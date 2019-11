Image 1 of 106 Julian Arredondo (Trek) won the mountains classification in his debut grand tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 106 Eusebio Unzué and Mauro Vegni celebrate Quintana's win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 106 Movistar and Quintana celebrate (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 106 Nairo Quintana (Movistar) celebrates the white jersey victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 106 The Colombian tifosi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 106 The prize that 198 riders started in Belfast hoping to win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 106 Quintana's pink saddle (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 106 There were plenty of Colombian fans in Trieste (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 106 Dan Jones pinned on the numbers of the Orica-GreenEdge riders who didn't finish the race (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 106 Nairo Quintana and Fabio Aru on the startline (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 106 Nairo Quintana lets the balloons go at the start of stage 21 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 106 Nairo Quintana (Movistar) putting down the power (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 106 Fabio Aru (Astana) shows off his trophy (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 106 Nairo Quintana (Movistar) also won the white jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 106 Fabio Aru (Astana) spraying the champagne (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 106 Even pink bidons for Quintana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 106 The pink Canyon Quintana rode for stage 21 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 106 An all pink affair for Nairo Quitana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 106 Nairo Quintana (Movistar) at the team bus before the start of stage 21 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 106 Nairo Quintana (Movistar) all dressed in pink (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 106 Quintana "Pretty in Pink" (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 106 The winners chair in Trieste (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 106 The top three toff their hats (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 106 A smiling Nairo Quintana (Movistar) in the maglia bianco (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 106 Julian Arredondo (Trek) celebrates winning the mountains classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 106 Nacer Bouhanni (FDJ) celebrates the points classification victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 106 Nacer Bouhanni (FDJ) happy in red (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 106 The final podium of the 2014 Giro d'Italia: Rigoberto Uran, Nairo Quintana and Fabio Aru (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 106 Nairo Quintana (Movistar) adds another jersey to his collection (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 106 Nairo Quintana (Movistar) with the Giro d'Italia trophy (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 106 Rigoberto Uran (Omega Pharma-Quick Step) enjoys a spray of champagne (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 106 Nairo Quintana (Movistar) on the Giro winners chair (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 106 Omega Pharma-Quickstep won the team points classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 106 Italy. After the two wins clinched by Marcel Kittel when the Giro was still in Ireland, Luka Mezgec gave Giant-Shimano a third success when he swept through on the right-hand barriers to claim a frantically fast sprint as the corsa rosa finished in Trieste. Racing just a handful of kilometres from home soil in Slovenia, Mezgec was boxed in 500 metres from the line, but saw a gap open up to his right and surged through it to leave Giacomo Nizzolo (Trek Factory Racing) in second and Garmin-Sharp's Tyler Farrar in third.

"It was a really hectic sprint," said Mezgec. "With 500 metres to go I had four guys around me, but I had a bit of luck and managed to find my way through to the front. It’s a great win for me as this is about as close as you can get to Slovenia. I knew there would probably be a lot of Slovenians at the finish and that would put me under a lot of pressure, but I knew I could handle it.

"It couldn't get any better than this. I've got lots of friends here. I'm the happiest man in the world today," Mezgec continued. "It was a great three weeks for Giant-Shimano. I'm really proud to be part of the Giro and I'm happy for the team."

Just behind the first three riders was points champion Nacer Bouhanni, who had been targeting a fourth stage win. The FDJ.fr rider looked slightly off the pace after the recent days in the mountains.

He failed to get on the wheel of his lead-out, Sébastien Chavanel, who produced a tremendous burst from a kilometre out only to find he had Lampre's Roberto Ferrari rather than Bouhanni on his wheel. However, fourth place for Bouhanni was more than enough to ensure he wrapped up the points title.

Further back in the pack, Nairo Quintana was already celebrating becoming the first Colombian winner of the Giro. With his parents and his baby daughter Mariana at the finish, Quintana kept up towards the front of the bunch until he was well inside the final 3km, then eased off a tad to savour his success with his teammates.

Carefully holding Mariana on the podium, Quintana beamed as he and hundreds of Colombian fans in the crowd sang their national anthem. "Now I've finally crossed the finish line, I'm really happy to have won the Giro d'Italia and to have made history as the first Colombian winner of the race," Quintana said. "I want to thank my teammates, who were amazing, and my family who are here to celebrate with me."

