Brandon McNulty (Rally UHC) secured overall victory at the Giro di Sicilia after a confident and assured defence of the race lead on the final mountain finish on the slopes of Mount Etna volcano.

The American's closest rivals tried to attack on the steepest section of the 20km climb but Rally UHC set a constantly high pace for much of the climb and then McNulty took over, even going on the attack at one point, to scare off his rivals.

Guillaume Martin (Wanty Groupe-Gobert) made the strongest attack in the final two kilometres to win the stage but McNulty finished just 14 seconds behind the Frenchman to ensure the overall winner's red and yellow jersey was his.

Martin finished second overall, 42 seconds down on McNulty, with Italy's Fausto Masnada (Androni Giocattoli) third at 56 seconds.

McNulty set up overall victory by winning stage 3 in the rain to Ragusa on Friday with a solo attack in the final 15km. He gained 55 on his nearest rivals giving him and Rally UHC a vital cushion of time on the pure climbers before the long climb to the Rifugio Sapienza.

That was the first professional for the 21-year-old from Arizona. Now he has added overall victory. Cyclingnews understands McNulty has been in talks with UAE Team Emirates and so may step up to WorldTour level in 2020.

"I knew what I had to do and I think I used my time trialing ability skills to defend. The attacks went but it was with one kilometre to go and you can't gain much in that short distance. It was just steady Eddy the whole way," McNulty explained.

"It's one heck of a climb. It was a long climb. I think it was an epic last day."

"The team were incredible, they totally sold out for me and I was able to finish it off. It was a hue team effort that's for sure."

McNulty will now head to Portugal and then to Belgium to ride Flèche Wallonne.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 3:37:34 2 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:10 3 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:00:13 4 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 0:00:14 5 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:22 6 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:00:36 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:42 8 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 0:00:44 9 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 0:00:47 10 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:01:11 11 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:01:24 12 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 0:02:40 13 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:02:41 14 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 15 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Kometa Cycling Team 0:02:44 16 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:03:13 17 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 18 Gavin Mannion (USA) Rally UHC Cycling 0:03:16 19 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:03:20 20 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:04:10 21 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 22 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:04:38 23 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:04:57 24 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 25 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 0:05:32 26 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:05:48 27 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:45 28 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:06:59 29 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 30 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:03 31 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 32 Kyle Murphy (USA) Rally UHC Cycling 0:08:07 33 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 0:09:47 34 Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack 35 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 36 Paul Double (GBr) Team Colpack 37 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:10:43 38 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:11:15 39 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:12:09 40 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 0:12:48 41 Colin Joyce (USA) Rally UHC Cycling 0:13:46 42 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:13:50 43 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 0:14:13 44 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:14:56 45 Edwin Avila (Col) Israel Cycling Academy 0:15:36 46 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:16:20 47 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 48 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 49 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 50 Ivan Martinelli (Ita) D'Amico Um Tools 51 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:18:07 52 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:18:14 53 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 54 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 55 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 56 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 57 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:19:55 58 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Prodir 59 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 60 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir 61 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 62 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 63 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 64 Franco Orocito (Arg) D'Amico Um Tools 65 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 66 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 67 Isaac Canton Serrano (Spa) Kometa Cycling Team 68 Denis Marian Vulcan (Rom) Giotti Victoria 69 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 70 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 71 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 72 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 73 Federico Burchio (Ita) D'Amico Um Tools 74 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 75 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:21:42 76 Petr Rikunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:23:19 77 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:26:41 78 Evan Huffman (USA) Rally UHC Cycling 0:27:11 79 Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling 80 Eduardo Estrada Celis (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:27:15 81 Rémy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 82 Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack 83 William David Muñoz Perez (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 84 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 85 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 86 Paolo Baccio (Ita) Team Colpack 87 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF 88 Alexander Porsev (Rus) Gazprom–Rusvelo 89 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 90 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:27:24 91 Jalel Duranti (Ita) Team Colpack 0:27:45 92 Marino Kobayashi (Jpn) Giotti Victoria 0:28:31 93 Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria 94 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo

Point # Rider Name (Country) Team Result 1 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 12 pts 2 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 11 3 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 10 4 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 8 5 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 7 6 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 5 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 4 8 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 3 9 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3 10 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 2 11 Colin Joyce (USA) Rally UHC Cycling 2 12 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 1 13 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 1

Mountain - Maletto, 54.1km # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 5 pts 2 Francesco Gavazzi 9Ita) Androni Giocattoli 3 3 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 2 4 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1

