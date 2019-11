Image 1 of 35 Oliver Kaisen (Omega Pharma-Lotto) and Alan Marangoni (Colnago-CSF Inox) spent more than 130km in a breakaway. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 35 Bradley Wiggins (Sky) awaits the start of stage 18. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 35 Oliver Kaisen (Omega Pharma-Lotto) and Alan Marangoni (Colnago-CSF Inox) during their stage 18 breakaway. (Image credit: Sirotti) Image 4 of 35 A swig of champagne for stage 18 winner Andre Greipel (HTC - Columbia). (Image credit: Sirotti) Image 5 of 35 Stage winner Andre Greipel (HTC - Columbia) (Image credit: Sirotti) Image 6 of 35 Andre Greipel (HTC - Columbia) salutes the crowd from the podium. (Image credit: Sirotti) Image 7 of 35 A happy and relieved Andre Greipel (HTC - Columbia) after his victory on stage 18. (Image credit: Sirotti) Image 8 of 35 Andre Greipel (HTC - Columbia) celebrates his stage victory. (Image credit: Sirotti) Image 9 of 35 Stage 18 winner Andre Greipel (HTC - Columbia) (Image credit: Sirotti) Image 10 of 35 Andre Greipel (HTC - Columbia) won the second Giro d'Italia stage of his career. (Image credit: Sirotti) Image 11 of 35 Giro leader David Arroyo (Caisse d'Epargne) uncorks the bubbly. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 35 Maglia rosa David Arroyo (Caisse d'Epargne) defended his lead in stage 18. (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 35 A relieved Andre Greipel (HTC - Columbia) won in the last sprinter - friendly stage of the Giro. (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 35 Michael Albasini (Team HTC - Columbia) drives the peloton in pursuit of the two escapees. (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 35 Giro leader David Arroyo (Caisse d'Epargne) on the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 35 Points leader Cadel Evans (BMC) at the finish in Brescia. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 35 Matteo Bono (Lampre-Farnese Vini) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 35 Stage winner Andre Greipel (HTC - Columbia) makes his way to the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 35 Alan Marangoni (Colnago-CSF Inox) and Oliver Kaisen (Omega Pharma-Lotto) ride alongside Lake Garda during their lengthy breakaway. (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 35 Andre Greipel (HTC - Columbia) sprints to victory in Brescia. (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 35 Alan Marangoni (Colnago-CSF Inox) and Oliver Kaisen (Omega Pharma-Lotto) on the attack in stage 18. (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 35 HTC - Columbia and Team Sky control the tempo in the peloton. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 35 The peloton en route to Brescia in the picturesque Lombardy region. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 35 Andre Greipel (Team HTC - Columbia) wins stage 18 into Brescia. (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 35 The Giro peloton rolls along the shore of Lake Garda. (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 35 Race leader David Arroyo (Caisse d'Epargne) at the finish in Brescia. (Image credit: Sirotti) Image 27 of 35 Germany's Andre Greipel (HTC - Columbia) celebrates his first victory at this year's Giro. (Image credit: Sirotti) Image 28 of 35 Andre Greipel (HTC - Columbia) outsprints Julian Dean (Garmin - Transitions) and Tiziano dall'Antonia (Liquigas - Doimo) for the stage win. (Image credit: Sirotti) Image 29 of 35 All smiles for Andre Greipel (HTC - Columbia) at the finish of stage 18 in Brescia. (Image credit: Sirotti) Image 30 of 35 Andre Greipel (HTC - Columbia) wins stage 18, the last chance for sprinters to shine at the Giro. (Image credit: Sirotti) Image 31 of 35 Andre Greipel (HTC - Columbia) powers to victory in stage 18. (Image credit: Sirotti) Image 32 of 35 Vicente Reynes congratulates stage winner and HTC-Columbia teammate Andre Greipel. (Image credit: Sirotti) Image 33 of 35 Craig Lewis (HTC - Columbia) rolls up to congratulate stage winner and teammate Andre Greipel. (Image credit: Sirotti) Image 34 of 35 Andre Greipel (Team HTC - Columbia) wins stage 18 in Brescia, the final opportunity for sprinters at the Giro. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 35 of 35 Andre Greipel (Team HTC - Columbia) celebrates his victory in the Giro's 18th stage. (Image credit: Bettini Photo)

This year's Giro may have been a "disaster" in his own words, but today André Greipel finally had reason to smile in sunny Brescia, as the big German checked in at the sprinters' "Last Chance Hotel" and took the stage win he had so desperately sought.