After the traditional laid back start to the final stage of a Grand Tour, the racing got serious when the peloton reached Trieste for nine laps around a seven-kilometre circuit. Orica-GreenEdge's Svein Tuft was the first rider to get clear and was joined on the attack by Lotto-Belisol's Lars Bak.

These two powerful rouleurs established a lead of 45 seconds with 37km left, but never stood a chance of staying clear. Sky, Cannondale, Movistar and Trek were all keen to chase behind the two leaders. Bak and Tuft were briefly joined by Stefano Pirazzi (Bardiani), Valerio Agnoli (Astana) and Carlos Quintero (Colombia), but the quintet was reeled in soon after the start of the penultimate lap.

Pirazzi's team-mate Francesco Bongiorno, so unfortunate yesterday on the Zoncolan, made a couple of attempts to get clear, but the speed and grip of the sprinters’ teams was far too strong. After going close a number of times since Kittel's departure, it was finally set to be Mezgec's day.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 4:23:58 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 3 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 4 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 5 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 6 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 7 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 8 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 9 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 10 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 11 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 12 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 13 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF 14 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 15 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano 16 Ben Swift (GBr) Team Sky 17 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 18 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 19 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 20 Elia Viviani (Ita) Cannondale 21 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 22 Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 23 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 24 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 25 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 26 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 27 Oscar Gatto (Ita) Cannondale 28 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 29 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 30 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 31 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 32 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 33 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:09 34 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 35 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 36 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 37 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 38 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 39 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 40 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 41 David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team 42 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 43 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing 44 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 45 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 46 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 47 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 48 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol 49 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 50 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 51 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 52 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 53 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 54 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 55 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 56 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 57 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 58 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 59 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 60 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano 61 Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 62 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 63 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp 64 André Cardoso (Por) Garmin Sharp 65 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano 66 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 67 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 68 Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team 69 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 70 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 71 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 72 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 73 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 74 Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo 75 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 76 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 77 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 78 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 79 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing 80 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 81 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 82 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 83 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 84 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team 85 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 86 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 87 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 88 Ivan Basso (Ita) Cannondale 89 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo 0:00:28 90 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 91 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 92 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 93 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 94 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 95 Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 96 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 97 Moreno Moser (Ita) Cannondale 98 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 99 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 100 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 101 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 102 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 103 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 104 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 105 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 106 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 107 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida 108 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 109 Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 0:00:43 110 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:00:57 111 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:01:06 112 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF 0:01:18 113 Michel Koch (Ger) Cannondale 114 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 115 Sander Armee (Bel) Lotto Belisol 116 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 117 Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge 118 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 119 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 120 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 121 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano 122 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 123 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 124 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 125 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 126 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 127 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 128 Johnny Hoogerland (Ned) Androni Giocattoli 129 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 0:01:32 130 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 0:01:49 131 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 132 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 133 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 134 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 135 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 0:01:58 136 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 137 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 138 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 139 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 140 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 141 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 142 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 143 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 144 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 145 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 0:02:01 146 Adriano Malori (Ita) Movistar Team 0:02:03 147 Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:02:08 148 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 0:02:10 149 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 0:02:32 150 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:02:38 151 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 152 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 153 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 154 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:02:46 155 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 0:03:14 156 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:04:17

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 50 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 40 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 40 4 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 34 5 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 25 6 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 22 7 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 20 8 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 20 9 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 18 10 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 16 11 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 16 12 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 14 13 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 12 14 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 10 15 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 9 16 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF 8 17 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 7 18 Michel Koch (Ger) Cannondale 7 19 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano 6 20 Moreno Moser (Ita) Cannondale 6 21 Ben Swift (GBr) Team Sky 5 22 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4 23 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 4 24 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 3 25 Ivan Basso (Ita) Cannondale 3 26 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 2 27 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 2 28 Elia Viviani (Ita) Cannondale 1 29 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 1

Mountain 1 - Passo di Monte Croce - Km 21.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 3 pts 2 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 2 3 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 1

Intermediate sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 10 pts 2 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 6 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 3 4 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 2 5 Michel Koch (Ger) Cannondale 1 6 Moreno Moser (Ita) Cannondale 7 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 8 Ivan Basso (Ita) Cannondale 9 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 10 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky

