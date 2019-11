Image 1 of 9 Julien Absalon (Orbea) sits near the front of the men's bunch during the start loop. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 2 of 9 Jose Antonio Hermida, Julien Absalon and Nino Schurter at the front on the start loop. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 3 of 9 Jose Antonio Hermida (Multivan Merida) racing in Bern (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 4 of 9 Jose Antonio Hermida (Multivan Merida) races to 10th. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 5 of 9 Mortiz Milatz (Multivan Merida) finishes in sixth (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 6 of 9 The men on the start loop (Image credit: Armin M. Küstenbrück) Image 7 of 9 Moritz Milatz (Multivan Merida) races to sixth. (Image credit: Armin M. Küstenbrück) Image 8 of 9 The elite men race at the Swiss Bike Trophy in Bern, Switzerland. Eventual winner Julien Absalon sits in second. (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 9 of 9 Sabine Spitz (Central Pro) on her way to second place in Bern. (Image credit: Ralf Schäuble)

Julien Absalon (Orbea) and Irina Kalentieva (Topeak Ergon) won the Swiss Bike Trophy, a UCI category HC race in Bern on Sunday.

For the first three laps, Absalon and Nino Schurter (Scott Swisspower) set the pace and no one could follow. However, the expected duel toward the finish never materialized as Schurter was slowed by a tire failure and subsequent wheel change. That left Absalon to take the victory, but Schurter still hung on for second. Christoph Sauser (Specialized) raced to third place.

Absalon and Sauser both repeated their performances of last year. In 2009, they also finished first and third respectively.

In the women's race, Swiss champion Katrin Leumann (Goldwurst-power.ch/Sputnik) dictated the early race pace. She was part of a three-woman lead group with Irina Kalentieva (Topeak Ergon) of Russia and the Olympic champion Sabine Spitz (Central Pro) from Germany.

Kalentieva fought the second half of the race alone and won by six seconds. She also won this race in 2007 and 2008. Spitz was second and Leumann finished in third.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Absalon (Fra) Orbea 1:48:45 2 Nino Schurter (Swi) Scott Swisspower MTB-Team 0:01:21 3 Christoph Sauser (Swi) Specialized Factory Racing 0:01:47 4 Florian Vogel (Swi) Scott Swisspower MTB-Team 0:02:03 5 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing 0:03:44 6 Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:03:51 7 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:04:57 8 Mathias Flückiger (Swi) Trek World Racing 0:05:12 9 Marco Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 0:05:16 10 Jose Hermida (Spa) Multivan Merida Biking Team 0:05:25 11 Martin Fanger (Swi) Giant Swiss Team 0:06:05 12 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:06:44 13 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team 0:07:05 14 Henk-Jaap Moorlag (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:07:53 15 Thomas Litscher (Swi) M.I.G. Team 0:09:59 16 Nicola Rohrbach (Swi) Stevens 0:10:34 17 Lukas Kaufmann (Swi) Trek Brentjens MTB Team 0:10:52 18 Giuseppe Lamastra (Ita) Hard Rock FRW 0:12:14 19 Marcel Wildhaber (Swi) Scott Swisspower MTB-Team 0:12:15 20 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:12:29 21 Robert Mennen (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:12:49 22 Severin Disch (Swi) Giant Swiss Team 0:13:12 23 Jérémy Huguenin (Swi) Giant Swiss Team 0:15:13 -1lap Roberto Crisi (Ita) Hard Rock FRW -1lap Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team -1lap Cristobal Silva Ibaceta (Chi) Quaker-Cannondale -1lap Martin Loo (Est) Infotre-Leecougan -1lap Benjamin Büchi (Swi) GS Domaine du Frigoulet -1lap Dirk Peters (NZl) New Zealand -1lap Heiko Gutmann (Swi) Rothaus Cube MTB Team -1lap Cal Britten (Aus) -1lap Florian Meyer (Swi) Free Mountain / Koba -1lap Matthias Allenspach (Swi) Tower Sports- VCE -1lap Chun Hing Chan (HKg) Hong Kong Cycling Association -2laps Matthias Stirnemann (Swi) Merida Suisse Team -2laps Christian Bickel (Swi) RV Winterthur -2laps Philipp Gerber Thömus Racing Team -3laps Martino Di Pierdomenico (Ita) Hard Rock FRW -3laps Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team -3laps Lucien Besançon (Swi) -3laps Zach Keller (USA) USA National Team -3laps Adrian Sauer (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor -4laps Dror Pekatch (Isr) Subaru - Gary Fischer -4laps Bradford Perley (USA) USA National Team -4laps Adam Parke (USA) USA National Team -5laps Nate Byrom (USA) USA National Team DNF Catriel Soto Auer (Arg) Infotre-Leecougan DNF Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team DNF Pascal Meyer (Swi) M.I.G. Team DNF Emil Lindgren (Swe) Rabobank Giant Offroad Team DNF Rourke Croeser (RSA) DNF Pascal Schmutz (Swi) Corratec World Team DNF Michael Hutter (Swi) Pink Gilli Swiss DNF Armand Oland (Swi) Thömus DNF Daniel Mcconnell (Aus) TORQ Nutrition Australia DNS Ralph Näf (Swi) Multivan Merida Biking Team DNS Alexis Vuillermoz (Fra) Team Lapierre DNS Patrik Gallati (Swi) Scott Swisspower MTB-Team DNS Shlomi Haimy (Isr) Infotre-Leecougan DNS Fabio Castaneda (Col) Infotre-Leecougan DNS Sebastian Batchelor (GBr) Infotre-Leecougan DNS Matthias Rupp (Swi) Scott Swisspower MTB-Team DNS Federico Rizza (Ita) Infotre-Leecougan DNS Davide Finetto (Ita) Infotre-Leecougan DNS Francesco Niccoli (Ita) Hard Rock FRW DNS Michael Caille (Swi) Pythoud Cycles DNS Jochen Conconcelli (Ger) Radwerk Racing Team DNS Vittorio Oliva (Ita) Infotre-Leecougan DNS David Rodrigues (Por) Infotre-Leecougan DNS Claudio Wenger (Swi) Thömus/Bergsportcenter