It was vintage HTC-Columbia, too. Unlike the team's other victory at the 2010 Giro, when Matt Goss prevailed in a hectic scramble through Cava de' Tirreni, today's effort was planned, controlled and executed to perfection.

Despite the attention of Team Sky, Rabobank and Liquigas-Doimo in the finale, the yellow train rolled into Brescia intent on shunting any doubts of which is the strongest squad when it comes to flat stages. It was then just a case of "shake and bake" as Greipel rode off the wheel of Sky's Greg Henderson, who faded to finish fourth behind Liquigas-Doimo's Tiziano dall'Antonia.

"I'm not a machine but a human being," said Greipel. "It's because I got sick two days before the Giro that I hadn't won a stage yet but it was worth staying in the race. I've had to wait for a long time."

That double stage winner Tyler Farrar had already packed his bags and headed home was a bonus - Julian Dean's second place was evidence of what could have been if his American teammate had remained at the Giro - but today it was all about André.

The man who had harboured hopes of carrying off the Giro's points classification jersey several weeks ago has experienced a lean run at this year's race, to say the least, and during the first two weeks was thwarted by the likes of Farrar, Wouter Weylandt and the many breakaways that have stayed away to steal the sprinters' glory.

But in Brescia, nestled in the heart of the Lombardy region, that all changed for Greipel. His persistance paid off and while it was likely he would have taken the option of an early exit had he secured a stage win before today's 153km journey from Levico Terme, the big German deserves the plaudits for persisting in his toils for spoils.

"Today was the last chance for a bunch sprint finish," said Greipel. "We took the responsibility to chase the breakaway down with Sky. At the end [Marcel] Sieberg and [Frantisek] Rabon kept me in the front and got me a good position for the sprint. We experienced different weather conditions today with sun, rain and wind but the course was made of wide roads with no dangerous corners, so it went well."

And while yesterday's journey from Brunico to Peio Terme was harder than expected - by the admission of general classification contender Cadel Evans - the 153km on offer today must surely have been the day off the riders with hopes of overall victory were hoping for.

A lounge chair ride behind HTC-Columbia's big units as Caisse d'Epargne kept its man David Arroyo tucked safely out of trouble's way and Liquigas-Doimo gathered near the front to ensure Ivan Basso and Vincenzo Nibali came to no harm meant that those behind could relax somewhat and enjoy the spectacular scenery on offer throughout Lombardy.

Consequently, there were no changes to the general classification as Arroyo, Basso, Evans, Sastre and Porte made it safely through the day - a proper transition day - that started in rain but finished in sunshine that shone brightest on a big German from Rostock.

"It was a pretty quiet stage," said Arroyo. "After the first hill 5km after the start, the situation was pretty much under control. We'll see what happens tomorrow. We don't want to let Nibali, Basso and Evans go. We'll defend the jersey."

Gotta be in it to win it

During today's stage, the name Robbie McEwen was mentioned frequently; unfortunately the Australian maestro took the road back to Belgium rather than the high roads over the mountains that have featured in the last few days of racing but the point was clear - this type of day suited a rider like him.

With Tyler Farrar missing and Wouter Weylandt recovering from illness at home in Belgium, it was time to step up for the likes of Greipel, Graeme Brown, Henderson and Danilo Hondo, who took a fine second place in yesterday's stage.

HTC-Columbia liked what it saw for its man and ensured that the two-man break, which went away after 21km of racing, failed to reach Brescia intact, unlike other occasions during this year's Giro.