Azzurri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 4 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 2 3 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 1

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 6 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 6 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 5 4 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 5 5 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 4 6 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 4 7 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 2 8 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 2 9 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 1 10 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 1 11 Michel Koch (Ger) Cannondale

Premio Energy # Rider Name (Country) Team Result 1 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 4 pts 2 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 2 3 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Bardiani-CSF 13:11:54 2 Team Giant-Shimano 3 AG2R La Mondiale 4 Belkin Pro Cycling Team 5 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:09 6 Team Katusha 7 FDJ.fr 8 Cannondale 9 Astana Pro Team 0:00:18 10 Team Sky 11 BMC Racing Team 12 Lampre-Merida 13 Trek Factory Racing 14 Garmin Sharp 15 Tinkoff-Saxo 16 Team Europcar 0:00:27 17 Androni Giocattoli 18 Movistar Team 19 Lotto Belisol 0:00:37 20 Neri Sottoli 0:01:05 21 Colombia 0:01:27

Team points # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Giant-Shimano 31 pts 2 Bardiani-CSF 25 3 FDJ.fr 22 4 Lotto Belisol 21 5 Trek Factory Racing 20 6 Garmin Sharp 18 7 Lampre-Merida 16 8 Colombia 15 9 Team Katusha 14 10 AG2R La Mondiale 14 11 Astana Pro Team 12 12 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 11 13 Team Sky 5 14 Orica GreenEdge 5 15 Belkin Pro Cycling Team 4 16 Cannondale 2 17 Tinkoff-Saxo 18 BMC Racing Team 19 Team Europcar 20 Androni Giocattoli 21 Neri Sottoli 22 Movistar Team

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 88:14:32 2 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:02:58 3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:04:04 4 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:05:46 5 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:06:32 6 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:07:04 7 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:11:00 8 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:11:51 9 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp 0:13:35 10 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing 0:15:49 11 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:24:45 12 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:26:13 13 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 0:27:02 14 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol 0:28:36 15 Ivan Basso (Ita) Cannondale 0:32:08 16 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:36:15 17 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 0:46:35 18 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 0:48:06 19 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 0:49:22 20 André Cardoso (Por) Garmin Sharp 0:51:09 21 Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:55:59 22 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:56:24 23 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:59:01 24 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 1:02:40 25 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 1:02:59 26 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 1:04:46 27 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano 1:05:03 28 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 1:05:53 29 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 1:09:46 30 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 1:13:07 31 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 1:15:13 32 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 1:16:16 33 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 1:19:33 34 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 1:23:06 35 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 1:30:43 36 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 1:35:40 37 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team 1:37:49 38 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 1:39:29 39 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 1:40:10 40 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 1:44:53 41 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 1:45:03 42 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 1:45:31 43 Philip Deignan (Irl) Team Sky 1:47:49 44 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 1:50:08 45 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 1:50:49 46 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 1:52:16 47 Sander Armee (Bel) Lotto Belisol 1:52:52 48 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo 1:55:29 49 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 1:57:41 50 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 2:04:29 51 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 2:04:56 52 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 2:06:42 53 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF 2:10:50 54 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 2:12:34 55 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 2:15:56 56 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 2:17:27 57 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 2:18:13 58 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2:22:05 59 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 2:23:07 60 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 2:23:21 61 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 2:25:12 62 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida 2:27:30 63 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 2:27:46 64 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 2:27:54 65 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 2:28:15 66 Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo 2:28:48 67 Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team 2:30:31 68 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2:32:42 69 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano 2:33:30 70 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 2:34:17 71 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 2:38:55 72 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 2:41:22 73 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 2:42:36 74 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 2:42:54 75 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 2:46:49 76 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 2:47:27 77 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 2:48:24 78 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 2:48:58 79 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 2:49:18 80 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 2:52:20 81 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 2:52:24 82 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing 2:58:07 83 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 2:59:06 84 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2:59:14 85 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 3:04:50 86 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3:06:07 87 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 3:07:00 88 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 3:07:48 89 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 3:10:20 90 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 3:10:38 91 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 3:13:23 92 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 3:14:51 93 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 3:15:18 94 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF 3:17:27 95 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 3:17:55 96 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 3:19:56 97 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 3:21:52 98 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 3:22:27 99 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 3:23:06 100 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 3:32:08 101 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 3:33:00 102 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 3:33:30 103 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 3:33:44 104 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 3:34:24 105 Johnny Hoogerland (Ned) Androni Giocattoli 3:37:09 106 Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 3:37:13 107 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 3:37:17 108 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 3:37:41 109 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 3:37:48 110 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 3:39:20 111 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 3:44:46 112 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 3:45:16 113 Ben Swift (GBr) Team Sky 3:46:11 114 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 3:47:43 115 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 3:48:30 116 Oscar Gatto (Ita) Cannondale 3:48:48 117 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 3:50:44 118 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 3:53:05 119 Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 120 Moreno Moser (Ita) Cannondale 3:53:33 121 Adriano Malori (Ita) Movistar Team 3:53:42 122 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 3:56:43 123 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 3:58:41 124 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 4:03:51 125 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 4:04:36 126 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 4:04:39 127 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 4:05:01 128 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 4:05:56 129 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 4:07:42 130 David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team 4:07:43 131 Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 4:08:03 132 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4:11:08 133 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano 4:13:17 134 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 4:18:05 135 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 4:24:05 136 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 4:27:29 137 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 4:27:36 138 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 4:27:59 139 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 4:29:52 140 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 4:30:05 141 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 4:32:01 142 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 4:34:01 143 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano 4:34:10 144 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 4:34:22 145 Elia Viviani (Ita) Cannondale 4:35:12 146 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 4:36:35 147 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 4:38:00 148 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 4:38:27 149 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 4:39:50 150 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 4:40:49 151 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 4:42:20 152 Michel Koch (Ger) Cannondale 4:42:36 153 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 4:52:49 154 Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge 5:03:48 155 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 5:05:44 156 Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team 5:15:19