Mountain 2 - Etna, 128km # Rider Name (Country) Team Result 1 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 20 pts 2 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 3 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 9 4 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 7 5 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 5 6 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 3 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 10:56:12 2 Kometa Cycling Team 0:05:33 3 Rally UHC Cycling 0:05:48 4 Wanty-Gobert Cycling Team 0:08:57 5 Androni Giocattoli-Sidermec 0:10:46 6 Riwal Readynez Cycling Team 0:11:25 7 Gazprom–Rusvelo 0:15:20 8 UAE Team Emirates 0:16:50 9 Israel Cycling Academy 0:29:10 10 Delko Marseille Provence KTM 0:30:44 11 Bardiani CSF 0:31:54 12 Amore & Vita-Prodir 0:34:07 13 Team Colpack 0:35:59 14 Giotti Victoria 0:36:55 15 Coldeportes Bicicletas Strongman 0:38:49 16 Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:39:01 17 Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:50:05 18 D'Amico Um Tools 0:52:40

Final general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 18:07:24 2 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 0:00:42 3 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:56 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:01:11 5 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:01:24 6 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:34 7 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:02:02 8 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:02:03 9 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 0:02:11 10 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:02:16 11 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 0:02:21 12 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 0:03:25 13 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:03:33 14 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Kometa Cycling Team 0:03:36 15 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:03:58 16 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:04:08 17 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:04:12 18 Gavin Mannion (USA) Rally UHC Cycling 0:04:47 19 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 0:05:02 20 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:05:11 21 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:14 22 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 0:06:24 23 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:07:07 24 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:07:21 25 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:07:37 26 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:07:51 27 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 28 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:08:34 29 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:08:40 30 Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack 0:11:08 31 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:12:44 32 Paul Double (GBr) Team Colpack 0:14:11 33 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 0:14:49 34 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:15:43 35 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 0:16:38 36 Colin Joyce (USA) Rally UHC Cycling 0:17:19 37 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:17:45 38 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:18:14 39 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:18:59 40 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:19:00 41 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:20:07 42 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:20:32 43 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:20:47 44 Ivan Martinelli (Ita) D'Amico Um Tools 0:21:12 45 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:21:13 46 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:22:53 47 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 0:23:11 48 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:23:13 49 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 0:24:07 50 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:24:12 51 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:25:16 52 Isaac Canton Serrano (Spa) Kometa Cycling Team 0:25:17 53 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:25:51 54 Edwin Avila (Col) Israel Cycling Academy 0:26:07 55 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert 0:26:46 56 Denis Marian Vulcan (Rom) Giotti Victoria 0:26:57 57 Kyle Murphy (USA) Rally UHC Cycling 0:27:48 58 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 0:27:50 59 Petr Rikunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:28:03 60 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 0:28:32 61 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:29:47 62 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:30:46 63 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:31:15 64 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:32:01 65 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:32:02 66 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 0:32:43 67 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:33:44 68 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:34:00 69 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 70 Federico Burchio (Ita) D'Amico Um Tools 0:34:32 71 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 0:36:17 72 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:36:49 73 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:37:56 74 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:37:58 75 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 76 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:38:54 77 Franco Orocito (Arg) D'Amico Um Tools 0:51:24

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 25 pts 2 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 19 3 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 14 4 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 13 5 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 12 6 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 11 7 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 11 8 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 10 9 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 10 10 Colin Joyce (USA) Rally UHC Cycling 9 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 8 12 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 8 13 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 7 14 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita-Prodir 6 15 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 5 16 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 5 17 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5 18 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 3 19 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 3 20 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 3 21 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 3 22 Federico Burchio (Ita) D'Amico Um Tools 3 23 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 2 24 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 2 25 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 2 26 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 27 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir 2 28 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 1 29 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 1 30 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 1 31 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Prodir 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 27 pts 2 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert 20 3 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 12 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 12 5 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 10 6 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 9 7 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 5 8 Isaac Canton Serrano (Spa) Kometa Cycling Team 5 9 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 5 10 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 3 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 3 12 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3 13 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 3 14 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 2 15 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir 2 16 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 2 17 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Kometa Cycling Team 1 18 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1 19 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 18:07:24 2 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:01:11 3 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 0:02:11 4 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert 0:03:25 5 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Kometa Cycling Team 0:03:36 6 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:03:58 7 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:04:08 8 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 0:05:02 9 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:05:11 10 Stefano Oldani (Ita) Kometa Cycling Team 0:06:24 11 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:07:37 12 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:08:40 13 Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack 0:11:08 14 Paul Double (GBr) Team Colpack 0:14:11 15 Colin Joyce (USA) Rally UHC Cycling 0:17:19 16 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:20:07 17 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 0:23:11 18 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:23:13 19 Antonio Puppio (Ita) Kometa Cycling Team 0:24:07 20 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:24:12 21 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:25:16 22 Isaac Canton Serrano (Spa) Kometa Cycling Team 0:25:17 23 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:25:51 24 Denis Marian Vulcan (Rom) Giotti Victoria 0:26:57 25 Petr Rikunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:28:03 26 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Cycling Team 0:28:32 27 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:32:01 28 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:32:02 29 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 0:32:43 30 Federico Burchio (Ita) D'Amico Um Tools 0:34:32 31 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 0:36:17 32 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:37:58 33 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 34 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:38:54 35 Franco Orocito (Arg) D'Amico Um Tools 0:51:24