Oliver Kaisen (Omega Pharma-Lotto) and Alan Marangoni (Colnago-CSF Inox) constituted the lucky pair given free leash to go explore the area surrounding the gorgeous Lake Garda sans peloton.

As is the case for many of HTC-Columbia's victories however, the team began its labours early and could be seen at the front of the peloton for most of the day. Again the likes of Fratisek Rabon, Marcel Sieburg and Vicente Reynes were called into action early, this time with a search and destroy mission to complete on the daring pair in front.

So it was that with 48km of the stage expired, the gap had only increased to 3:08 and you just knew that HTC-Columbia was going to keep a very tight leash all day, evidenced by the fact that almost every time the TV cameras were on the peloton there were at least two riders in yellow within the first five of the bunch.

While stage five was a prime example of the bunch not organising its chase properly, today's pursuit was timed to perfection. A gap of 2:05 remained with 38.5km remaining, the break's advantage on the road only 1.5km. By 20km to go that had been whittled down to 1:25 and passing the banner for the final 10km it had shrunk further to 50 seconds.

Team Sky had mobilised the troops and sent its man Henderson into battle, while Rabobank still had Brown to work for and, of course, Hondo could grab onto the coat tails for a lucky dip adventure amongst the fast guys.

Leaving itself three kilometres to open the throttle and shift the train into top gear, The HTC-Columbia Express didn't pause to wave to Kaisen as he was swallowed into the peloton's vortex, with Marangoni suffering the same fate just a kilometre later.

And then something happened that has been rare at this Giro: Greipel kicked, and kicked hard in the finale, coming over the top of Henderson and leaving Dean in his wake. While he and the rest of the cycling world had waited 17 stages to see it, there's no doubting it made him smile.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 3:14:59 2 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 3 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 4 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 5 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 6 Graeme Brown (Aus) Rabobank 7 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 8 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 9 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 10 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 11 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 12 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 13 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 14 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 15 Marco Velo (Ita) Quick Step 16 Robert Forster (Ger) Team Milram 17 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 18 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 19 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 20 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 21 Luke Roberts (Aus) Team Milram 22 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 23 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 24 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 25 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 26 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 27 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 28 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 29 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 30 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 31 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 32 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 33 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 34 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 35 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 36 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 37 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 38 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 39 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 40 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 41 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 42 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 43 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 44 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 45 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 46 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 47 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 48 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 49 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 50 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 51 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 52 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 53 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 54 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 55 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 56 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 57 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 58 Markus Fothen (Ger) Team Milram 59 Pieter Weening (Ned) Rabobank 60 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 61 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 62 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 63 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 64 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 65 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 66 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 67 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 68 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 69 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 70 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 71 Edward King (USA) Cervelo Test Team 72 Andriy Grivko (Ukr) Astana 73 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 74 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 75 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 76 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 77 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 78 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 79 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 80 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 81 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 82 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 83 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 84 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 85 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 86 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 87 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 88 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 89 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 90 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 91 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 92 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 93 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 94 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 95 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 96 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne 97 Addy Engels (Ned) Quick Step 98 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 99 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 100 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 101 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 102 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 103 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 104 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 105 Marcel Sieberg (Ger) Team HTC - Columbia 106 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 107 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 108 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 0:00:21 109 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 110 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 111 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 112 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 113 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 114 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 115 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 116 Inigo Cuesta Lopez (Spa) Cervelo Test Team 117 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 118 Mauro Facci (Ita) Quick Step 119 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 120 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 121 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 122 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 123 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 0:00:25 124 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:37 125 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 0:00:50 126 Matthias Russ (Ger) Team Milram 0:01:01 127 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 0:01:07 128 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 0:01:18 129 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:01:29 130 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 131 Roman Kireyev (Kaz) Astana 132 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha 133 Gilberto Simoni (Ita) Lampre-Farnese Vini 134 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 135 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone 136 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 137 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 138 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 139 David Moncoutie (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 140 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 141 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 0:02:02 142 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:23 143 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:02:27 144 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 145 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:02:30 146 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:32 147 Rick Flens (Ned) Rabobank 0:03:12 148 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 0:03:15 149 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 150 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 0:04:18 151 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:06:33

