Sergei Rudaskov from Russian continental team Itera-Katusha won the 170km fourth stage of UCI 2.2 stage race Grand Prix of Sochi in Nebug. Strong winds again challenged the peloton throughout the stage.

Rudaskov won the final sprint ahead of Bjorn Schroder (Nutrixxion Sparkasse) and Olexandr Sheydyk (ISD - Lampre Continental).

The win also netted Rudaskov the overall race lead. He will aim to defend that yellow jersey in the final stage on Sunday. Rudaskov has five seconds over Schroder and he leads the points classification.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sergei Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 4:16:03 2 Björn Schröder (Ger) Nutrixxion Sparkasse 3 Oleksandr Sheydyk (Ukr) ISD 4 Dmitriy Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 0:00:20 5 Maksym Vasilyev (Ukr) ISD 0:00:28 6 Evgeny Reshetko (Rus) 7 Sergey Firsanov (Rus) Itera - Katusha 8 Sergej Fuchs (Ger) Nutrixxion Sparkasse 9 Volodymyr Gomenyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 10 Sergey Alekhin (Rus) 0:00:38 11 Boris Shpilevsky (Rus) RUS 0:01:14 12 Markus Eichler (Ger) Team NSP 0:01:57 13 Yauheni Lahun (Blr) BLR 14 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team 15 Anatoliy Pakhtusov (Ukr) ISD 16 Denys Karnulin (Ukr) ISD 17 Ruslan Tleubayev (Kaz) 18 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 0:02:01 19 Alexander Grigoriev (Rus) 0:04:04 20 Esad Hasanovic (Srb) SRB 0:05:02 21 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 22 Alexandr Prishpetnyy (Rus) Itera - Katusha 0:05:08 23 Ivan Seledkov (Rus) 0:05:24 24 Dmitri Nikandrov (Rus) 25 Alexey Kunshin (Rus) 26 Kirill Sinitsyn (Rus) 0:05:29 27 Sergey Nikolaev (Rus) 28 Pavel Kochetkov (Rus) Itera - Katusha 29 Zolt Der (Srb) SRB 0:05:33 30 Vladimir Likhachev (Rus) 0:05:37 31 Igor Bykov (Ukr) UKR 0:05:46 32 Victor Sudeykin (Rus) 0:06:03 33 Andrei Holubeu (Blr) BLR 0:06:06 34 Taras Voropayev (Kaz) KAZ 0:06:11 35 Vasily Neustroev (Rus) RUS 0:06:18 36 Vladimir Bardin (Rus) 37 Dmitriy Rosanov (Rus) 0:06:24 38 Artem Vavilov (Rus) 39 Vitalii Khrypta (Ukr) UKR 40 Alexander Chernolutskiy (Rus) 41 Aleksey Velikanov (Rus) 42 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team 43 Andrey Byvaltsev (Rus) 44 Anton Afonin (Rus) 45 Vladyslav Bakumenko (Ukr) 46 Maxim Toporishcev (Rus) 47 Pavel Ptashkin (Rus) 48 Vadim Maslennikov (Rus) 0:06:36 49 Alexey Leontyev (Rus) 0:06:38 50 Maksim Razumov (Rus) 0:06:42 51 Pavel Priadein (Rus) 52 Artem Kartashov (Rus) RUS 0:06:48 53 Andrey Shmigun (Rus) 54 Rostislav Mykhaylov (Ukr) 0:06:51 55 Oleksandr Martynenko (Ukr) ISD 56 Artem Topchanyuk (Ukr) ISD 57 Eugeny Bakhin (Rus) 58 Alexander Budaragin (Rus) 59 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Sparkasse 60 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Sparkasse 61 Nebojsa Jovanovic (Srb) SRB 62 Alexander Erofeev (Rus) 63 Oleksandr Grygorenko (Ukr) Kolss Cycling Team 64 René Obst (Ger) Team NSP 65 Artyom Zakharov (Kaz) KAZ 66 Jonas Schmeiser (Ger) Team NSP 67 Denis Chuporshnev (Rus) 0:07:10 68 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) KAZ 0:07:15 69 Dmytro Volovod (Ukr) 0:07:23 70 Nikita Novikov (Rus) Itera - Katusha 0:07:31 71 Siarhei Safonau (Blr) BLR 72 Alexander Filippov (Rus) 0:07:36 73 Aleksandr Rotyakov (Rus) 0:09:14 74 Pavel Korolev (Rus) 0:09:36 75 Vassilian Romanov (Rus) 0:12:23 76 Anton Lyga (Rus) 0:13:11 77 Aliaksandr Antonau (Blr) BLR 0:14:20 78 Sebastian Forke (Ger) Nutrixxion Sparkasse 0:17:02 79 Léo Menville (Fra) Team NSP 0:17:28 DNF Dmitry Vernidub (Rus) RUS DNF Yaroslav Boyko (Ukr) UKR DNF Oleg Reshetnyak (Ukr) UKR DNF Zhandos Bizhigitov (Kaz) KAZ DNF Yevgeniy Shumakov (Kaz) KAZ DNF Aliaksei Krishtapovich (Blr) BLR DNF Artsiom Kavaliou (Blr) BLR DNF Victor Mironov (Mda) DNF Roman Katyrin (Rus) DNF Nikita Kapralov (Rus) DNF Mykhaylo Kravets (Ukr) DNF Ivan Pylypenko (Ukr) DNS Alexander Chemakin (Rus) DNS Anatoliy Gavrilov (Rus)