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Irina Kalentieva (Rus) Topeak Ergon Racing Team 1:52:34 2 Sabine Spitz (Ger) Central Pro Team 0:00:07 3 Katrin Leumann (Swi) Goldwurst-power.ch/Sputnik 0:00:37 4 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Cap Arreghini 0:03:58 5 Eva Lechner (Ita) Colnago Cap Arreghini 0:06:14 6 Emily Batty (Can) Trek World Racing 0:07:40 7 Sabrina Enaux (Fra) Felt Ötztal X-Bionic 0:09:44 8 Kathrin Stirnemann (Swi) Merida Suisse Team 0:10:18 9 Fanny Bourdon (Fra) Look Beaume de Venise 0:11:08 10 Elisabeth Brandau (Ger) Haibike / RSC Schönaich 11 Tatjana Dold (Ger) Easton Rockets 0:12:49 12 Fabienne Niederberger (Swi) 0:15:11 -1lap Vivienne Meyer (Swi) Colnago Cap Arreghini -1lap Corina Gantenbein (Swi) Fischer BMC -2laps Asa Erlandsson (Swe) Club-Biketoyz -2laps Marina Giger (Swi) Towersports-VCE -2laps Rebecca Henderson (Aus) -3laps Déborah Motsch (Fra) Culture vélo Nice -3laps Lydia Tanner (USA) USA National Team DNF Ivonne Kraft (Ger) MBC Bochum DNF Alexandra Engen (Swe) Rothaus Cube MTB Team DNF Sarah Koba (Swi) Giant Swiss Team DNF Michelle Hediger (Swi) Fischer BMC Racing Team DNF Jennifer Sägesser (Swi) Thömus Racing Team DNF Deborah Spescha (Swi) Thömus Racing Team DNS Suzanne Clarke (GBr) Cannondale Racing DNS Anna Emma Oberparlaiter (Ita) Hard Rock FRW DNS Nadine Rieder (Ger) FBI racingteam.youngstars DNS Kay Sherwood (USA) USA National Team DNS Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Richard Anderson (NZl) Avanti Bikes 1:44:36 2 Sascha Bleher (Ger) M.I.G Team 0:01:35 3 Severin Sägesser (Swi) Thömus Racing Team 0:03:37 4 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:04:39 5 Erik Jonsson (Swe) Jonsson-Merida-Dom Cycle 0:06:23 6 Philipp Nediger (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:07:22 7 Claude Koster (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:08:47 8 Michael Stünzi (Swi) Haibike-Swiss IT Repair 0:13:02 9 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:13:11 10 Brian Borg (Swi) Free Mountain Koba 0:17:53 11 Herman Bester (RSA) Team Falke 0:18:53 -1lap Luc Desvaux De Marigny (RSA) Team Falke -1lap Tobias Schraner (Swi) Fischer BMC -1lap Justin Pictor (RSA) Team Falke -1lap Johannes Scribante (RSA) Team Falke DNF Kevin Krieg (Swi) PBR-Matic Swiss MTB Team DNF Dylan Page (Swi) Domcycle DNS Roger Walder (Swi) SCOTT Swisspower MTB-Team

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Helen Grobert (Ger) Lexware Racing Team 1:28:54 DNF Romaine Wenger (Swi) Thömus/Bergsportcenter