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 25 pts 2 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 20 3 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 16 4 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 14 5 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 12 6 Graeme Brown (Aus) Rabobank 10 7 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 9 8 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 8 9 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 8 10 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 7 11 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 6 12 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 6 13 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 5 14 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 4 15 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 4 16 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 3 17 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 18 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 2 19 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2 20 Marco Velo (Ita) Quick Step 1 21 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 1

TV # Rider Name (Country) Team Result 1 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 5 pts 2 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 4 3 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 3 4 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 2 5 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 1 6 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team

Azzurri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 4 pts 2 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 2 3 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 1

Premio della Fuga # Rider Name (Country) Team Result 1 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 117 pts 2 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 115

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 6 pts 2 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 5 3 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 5 4 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 4 5 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 4 6 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 3 7 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 3 8 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 2 9 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 2 10 Graeme Brown (Aus) Rabobank 1 11 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas - Doimo 9:44:57 2 Bbox Bouygues Telecom 3 Lampre - Farnese Vini 4 Caisse d'Epargne 5 Sky Professional Cycling Team 6 Team Milram 7 Rabobank 8 Team Saxo Bank 9 AG2R La Mondiale 10 Omega Pharma - Lotto 11 Quick Step 12 Team Katusha 13 BMC Racing Team 14 Team HTC - Columbia 15 Astana 16 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 17 Acqua & Sapone D'Angelo 18 Cervelo TestTeam 19 Footon - Servetto 20 Cofidis Le Credit Ligne 21 Garmin - Transitions 0:00:21 22 Colnago - CSF Inox

Super teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas - Doimo 31 pts 2 Bbox Bouygues Telecom 23 3 Team HTC - Columbia 20 4 Garmin - Transitions 19 5 Sky Professional Cycling Team 17 6 Lampre - Farnese Vini 16 7 Rabobank 15 8 Team Saxo Bank 14 9 Omega Pharma - Lotto 13 10 AG2R La Mondiale 10 11 Acqua & Sapone D'Angelo 9 12 Team Katusha 7 13 Quick Step 6 14 Team Milram 5 15 Caisse d'Epargne 5 16 BMC Racing Team 17 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 18 Astana 19 Cofidis Le Credit Ligne 20 Colnago - CSF Inox 21 Cervelo TestTeam 22 Footon - Servetto