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 291 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 265 3 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 186 4 Elia Viviani (Ita) Cannondale 174 5 Ben Swift (GBr) Team Sky 135 6 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 128 7 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 108 8 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 103 9 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 96 10 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 94 11 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 89 12 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 82 13 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 78 14 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 73 15 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 60 16 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 56 17 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 53 18 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 53 19 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 52 20 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 50 21 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 49 22 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 48 23 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 47 24 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 46 25 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 44 26 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 43 27 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano 43 28 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 41 29 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 40 30 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 40 31 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 40 32 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 40 33 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 39 34 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp 34 35 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 34 36 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 34 37 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 30 38 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 28 39 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 28 40 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 27 41 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 26 42 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 26 43 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 25 44 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 25 45 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 25 46 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 25 47 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 23 48 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 23 49 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 22 50 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 22 51 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 22 52 Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 21 53 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 20 54 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 20 55 Moreno Moser (Ita) Cannondale 20 56 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing 18 57 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano 17 58 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 16 59 Philip Deignan (Irl) Team Sky 16 60 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 16 61 Sander Armee (Bel) Lotto Belisol 16 62 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 16 63 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 16 64 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano 16 65 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 16 66 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 16 67 Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 14 68 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 14 69 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 14 70 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF 14 71 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 14 72 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 14 73 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 13 74 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 12 75 Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team 12 76 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol 11 77 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 10 78 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 10 79 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 9 80 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 9 81 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF 9 82 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 9 83 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 9 84 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 9 85 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 8 86 Oscar Gatto (Ita) Cannondale 8 87 Ivan Basso (Ita) Cannondale 7 88 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 7 89 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida 7 90 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 7 91 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 7 92 Michel Koch (Ger) Cannondale 7 93 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 6 94 Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 6 95 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 6 96 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 6 97 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 6 98 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 6 99 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 6 100 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 5 101 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 4 102 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 4 103 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 4 104 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 4 105 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 3 106 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 3 107 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 3 108 David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team 3 109 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 2 110 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 2 111 Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo 2 112 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 2 113 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2 114 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 2 115 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 1 116 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 1 117 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 173 pts 2 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 132 3 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 88 4 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 79 5 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 73 6 Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo 68 7 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 57 8 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 46 9 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 43 10 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 42 11 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 41 12 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 37 13 Philip Deignan (Irl) Team Sky 35 14 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 33 15 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 32 16 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 30 17 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 29 18 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 28 19 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 26 20 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 25 21 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 25 22 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp 21 23 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 20 24 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing 20 25 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano 19 26 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 19 27 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 15 28 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 15 29 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 15 30 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 14 31 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 14 32 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 14 33 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 11 34 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 11 35 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 10 36 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 10 37 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF 10 38 Ben Swift (GBr) Team Sky 10 39 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 10 40 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 9 41 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 9 42 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 8 43 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 7 44 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 7 45 Ivan Basso (Ita) Cannondale 6 46 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 6 47 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 6 48 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 5 49 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 4 50 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 4 51 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 4 52 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 3 53 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 3 54 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 3 55 David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team 3 56 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 3 57 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol 2 58 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 2 59 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 2 60 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 2 61 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida 2 62 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 2 63 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 2 64 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 2 65 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 2 66 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 2 67 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 2 68 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 1 69 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 1 70 Sander Armee (Bel) Lotto Belisol 1 71 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 1 72 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 1 73 Oscar Gatto (Ita) Cannondale 1 74 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 1 75 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 32 pts 2 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 26 3 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 23 4 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 20 5 Elia Viviani (Ita) Cannondale 19 6 Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 16 7 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 12 8 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 11 9 Ben Swift (GBr) Team Sky 11 10 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 11 11 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 10 12 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 10 13 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 10 14 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 6 15 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 6 16 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 6 17 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 6 18 Sander Armee (Bel) Lotto Belisol 6 19 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 6 20 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 6 21 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 6 22 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 6 23 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 6 24 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 6 25 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 26 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 6 27 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 6 28 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 5 29 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 5 30 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 4 31 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano 4 32 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 3 33 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 3 34 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 3 35 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 3 36 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 3 37 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 3 38 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 3 39 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF 3 40 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 3 41 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 3 42 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 3 43 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 3 44 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 3 45 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 2 46 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 2 47 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 2 48 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 2 49 Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo 2 50 Philip Deignan (Irl) Team Sky 2 51 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2 52 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 2 53 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 2 54 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 1 55 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 1 56 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 1 57 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida 1 58 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol 1 59 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 1 60 Ivan Basso (Ita) Cannondale 1 61 Michel Koch (Ger) Cannondale 1

