41 Werner Riebenbauer (Aut) National Team Austria 42 Rene Heinze (Ger) Jenatec-Cycling 0:00:23 43 Luca Barla (Ita) Team Nippo 44 Klemen Štimulak (Slo) Zheroquadro-Radenska 45 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 46 Luka Rakuša (Slo) Obrazi Delo Revije 47 Sergey Rudaskov (Rus) Itera-Katusha 48 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro-Radenska 0:00:24 49 Eric Pidun (Ger) LKT Team Brandenburg 50 Daniel Rinner (Lie) Tyrol Team 51 Jacob Fiedler (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:25 52 Patrick Bercz (Ger) Seven Stones 53 Stanislav Volkov (Rus) Itera-Katusha 54 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 55 Matej Marin (Slo) Perutnina Ptuj 56 Bersvenn Støen (Nor) Trondhjems VK 57 Uroš Šilar (Slo) Sava 0:00:26 58 Patrick Konrad (Aut) Tyrol Team 59 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana Kamen Team 60 Pavel Gorenc (Slo) Adria Mobil 61 Alessio Signego (Ita) Team Nippo 62 Koos Jeroen Kers (Ned) Global Cycling 0:00:27 63 Mathias Belka (Ger) LKT Team Brandenburg 64 Niki Østergaard-Nielsen (Den) Glud&Marstrand - LRO Radgi 0:00:28 65 Marcel Ternovšek (Slo) Perutnina Ptuj 66 Massimo Demarin (Cro) Loborika 67 Stefan Gaebel (Ger) Jenatec-Cycling 0:00:29 68 Zolt Der (Srb) National Team of Serbia 69 Jakob Thiemeier (Ger) Espoirs Robert Lange 70 Jani Mušic (Slo) Adria Mobil 0:00:30 71 Christopher Schunk (Ger) Team Marinbikes 72 Christopher Schmieg (Ger) Seven Stones 73 Rok Jerše (Slo) Obrazi Delo Revije 74 Norbert Dürauer (Aut) Tyrol Team 75 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika 76 Frode Solberg (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:31 77 Matthias Krizek (Aut) Tyrol Team 78 Frank Daniel Wagner (Ger) Seven Stones 79 Jiri Novak (Cze) Ceška sporitelna - Specialized 80 Simon Novak (Slo) Obrazi Delo Revije 81 Primoz Šegina (Slo) Obrazi Delo Revije 82 Andreas Müller (Aut) National Team Austria 83 Hasanovic Esad (Srb) National Team of Serbia 84 Johan Frederik Ziesler (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 0:00:32 85 Vojtech Dlouhý (Cze) PSK Whirlpool-Author 86 Petr Bencik (Cze) PSK Whirlpool-Author 0:00:33 87 Max Walsleben (Ger) Jenatec-Cycling 88 Tomaz Bauman (Slo) Perutnina Ptuj 89 Kjetil Andreas Ertsås (Nor) Trondhjems VK 90 Claudio De Benedictis (Ger) Espoirs Robert Lange 91 Daniel Rattelmüller (Ger) Team Marinbikes 92 Matias Kumar (Slo) Perutnina Ptuj 93 Miha Švab (Slo) Obrazi Delo Revije 0:00:34 94 Fillip Eidsheim (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 95 Lars Van De Vall (Ned) Global Cycling 96 Michael Weicht (Ger) LKT Team Brandenburg 97 Jure Zagar (Slo) Adria Mobil 0:00:35 98 Robert Vleugel (Ned) Global Cycling 99 Michal Plesnik (Svk) Ceška sporitelna - Specialized 100 Jovan Zekavica (Srb) National Team of Serbia 101 Jasper Ockeloen (Ned) Rabobank Continental 102 Jiri Hudacek (Cze) Ceška sporitelna - Specialized 103 Kazuo Nioue (Jpn) Team Nippo 0:00:36 104 Johannes Heider (Ger) LKT Team Brandenburg 105 Sjoerd Commandeur (Ned) Global Cycling 106 Andreas Henig (Ger) Seven Stones 0:00:37 107 Tim Jonas Reußt (Ger) Espoirs Robert Lange 108 