General classification after stage 18 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 76:26:37 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 0:02:27 3 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:02:44 4 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:03:09 5 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 0:04:41 6 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 0:04:53 7 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:05:12 8 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 0:05:24 9 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:09:21 10 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:09:32 11 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 0:10:28 12 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:10:59 13 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:11:36 14 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 0:14:10 15 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 0:14:34 16 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 0:15:24 17 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:07 18 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 0:23:22 19 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:23:48 20 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:28:37 21 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:28:41 22 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 0:29:13 23 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:32:39 24 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:33:31 25 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:34:32 26 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:37:32 27 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 0:37:58 28 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 0:38:00 29 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 0:42:37 30 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:43:33 31 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:43:52 32 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:44:33 33 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:44:41 34 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:49:00 35 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:50:17 36 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:50:25 37 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:56:43 38 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:59:29 39 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 1:00:28 40 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 1:04:42 41 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 1:09:21 42 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 1:10:29 43 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha 1:11:07 44 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 1:11:47 45 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 1:13:35 46 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 1:15:29 47 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 1:15:30 48 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 1:17:39 49 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 1:18:50 50 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:18:58 51 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 1:21:20 52 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1:21:38 53 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 1:22:32 54 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 1:23:32 55 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 1:26:21 56 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne 1:29:26 57 Andriy Grivko (Ukr) Astana 1:29:56 58 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 1:30:56 59 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 1:31:53 60 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1:33:14 61 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 1:34:18 62 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 1:34:19 63 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 1:35:03 64 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 1:35:15 65 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 1:38:14 66 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 1:42:54 67 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 1:45:29 68 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 1:45:42 69 David Moncoutie (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 1:46:35 70 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 1:47:38 71 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 1:47:47 72 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 1:48:21 73 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 1:49:15 74 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 1:50:15 75 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 1:50:44 76 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 1:54:09 77 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:55:34 78 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 1:59:13 79 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 2:00:09 80 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 2:00:55 81 Roman Kireyev (Kaz) Astana 2:01:51 82 Matthias Russ (Ger) Team Milram 2:02:01 83 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 2:05:33 84 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 2:05:50 85 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:05:57 86 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 2:06:07 87 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:06:09 88 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2:06:21 89 Gilberto Simoni (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:06:40 90 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:07:09 91 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 2:08:56 92 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 2:09:42 93 Inigo Cuesta Lopez (Spa) Cervelo Test Team 2:10:10 94 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 2:12:14 95 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 2:12:16 96 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:12:21 97 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2:12:41 98 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 2:16:49 99 Robert Forster (Ger) Team Milram 2:17:38 100 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 2:22:22 101 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 2:22:41 102 Markus Fothen (Ger) Team Milram 2:23:25 103 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2:23:52 104 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 2:25:03 105 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 2:28:09 106 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2:28:13 107 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 2:29:03 108 Marco Velo (Ita) Quick Step 2:29:21 109 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2:30:09 110 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 2:31:11 111 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 2:31:13 112 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 2:31:19 113 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 2:31:22 114 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:32:27 115 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 2:33:34 116 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 2:35:27 117 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 2:36:08 118 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 2:36:13 119 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 2:42:07 120 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 2:42:30 121 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 2:42:46 122 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 2:44:11 123 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 2:45:40 124 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:46:06 125 Edward King (USA) Cervelo Test Team 2:46:17 126 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 2:46:34 127 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 2:47:00 128 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 2:47:42 129 Mauro Facci (Ita) Quick Step 2:47:46 130 Luke Roberts (Aus) Team Milram 2:51:10 131 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 2:51:44 132 Addy Engels (Ned) Quick Step 2:52:39 133 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:53:31 134 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 2:54:36 135 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 2:56:01 136 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 2:57:13 137 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:58:59 138 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 2:59:59 139 Marcel Sieberg (Ger) Team HTC - Columbia 3:00:11 140 Graeme Brown (Aus) Rabobank 3:01:13 141 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 3:01:27 142 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone 3:02:25 143 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 3:02:47 144 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 3:07:52 145 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 3:09:58 146 Rick Flens (Ned) Rabobank 3:10:24 147 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 3:12:45 148 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:14:20 149 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 3:15:37 150 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 3:30:27 151 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 3:35:22

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 106 pts 2 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 91 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 78 4 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 74 5 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 68 6 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 67 7 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 65 8 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 64 9 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 64 10 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 61 11 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 46 12 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 45 13 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 44 14 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 44 15 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 44 16 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 43 17 Robert Forster (Ger) Team Milram 42 18 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 40 19 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 40 20 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 37 21 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 37 22 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 31 23 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 31 24 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 31 25 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 29 26 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 28 27 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 28 28 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 28 29 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 28 30 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 26 31 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 26 32 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 25 33 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 22 34 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 21 35 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 21 36 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 18 37 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 18 38 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 18 39 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 18 40 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 18 41 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 18 42 Graeme Brown (Aus) Rabobank 18 43 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 16 44 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 16 45 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 16 46 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 15 47 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 15 48 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 14 49 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 13 50 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 13 51 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 12 52 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 12 53 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 10 54 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 10 55 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 9 56 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 9 57 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 8 58 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 8 59 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 7 60 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 7 61 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 7 62 Mauro Facci (Ita) Quick Step 7 63 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 6 64 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 6 65 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 6 66 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 6 67 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 6 68 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 6 69 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 5 70 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 5 71 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 5 72 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 4 73 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 4 74 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 4 75 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 4 76 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 4 77 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 4 78 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 4 79 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 3 80 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 2 81 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 2 82 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 2 83 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 2 84 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 1 85 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 1 86 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team -3 87 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team -4 88 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne -5 89 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank -5 90 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom -5 91 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom -13 92 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank -14 93 Jos Van Emden (Ned) Rabobank -15 94 Andriy Grivko (Ukr) Astana -17 95 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto -17 96 Rick Flens (Ned) Rabobank -18 97 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone -18 98 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team -19 99 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox -19 100 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions -19 101 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne -20 102 Markus Fothen (Ger) Team Milram -21 103 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team -22 104 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia -22 105 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team -23 106 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne -23 107 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom -24 108 Luke Roberts (Aus) Team Milram -25 109 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions -25 110 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo -25 111 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini -25 112 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team -25 113 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone -25 114 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia -25 115 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox -25 116 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto -25 117 Marco Velo (Ita) Quick Step -28 118 Marcel Sieberg (Ger) Team HTC - Columbia -32