Azzurri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 14 pts 2 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 9 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 9 4 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 8 5 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 6 6 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 5 7 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 5 8 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 5 9 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 5 10 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 4 11 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 4 12 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 4 13 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 4 14 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 4 15 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp 2 16 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing 2 17 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 2 18 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 2 19 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 2 20 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano 2 21 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 2 22 Ben Swift (GBr) Team Sky 2 23 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 1 24 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 1 25 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 1 26 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 1 27 Philip Deignan (Irl) Team Sky 1 28 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 1 29 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 1 30 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 1 31 Elia Viviani (Ita) Cannondale 1 32 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 1 33 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 1

Most aggressive rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 608 pts 2 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 504 3 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 430 4 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 347 5 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 318 6 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF 243 7 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 236 8 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 224 9 Sander Armee (Bel) Lotto Belisol 208 10 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida 194 11 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 194 12 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 179 13 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 178 14 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 178 15 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 177 16 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 157 17 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 156 18 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 156 19 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 156 20 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 138 21 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 125 22 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 109 23 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 106 24 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 106 25 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 106 26 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 106 27 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 72 28 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 65 29 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 44 30 Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo 39 31 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 36 32 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 33 33 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 33 34 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 27 35 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 23 36 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 22 37 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 22 38 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 21 39 André Cardoso (Por) Garmin Sharp 20 40 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 18 41 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing 18 42 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 18 43 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 18 44 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 18 45 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp 17 46 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 17 47 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 17 48 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 17 49 Moreno Moser (Ita) Cannondale 16 50 Philip Deignan (Irl) Team Sky 15 51 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 15 52 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 15 53 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 15 54 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 14 55 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 14 56 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 14 57 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano 14 58 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 14 59 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 14 60 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 14 61 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 14 62 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 13 63 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 13 64 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 13 65 Ivan Basso (Ita) Cannondale 12 66 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 12 67 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 8 68 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano 8 69 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 8 70 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 7 71 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 7 72 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 7 73 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 7 74 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 6 75 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 6 76 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 5