Peter Renner (Ger) Team Marinbikes 109 Mikhail Antonov (Rus) Itera-Katusha 110 Vladimir Koev (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 111 Bøger Godejord (Nor) Nesset CK Elite 112 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 113 Robert Jenko (Slo) Zheroquadro-Radenska 114 Maximilian Werda (Ger) Jenatec-Cycling 115 Yasuharu Nakajima (Jpn) Team Nippo 0:00:38 116 Juraj Ugrinic (Cro) Meridiana Kamen Team 117 Espen Halvorsen Bjørgan (Nor) Trondhjems VK 118 Christoph Schwerdt (Ger) Team Marinbikes 119 Markus Schwarzhuber (Ger) Veloclub Ratisbona 120 Predrag Prokic (Srb) National Team of Serbia 121 Mats Lohne (Nor) Nesset CK Elite 0:00:39 122 Pavel Boudny (Cze) Ceška sporitelna - Specialized 123 Omar Sottocornola (Ita) Zheroquadro-Radenska 124 Michael Singer (Aut) National Team Austria 125 Tommy Frengen Evensen (Nor) Trondhjems VK 126 Ola Inge Drøpping (Nor) Nesset CK Elite 127 Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:00:40 128 Maurice Calles (Ger) Seven Stones 129 Gade Mathias Jakobsen (Den) Glud&Marstrand - LRO Radgi 130 Philipp Rechenbach (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 131 Rick Ampler (Ger) Jenatec-Cycling 132 Franz Schiewer (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:41 133 Moberg Christian Jorgensen (Den) Glud&Marstrand - LRO Radgi 134 Friedrich Meingast (Ger) Team Marinbikes 135 Pavlin Balinski (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 0:00:42 136 Rino Zampilli (Ita) Hemus 1896 - Vivelo 137 Mats Skottvoll (Nor) Trondhjems VK 138 Josef Schneider (Ger) RSV Rosenheim 139 Masaaki Kikuchi (Jpn) Team Nippo 0:00:43 140 Patrick Sylla (Ger) RSV Rosenheim 0:00:44 141 Florian Bodenschatz (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 142 Marko Stankovic (Srb) National Team of Serbia 143 Martin Gründer (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 144 Christopher Brand (Ger) Veloclub Ratisbona 145 Sebastian Herrmann (Ger) Veloclub Ratisbona 0:00:45 146 Jure Bitenc (Slo) Obrazi Delo Revije 147 Thijs Poelstra (Ned) Global Cycling 148 Julian Tucholl (Ger) KED-Bianchi Team Berlin 0:00:46 149 David Sylla (Ger) RSV Rosenheim 150 Martin Reuel (Ger) RSV Rosenheim 0:00:47 151 Bjarte Rød (Nor) Nesset CK Elite 0:00:48 152 Nils Flemming (Ger) Espoirs Robert Lange 153 Maximilian Klein (Ger) RSV Rosenheim 154 Daan Rijntjes (Ned) Global Cycling 155 Tobias Ohlenschläger (Ger) Espoirs Robert Lange 0:00:49 156 Georg Tazreiter (Aut) National Team Austria 157 Pavel Shumanov (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 158 Mathias Fiedler (Ger) Veloclub Ratisbona 0:00:50 159 Rafael Bossler (Ger) Espoirs Robert Lange 160 Daniel Petrov (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 161 Philipp Gröfler (Aut) National Team Austria 162 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:00:51 163 Roy Hegreberg (Nor) Sparbenken Vest - Ridley 164 Dragan Spasic (Srb) National Team of Serbia 165 Tobias Oslislo (Ger) RSV Rosenheim 0:00:52 166 Martin Gorges (Ger) Veloclub Ratisbona 0:00:53 167 Svetoslav Chanliev (Bul) Hemus 1896 - Vivelo 0:01:08 168 Patrick Jordan (Ger) Team Marinbikes 0:01:09