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 29 pts 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 25 3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 25 4 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 20 5 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 17 6 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 17 7 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 16 8 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 16 9 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 16 10 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 15 11 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 10 12 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 10 13 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 10 14 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 9 15 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 8 16 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 8 17 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 7 18 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 5 19 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 5 20 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 5 21 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 5 22 Rick Flens (Ned) Rabobank 5 23 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 4 24 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 4 25 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 4 26 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 3 27 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 3 28 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 29 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 3 30 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 31 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 3 32 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 2 33 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 2 34 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 2 35 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 2 36 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 37 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 1 38 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 1 39 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 40 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 1 41 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 1 42 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 1 43 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 76:29:21 2 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:06:48 3 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 0:11:26 4 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 0:12:40 5 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:25:53 6 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:25:57 7 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:29:55 8 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:41:08 9 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:47:41 10 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 1:01:58 11 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 1:07:45 12 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1:18:54 13 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 1:20:48 14 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 1:23:37 15 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 1:31:35 16 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 1:35:30 17 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 1:42:45 18 Roman Kireyev (Kaz) Astana 1:59:07 19 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 2:03:23 20 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:03:25 21 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2:03:37 22 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2:09:57 23 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 2:22:19 24 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2:25:29 25 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 2:28:27 26 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 2:28:35 27 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 2:28:38 28 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:29:43 29 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 2:33:24 30 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 2:40:02 31 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 2:42:56 32 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:43:22 33 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 2:51:52 34 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 2:57:15 35 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 3:00:03 36 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 3:07:14 37 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:11:36 38 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 3:12:53 39 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 3:27:43 40 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 3:32:38

TV classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 18 pts 2 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 15 3 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 12 4 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 10 5 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 8 6 Rick Flens (Ned) Rabobank 8 7 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 7 8 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 5 9 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 5 10 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 5 11 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 4 12 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 4 13 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 4 14 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 4 15 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 16 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 4 17 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 4 18 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 4 19 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 4 20 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 21 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 4 22 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 3 23 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 3 24 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 25 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 3 26 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 3 27 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 3 28 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 29 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 3 30 Graeme Brown (Aus) Rabobank 3 31 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 2 32 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 2 33 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 2 34 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 2 35 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 36 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2 37 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 2 38 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 2 39 Mauro Facci (Ita) Quick Step 2 40 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 41 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 1 42 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1 43 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1 44 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1 45 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 1 46 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 1 47 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 1

Azzurri d'Italia classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 9 pts 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 6 3 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 6 4 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 5 5 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 4 6 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 4 7 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 8 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 4 9 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 4 10 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 4 11 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 12 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 4 13 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 3 14 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 3 15 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 3 16 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 2 17 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 2 18 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 2 19 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 20 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 2 21 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 2 22 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2 23 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2 24 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 25 Graeme Brown (Aus) Rabobank 2 26 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 1 27 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 1 28 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 1 29 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 1 30 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 1 31 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 1 32 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 1 33 Robert Forster (Ger) Team Milram 1 34 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 1