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 37 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 34 3 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 33 4 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 30 5 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 30 6 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 29 7 Elia Viviani (Ita) Cannondale 22 8 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 20 9 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 20 10 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 19 11 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 18 12 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 18 13 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 17 14 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 16 15 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 16 16 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 16 17 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 15 18 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 15 19 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 14 20 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 14 21 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 14 22 Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo 14 23 Ben Swift (GBr) Team Sky 12 24 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 12 25 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 11 26 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 11 27 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 11 28 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 11 29 Philip Deignan (Irl) Team Sky 11 30 Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 11 31 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano 10 32 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 10 33 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 10 34 Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 9 35 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano 9 36 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp 8 37 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing 8 38 Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp 8 39 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 7 40 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 7 41 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 7 42 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 7 43 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 6 44 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 6 45 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 6 46 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 6 47 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 6 48 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 5 49 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF 5 50 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 5 51 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 5 52 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 5 53 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 5 54 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 4 55 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 4 56 Sander Armee (Bel) Lotto Belisol 4 57 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 4 58 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 4 59 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 4 60 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 4 61 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 4 62 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 4 63 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 4 64 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 4 65 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 4 66 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 4 67 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 3 68 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 3 69 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 3 70 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano 3 71 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 3 72 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 3 73 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 3 74 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 2 75 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2 76 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr 2 77 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 2 78 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol 1 79 Ivan Basso (Ita) Cannondale 1 80 Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 1 81 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 1 82 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 1 83 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida 1 84 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 1 85 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 1 86 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 1 87 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 1 88 Moreno Moser (Ita) Cannondale 1 89 David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team 1 90 Michel Koch (Ger) Cannondale 1

Premio Energy # Rider Name (Country) Team Result 1 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 16 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 14 3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 13 4 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 10 5 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 6 6 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 6 7 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 4 8 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 4 9 Ben Swift (GBr) Team Sky 4 10 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 4 11 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 3 12 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 2 13 Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp 2 14 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing 2 15 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 2 16 Moreno Moser (Ita) Cannondale 2 17 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 2 18 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 2 19 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 1 20 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 1 21 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 1 22 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 1 23 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 1 24 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 1 25 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 1 26 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 1 27 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 88:14:32 2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:04:04 3 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:07:04 4 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:11:00 5 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:56:24 6 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano 1:05:03 7 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 1:23:06 8 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 1:30:43 9 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 1:45:31 10 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 2:04:29 11 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 2:06:42 12 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF 2:10:50 13 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 2:12:34 14 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2:22:05 15 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 2:23:07 16 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 2:27:54 17 Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli - Yellow Fluo 2:28:48 18 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 2:47:27 19 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 3:07:48 20 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 3:10:20 21 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 3:13:23 22 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 3:15:18 23 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF 3:17:27 24 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 3:19:56 25 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 3:22:27 26 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 3:32:08 27 Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp 3:34:24 28 Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 3:53:05 29 Moreno Moser (Ita) Cannondale 3:53:33 30 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 3:58:41 31 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 4:04:39 32 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 4:05:56 33 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 4:30:05 34 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 4:32:01 35 Elia Viviani (Ita) Cannondale 4:35:12 36 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli - Yellow Fluo 4:38:27 37 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 4:39:50 38 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 4:42:20 39 Michel Koch (Ger) Cannondale 4:42:36 40 Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge 5:03:48 41 Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team 5:15:19

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 AG2R La Mondiale 264:30:55 2 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:19:32 3 Tinkoff-Saxo 0:27:12 4 BMC Racing Team 1:08:24 5 Movistar Team 1:13:52 6 Astana Pro Team 1:26:51 7 Team Sky 1:28:05 8 Lampre-Merida 1:47:02 9 Team Europcar 2:04:31 10 Trek Factory Racing 2:14:58 11 Lotto Belisol 2:17:30 12 Belkin Pro Cycling Team 2:40:24 13 Colombia 2:48:58 14 Team Katusha 3:03:58 15 Garmin Sharp 3:07:04 16 Androni Giocattoli 3:07:52 17 Bardiani-CSF 3:22:26 18 FDJ.fr 3:34:45 19 Team Giant-Shimano 4:57:24 20 Neri Sottoli 5:03:55 21 Cannondale 5:47:49