Premio della Fuga classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 476 pts 2 Rick Flens (Ned) Rabobank 463 3 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 399 4 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 296 5 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 206 6 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 206 7 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 200 8 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 199 9 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 199 10 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 199 11 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 197 12 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 182 13 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 179 14 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 173 15 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 152 16 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 144 17 Mauro Facci (Ita) Quick Step 144 18 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 134 19 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 128 20 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 127 21 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 125 22 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 122 23 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 117 24 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 116 25 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 112 26 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 112 27 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 112 28 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 93 29 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 58 30 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 28 31 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 24 32 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 23 33 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 22 34 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 18 35 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 12 36 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 12 37 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 12 38 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 39 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 12 40 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 10 41 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 5 42 Luke Roberts (Aus) Team Milram 5

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 30 pts 2 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 26 3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 25 4 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 20 5 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 18 6 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 18 7 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 18 8 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 16 9 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 15 10 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 14 11 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 14 12 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 14 13 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 14 14 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 13 15 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 12 16 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 12 17 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 11 18 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 11 19 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 10 20 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 10 21 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 10 22 Rick Flens (Ned) Rabobank 10 23 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 10 24 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 10 25 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 10 26 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 9 27 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 9 28 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 9 29 Robert Forster (Ger) Team Milram 9 30 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 9 31 Graeme Brown (Aus) Rabobank 9 32 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 8 33 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 8 34 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 7 35 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 7 36 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 6 37 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 6 38 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 6 39 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 6 40 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 5 41 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 42 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 5 43 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 5 44 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 5 45 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 5 46 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 4 47 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 4 48 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 4 49 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 4 50 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 4 51 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 4 52 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 4 53 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 4 54 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 4 55 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 4 56 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 57 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 4 58 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 3 59 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 3 60 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 3 61 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 3 62 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 3 63 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 64 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 3 65 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 2 66 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 2 67 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2 68 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 2 69 Mauro Facci (Ita) Quick Step 2 70 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 71 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 1 72 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 1 73 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 1 74 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 1 75 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1 76 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1 77 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 78 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 1 79 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1 80 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 1 81 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 1

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas - Doimo 228:11:41 2 Rabobank 0:07:48 3 Omega Pharma - Lotto 0:27:12 4 Caisse d'Epargne 0:32:27 5 AG2R La Mondiale 0:33:35 6 Team Saxo Bank 0:39:25 7 Team Katusha 0:50:43 8 Sky Professional Cycling Team 0:53:49 9 Cervelo TestTeam 0:57:28 10 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 1:11:22 11 Acqua & Sapone D'Angelo 1:32:45 12 Bbox Bouygues Telecom 1:36:27 13 Quick Step 1:36:46 14 Lampre - Farnese Vini 2:01:25 15 Astana 2:15:02 16 Team Milram 2:38:22 17 Team HTC - Columbia 3:05:12 18 Cofidis Le Credit Ligne 3:07:04 19 BMC Racing Team 3:28:45 20 Footon - Servetto 3:31:58 21 Colnago - CSF Inox 4:00:56 22 Garmin - Transitions 4:15:10

Super teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas - Doimo 306 pts 2 Team HTC - Columbia 247 3 Lampre - Farnese Vini 227 4 Sky Professional Cycling Team 211 5 Team Katusha 201 6 Garmin - Transitions 201 7 Rabobank 198 8 Quick Step 197 9 AG2R La Mondiale 191 10 Team Milram 184 11 Team Saxo Bank 178 12 Astana 171 13 Omega Pharma - Lotto 171 14 BMC Racing Team 166 15 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 162 16 Bbox Bouygues Telecom 147 17 Colnago - CSF Inox 147 18 Cofidis Le Credit Ligne 109 19 Cervelo TestTeam 108 20 Caisse d'Epargne 102 21 Acqua & Sapone D'Angelo 101 22 Footon - Servetto 55